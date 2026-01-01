Nasaďte TriliumNext Notes: jednokliková instalace.
Osobní znalostní báze s vlastním hostováním, která nabízí hierarchické poznámky, podporu skriptování a výkonné REST API pro automatizaci.
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Co všechno můžete s produktem TriliumNext Notes vytvořit
TriliumNext Notes je aplikace pro správu osobních znalostí s vlastním hostováním, postavená na hierarchické stromové struktuře, která může obsahovat tisíce poznámek. Podporuje bohaté WYSIWYG úpravy, bloky kódu, matematické vzorce a skriptovací engine pro vytváření vlastních pracovních postupů a automatizovanou správu poznámek.
Vlastní hostování na VPS vám poskytuje neomezené úložiště poznámek, trvalou synchronizaci napříč zařízeními a úplné vlastnictví vaší znalostní báze. Poznámky lze klonovat na více místech, rozšířit o vlastní atributy a přistupovat k nim přes ETAPI REST API pro externí integrace.
Hlavní funkce TriliumNext Notes
Hierarchická organizace
Uspořádejte tisíce poznámek do stromové struktury s klonováním, aby se jednotlivé poznámky mohly objevit ve více kontextech bez duplikace.
Skriptovací engine
Pište JavaScriptové skripty, které se spouštějí na základě událostí nebo plánů, pro automatizaci vytváření, označování a organizace poznámek.
Historie revizí
Každá úprava poznámky je automaticky verzována, což vám umožňuje zkontrolovat a obnovit jakoukoli předchozí verzi vašeho obsahu.
ETAPI REST API
Dokumentované REST API umožňuje externím nástrojům programově vytvářet, číst, aktualizovat a organizovat poznámky.
Webový výstřižek
Rozšíření prohlížeče zachytává webové stránky přímo do vaší znalostní báze Trilium jediným kliknutím.
Proč provozovat TriliumNext Notes u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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