Nasaďte Countly jedním kliknutím.
Platforma pro produktovou analytiku s prioritou soukromí pro sledování uživatelských cest napříč mobilními, webovými a desktopovými aplikacemi.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Countly vytvořit
Countly je open-source platforma pro analýzu a zapojení uživatelů s důrazem na soukromí, které důvěřují tisíce týmů pro sledování výkonu produktů a chování uživatelů napříč mobilními, webovými, desktopovými a IoT aplikacemi. Jeho architektura založená na pluginech vám umožňuje povolit pouze to, co potřebujete — od sledování relací a hlášení pádů po push oznámení a vzdálenou konfiguraci — aniž by to zatěžovalo vaše nasazení.
Vlastní provoz Countly vám dává úplné vlastnictví vašich analytických dat, bez sdílení dat s třetími stranami, bez omezení vzorkování a bez cen za událost. Provozujte jej na svém vlastním VPS, abyste uchovali citlivá data o chování uživatelů zcela ve vaší infrastruktuře a splnili požadavky na soulad s GDPR a ochranu soukromí.
Hlavní funkce Countly
Sledování napříč platformami
Shromažďujte relace, události a cesty uživatelů z mobilních (iOS, Android), webových a desktopových aplikací pomocí oficiálních SDK pro React Native, Flutter, Unity a další.
Hlášení pádů
Zachycujte a analyzujte chyby a pády napříč všemi platformami, s úplnými trasováními zásobníku a počty ovlivněných uživatelů, abyste pomohli prioritizovat opravy.
Push oznámení
Odesílejte cílená push oznámení uživatelům iOS a Android přímo z dashboardu, s možností segmentace publika a sledování doručení.
Vzdálená konfigurace
Aktualizujte chování aplikace v reálném čase, aniž byste vydali novou verzi, pomocí párů klíč-hodnota vzdálené konfigurace vázaných na konkrétní segmenty uživatelů.
Centrum souladu
Spravujte souhlasy GDPR a žádosti subjektů údajů – včetně exportu a výmazu dat – z jediného vestavěného rozhraní.
Proč provozovat Countly u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
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