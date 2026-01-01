Nasaďte Tyk Gateway: instalace na jedno kliknutí.
Open-source API brána pro zabezpečení, správu a monitorování rozhraní REST, GraphQL a gRPC API bez placených licencí nebo funkčních paywallů.
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Co všechno můžete s produktem Tyk Gateway vytvořit
Tyk Gateway je plně open-source API brána, která spravuje ověřování, omezování rychlosti, kvóty a transformaci požadavků pro vaše backendové služby. Licencováno pod Mozilla Public License 2.0, každá funkce brány je dostupná bez licenčního klíče – OAuth 2.0, validace JWT, proxyování GraphQL a podpora pluginů jsou všechny zahrnuty v open-source sestavení.
Redis je jedinou závislostí, která poskytuje distribuované úložiště relací a čítače omezení rychlosti. Konfigurace je spravována prostřednictvím REST management API, díky čemuž je Tyk kompatibilní s pracovními postupy infrastruktury jako kódu a CI/CD pipeline. Self-hosting udržuje veškerý API provoz, přihlašovací údaje a data o využití ve vaší vlastní infrastruktuře.
Hlavní funkce Tyk Gateway
Autentizační middleware
Zabezpečte API pomocí OAuth 2.0, JWT, podpisů HMAC, Basic Auth, vzájemného TLS nebo API klíčů – nevyžaduje se žádný vlastní ověřovací kód.
Omezení rychlosti a kvóty
Vynucujte omezení rychlosti a kvóty využití na uživatele, na aplikaci nebo na zásadu, abyste zabránili zneužití a zajistili spravedlivý přístup.
Víceprotokolová podpora
Směrujte rozhraní API REST, GraphQL, gRPC, TCP a WebSocket prostřednictvím jediné brány s transformací a proxyováním s ohledem na protokol.
Transformace požadavku
Přepisujte URL adresy, vkládejte nebo odstraňujte hlavičky, upravujte těla požadavků a odpovědí a převádějte mezi SOAP a GraphQL přímo.
Plugin middleware
Rozšiřte chování brány pomocí vlastní logiky napsané v JavaScriptu, Pythonu, Go nebo gRPC bez úpravy základního kódu.
Proč provozovat Tyk Gateway u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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