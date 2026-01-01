Implementujte M3DB instalací jedním kliknutím
Distribuovaná databáze časových řad a backend vzdáleného úložiště Prometheus, vyvinuté v Uberu pro metriky v planetárním měřítku.
Vyberte si VPS balíček pro M3DB
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem M3DB vytvořit
M3DB je open-source distribuovaná databáze časových řad, původně vyvinutá v Uberu pro příjem, ukládání a dotazování miliard metrik za sekundu napříč tisíci hostiteli. Kombinuje vestavěný koordinátor s podporou etcd s vysoce kompresním TSDB enginem, speciálně navrženým pro monitorovací zátěže, a zpřístupňuje API pro vzdálené čtení a vzdálený zápis kompatibilní s Prometheus a také PromQL dotazy prostřednictvím m3coordinatoru na portu 7201.
Vlastní hostování M3DB na vašem VPS vám poskytuje dlouhodobé, nákladově efektivní uchovávání metrik Prometheus a Graphite, plnou kontrolu nad jmennými prostory a replikací a jediný binární soubor, který se může škálovat z jednoho uzlu na globální vícezónový cluster, jak vaše data rostou.
Hlavní funkce M3DB
Vzdálené úložiště Prometheus
Použijte M3DB jako snadno integrovatelný dlouhodobý backend pro Prometheus prostřednictvím vzdáleného čtení a vzdáleného zápisu, uchovávající roky metrik bez vzorkování.
PromQL dotazovací engine
Dotazujte se na uložené metriky pomocí nativního PromQL prostřednictvím m3coordinator, čímž se M3DB stává kompatibilní s Grafanou a stávajícími dashboardy Prometheus.
Vysoce kompresní TSDB
Účelově vytvořený sloupcový úložný engine s kompresí ve stylu Gorilla udržuje nízké využití disku i při milionech aktivních časových řad.
Nastavitelné jmenné prostory
Definujte více jmenných prostorů s nezávislým uchováváním, velikostmi bloků a rozlišením pro vyvážení rychlých dotazů vůči nákladům na dlouhodobé úložiště.
Vestavěný etcd
Jednouzlový obraz se dodává s vestavěným etcd pro topologii a umístění clusteru, čímž odpadá potřeba externí koordinační služby.
Příjem do Graphite
Vestavěný příjem dat Graphite Carbon umožňuje týmům konsolidovat metriky Graphite a Prometheus do jedné úložné vrstvy s jednotným API pro dotazy.
Proč provozovat M3DB u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.
Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
Moc děkuji Carle za pomoc s upgradem n8n na mém VPS od Hostingeru. Profesionální a odborný přístup. Ještě jednou díky, Carlo.
VPS od Hostingeru je naprosto špičkový. Prostě vždycky funguje a je rychlý a stabilní. Nikdy nejsou žádné výpadky.
Jsem velmi spokojen s konkrétními službami, které od Hostingeru využívám. Není to tak drahé jako jinde, přitom mají opravdu skvělé VPS i ceny.