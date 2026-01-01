Nasaďte Casibase s instalací na jedno kliknutí.
Open-source AI znalostní báze a chatovací platforma poháněná LLM pro vytváření doménově specifických asistentů.
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Co všechno můžete s produktem Casibase vytvořit
Casibase je open-source platforma pro správu znalostí a AI chatboty, která organizacím umožňuje vytvářet doménově specifické asistenty podpořené reálnými podnikovými daty. Kombinuje příjem dokumentů založený na vkládání s podporou více velkých jazykových modelů — včetně ChatGPT, Claude, Llama 3 a DeepSeek — takže týmy mohou dotazovat svou vlastní znalostní bázi prostřednictvím chatovacího rozhraní v přirozeném jazyce, aniž by odesílaly nezpracované dokumenty službám třetích stran.
Vlastní hostování Casibase na vašem VPS udržuje proprietární dokumenty, historii konverzací a API klíče modelů zcela na infrastruktuře, kterou máte pod kontrolou. Software je dodáván s MySQL pro perzistenci a integruje se s Casdoor pro podnikovou autentizaci, včetně GitHubu, Google a vlastních poskytovatelů OAuth.
Hlavní funkce Casibase
Více modelová podpora LLM
Připojte se k modelům ChatGPT, Claude, Llama 3, DeepSeek R1 a HuggingFace, abyste mohli přepínat nebo porovnávat poskytovatele, aniž byste museli znovu načítat svou znalostní bázi.
Vyhledávání na základě embeddingů
Dokumenty jsou rozděleny na části a vloženy při příjmu, což umožňuje sémantické vyhledávání, které zobrazuje kontextově relevantní pasáže spíše než shody klíčových slov.
Podniková autentizace
Integrace Casdoor poskytuje jednotné přihlášení s GitHubem, Googlem a podnikovými poskytovateli OAuth, s detailní kontrolou oprávnění napříč úložišti znalostí.
Vícejazyčné rozhraní
Webové UI podporuje 12 jazyků, díky čemuž je přístupné globálně distribuovaným týmům bez nutnosti další lokalizace.
Vzdálený přístup k prostředkům
Vestavěná podpora protokolů RDP, VNC a SSH umožňuje připojit vzdálenou infrastrukturu jako znalostní aktiva spolu s dokumenty a historií chatu.
Proč provozovat Casibase u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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