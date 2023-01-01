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Hermes Agent

Hermes Agent

Savaime tobulėjantis AI agentas su integruotu mokymosi ciklu ir daugiaplatformiu pranešimų siuntimu

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n8n

n8n

Darbo eigų automatizavimo platforma su vizualia mazgais grįsta sąsaja

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OpenClaw

OpenClaw

Asmeninis DI asistentas su daugiakanalių pranešimų palaikymu (anksčiau Moltbot/Clawdbot)

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Paperclip

Paperclip

Paperclip yra AI/ML orkestravimo platforma autonominėms komandoms

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Naršyti visas programėles

2FAuth

2FAuth

Savarankiškai priglobta dviejų veiksnių autentifikavimo kodų tvarkyklė internetui ir mobiliesiems

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9router

9router

AI API maršrutizavimo tarpinis serveris su ženklų optimizavimu daugiau nei 40 LLM teikėjų.

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Ackee

Ackee

„Ackee“ yra savarankiškai talpinamas „Node.js“ analizės įrankis, skirtas į privatumą orientuotam svetainių stebėjimui.

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Activepieces

Activepieces

Atvirojo kodo bekodė darbo eigų automatizacija su daugiau nei 200 programėlių integracijų

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Actual Budget

Actual Budget

Į privatumą orientuota asmeninių finansų programėlė su vokelių biudžetu

Rinktis
Adminer

Adminer

Visų funkcijų duomenų bazių valdymo sąsaja, palaikanti 11+ duomenų bazių sistemų

Rinktis
AdventureLog

AdventureLog

Savarankiškai talpinama kelionių sekimo priemonė ir kelionių planuotojas su interaktyviais žemėlapiais

Rinktis
AFFiNE

AFFiNE

Viskas viename darbo erdvė, sujungianti dokumentus, baltas lentas ir duomenų bazes su DI

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Agent Zero

Agent Zero

Open-source AI agent framework with multi-agent cooperation and persistent memory

Rinktis
Agenta

Agenta

Atvirojo kodo LLMOps platforma užklausoms, vertinimui ir LLM stebėjimui

Rinktis
agentmemory

agentmemory

Nuolatinė atmintis dirbtinio intelekto kodavimo agentams su hibridine BM25 vektorine ir grafine paieška

Rinktis
Airsonic Advanced

Airsonic Advanced

Transliuoti asmenines muzikos bibliotekas per su Subsonic suderinamą API serverį

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AirTrail

AirTrail

Asmeninis skrydžių žurnalas su interaktyviu žemėlapiu, statistika ir kelių naudotojų palaikymu

Rinktis
AiToEarn

AiToEarn

Atvirojo kodo DI turinio rinkodaros agentas, skirtas daugiaplatformiam publikavimui ir monetizavimui

Rinktis
Akaunting

Akaunting

Free open-source accounting software for small businesses and freelancers

Rinktis
Alerta

Alerta

Atvirojo kodo įspėjimų valdymo platforma stebėjimo įspėjimų konsolidavimui

Rinktis
Alexandrie

Alexandrie

Savarankiškai talpinama žinių bazė su išplėstiniu „Markdown“ ir leidimais kiekvienam dokumentui

Rinktis
AList

AList

Savarankiškai priglobtas failų sąrašas ir „WebDAV“ serveris, palaikantis daugiau nei 30 saugyklų posistemių

Rinktis
AllTube

AllTube

Interneto sąsaja, skirta vaizdo įrašams atsisiųsti iš „YouTube“ ir kitų svetainių

Rinktis
Ampache

Ampache

Ampache yra web garso/vaizdo transliavimo programa ir medijos tvarkyklė

Rinktis
An Otter Wiki

An Otter Wiki

Lengvas savarankiškai talpinamas wiki su Git pagrindu veikiančiais puslapiais ir Markdown redagavimu

Rinktis
AnonUpload

AnonUpload

AnonUpload yra saugi, anoniminė failų dalijimosi programa be duomenų bazės reikalavimų.

Rinktis
AnythingLLM

AnythingLLM

Viskas viename DI programa, skirta RAG, agentams ir pokalbių robotams su bet kuriuo LLM teikėju

Rinktis
Apache Answer

Apache Answer

Atvirojo kodo klausimų ir atsakymų platforma, skirta komandos žinių dalijimuisi ir bendruomenės kūrimui

Rinktis
Apache DevLake

Apache DevLake

Atvirojo kodo DORA metrikos ir inžinerijos komandos analitikos platforma

Rinktis
Apache Guacamole

Apache Guacamole

Bezkientis interneto pagrindu veikiantis nuotolinio darbalaukio šliuzas, skirtas RDP, VNC, SSH ir Telnet

Rinktis
Apache Solr

Apache Solr

Verslo atvirojo kodo paieškos platforma, paremta Apache Lucene

Rinktis
Apache Superset

Apache Superset

Apache Superset yra moderni duomenų tyrinėjimo ir vizualizavimo platforma, skirta verslo analizei.

Rinktis
AppFlowy

AppFlowy

„AppFlowy“ yra dirbtinio intelekto varoma atvirojo kodo darbo erdvė ir „Notion“ alternatyva

Rinktis
Apprise API

Apprise API

Lengva REST API, skirta siųsti tiesioginius pranešimus į daugiau nei 120 paslaugų

Rinktis
Appsmith

Appsmith

Atvirojo kodo platforma vidiniams įrankiams ir programoms kurti

Rinktis
Aptabase

Aptabase

Į privatumą orientuota SDK analitika mobiliesiems, staliniams ir žiniatinklio programėlėms

Rinktis
ArangoDB

ArangoDB

Gimtoji daugiamodelė duomenų bazė grafikams, dokumentams ir rakto-vertės duomenims

Rinktis
ArcadeDB

ArcadeDB

Daugiamodelė duomenų bazė, skirta grafų, dokumentų, rakto-vertės ir laiko eilučių duomenims

Rinktis
ArchiveBox

ArchiveBox

Savarankiškai talpinamas interneto archyvavimo sprendimas, skirtas tinklalapiams ir medijai išsaugoti

Rinktis
Argilla

Argilla

Collaborative platform for AI engineers to build high-quality datasets

Rinktis
Artalk

Artalk

Lengva savarankiškai talpinama komentarų sistema su Go fonine dalimi ir įterpiamuoju JS valdikliu

Rinktis
AstrBot

AstrBot

„AstrBot“ yra atvirojo kodo daugiaplatformis DI pokalbių roboto karkasas

Rinktis
Audiobookshelf

Audiobookshelf

Savarankiškai priglobtas garso knygų ir tinklalaidžių serveris su kelių vartotojų palaikymu

Rinktis
Authentik

Authentik

Atvirojo kodo tapatybės tiekėjas, orientuotas į lankstumą ir universalumą

Rinktis
Authorizer

Authorizer

Atvirojo kodo, savarankiškai talpinamas autentifikavimo serveris su prisijungimu per socialinius tinklus, daugiafaktoriniu autentifikavimu ir rolėmis pagrįsta prieigos kontrole

Rinktis
Autobase

Autobase

Atvirojo kodo savarankiškai talpinama Duomenų bazės kaip paslaugos platforma PostgreSQL automatizavimui

Rinktis
autobrr

autobrr

Šiuolaikinis atsisiuntimų automatizavimo įrankis torrentams ir usenetui su realaus laiko IRC stebėjimu

Rinktis
Automatisch

Automatisch

Atvirojo kodo „Zapier“ alternatyva, skirta programėlių sujungimui ir darbo eigų automatizavimui

Rinktis
Baby Buddy

Baby Buddy

Kūdikio stebėjimo programėlė, padedanti tėvams stebėti jo kasdienę veiklą ir sveikatą

Rinktis
Backrest

Backrest

Žiniatinklio sąsaja, skirta restic atsarginėms kopijoms su planavimu, šifravimu ir failų lygio atkūrimu

Rinktis
Baikal

Baikal

Savo valdomas CalDAV ir CardDAV serveris kalendoriams ir kontaktams

Rinktis
Bar Assistant

Bar Assistant

Savo serveryje talpinama kokteilių receptų tvarkyklė ir namų baro inventoriaus sekiklis

Rinktis
Baserow

Baserow

Atvirojo kodo be kodo duomenų bazė ir „Airtable“ alternatyva komandoms

Rinktis
Bazarr

Bazarr

Automatinis subtitrų valdymas ir atsisiuntimo pagalbininkas, skirtas Sonarr ir Radarr

Rinktis
BeaverHabits

BeaverHabits

Minimalistinis, savarankiškai talpinamas įpročių sekiklis, sutelktas į kasdienį žymėjimą ir serijas

Rinktis
BentoPDF

BentoPDF

Naršyklėje veikiantis PDF įrankių rinkinys, skirtas sujungti, skaidyti, konvertuoti ir redaguoti PDF failus, pirmenybę teikiant privatumui

Rinktis
Beszel

Beszel

Lengva serverio stebėjimo platforma su Docker statistika ir įspėjimais

Rinktis
Beszel Agent

Beszel Agent

Lengvas stebėjimo agentas Beszel serverių stebėjimo sistemai

Rinktis
bewCloud

bewCloud

Lengva savarankiškai talpinama debesies saugykla su failų sinchronizavimu ir CalDAV/CardDAV palaikymu

Rinktis
Bigcapital

Bigcapital

Savarankiškai valdoma finansinės apskaitos platforma su išmaniuoju ataskaitų teikimu ir kelių valiutų palaikymu

Rinktis
Black Candy

Black Candy

Savarankiškai priglobtas muzikos transliavimo serveris su internetiniu grotuvu ir mobiliosiomis programėlėmis

Rinktis
Blender

Blender

Browser-accessible 3D modeling, animation, and rendering suite

Rinktis
Blinko

Blinko

Dirbtinio intelekto valdoma užrašų darymo ir mikroblogų platforma su Markdown palaikymu ir užduočių valdymu

Rinktis
Bluesky PDS

Bluesky PDS

Asmeninių duomenų serveris decentralizuotam socialiniam tinklui Bluesky

Rinktis
bolt.diy

bolt.diy

Savarankiškai talpinamas AI kodavimo asistentas, skirtas pilnojo paketo programų generavimui naršyklėje

Rinktis
Bookshelf

Bookshelf

El. knygų ir audioknygų kolekcijos tvarkyklė, Readarr bendruomenės atgaivinimas

Rinktis
BookStack

BookStack

Struktūrizuota savarankiškai talpinama wiki komandoms su knygomis, skyriais, puslapiais ir paieška

Rinktis
BroadcastChannel

BroadcastChannel

Paversk bet kurį viešą „Telegram“ kanalą į SEO optimizuotą mikroblogą su RSS

Rinktis
Browserless

Browserless

Naršyklė Headless Chrome kaip paslauga, skirta web duomenų išgavimui ir automatizavimui

Rinktis
Budge

Budge

Asmeninių finansų biudžeto sudarymo programa išlaidų sekimui ir finansiniam planavimui

Rinktis
Budibase

Budibase

Mažai kodo reikalaujanti platforma, skirta kurti verslo programas ir darbo eigas per kelias minutes

Rinktis
BugSink

BugSink

Savarankiškai talpinama klaidų sekimo platforma, skirta programų stebėsenai

Rinktis
Buildbot

Buildbot

Savo valdoma CI/CD sistema automatizuotiems kūrimams ir diegimams

Rinktis
Bytebase

Bytebase

Atvirojo kodo duomenų bazės schemos pakeitimų valdymo ir „DevOps“ platforma

Rinktis
ByteChef

ByteChef

Atvirojo kodo žemo kodo API integravimo ir darbo eigos automatizavimo platforma

Rinktis
ByteStash

ByteStash

Savarankiškai talpinama kodo fragmentų tvarkyklė su sintaksės paryškinimu ir paieška

Rinktis
Cal.com

Cal.com

Open-source scheduling platform for booking meetings and appointments

Rinktis
Calibre-Web

Calibre-Web

Calibre-Web yra internetinė programa, skirta naršyti, skaityti ir tvarkyti tavo e. knygų biblioteką.

Rinktis
Cap

Cap

Į privatumą orientuota darbo įrodymo CAPTCHA alternatyva be jokio sekimo

Rinktis
Casdoor

Casdoor

Atvirojo kodo IAM platforma su SSO, OAuth 2.0, OIDC ir SAML palaikymu

Rinktis
Castopod

Castopod

Atvirojo kodo tinklalaidžių talpinimo platforma su analitika ir socialinėmis funkcijomis

Rinktis
Centrifugo

Centrifugo

Centrifugo yra plečiamas realaus laiko pranešimų serveris, skirtas kurti realiojo laiko programas

Rinktis
changedetection.io

changedetection.io

Svetainės pokyčių aptikimo ir stebėjimo įrankis su vizualiniu pasirinkimu ir pranešimais

Rinktis
ChartDB

ChartDB

Atvirojo kodo duomenų bazių diagramų redaktorius su AI DDL eksportu ir schemos vizualizavimu

Rinktis
Chatpad AI

Chatpad AI

Į privatumą orientuota „ChatGPT“ žiniatinklio sąsaja su vietine duomenų saugykla ir pokalbių valdymu

Rinktis
Checkcle

Checkcle

Visos sistemos pasiekiamumo ir infrastruktūros stebėjimas su viešais būsenos puslapiais

Rinktis
Checkmate

Checkmate

Atvirojo kodo serverio stebėjimo ir veikimo laiko sekimo programa

Rinktis
Checkmk

Checkmk

Infrastruktūros ir programų stebėsena su automatiniu aptikimu ir įspėjimais

Rinktis
Chibisafe

Chibisafe

Savarankiškai talpinama failų saugykla, skirta failų įkėlimui ir bendrinimui su bendrinamomis nuorodomis

Rinktis
ChiefOnboarding

ChiefOnboarding

Atvirojo kodo darbuotojų įvedimo platforma su „Slack“ robotu ir darbo eigos automatizavimu

Rinktis
Chroma

Chroma

Atvirojo kodo įterpimo duomenų bazė DI programoms ir semantinei paieškai

Rinktis
ClassicPress

ClassicPress

WordPress atšaka be Gutenberg blokų redaktoriaus, orientuota į stabilumą

Rinktis
ClickHouse

ClickHouse

Stulpelinė OLAP duomenų bazė realaus laiko analizei su milisekundžių užklausos delsa

Rinktis
CloudBeaver

CloudBeaver

Interneto duomenų bazių valdymo įrankis, skirtas visapusiškam duomenų valdymui

Rinktis
Cloudflared

Cloudflared

Cloudflare Tunnel daemon saugiai nuotolinei prieigai, neatidarant prievadų

Rinktis
Cloudreve

Cloudreve

Savarankiškai talpinama debesų saugyklos platforma su failų valdymu ir dalijimosi galimybėmis

Rinktis
Cockpit CMS

Cockpit CMS

Lengva headless turinio valdymo platforma ir API

Rinktis
Code-Server

Code-Server

VS Code, veikiantis naršyklėje, nuotoliniam kūrimui iš bet kurio įrenginio

Rinktis
Coder

Coder

Atvirojo kodo platforma, skirta savarankiškai talpinamų debesų kūrimo aplinkų paruošimui

Rinktis
CodiMD

CodiMD

Realaus laiko bendradarbiavimo markdown redaktorius, skirtas dokumentacijai ir pastaboms rašyti

Rinktis
Collabora Online

Collabora Online

Savarankiškai talpinamas naršyklėje veikiantis biuro paketas, skirtas dokumentų redagavimui bendradarbiaujant.

Rinktis
CommaFeed

CommaFeed

Savarankiškai priglobtas, „Google Reader“ įkvėptas RSS skaitytuvas su klaviatūros spartiaisiais klavišais ir mobiliosiomis programėlėmis

Rinktis
ConvertX

ConvertX

Savarankiškai talpinamas interneto failų konverteris, palaikantis 1 000+ formatų

Rinktis
Convex

Convex

Atvirojo kodo reaktyvioji duomenų bazių platforma šiuolaikiniam programų kūrimui

Rinktis
COPS

COPS

Lengvas PHP OPDS ir HTML serveris, kuris atveria „Calibre“ el. knygų biblioteką mobiliesiems skaitytuvams ir naršyklėms

Rinktis
CoreControl

CoreControl

Savarankiškai valdomas valdymo pultas serverių, pasiekiamumo ir tinklo infrastruktūros valdymui

Rinktis
Countly

Countly

Privatumą užtikrinanti produktų analizė mobiliosioms, žiniatinklio ir darbalaukio programoms

Rinktis
Crawl4AI

Crawl4AI

Atvirojo kodo web naršyklė, skirta DI programoms su LLM paruoštu išvesties formatu

Rinktis
Cronicle

Cronicle

Multi-server task scheduler and runner with web-based interface

Rinktis
Crucix

Crucix

OSINT platforma, apibendrinanti 27 pasaulinius duomenų šaltinius realiuoju laiku į vieningą valdymo skydelį

Rinktis
Cryptgeon

Cryptgeon

Secure, encrypted note and file sharing service inspired by PrivNote

Rinktis
CryptPad

CryptPad

Nuo galo iki galo šifruotas bendradarbiavimo biuro paketas su nulinių žinių saugykla

Rinktis
CyberChef

CyberChef

Web įrankis šifravimo, kodavimo, kompresijos ir duomenų analizės operacijoms

Rinktis
Dagu

Dagu

DAG pagrindu veikiantis darbo eigų planuoklis su web sąsaja, skirtas valdyti cron užduotis ir užduočių srautus.

Rinktis
Damselfly

Damselfly

Savo serveryje talpinama nuotraukų tvarkyklė su veidų atpažinimu ir objektų aptikimu

Rinktis
dashdot

dashdot

Minimalistinis serverio valdymo pultas su realaus laiko CPU, RAM, saugyklos ir tinklo statistika

Rinktis
Dashy

Dashy

Savaime talpinamas asmeninis prietaisų skydelis su valdikliais, temomis ir būsenos tikrinimu

Rinktis
Databag

Databag

Savaime priglobtas federacinis pasiuntinys su end-to-end šifravimu ir pokalbiais temomis

Rinktis
Databasus

Databasus

„Databasus“ yra duomenų bazių atsarginių kopijų įrankis, skirtas „PostgreSQL“, „MySQL“ ir „MongoDB“.

Rinktis
Dataline

Dataline

Dirbtinio intelekto valdoma SQL pokalbių sąsaja, skirta tyrinėti ir vizualizuoti bet kokią duomenų bazę

Rinktis
Dawarich

Dawarich

Savarankiškai talpinama vietos istorijos sekimo priemonė su šilumos žemėlapiais ir kelionių statistika

Rinktis
DB Browser for SQLite

DB Browser for SQLite

DB Browser for SQLite yra vizualinis įrankis, skirtas kurti, projektuoti ir redaguoti SQLite duomenų bazių failus

Rinktis
Deluge

Deluge

Lightweight BitTorrent client with web interface and plugin support

Rinktis
DenoKV

DenoKV

Denoland raktų-verčių duomenų bazė, skirta Deno Deploy

Rinktis
Dify

Dify

Atvirojo kodo platforma, skirta kurti LLM programas su RAG, agentais ir darbo eigomis

Rinktis
Directus

Directus

Valdymo neturintis TVS, kuris apima duomenų bazes dinamišku API ir administravimo programa

Rinktis
Dittofeed

Dittofeed

Atvirojo kodo klientų įtraukimo platforma automatizuotam daugiakanaliam susirašinėjimui

Rinktis
Diun

Diun

„Docker“ atvaizdų atnaujinimų pranešėjas, skirtas gauti pranešimus, kai atvaizdai atnaujinami

Rinktis
docassemble

docassemble

Atvirojo kodo ekspertinė sistema valdomiems interviu ir automatizuotam dokumentų sudarymui

Rinktis
Docker Registry

Docker Registry

Privatus „Docker“ registras, skirtas konteinerių atvaizdams saugoti ir platinti

Rinktis
Dockge

Dockge

Dockge yra puiki, lengvai naudojama ir reaktyvi savarankiškai talpinama Docker Compose tvarkyklė

Rinktis
Docmost

Docmost

Bendradarbiavimo wiki ir dokumentacijos platforma su redagavimu realiuoju laiku

Rinktis
Docspell

Docspell

Savo serveryje talpinama dokumentų tvarkyklė su OCR, NLP išgavimu ir visatekste paieška

Rinktis
Documenso

Documenso

Atvirojo kodo dokumentų pasirašymo platforma, skirta skaitmeniniams parašams

Rinktis
DocuSeal

DocuSeal

Atvirojo kodo dokumentų pasirašymo platforma su el. parašo galimybėmis

Rinktis
Dograh

Dograh

Atvirojo kodo nekodo platforma, skirta kurti DI balso agentus per kelias minutes

Rinktis
DokuWiki

DokuWiki

Lengva failais pagrįsta wiki platforma, skirta dokumentacijai ir žinių bazėms

Rinktis
Dolibarr

Dolibarr

Atvirojo kodo ERP/CRM platforma verslo operacijų valdymui

Rinktis
Domain Locker

Domain Locker

Vieninga platforma, skirta valdyti ir stebėti domenų vardų portfelius

Rinktis
Donetick

Donetick

Collaborative task management for organizing household chores and recurring responsibilities

Rinktis
Downtify

Downtify

Atsisiųsk Spotify muziką iš YouTube su albumo viršeliu, dainų tekstais ir metaduomenimis

Rinktis
Dozzle

Dozzle

Lengva internetinė sąsaja, skirta realiuoju laiku peržiūrėti Docker konteinerių žurnalus

Rinktis
Dragonfly

Dragonfly

Didelio našumo, su Redis suderinama atminties duomenų saugykla šiuolaikinei aparatinei įrangai

Rinktis
draw.io

draw.io

Nemokamas atvirojo kodo diagramų kūrimo įrankis struktūrinėms schemoms, UML ir tinklų diagramoms

Rinktis
drawDB

drawDB

Naršyklinis duomenų bazės diagramų redaktorius su SQL eksportu ir importu

Rinktis
Drizzle Gateway

Drizzle Gateway

Nemokama savarankiškai talpinama „Drizzle Studio“ su patobulinimais duomenų bazių valdymui

Rinktis
Drupal

Drupal

Atvirojo kodo TVS, skirta dinaminėms svetainėms kurti ir valdyti

Rinktis
DuckDNS

DuckDNS

Nemokama dinaminė DNS paslauga IP adresų susiejimui su domenais

Rinktis
DumbDo

DumbDo

DumbDo – paprastas, savarankiškai talpinamas užduočių sąrašas, kuris tiesiog veikia

Rinktis
Duplicati

Duplicati

Šifruotas atsarginių kopijų sprendimas, palaikantis Cloud saugyklą ir nuotolinius serverius

Rinktis
Easy!Appointments

Easy!Appointments

Nemokama registracijos sistema verslui ir profesionalams

Rinktis
Eclipse Mosquitto

Eclipse Mosquitto

Lengvas MQTT tarpininkas, skirtas IoT ir pranešimų programoms

Rinktis
EdgeDB

EdgeDB

Naujos kartos grafinė-reliacinė duomenų bazė, sukurta ant PostgreSQL

Rinktis
Elasticsearch

Elasticsearch

Paskirstytasis paieškos ir analizės variklis, sukurtas Apache Lucene pagrindu

Rinktis
Element

Element

Saugus „Matrix“ klientas su „end-to-end“ šifravimu ir įvairių platformų žinučių siuntimu

Rinktis
EmailEngine

EmailEngine

Savitvarkomas el. pašto API tarpininkas, jungiantis IMAP ir SMTP su REST galiniais taškais

Rinktis
Emby

Emby

Personal media server with automatic streaming and device conversion

Rinktis
EmbyStat

EmbyStat

Statistikos ir analizės įrankis, skirtas Emby ir Jellyfin medijos serveriams

Rinktis
Enclosed

Enclosed

Minimalistinė žiniatinklio programa, skirta siųsti privačias ir saugias užšifruotas žinutes

Rinktis
ErsatzTV

ErsatzTV

Savarankiškai talpinamas IPTV serveris, kuris kuria tiesioginius kanalus iš tavo medijos bibliotekos

Rinktis
Erugo

Erugo

Savarankiškai talpinama failų dalijimosi platforma su slaptažodžio apsauga ir galiojimo kontrolėmis

Rinktis
ESPHome

ESPHome

Sistema, skirta valdyti ESP8266/ESP32 mikrovaldiklius naudojant YAML

Rinktis
EspoCRM

EspoCRM

Nemokama atvirojo kodo CRM, skirta valdyti kontaktus, sandorius ir klientų santykius

Rinktis
Etherpad

Etherpad

Realaus laiko bendrinamų dokumentų redaktorius su tiesioginiu redagavimu ir versijų istorija

Rinktis
EverShop

EverShop

Šiuolaikinė atvirojo kodo el. prekybos platforma, paremta Node.js, React, GraphQL ir PostgreSQL.

Rinktis
Evolution API

Evolution API

Atvirojo kodo „WhatsApp“ API pokalbių robotams, automatizavimui ir pranešimų integravimui

Rinktis
Evolution Go

Evolution Go

Didelio našumo WhatsApp API vartai, sukurti naudojant Go, skirti žinučių automatizavimui

Rinktis
Excalidraw

Excalidraw

Virtuali lenta, skirta piešti diagramas ir bendrai generuoti idėjas.

Rinktis
Expensave

Expensave

Asmeninių ir šeimos išlaidų sekimo programa

Rinktis
ExpenseOwl

ExpenseOwl

Lengvas, savarankiškai talpinamas asmeninių išlaidų sekiklis su valdymo skydeliu ir CSV importavimu

Rinktis
Explo

Explo

Paverčia ListenBrainz rekomendacijas į grojaraščius tavo muzikos bibliotekoje

Rinktis
ezBookKeeping

ezBookKeeping

Lengvas asmeninių finansų sekiklis su mobiliąja PWA ir kvitų skenavimu

Rinktis
Faraday

Faraday

Atvirojo kodo pažeidžiamumų valdymo platforma saugumo komandoms

Rinktis
Fasten Health

Fasten Health

Savarankiškai talpinama asmeninių ir šeimos elektroninių sveikatos įrašų tvarkyklė

Rinktis
Fider

Fider

Atvirojo kodo atsiliepimų platforma, skirta vartotojų atsiliepimams rinkti ir valdyti

Rinktis
File Browser

File Browser

Žiniatinklio failų tvarkyklė, skirta naršyti, įkelti ir tvarkyti failus serveryje

Rinktis
File Drop

File Drop

Decentralizuotas lygiavertis dalijimasis failais naudojant IPFS technologiją

Rinktis
FileFlows

FileFlows

Automatinis medijos failų apdorojimo įrankis, kuris sumažina failų dydžius iki 90 %

Rinktis
FileGator

FileGator

Savarankiškai priglobta kelių naudotojų failų tvarkyklė su vaidmenimis pagrįstais leidimais ir be duomenų bazės

Rinktis
Filestash

Filestash

Savarankiškai valdoma failų tvarkyklė, skirta FTP, SFTP, S3, WebDAV ir daugiau nei 20 saugyklų posistemių.

Rinktis
Firefly

Firefly

Paprastas WireGuard VPN serveris su web valdymo sąsaja

Rinktis
Firefly III

Firefly III

Profesionali savarankiškai talpinama asmeninių finansų ir biudžeto tvarkyklė

Rinktis
Firefox

Firefox

Savarankiškai talpinama „Firefox“ naršyklė, pasiekiama per žiniatinklio sąsają

Rinktis
Flagsmith

Flagsmith

Atvirojo kodo funkcijų žymėjimo ir nuotolinės konfigūracijos paslauga su A/B testavimu

Rinktis
Flame

Flame

Savarankiškai talpinamas pradžios puslapis ir programų valdymo skydelis tavo namų laboratorijai

Rinktis
FlareSolverr

FlareSolverr

Tarpinis serveris, skirtas apeiti Cloudflare apsaugą interneto duomenų gavybai

Rinktis
Flarum

Flarum

Flarum is a modern, elegant forum software for building engaged communities

Rinktis
flatnotes

flatnotes

Programa, skirta užsirašyti pastabas Markdown formatu be duomenų bazės, su wikilinks ir viso teksto paieška

Rinktis
Fleet

Fleet

Atvirojo kodo įrenginių valdymo ir galinių įrenginių saugumo platforma, paremta osquery

Rinktis
FlexGet

FlexGet

YAML valdomas automatizavimo įrankis, skirtas medijos atsisiuntimui iš RSS, torentų ir Usenet

Rinktis
Flipt

Flipt

Savarankiškai talpinama funkcijų žymių valdymo platforma su Git integracija

Rinktis
Flowise

Flowise

Atvirojo kodo įrankis, skirtas kurti LLM orkestravimo srautus ir DI agentus

Rinktis
Focalboard

Focalboard

Atvirojo kodo projektų valdymo įrankis su Kanban lentomis, lentelėmis ir kalendoriaus rodiniais

Rinktis
Forgejo

Forgejo

Savarankiškai talpinama, lengva Git paslauga su web sąsaja ir bendradarbiavimo funkcijomis

Rinktis
Form.io

Form.io

Atvirojo kodo formų kūrimo ir duomenų valdymo platforma su REST API

Rinktis
Formbricks

Formbricks

Atvirojo kodo apklausų platforma, skirta atsiliepimams programėlėse, nuorodose, svetainėse ir el. paštu.

Rinktis
FossFLOW

FossFLOW

Naršyklėje veikiantis izometrinis diagramų kūrimo įrankis infrastruktūros vizualizavimui

Rinktis
Foundry VTT

Foundry VTT

Savarankiškai priglobtas virtualus stalo žaidimas internetinėms RPG kampanijoms su žemėlapiais ir kauliukais

Rinktis
FreeCAD

FreeCAD

Naršykle pasiekiamas parametrinis 3D CAD modeliuoklis inžinerijai ir dizainui

Rinktis
FreeScout

FreeScout

Lengva atvirojo kodo pagalbos tarnybos ir bendrinamosios pašto dėžutės sistema

Rinktis
FreshRSS

FreshRSS

Savarankiškai talpinamas RSS kanalų agregatorius, skirtas valdyti ir skaityti savo kanalus

Rinktis
Gatus

Gatus

Kūrėjams skirtas būsenos puslapis su daugiaprotokoliniu veikimo laiko stebėjimu ir įspėjimais

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Gerrit

Gerrit

Įmonėms skirta internetinė kodo peržiūros sistema, sukurta Git pagrindu

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Ghost

Ghost

„Ghost“ yra galinga platforma profesionaliai leidybai

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Ghostfolio

Ghostfolio

Atvirojo kodo turto valdymo programinė įranga, skirta investicijų portfeliams sekti

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GIMP

GIMP

Naršyklėje pasiekiamas profesionalus nuotraukų redaktorius ir grafinio dizaino įrankis

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Gitea

Gitea

Gitea yra lengva, atvirojo kodo Git hostingo platforma

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GitIngest

GitIngest

Git teksto konverteris, pritaikytas LLM, skirtas DI kodo analizei

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GitLab

GitLab

„GitLab“ yra pilna „DevOps“ platforma, skirta „Git“ saugyklos valdymui ir CI/CD

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Glance

Glance

Savarankiškai talpinamas valdymo skydas, kuris talpina visus tavo informacijos srautus vienoje vietoje

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Glances

Glances

Glances yra daugiaplatformis sistemos stebėjimo įrankis su žiniatinklio sąsaja

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GlitchTip

GlitchTip

Su „Sentry“ suderinama klaidų sekimo ir našumo stebėjimo platforma

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GLPI

GLPI

Atvirojo kodo IT išteklių valdymo ir pagalbos tarnybos programinė įranga, skirta IT operacijoms

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GoatCounter

GoatCounter

Privatumą gerbianti žiniatinklio analizė be slapukų ar asmens duomenų sekimo

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GoCD

GoCD

Nuolatinio diegimo serveris su vertės srauto žemėlapių sudarymu ir konvejerio modeliavimu

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Gogs

Gogs

Gogs yra savarankiškai talpinama Git paslauga, skirta nesudėtingam projektų valdymui.

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Gokapi

Gokapi

Savarankiškai talpinamas failų dalijimosi serveris su nuorodomis, kurių galiojimas baigiasi, ir S3 palaikymu

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Gonic

Gonic

Lengvas savarankiškai talpinamas „Subsonic“ muzikos transliavimo serveris, parašytas „Go“ kalba

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Gotenberg

Gotenberg

Docker pagrįstas API be būsenos, skirtas sklandžiam PDF konvertavimui ir generavimui

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Gotify

Gotify

Savo serveryje talpinamas tiesioginių pranešimų serveris su paprasta REST API

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GoWA

GoWA

„WhatsApp“ REST API ir žiniatinklio sąsaja, skirta kelių įrenginių pranešimų automatizavimui

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Grafana

Grafana

Atvirojo kodo stebėjimo platforma metrikų vizualizavimui ir stebėjimui

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Gramps Web

Gramps Web

Savarankiškai talpinama genealogijos platforma šeimos medžiams kurti ir dalintis

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Grav

Grav

Šiuolaikinė failais pagrįsta TVS, kuriai nereikia duomenų bazės, tik failai ir aplankai.

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Grimmory

Grimmory

Savo serveryje talpinama knygų kolekcijos tvarkyklė su integruota skaitykle ir įrenginių sinchronizavimu

Rinktis
Grimoire

Grimoire

Savarankiškai talpinama žymių tvarkyklė su automatiniu metaduomenų ištraukimu ir viso teksto paieška

Rinktis
Grist

Grist

Atvirojo kodo skaičiuoklės ir duomenų bazės hibridas, skirtas duomenų programoms kurti

Rinktis
Grocy

Grocy

Self-hosted grocery and household management solution for tracking food inventory

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GrowthBook

GrowthBook

Atvirojo kodo funkcijų žymėjimo ir A/B testavimo platforma

Rinktis
Habitica

Habitica

Žaidybinė užduočių tvarkyklė, kuri produktyvumą paverčia RPG nuotykiu

Rinktis
Halo

Halo

Šiuolaikinė atvirojo kodo TVS su įskiepių parduotuve ir blokine redagavimo priemone

Rinktis
Harness

Harness

End-to-end developer platform with SCM, CI/CD pipelines, and hosted dev environments

Rinktis
Hasura GraphQL Engine

Hasura GraphQL Engine

Atvirojo kodo „GraphQL“ variklis su momentinėmis API bet kuriai duomenų bazei

Rinktis
Headscale

Headscale

Savo valdomas, su Tailscale suderinamas valdymo serveris, skirtas WireGuard tinkliniam ryšiui

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Healthchecks

Healthchecks

Atvirojo kodo cron užduočių ir fono užduočių stebėjimas su momentiniais įspėjimais

Rinktis
HedgeDoc

HedgeDoc

Realaus laiko bendradarbiavimo „markdown“ redaktorius, skirtas komandos dokumentacijai

Rinktis
Heimdall

Heimdall

Valdymo skydelis, skirtas tvarkyti ir pasiekti tavo žiniatinklio paslaugas

Rinktis
Hermes Agent

Hermes Agent

Savaime tobulėjantis AI agentas su integruotu mokymosi ciklu ir daugiaplatformiu pranešimų siuntimu

Rinktis
Hermes WebUI

Hermes WebUI

Savarankiškai talpinamas Hermes DI agentas ir žiniatinklio pokalbių vartotojo sąsaja, supakuoti į vieną Docker diegimą.

Rinktis
Hermes Workspace

Hermes Workspace

Atvirojo kodo žiniatinklio vartotojo sąsajos valdymo centras Hermes DI agentui

Rinktis
HeyForm

HeyForm

Atvirojo kodo pokalbių formų kūrimo įrankis su sąlygine logika ir analitika

Rinktis
Hi.Events

Hi.Events

Atvirojo kodo savarankiškai talpinama renginių valdymo ir bilietų platinimo platforma

Rinktis
Homarr

Homarr

Modernus savarankiškai talpinamas prietaisų skydelis, kuriuo gali tvarkyti ir stebėti visas savo paslaugas

Rinktis
Home Assistant

Home Assistant

Atvirojo kodo namų automatizavimo platforma išmaniesiems įrenginiams valdyti

Rinktis
Homebox

Homebox

Atsargų ir organizavimo sistema, skirta naudotojams namuose

Rinktis
Homebridge

Homebridge

HomeKit – ne Apple išmaniesiems namų įrenginiams, naudojant įskiepius

Rinktis
Homepage

Homepage

Modernus, pritaikomas programos prietaisų skydelis su Docker integracija

Rinktis
Homer

Homer

Paprastas, savo serveryje talpinamas statinis prietaisų skydelis visoms tavo serverio paslaugoms tvarkyti

Rinktis
Hoop

Hoop

Infrastruktūros prieigos šliuzas su automatiniu duomenų maskavimu ir audito sekimais

Rinktis
Hoppscotch

Hoppscotch

Open-source API development and testing platform for developers and teams

Rinktis
HortusFox

HortusFox

Savarankiškai talpinama augalų valdymo sistema, skirta priežiūros rutinoms ir sodo tvarkymui sekti

Rinktis
Huginn

Huginn

Savarankiškai talpinama automatizavimo platforma stebėjimo agentams kurti

Rinktis
Hugo

Hugo

Žaibiškai greitas statinės svetainės generatorius, sukurtas su Go

Rinktis
HumHub

HumHub

Atvirojo kodo įmonės socialinis tinklas ir intraneto platforma komandoms

Rinktis
imgproxy

imgproxy

Greitas, realiuoju laiku veikiantis vaizdų apdorojimo serveris, skirtas dydžio keitimui, apkarpymui ir formato konvertavimui

Rinktis
Immich

Immich

Immich yra didelio našumo savarankiškai talpinamas nuotraukų ir vaizdo įrašų valdymo sprendimas

Rinktis
Infisical

Infisical

Atvirojo kodo paslapčių sinchronizavimo tvarkyklė aplinkos kintamiesiems ir API raktams tarp komandų ir infrastruktūros.

Rinktis
InfluxDB 2

InfluxDB 2

Vieninga laiko eilučių platforma su „Flux“ užklausomis ir integruota žiniatinklio sąsaja

Rinktis
Inkscape

Inkscape

Naršyklėje pasiekiamas vektorinės grafikos redaktorius iliustracijoms ir SVG dizainui

Rinktis
InsForge

InsForge

Atvirojo kodo galinė platforma su autentifikavimu, duomenų baze ir saugykla, skirta DI agentams

Rinktis
InvenTree

InvenTree

Atvirojo kodo dalių atsargų ir BOM valdymas inžinierių komandoms

Rinktis
Invidious

Invidious

Privatumą gerbianti alternatyvi „YouTube“ sąsaja be reklamos ir sekimo

Rinktis
Invio

Invio

Minimalistinė savarankiškai talpinama sąskaitų faktūrų sistema laisvai samdomiems darbuotojams ir mažoms komandoms

Rinktis
Invoice Ninja

Invoice Ninja

Atvirojo kodo sąskaitų faktūrų išrašymo ir atsiskaitymo platforma laisvai samdomiems darbuotojams ir mažoms įmonėms

Rinktis
InvoiceShelf

InvoiceShelf

Atvirojo kodo sąskaitų faktūrų išrašymo platforma su sąmatomis, išlaidomis ir mokėjimų portalu

Rinktis
Isso

Isso

Lengva, savarankiškai talpinama „Disqus“ alternatyva tinklaraščiams ir statinėms svetainėms

Rinktis
IT Tools

IT Tools

Collection of handy online tools for developers and IT professionals

Rinktis
ITFlow

ITFlow

Atvirojo kodo PSA platforma, skirta MSP, su IT dokumentacija, bilietų valdymu ir atsiskaitymu

Rinktis
iTop

iTop

Atvirojo kodo ITSM platforma ir CMDB, skirta IT paslaugų ir infrastruktūros valdymui

Rinktis
Jackett

Jackett

Torrent sekimo tarpinis serveris, verčiantis užklausas Sonarr, Radarr ir kitiems automatizavimo įrankiams

Rinktis
Jaeger

Jaeger

Jaeger yra atvirojo kodo paskirstyta sekimo sistema, skirta mikropaslaugoms stebėti.

Rinktis
Jellyfin

Jellyfin

Nemokamas ir atvirojo kodo medijos serveris, su kuriuo galima tvarkyti ir transliuoti savo medijos biblioteką

Rinktis
Jellyseerr

Jellyseerr

Medijos užklausų valdymo įrankis, skirtas Jellyfin, Emby ir Plex, su patvirtinimo darbo eiga

Rinktis
Jenkins

Jenkins

„Jenkins“ yra atvirojo kodo automatizavimo serveris, skirtas CI/CD konvejerius.

Rinktis
Jitsi Meet

Jitsi Meet

Savarankiškai talpinama vaizdo konferencijų platforma su ekrano bendrinimu ir įrašymu

Rinktis
Jitsu

Jitsu

Atvirojo kodo klientų duomenų platforma ir įvykių srautinio perdavimo kanalas inžinieriams

Rinktis
JobOps

JobOps

Savarankiškai valdoma darbo paieškos sistema, kuri ieško skelbimų lentose ir pritaiko CV

Rinktis
Joomla

Joomla

Atvirojo kodo TVS, skirta dinamiškoms svetainėms ir web programoms kurti

Rinktis
Joplin Server

Joplin Server

Savarankiškai talpinamas sinchronizavimo serveris, skirtas Joplin užrašų programai

Rinktis
Jotty

Jotty

Lengva užrašų ir kontrolinių sąrašų programėlė su „Markdown“ ir „Kanban“ lentomis

Rinktis
jsreport

jsreport

Savarankiškai talpinamas ataskaitų serveris, skirtas PDF, Excel ir DOCX iš HTML šablonų

Rinktis
JumpServer

JumpServer

Centralizuotas privilegijuotos prieigos šliuzas, skirtas SSH, RDP ir duomenų bazių sesijoms

Rinktis
Jupyter Notebook

Jupyter Notebook

Interaktyvi žiniatinklio aplinka gyvam kodui, duomenų analizei ir vizualizacijoms

Rinktis
JupyterLab

JupyterLab

JupyterLab yra žiniatinklio interaktyvi kūrimo aplinka, skirta užrašinėms ir kodui.

Rinktis
Juxtapose

Juxtapose

Savo prieglobos pranešimų maršrutizatorius, jungiantis žiniatinklio kabliukus su pranešimų platformomis

Rinktis
Kan

Kan

Atvirojo kodo Kanban lenta ir projektų valdymo įrankis, Trello alternatyva

Rinktis
Kanboard

Kanboard

Kanboard is a free and open-source Kanban project management software

Rinktis
Kaneo

Kaneo

Atvirojo kodo projektų valdymas su kanban lentomis ir integruotu GitHub

Rinktis
Kapowarr

Kapowarr

Savarankiškai talpinama komiksų tvarkyklė automatiniam atsisiuntimui ir tvarkymui

Rinktis
Karakeep

Karakeep

Karakeep yra savarankiškai talpinamas žymių tvarkytuvas su DI pagrįstu žymėjimu ir paieška

Rinktis
Kavita

Kavita

Savarankiškai talpinama skaitmeninė biblioteka komiksams, mangai ir elektroninėms knygoms

Rinktis
Keila

Keila

Savarankiškai talpinama naujienlaiškių platforma su intuityviu redaktoriumi ir SMTP siuntimu

Rinktis
Kener

Kener

Atvirojo kodo būsenos puslapis ir veikimo laiko stebėjimo platforma su incidentų valdymu

Rinktis
Kestra

Kestra

Atvirojo kodo darbo eigos orkestravimo platforma duomenų srautams ir automatizavimui

Rinktis
Keycloak

Keycloak

Atvirojo kodo tapatybės ir prieigos valdymas su SSO, OAuth2 ir SAML

Rinktis
Khoj

Khoj

Atvirojo kodo DI asistentas pokalbiams su tavo dokumentais ir internetu

Rinktis
Kibana

Kibana

Atvirojo kodo vizualizavimo sąsaja, skirta Elasticsearch, su prietaisų skydeliais ir paieška

Rinktis
Kill Bill

Kill Bill

Atvirojo kodo prenumeratos atsiskaitymo ir mokėjimų platforma, skirta SaaS ir prekyvietėms

Rinktis
Kimai

Kimai

Savarankiškai talpinama laiko apskaita laisvai samdomiems darbuotojams, agentūroms ir komandoms

Rinktis
KitchenOwl

KitchenOwl

Savarankiškai priglobtas bendrinamas pirkinių sąrašas, receptų tvarkyklė ir valgiaraščio planuoklis

Rinktis
Koillection

Koillection

Savarankiškai valdoma kolekcijų tvarkyklė, skirta kataloguoti knygas, žaidimus, vinilines plokšteles ir dar daugiau

Rinktis
Komari

Komari

Lengvas, savarankiškai talpinamas serverio stebėjimo prietaisų skydelis su realaus laiko rodikliais

Rinktis
Komga

Komga

Savarankiškai talpinamas medijos serveris komiksams, mangai, žurnalams ir el. knygoms su OPDS ir sinchronizavimo palaikymu

Rinktis
Kong

Kong

Cloud pagrindu sukurti API vartai, skirti hibridinėms ir kelių Cloud aplinkoms

Rinktis
Kotaemon

Kotaemon

Atvirojo kodo dokumentų klausimų ir atsakymų pokalbių robotas su kelių LLM palaikymu ir OCR

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Kroki

Kroki

Vieninga diagramų kaip kodo API, kuri atvaizduoja 30+ diagramų tipų per HTTP

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Kutt

Kutt

Modernus, savo serveryje talpinamas URL trumpintojas su individualiais domenais, analitika ir REST API

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Label Studio

Label Studio

Atvirojo kodo duomenų žymėjimo ir anotavimo platforma mašininio mokymosi projektams

Rinktis
Lago

Lago

Atvirojo kodo matavimo ir atsiskaitymo pagal naudojimą platforma

Rinktis
Langflow

Langflow

„Langflow“ yra vaizdinis DI darbo eigų kūrimo įrankis, skirtas LLM programoms kurti.

Rinktis
Langfuse

Langfuse

Atvirojo kodo LLM kūrimo platforma, skirta stebėjimui ir vertinimui

Rinktis
LanguageTool

LanguageTool

Atvirojo kodo gramatikos, stiliaus ir rašybos tikrinimo įrankis daugiau nei 25 kalboms

Rinktis
LazyLibrarian

LazyLibrarian

Savitvarkė automatizacija el. ir garso knygų atsisiuntimui bei autorių sekimui

Rinktis
Leantime

Leantime

Atvirojo kodo projektų valdymo sistema, skirta ne projektų vadovams

Rinktis
Lemmy

Lemmy

Federuota nuorodų agregavimo ir diskusijų platforma savarankiškai priglobtiems forumams

Rinktis
LibreChat

LibreChat

LibreChat yra DI pokalbių sąsaja su RAG palaikymu, skirta kelių tiekėjų LLM naudojimui

Rinktis
LibreDesk

LibreDesk

Atvirojo kodo pagalbos tarnyba su daugiakanalių užklausų valdymu, tiesioginiu pokalbiu ir SLA valdymu

Rinktis
LibrePhotos

LibrePhotos

Savarankiškai talpinamas nuotraukų valdymas su veidų atpažinimu ir DI pagrįsta paieška

Rinktis
LibreSpeed

LibreSpeed

Savo serveryje talpinamas HTML5 interneto greičio testavimo serveris su integruota rezultatų duomenų baze

Rinktis
LibreTranslate

LibreTranslate

Nemokama ir atvirojo kodo automatinio vertimo API, kuri yra visiškai savarankiškai talpinama

Rinktis
Lidarr

Lidarr

Automatinis muzikos kolekcijos tvarkytuvas ir organizatorius, skirtas Usenet ir torrentams

Rinktis
Lightdash

Lightdash

Atvirojo kodo BI platforma, paremta dbt, skirta duomenų tyrinėjimui ir prietaisų skydeliams

Rinktis
LimeSurvey

LimeSurvey

Profesionali internetinė apklausų platforma, skirta kurti ir valdyti klausimynus

Rinktis
Linkding

Linkding

„Linkding“ yra minimalus, greitas, savarankiškai talpinamas žymių tvarkytuvas

Rinktis
LinkStack

LinkStack

Savarankiškai priglobta „Linktree“ alternatyva firminiams nuorodų puslapiams profilyje

Rinktis
Linkwarden

Linkwarden

Linkwarden yra savarankiškai talpinamas žymių tvarkytuvas su viso puslapio archyvavimu

Rinktis
Listmonk

Listmonk

Didelio našumo savarankiškai talpinama naujienlaiškių ir adresatų sąrašų tvarkyklė

Rinktis
LiteLLM

LiteLLM

LiteLLM yra DI vartai, skirti iškviesti daugiau nei 100 LLM, naudojant OpenAI formatą

Rinktis
Livebook

Livebook

Atvirojo kodo „Elixir“ užrašų knygelės duomenų mokslui, ML ir bendradarbiavimui realiuoju laiku

Rinktis
LLDAP

LLDAP

Lengvas autentifikavimo serveris, teikiantis supaprastintą LDAP posistemę savarankiškai talpinamoms programoms

Rinktis
LMS

LMS

Lengvas savarankiškai talpinamas muzikos srautinio perdavimo serveris su Subsonic API

Rinktis
LobeChat

LobeChat

Šiuolaikinė atvirojo kodo DI pokalbių sistema, palaikanti kelis DKM teikėjus

Rinktis
Local Deep Research

Local Deep Research

Savarankiškai talpinamas DI giliųjų tyrimų asistentas, valdomas debesų LLM teikėjų

Rinktis
LocalAI

LocalAI

Savarankiškai talpinamas su OpenAI suderinamas API serveris vietiniam DI modelio išvadų generavimui

Rinktis
Locust

Locust

Python pagrindu veikiantis paskirstytas apkrovos testavimo įrankis su realaus laiko žiniatinklio vartotojo sąsaja

Rinktis
Logseq

Logseq

Savarankiškai talpinama, į privatumą orientuota žinių bazė ir blokais pagrįstas kontūravimo įrankis

Rinktis
Logto

Logto

„Logto“ – tai išsami tapatybės ir autentifikavimo platforma, palaikanti „OAuth“ ir „OIDC“.

Rinktis
LubeLogger

LubeLogger

Išsami transporto priemonių priežiūros ir degalų valdymo sistema

Rinktis
Lychee

Lychee

Savarankiškai talpinama nuotraukų valdymo platforma su albumų tvarkymu, EXIF duomenų naršymu ir detaliais bendrinimo nustatymais

Rinktis
Mage AI

Mage AI

„Mage AI“ yra duomenų srautų įrankis, skirtas ETL darbo procesų kūrimui ir valdymui.

Rinktis
Mail-Archiver

Mail-Archiver

Savo serveryje talpinamas el. pašto archyvavimas su IMAP sinchronizavimu, visatekste paieška ir eksportavimu

Rinktis
Mailpit

Mailpit

Atvirojo kodo SMTP el. pašto testavimo įrankis su naršyklės pagrindu veikiančia gautųjų dėžute kūrėjams

Rinktis
Maloja

Maloja

Savarankiškai talpinama muzikos klausymų duomenų bazė su asmeninėmis klausymų topų lentelėmis

Rinktis
Manticore Search

Manticore Search

Atvirojo kodo paieškos sistema su viso teksto ir vektorine paieška naudojant MySQL protokolą

Rinktis
MariaDB

MariaDB

Atvirojo kodo reliacinių duomenų bazių serveris ir MySQL suderinamas pakaitalas

Rinktis
Marimo

Marimo

Atvirojo kodo reaktyvioji Python užrašinė su SQL palaikymu ir atkuriamuoju vykdymu

Rinktis
Marreta

Marreta

Savo serveryje talpinamas straipsnių tarpinis serveris švariam, be reklamų skaitymui su išmaniuoju spartinimu.

Rinktis
Mastodon

Mastodon

Savarankiškai valdomas federacinis mikroblogų serveris, pagrįstas ActivityPub standartu

Rinktis
Mathesar

Mathesar

Skaičiuoklės stiliaus žiniatinklio sąsaja, skirta naršyti ir redaguoti PostgreSQL duomenų bazes

Rinktis
Matomo

Matomo

Pirmaujanti atvirojo kodo interneto analizės platforma su visiška duomenų nuosavybe ir privatumu

Rinktis
Matrix Synapse

Matrix Synapse

Atvirojo kodo „Matrix“ namų serveris decentralizuotam, šifruotam ryšiui

Rinktis
Mattermost

Mattermost

Atvirojo kodo komandos bendradarbiavimo platforma su pranešimų siuntimu, failų bendrinimu ir integracijomis

Rinktis
Mautic

Mautic

Atvirojo kodo rinkodaros automatizavimas el. pašto kampanijoms, potencialių klientų vertinimui ir klientų kelionėms

Rinktis
MaxKB

MaxKB

MaxKB yra atvirojo kodo platforma, skirta kurti įmonės lygio DI žinyno agentus

Rinktis
Mayan EDMS

Mayan EDMS

Atvirojo kodo dokumentų valdymas su OCR, visatekste paieška ir darbo eigomis

Rinktis
Maybe

Maybe

Atvirojo kodo asmeninių finansų ir turto valdymo programa

Rinktis
Mazanoke

Mazanoke

Naršyklėje veikiantis paveikslėlių optimizavimo įrankis su formato konvertavimu ir EXIF duomenų šalinimu

Rinktis
Mealie

Mealie

Mealie yra savarankiškai talpinamas receptų tvarkytuvas su maisto planavimu ir pirkinių sąrašais

Rinktis
Medusa

Medusa

Automatinis vaizdo įrašų bibliotekos tvarkytuvas TV laidoms su Plex ir Jellyfin palaikymu

Rinktis
Meilisearch

Meilisearch

Žaibiška paieškos sistema šiuolaikinėms programoms

Rinktis
Memgraph

Memgraph

Atminties grafinė duomenų bazė, skirta realaus laiko analizei susietiems duomenims

Rinktis
Memos

Memos

„Memos“ yra lengva, į privatumą orientuota užrašų programa

Rinktis
MeshCentral

MeshCentral

Savarankiškai talpinama nuotolinio stebėjimo ir valdymo platforma, skirta staliniams kompiuteriams, serveriams ir daiktų interneto įrenginiams

Rinktis
Metabase

Metabase

Atvirojo kodo verslo analitikos platforma duomenų vizualizavimui ir analizei

Rinktis
MetaTrader 5

MetaTrader 5

Naršyklėje pasiekiama „MetaTrader 5“ prekybos terminalas, skirtas Forex ir CFD prekybai visą parą

Rinktis
MeTube

MeTube

„MeTube“ yra internetinė vaizdo įrašų atsisiuntimo programa, skirta „YouTube“ ir kitoms platformoms.

Rinktis
MicroBin

MicroBin

Lengvas, savarankiškai talpinamas „pastebin“, failų dalijimosi įrankis ir URL trumpiklis, parašytas Rust kalba

Rinktis
Milvus

Milvus

Atvirojo kodo vektorinė duomenų bazė, sukurta DI programoms ir panašumo paieškai

Rinktis
MindsDB

MindsDB

„MindsDB“ yra DI platforma, skirta kurti mašininio mokymosi modelius iš įmonės duomenų.

Rinktis
Mini QR

Mini QR

Savarankiškai talpinamas QR kodo generatorius su individualiais stiliais ir masiniu eksportu

Rinktis
Miniflux

Miniflux

Minimalistinis ir savitas RSS naujienų srauto skaitytuvas su tvarkinga internetine sąsaja

Rinktis
MiroFish

MiroFish

DI prognozavimo variklis, valdomas daugiagentės spiečiaus intelekto simuliacijos

Rinktis
MiroTalk

MiroTalk

Savarankiškai talpinamos P2P vaizdo konferencijos su neribotu kambarių skaičiumi ir ekrano bendrinimu

Rinktis
Mongo Express

Mongo Express

Internetinė „MongoDB“ administravimo vartotojo sąsaja, skirta duomenų bazių naršymui, redagavimui ir valdymui

Rinktis
MongoDB 4

MongoDB 4

Į dokumentus orientuota NoSQL duomenų bazė su į JSON panašia dokumentų saugykla

Rinktis
Monica

Monica

Asmeninių santykių valdymo sistema, skirta tavo gyvenimui dokumentuoti

Rinktis
Moodist

Moodist

Aplinkos garsovaizdžio maišytuvas su produktyvumo įrankiais giliam susikaupimui ir atsipalaidavimui

Rinktis
Moodle

Moodle

Atvirojo kodo mokymosi valdymo sistema, kuria pasitiki daugiau nei 489 milijonai vartotojų visame pasaulyje

Rinktis
Morphic

Morphic

Atvirojo kodo DI paieškos sistema su generuojamaisiais atsakymais ir šaltinių nuorodomis

Rinktis
mStream

mStream

Lengvas, savarankiškai talpinamas muzikos transliavimo serveris su vietinėmis iOS ir Android programėlėmis

Rinktis
Mylar3

Mylar3

Savarankiškai talpinama automatinė komiksų atsisiuntimo programa ir bibliotekos tvarkyklė

Rinktis
MySQL

MySQL

Greita, patikima atvirojo kodo reliacinė duomenų bazė interneto ir programėlių apkrovoms

Rinktis
n8n

n8n

Darbo eigų automatizavimo platforma su vizualia mazgais grįsta sąsaja

Rinktis
Nango

Nango

Atvirojo kodo „OAuth“ ir API integravimo platforma daugiau nei 300 paslaugų

Rinktis
NATS

NATS

Debesų pagrindu veikianti pranešimų sistema su pub/sub, request-reply ir JetStream

Rinktis
Navidrome

Navidrome

„Navidrome“ yra savarankiškai talpinamas muzikos serveris su interneto ir mobiliojo srautiniu perdavimu

Rinktis
Neko

Neko

Savarankiškai talpinama virtualioji naršyklė, skirta bendram naršymui internete ir transliacijoms

Rinktis
Neo4j

Neo4j

Pasaulyje pirmaujanti atvirojo kodo grafinė duomenų bazė susietiems duomenims

Rinktis
NetBird Client

NetBird Client

Saugus, WireGuard pagrindu veikiantis tinklinis VPN klientas su SSO ir detaliomis prieigos kontrolėmis

Rinktis
NetBox

NetBox

Atvirojo kodo tinklo infrastruktūros modeliavimas, skirtas IPAM, DCIM ir dokumentavimui

Rinktis
Netdata

Netdata

Realaus laiko infrastruktūros stebėjimo agentas su 800+ integracijų

Rinktis
New API

New API

Naujas API yra LLM vartai ir AI turto valdymo sistema keliems tiekėjams

Rinktis
Nextcloud

Nextcloud

Nextcloud – patikima savarankiškai talpinama produktyvumo platforma

Rinktis
Nexterm

Nexterm

Serverių valdymas naršyklėje, skirtas SSH, VNC ir RDP jungtims

Rinktis
Nexus Repository Manager

Nexus Repository Manager

Universalus artefaktų saugyklos valdytojas, skirtas Maven, npm, Docker ir PyPI

Rinktis
NocoBase

NocoBase

NocoBase yra išplečiama no-code/low-code platforma programoms kurti

Rinktis
NocoDB

NocoDB

Atvirojo kodo „Airtable“ alternatyva, kuri paverčia duomenų bazes išmaniosiomis skaičiuoklėmis

Rinktis
Node-RED

Node-RED

„Low-code“ vaizdinis įrankis, skirtas sujungti daiktų interneto (IoT) įrenginius, API ir internetines paslaugas

Rinktis
NodeBB

NodeBB

NodeBB yra moderni, realaus laiko diskusijų platforma, skirta kurti bendruomenės forumus.

Rinktis
Norish

Norish

Savarankiškai talpinama receptų tvarkyklė su socialinių tinklų importavimu ir namų ūkio sinchronizavimu

Rinktis
NoteDiscovery

NoteDiscovery

Savo serveryje talpinama Markdown žinių bazė su grafiniu vaizdu ir AI integracija

Rinktis
Notifuse

Notifuse

Savo serveryje talpinama el. pašto rinkodaros ir transakcinio el. pašto platforma

Rinktis
Novu

Novu

Atvirojo kodo pranešimų infrastruktūra el. pašto, SMS ir tiesioginių pranešimų pristatymui

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ntfy

ntfy

Savarankiškai talpinamas tiesioginių pranešimų serveris, skirtas įspėjimams siųsti paprastomis HTTP užklausomis

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NZBGet

NZBGet

Efektyvi C++ Usenet dvejetainių failų atsisiuntimo programa su PAR2 taisymu ir žiniatinklio sąsaja

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NZBHydra2

NZBHydra2

„Usenet“ metapaieškos agregatorius, kuris suvienija indeksuotojus po vienu „Newznab“ API

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October CMS

October CMS

Laravel pagrindu veikianti PHP TVS, skirta lanksčioms svetainėms ir žiniatinklio programoms kurti

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Odoo

Odoo

Atvirojo kodo ERP ir CRM platforma verslo valdymui ir el. prekybai

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Odysseus

Odysseus

Savarankiškai talpinama DI darbo erdvė su pokalbiais, agentais, išsamiais tyrimais ir nuolatine atmintimi

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OliveTin

OliveTin

Savarankiškai talpinama žiniatinklio sąsaja, skirta saugiai vykdyti iš anksto apibrėžtas apvalkalo komandas

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Ollama

Ollama

Vykdyk didelius kalbos modelius lokaliai, naudodamas paprastą API DI programoms

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Ombi

Ombi

Savarankiškai valdoma užklausų sistema, skirta Plex, Emby ir Jellyfin, su automatiniu įvykdymu

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OmniTools

OmniTools

„OmniTools“ yra viskas viename interneto įrankių rinkinys su 80+ įrankių kasdienėms užduotims.

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OneDev

OneDev

OneDev yra savarankiškai talpinamas Git serveris su integruotu CI/CD ir projektų valdymu

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OneTimeSecret

OneTimeSecret

Dalinkis savaime susinaikinančiomis paslaptimis per vienkartinio peržiūrėjimo nuorodas

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ONLYOFFICE Docs

ONLYOFFICE Docs

Savarankiškai talpinamas internetinis biuro programų paketas su MS Office suderinamu bendru redagavimu

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Onyx

Onyx

Atvirojo kodo dirbtinio intelekto pokalbių ir įmonių paieškos platforma, kuri veikia su kiekvienu LLM

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Open Journal Systems

Open Journal Systems

Atvirojo kodo mokslo žurnalų valdymas ir atvirosios prieigos leidybos platforma

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Open Notebook

Open Notebook

Užrašų programėlė su DI, skirta rašymui, tyrimams ir žinių tvarkymui vienoje darbo vietoje

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Open WebUI

Open WebUI

Savarankiškai talpinama DI pokalbių sąsaja, palaikanti kelis didelių kalbos modelių (LLM) teikėjus su RAG (Retrieval-Augmented Generation) galimybėmis.

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OpenBao

OpenBao

Atvirojo kodo slaptažodžių tvarkyklė, skirta saugoti ir pasiekti jautrius prisijungimo duomenis

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OpenClaw

OpenClaw

Asmeninis DI asistentas su daugiakanalių pranešimų palaikymu (anksčiau Moltbot/Clawdbot)

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OpenCloud

OpenCloud

Atvirojo kodo failų sinchronizavimas ir bendradarbiavimas su integruotu tapatybės valdymu

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OpenEMR

OpenEMR

Atvirojo kodo elektroniniai sveikatos įrašai ir praktikos valdymas klinikoms

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Opengist

Opengist

Savo serveryje talpinama teksto talpykla, veikianti su Git, atvirojo kodo alternatyva „GitHub Gist“

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OpenHands

OpenHands

Atvirojo kodo autonominis AI agentas programinės įrangos inžinerijos užduotims

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OpenHuman

OpenHuman

Savo serveryje talpinamas asmeninis dirbtinio intelekto branduolys su atmintimi, agentais ir daugiau nei 118 programėlių integracijų

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OpenObserve

OpenObserve

Debesų pagrindu veikianti stebėjimo platforma žurnalams, metrikoms, pėdsakams ir prietaisų skydeliams

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OpenPanel

OpenPanel

Privatumą užtikrinanti produkto analizė su realaus laiko prietaisų skydeliais ir sesijų atkūrimu

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OpenProject

OpenProject

Atvirojo kodo projektų valdymas su Ganto diagramomis, Agile lentomis, laiko stebėjimu

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OpenSearch

OpenSearch

Atvirojo kodo paieškos ir analizės variklis, bendruomenės sukurta „Elasticsearch“ atšaka

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OpenSign

OpenSign

Nemokama ir atvirojo kodo „DocuSign“ alternatyva teisiškai įpareigojančiam dokumentų pasirašymui

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OpenSpeedTest

OpenSpeedTest

Savarankiškai talpinamas HTML5 tinklo greičio testas be Flash ar Java

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OpenViking

OpenViking

OpenViking yra atvirojo kodo konteksto duomenų bazė, sukurta DI agentams

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OpenVPN Access Server

OpenVPN Access Server

Pilnai funkcionalus VPN serveris su administravimu internetu ir klientų valdymu

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OpnForm

OpnForm

Atvirojo kodo formų kūrimo įrankis su sąlygine logika, įterpimais ir atsakymų valdymu

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OrangeHRM

OrangeHRM

Atvirojo kodo žmogiškųjų išteklių platforma darbuotojų, atostogų ir įdarbinimo valdymui

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Outline

Outline

Outline – modernus komandos vikis ir žinių bazė, leidžianti bendradarbiauti realiuoju laiku.

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Overleaf

Overleaf

Atvirojo kodo bendradarbiaujamasis „LaTeX“ redaktorius moksliniam ir akademiniam rašymui

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Overseerr

Overseerr

Žiniasklaidos užklausų valdymo ir atradimo įrankis, skirtas Plex, su patvirtinimo darbo eiga

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Owncast

Owncast

Savarankiškai priglobtas tiesioginės transliacijos ir pokalbių serveris su RTMP ir Fediverse palaikymu

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ownCloud

ownCloud

Savarankiškai talpinama failų sinchronizavimo, bendrinimo ir bendradarbiavimo platforma komandoms

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OxiCloud

OxiCloud

Lengva, Rust pagrindu sukurta, savarankiškai talpinama debesų saugykla su „Nextcloud“ kliento palaikymu

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PairDrop

PairDrop

PairDrop yra žiniatinklio failų dalijimosi įrankis, skirtas momentiniam perkėlimui tarp įrenginių.

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Paisa

Paisa

Asmeninių finansų sekiklis su dvejybine apskaita ir investicijų sekimu

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Pangolin Newt

Pangolin Newt

Vartotojo erdvės „WireGuard“ tunelio klientas saugiai nuotolinei prieigai per „Pangolin“

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Paperclip

Paperclip

Paperclip yra AI/ML orkestravimo platforma autonominėms komandoms

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Paperless-ngx

Paperless-ngx

Dokumentų valdymo sistema, kuri fizinius dokumentus paverčia skaitmeniniais archyvais su paieškos funkcija

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Papermerge

Papermerge

Atvirojo kodo dokumentų valdymo sistema, skirta skenavimui, OCR ir PDF failų tvarkymui

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Papra

Papra

Minimalistinė atvirojo kodo dokumentų valdymo ir archyvavimo platforma

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Parseable

Parseable

Atvirojo kodo stebėjimo duomenų ežeras žurnalams, metrikoms ir pėdsakams

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Passbolt

Passbolt

Atvirojo kodo komandų slaptažodžių tvarkyklė su end-to-end OpenPGP šifravimu ir dalijimusi

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Password Pusher

Password Pusher

Savarankiškai talpinamas paslapčių dalijimasis su vienkartinėmis, pasibaigiančiomis nuorodomis slaptažodžiams ir failams

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