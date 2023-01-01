Savarankiškai priglobta dviejų veiksnių autentifikavimo kodų tvarkyklė internetui ir mobiliesiemsRinktis
AI API maršrutizavimo tarpinis serveris su ženklų optimizavimu daugiau nei 40 LLM teikėjų.Rinktis
„Ackee“ yra savarankiškai talpinamas „Node.js“ analizės įrankis, skirtas į privatumą orientuotam svetainių stebėjimui.Rinktis
Atvirojo kodo bekodė darbo eigų automatizacija su daugiau nei 200 programėlių integracijųRinktis
Į privatumą orientuota asmeninių finansų programėlė su vokelių biudžetuRinktis
Visų funkcijų duomenų bazių valdymo sąsaja, palaikanti 11+ duomenų bazių sistemųRinktis
Savarankiškai talpinama kelionių sekimo priemonė ir kelionių planuotojas su interaktyviais žemėlapiaisRinktis
Viskas viename darbo erdvė, sujungianti dokumentus, baltas lentas ir duomenų bazes su DIRinktis
Open-source AI agent framework with multi-agent cooperation and persistent memoryRinktis
Atvirojo kodo LLMOps platforma užklausoms, vertinimui ir LLM stebėjimuiRinktis
Nuolatinė atmintis dirbtinio intelekto kodavimo agentams su hibridine BM25 vektorine ir grafine paieškaRinktis
Transliuoti asmenines muzikos bibliotekas per su Subsonic suderinamą API serverįRinktis
Asmeninis skrydžių žurnalas su interaktyviu žemėlapiu, statistika ir kelių naudotojų palaikymuRinktis
Atvirojo kodo DI turinio rinkodaros agentas, skirtas daugiaplatformiam publikavimui ir monetizavimuiRinktis
Free open-source accounting software for small businesses and freelancersRinktis
Atvirojo kodo įspėjimų valdymo platforma stebėjimo įspėjimų konsolidavimuiRinktis
Savarankiškai talpinama žinių bazė su išplėstiniu „Markdown“ ir leidimais kiekvienam dokumentuiRinktis
Savarankiškai priglobtas failų sąrašas ir „WebDAV“ serveris, palaikantis daugiau nei 30 saugyklų posistemiųRinktis
Interneto sąsaja, skirta vaizdo įrašams atsisiųsti iš „YouTube“ ir kitų svetainiųRinktis
Ampache yra web garso/vaizdo transliavimo programa ir medijos tvarkyklėRinktis
Lengvas savarankiškai talpinamas wiki su Git pagrindu veikiančiais puslapiais ir Markdown redagavimuRinktis
AnonUpload yra saugi, anoniminė failų dalijimosi programa be duomenų bazės reikalavimų.Rinktis
Viskas viename DI programa, skirta RAG, agentams ir pokalbių robotams su bet kuriuo LLM teikėjuRinktis
Atvirojo kodo klausimų ir atsakymų platforma, skirta komandos žinių dalijimuisi ir bendruomenės kūrimuiRinktis
Atvirojo kodo DORA metrikos ir inžinerijos komandos analitikos platformaRinktis
Bezkientis interneto pagrindu veikiantis nuotolinio darbalaukio šliuzas, skirtas RDP, VNC, SSH ir TelnetRinktis
Verslo atvirojo kodo paieškos platforma, paremta Apache LuceneRinktis
Apache Superset yra moderni duomenų tyrinėjimo ir vizualizavimo platforma, skirta verslo analizei.Rinktis
„AppFlowy“ yra dirbtinio intelekto varoma atvirojo kodo darbo erdvė ir „Notion“ alternatyvaRinktis
Lengva REST API, skirta siųsti tiesioginius pranešimus į daugiau nei 120 paslaugųRinktis
Atvirojo kodo platforma vidiniams įrankiams ir programoms kurtiRinktis
Į privatumą orientuota SDK analitika mobiliesiems, staliniams ir žiniatinklio programėlėmsRinktis
Gimtoji daugiamodelė duomenų bazė grafikams, dokumentams ir rakto-vertės duomenimsRinktis
Daugiamodelė duomenų bazė, skirta grafų, dokumentų, rakto-vertės ir laiko eilučių duomenimsRinktis
Savarankiškai talpinamas interneto archyvavimo sprendimas, skirtas tinklalapiams ir medijai išsaugotiRinktis
Collaborative platform for AI engineers to build high-quality datasetsRinktis
Lengva savarankiškai talpinama komentarų sistema su Go fonine dalimi ir įterpiamuoju JS valdikliuRinktis
„AstrBot“ yra atvirojo kodo daugiaplatformis DI pokalbių roboto karkasasRinktis
Savarankiškai priglobtas garso knygų ir tinklalaidžių serveris su kelių vartotojų palaikymuRinktis
Atvirojo kodo tapatybės tiekėjas, orientuotas į lankstumą ir universalumąRinktis
Atvirojo kodo, savarankiškai talpinamas autentifikavimo serveris su prisijungimu per socialinius tinklus, daugiafaktoriniu autentifikavimu ir rolėmis pagrįsta prieigos kontroleRinktis
Atvirojo kodo savarankiškai talpinama Duomenų bazės kaip paslaugos platforma PostgreSQL automatizavimuiRinktis
Šiuolaikinis atsisiuntimų automatizavimo įrankis torrentams ir usenetui su realaus laiko IRC stebėjimuRinktis
Atvirojo kodo „Zapier“ alternatyva, skirta programėlių sujungimui ir darbo eigų automatizavimuiRinktis
Kūdikio stebėjimo programėlė, padedanti tėvams stebėti jo kasdienę veiklą ir sveikatąRinktis
Žiniatinklio sąsaja, skirta restic atsarginėms kopijoms su planavimu, šifravimu ir failų lygio atkūrimuRinktis
Savo valdomas CalDAV ir CardDAV serveris kalendoriams ir kontaktamsRinktis
Savo serveryje talpinama kokteilių receptų tvarkyklė ir namų baro inventoriaus sekiklisRinktis
Atvirojo kodo be kodo duomenų bazė ir „Airtable“ alternatyva komandomsRinktis
Automatinis subtitrų valdymas ir atsisiuntimo pagalbininkas, skirtas Sonarr ir RadarrRinktis
Minimalistinis, savarankiškai talpinamas įpročių sekiklis, sutelktas į kasdienį žymėjimą ir serijasRinktis
Naršyklėje veikiantis PDF įrankių rinkinys, skirtas sujungti, skaidyti, konvertuoti ir redaguoti PDF failus, pirmenybę teikiant privatumuiRinktis
Lengva serverio stebėjimo platforma su Docker statistika ir įspėjimaisRinktis
Lengvas stebėjimo agentas Beszel serverių stebėjimo sistemaiRinktis
Lengva savarankiškai talpinama debesies saugykla su failų sinchronizavimu ir CalDAV/CardDAV palaikymuRinktis
Savarankiškai valdoma finansinės apskaitos platforma su išmaniuoju ataskaitų teikimu ir kelių valiutų palaikymuRinktis
Savarankiškai priglobtas muzikos transliavimo serveris su internetiniu grotuvu ir mobiliosiomis programėlėmisRinktis
Browser-accessible 3D modeling, animation, and rendering suiteRinktis
Dirbtinio intelekto valdoma užrašų darymo ir mikroblogų platforma su Markdown palaikymu ir užduočių valdymuRinktis
Asmeninių duomenų serveris decentralizuotam socialiniam tinklui BlueskyRinktis
Savarankiškai talpinamas AI kodavimo asistentas, skirtas pilnojo paketo programų generavimui naršyklėjeRinktis
El. knygų ir audioknygų kolekcijos tvarkyklė, Readarr bendruomenės atgaivinimasRinktis
Struktūrizuota savarankiškai talpinama wiki komandoms su knygomis, skyriais, puslapiais ir paieškaRinktis
Paversk bet kurį viešą „Telegram“ kanalą į SEO optimizuotą mikroblogą su RSSRinktis
Naršyklė Headless Chrome kaip paslauga, skirta web duomenų išgavimui ir automatizavimuiRinktis
Asmeninių finansų biudžeto sudarymo programa išlaidų sekimui ir finansiniam planavimuiRinktis
Mažai kodo reikalaujanti platforma, skirta kurti verslo programas ir darbo eigas per kelias minutesRinktis
Savarankiškai talpinama klaidų sekimo platforma, skirta programų stebėsenaiRinktis
Savo valdoma CI/CD sistema automatizuotiems kūrimams ir diegimamsRinktis
Atvirojo kodo duomenų bazės schemos pakeitimų valdymo ir „DevOps“ platformaRinktis
Atvirojo kodo žemo kodo API integravimo ir darbo eigos automatizavimo platformaRinktis
Savarankiškai talpinama kodo fragmentų tvarkyklė su sintaksės paryškinimu ir paieškaRinktis
Open-source scheduling platform for booking meetings and appointmentsRinktis
Calibre-Web yra internetinė programa, skirta naršyti, skaityti ir tvarkyti tavo e. knygų biblioteką.Rinktis
Į privatumą orientuota darbo įrodymo CAPTCHA alternatyva be jokio sekimoRinktis
Atvirojo kodo IAM platforma su SSO, OAuth 2.0, OIDC ir SAML palaikymuRinktis
Atvirojo kodo tinklalaidžių talpinimo platforma su analitika ir socialinėmis funkcijomisRinktis
Centrifugo yra plečiamas realaus laiko pranešimų serveris, skirtas kurti realiojo laiko programasRinktis
Svetainės pokyčių aptikimo ir stebėjimo įrankis su vizualiniu pasirinkimu ir pranešimaisRinktis
Atvirojo kodo duomenų bazių diagramų redaktorius su AI DDL eksportu ir schemos vizualizavimuRinktis
Į privatumą orientuota „ChatGPT“ žiniatinklio sąsaja su vietine duomenų saugykla ir pokalbių valdymuRinktis
Visos sistemos pasiekiamumo ir infrastruktūros stebėjimas su viešais būsenos puslapiaisRinktis
Atvirojo kodo serverio stebėjimo ir veikimo laiko sekimo programaRinktis
Infrastruktūros ir programų stebėsena su automatiniu aptikimu ir įspėjimaisRinktis
Savarankiškai talpinama failų saugykla, skirta failų įkėlimui ir bendrinimui su bendrinamomis nuorodomisRinktis
Atvirojo kodo darbuotojų įvedimo platforma su „Slack“ robotu ir darbo eigos automatizavimuRinktis
Atvirojo kodo įterpimo duomenų bazė DI programoms ir semantinei paieškaiRinktis
WordPress atšaka be Gutenberg blokų redaktoriaus, orientuota į stabilumąRinktis
Stulpelinė OLAP duomenų bazė realaus laiko analizei su milisekundžių užklausos delsaRinktis
Interneto duomenų bazių valdymo įrankis, skirtas visapusiškam duomenų valdymuiRinktis
Cloudflare Tunnel daemon saugiai nuotolinei prieigai, neatidarant prievadųRinktis
Savarankiškai talpinama debesų saugyklos platforma su failų valdymu ir dalijimosi galimybėmisRinktis
Lengva headless turinio valdymo platforma ir APIRinktis
VS Code, veikiantis naršyklėje, nuotoliniam kūrimui iš bet kurio įrenginioRinktis
Atvirojo kodo platforma, skirta savarankiškai talpinamų debesų kūrimo aplinkų paruošimuiRinktis
Realaus laiko bendradarbiavimo markdown redaktorius, skirtas dokumentacijai ir pastaboms rašytiRinktis
Savarankiškai talpinamas naršyklėje veikiantis biuro paketas, skirtas dokumentų redagavimui bendradarbiaujant.Rinktis
Savarankiškai priglobtas, „Google Reader“ įkvėptas RSS skaitytuvas su klaviatūros spartiaisiais klavišais ir mobiliosiomis programėlėmisRinktis
Savarankiškai talpinamas interneto failų konverteris, palaikantis 1 000+ formatųRinktis
Atvirojo kodo reaktyvioji duomenų bazių platforma šiuolaikiniam programų kūrimuiRinktis
Lengvas PHP OPDS ir HTML serveris, kuris atveria „Calibre“ el. knygų biblioteką mobiliesiems skaitytuvams ir naršyklėmsRinktis
Savarankiškai valdomas valdymo pultas serverių, pasiekiamumo ir tinklo infrastruktūros valdymuiRinktis
Privatumą užtikrinanti produktų analizė mobiliosioms, žiniatinklio ir darbalaukio programomsRinktis
Atvirojo kodo web naršyklė, skirta DI programoms su LLM paruoštu išvesties formatuRinktis
Multi-server task scheduler and runner with web-based interfaceRinktis
OSINT platforma, apibendrinanti 27 pasaulinius duomenų šaltinius realiuoju laiku į vieningą valdymo skydelįRinktis
Secure, encrypted note and file sharing service inspired by PrivNoteRinktis
Nuo galo iki galo šifruotas bendradarbiavimo biuro paketas su nulinių žinių saugyklaRinktis
Web įrankis šifravimo, kodavimo, kompresijos ir duomenų analizės operacijomsRinktis
DAG pagrindu veikiantis darbo eigų planuoklis su web sąsaja, skirtas valdyti cron užduotis ir užduočių srautus.Rinktis
Savo serveryje talpinama nuotraukų tvarkyklė su veidų atpažinimu ir objektų aptikimuRinktis
Minimalistinis serverio valdymo pultas su realaus laiko CPU, RAM, saugyklos ir tinklo statistikaRinktis
Savaime talpinamas asmeninis prietaisų skydelis su valdikliais, temomis ir būsenos tikrinimuRinktis
Savaime priglobtas federacinis pasiuntinys su end-to-end šifravimu ir pokalbiais temomisRinktis
„Databasus“ yra duomenų bazių atsarginių kopijų įrankis, skirtas „PostgreSQL“, „MySQL“ ir „MongoDB“.Rinktis
Dirbtinio intelekto valdoma SQL pokalbių sąsaja, skirta tyrinėti ir vizualizuoti bet kokią duomenų bazęRinktis
Savarankiškai talpinama vietos istorijos sekimo priemonė su šilumos žemėlapiais ir kelionių statistikaRinktis
DB Browser for SQLite yra vizualinis įrankis, skirtas kurti, projektuoti ir redaguoti SQLite duomenų bazių failusRinktis
Lightweight BitTorrent client with web interface and plugin supportRinktis
Denoland raktų-verčių duomenų bazė, skirta Deno DeployRinktis
Atvirojo kodo platforma, skirta kurti LLM programas su RAG, agentais ir darbo eigomisRinktis
Valdymo neturintis TVS, kuris apima duomenų bazes dinamišku API ir administravimo programaRinktis
Atvirojo kodo klientų įtraukimo platforma automatizuotam daugiakanaliam susirašinėjimuiRinktis
„Docker“ atvaizdų atnaujinimų pranešėjas, skirtas gauti pranešimus, kai atvaizdai atnaujinamiRinktis
Atvirojo kodo ekspertinė sistema valdomiems interviu ir automatizuotam dokumentų sudarymuiRinktis
Privatus „Docker“ registras, skirtas konteinerių atvaizdams saugoti ir platintiRinktis
Dockge yra puiki, lengvai naudojama ir reaktyvi savarankiškai talpinama Docker Compose tvarkyklėRinktis
Bendradarbiavimo wiki ir dokumentacijos platforma su redagavimu realiuoju laikuRinktis
Savo serveryje talpinama dokumentų tvarkyklė su OCR, NLP išgavimu ir visatekste paieškaRinktis
Atvirojo kodo dokumentų pasirašymo platforma, skirta skaitmeniniams parašamsRinktis
Atvirojo kodo dokumentų pasirašymo platforma su el. parašo galimybėmisRinktis
Atvirojo kodo nekodo platforma, skirta kurti DI balso agentus per kelias minutesRinktis
Lengva failais pagrįsta wiki platforma, skirta dokumentacijai ir žinių bazėmsRinktis
Atvirojo kodo ERP/CRM platforma verslo operacijų valdymuiRinktis
Vieninga platforma, skirta valdyti ir stebėti domenų vardų portfeliusRinktis
Collaborative task management for organizing household chores and recurring responsibilitiesRinktis
Atsisiųsk Spotify muziką iš YouTube su albumo viršeliu, dainų tekstais ir metaduomenimisRinktis
Lengva internetinė sąsaja, skirta realiuoju laiku peržiūrėti Docker konteinerių žurnalusRinktis
Didelio našumo, su Redis suderinama atminties duomenų saugykla šiuolaikinei aparatinei įrangaiRinktis
Nemokamas atvirojo kodo diagramų kūrimo įrankis struktūrinėms schemoms, UML ir tinklų diagramomsRinktis
Naršyklinis duomenų bazės diagramų redaktorius su SQL eksportu ir importuRinktis
Nemokama savarankiškai talpinama „Drizzle Studio“ su patobulinimais duomenų bazių valdymuiRinktis
Atvirojo kodo TVS, skirta dinaminėms svetainėms kurti ir valdytiRinktis
Nemokama dinaminė DNS paslauga IP adresų susiejimui su domenaisRinktis
DumbDo – paprastas, savarankiškai talpinamas užduočių sąrašas, kuris tiesiog veikiaRinktis
Šifruotas atsarginių kopijų sprendimas, palaikantis Cloud saugyklą ir nuotolinius serveriusRinktis
Nemokama registracijos sistema verslui ir profesionalamsRinktis
Lengvas MQTT tarpininkas, skirtas IoT ir pranešimų programomsRinktis
Naujos kartos grafinė-reliacinė duomenų bazė, sukurta ant PostgreSQLRinktis
Paskirstytasis paieškos ir analizės variklis, sukurtas Apache Lucene pagrinduRinktis
Saugus „Matrix“ klientas su „end-to-end“ šifravimu ir įvairių platformų žinučių siuntimuRinktis
Savitvarkomas el. pašto API tarpininkas, jungiantis IMAP ir SMTP su REST galiniais taškaisRinktis
Personal media server with automatic streaming and device conversionRinktis
Statistikos ir analizės įrankis, skirtas Emby ir Jellyfin medijos serveriamsRinktis
Minimalistinė žiniatinklio programa, skirta siųsti privačias ir saugias užšifruotas žinutesRinktis
Savarankiškai talpinamas IPTV serveris, kuris kuria tiesioginius kanalus iš tavo medijos bibliotekosRinktis
Savarankiškai talpinama failų dalijimosi platforma su slaptažodžio apsauga ir galiojimo kontrolėmisRinktis
Sistema, skirta valdyti ESP8266/ESP32 mikrovaldiklius naudojant YAMLRinktis
Nemokama atvirojo kodo CRM, skirta valdyti kontaktus, sandorius ir klientų santykiusRinktis
Realaus laiko bendrinamų dokumentų redaktorius su tiesioginiu redagavimu ir versijų istorijaRinktis
Šiuolaikinė atvirojo kodo el. prekybos platforma, paremta Node.js, React, GraphQL ir PostgreSQL.Rinktis
Atvirojo kodo „WhatsApp“ API pokalbių robotams, automatizavimui ir pranešimų integravimuiRinktis
Didelio našumo WhatsApp API vartai, sukurti naudojant Go, skirti žinučių automatizavimuiRinktis
Virtuali lenta, skirta piešti diagramas ir bendrai generuoti idėjas.Rinktis
Asmeninių ir šeimos išlaidų sekimo programaRinktis
Lengvas, savarankiškai talpinamas asmeninių išlaidų sekiklis su valdymo skydeliu ir CSV importavimuRinktis
Paverčia ListenBrainz rekomendacijas į grojaraščius tavo muzikos bibliotekojeRinktis
Lengvas asmeninių finansų sekiklis su mobiliąja PWA ir kvitų skenavimuRinktis
Atvirojo kodo pažeidžiamumų valdymo platforma saugumo komandomsRinktis
Savarankiškai talpinama asmeninių ir šeimos elektroninių sveikatos įrašų tvarkyklėRinktis
Atvirojo kodo atsiliepimų platforma, skirta vartotojų atsiliepimams rinkti ir valdytiRinktis
Žiniatinklio failų tvarkyklė, skirta naršyti, įkelti ir tvarkyti failus serveryjeRinktis
Decentralizuotas lygiavertis dalijimasis failais naudojant IPFS technologijąRinktis
Automatinis medijos failų apdorojimo įrankis, kuris sumažina failų dydžius iki 90 %Rinktis
Savarankiškai priglobta kelių naudotojų failų tvarkyklė su vaidmenimis pagrįstais leidimais ir be duomenų bazėsRinktis
Savarankiškai valdoma failų tvarkyklė, skirta FTP, SFTP, S3, WebDAV ir daugiau nei 20 saugyklų posistemių.Rinktis
Paprastas WireGuard VPN serveris su web valdymo sąsajaRinktis
Profesionali savarankiškai talpinama asmeninių finansų ir biudžeto tvarkyklėRinktis
Savarankiškai talpinama „Firefox“ naršyklė, pasiekiama per žiniatinklio sąsająRinktis
Atvirojo kodo funkcijų žymėjimo ir nuotolinės konfigūracijos paslauga su A/B testavimuRinktis
Savarankiškai talpinamas pradžios puslapis ir programų valdymo skydelis tavo namų laboratorijaiRinktis
Tarpinis serveris, skirtas apeiti Cloudflare apsaugą interneto duomenų gavybaiRinktis
Flarum is a modern, elegant forum software for building engaged communitiesRinktis
Programa, skirta užsirašyti pastabas Markdown formatu be duomenų bazės, su wikilinks ir viso teksto paieškaRinktis
Atvirojo kodo įrenginių valdymo ir galinių įrenginių saugumo platforma, paremta osqueryRinktis
YAML valdomas automatizavimo įrankis, skirtas medijos atsisiuntimui iš RSS, torentų ir UsenetRinktis
Savarankiškai talpinama funkcijų žymių valdymo platforma su Git integracijaRinktis
Atvirojo kodo įrankis, skirtas kurti LLM orkestravimo srautus ir DI agentusRinktis
Atvirojo kodo projektų valdymo įrankis su Kanban lentomis, lentelėmis ir kalendoriaus rodiniaisRinktis
Savarankiškai talpinama, lengva Git paslauga su web sąsaja ir bendradarbiavimo funkcijomisRinktis
Atvirojo kodo formų kūrimo ir duomenų valdymo platforma su REST APIRinktis
Atvirojo kodo apklausų platforma, skirta atsiliepimams programėlėse, nuorodose, svetainėse ir el. paštu.Rinktis
Naršyklėje veikiantis izometrinis diagramų kūrimo įrankis infrastruktūros vizualizavimuiRinktis
Savarankiškai priglobtas virtualus stalo žaidimas internetinėms RPG kampanijoms su žemėlapiais ir kauliukaisRinktis
Naršykle pasiekiamas parametrinis 3D CAD modeliuoklis inžinerijai ir dizainuiRinktis
Lengva atvirojo kodo pagalbos tarnybos ir bendrinamosios pašto dėžutės sistemaRinktis
Savarankiškai talpinamas RSS kanalų agregatorius, skirtas valdyti ir skaityti savo kanalusRinktis
Kūrėjams skirtas būsenos puslapis su daugiaprotokoliniu veikimo laiko stebėjimu ir įspėjimaisRinktis
Įmonėms skirta internetinė kodo peržiūros sistema, sukurta Git pagrinduRinktis
„Ghost“ yra galinga platforma profesionaliai leidybaiRinktis
Atvirojo kodo turto valdymo programinė įranga, skirta investicijų portfeliams sektiRinktis
Naršyklėje pasiekiamas profesionalus nuotraukų redaktorius ir grafinio dizaino įrankisRinktis
Gitea yra lengva, atvirojo kodo Git hostingo platformaRinktis
Git teksto konverteris, pritaikytas LLM, skirtas DI kodo analizeiRinktis
„GitLab“ yra pilna „DevOps“ platforma, skirta „Git“ saugyklos valdymui ir CI/CDRinktis
Savarankiškai talpinamas valdymo skydas, kuris talpina visus tavo informacijos srautus vienoje vietojeRinktis
Glances yra daugiaplatformis sistemos stebėjimo įrankis su žiniatinklio sąsajaRinktis
Su „Sentry“ suderinama klaidų sekimo ir našumo stebėjimo platformaRinktis
Atvirojo kodo IT išteklių valdymo ir pagalbos tarnybos programinė įranga, skirta IT operacijomsRinktis
Privatumą gerbianti žiniatinklio analizė be slapukų ar asmens duomenų sekimoRinktis
Nuolatinio diegimo serveris su vertės srauto žemėlapių sudarymu ir konvejerio modeliavimuRinktis
Gogs yra savarankiškai talpinama Git paslauga, skirta nesudėtingam projektų valdymui.Rinktis
Savarankiškai talpinamas failų dalijimosi serveris su nuorodomis, kurių galiojimas baigiasi, ir S3 palaikymuRinktis
Lengvas savarankiškai talpinamas „Subsonic“ muzikos transliavimo serveris, parašytas „Go“ kalbaRinktis
Docker pagrįstas API be būsenos, skirtas sklandžiam PDF konvertavimui ir generavimuiRinktis
Savo serveryje talpinamas tiesioginių pranešimų serveris su paprasta REST APIRinktis
„WhatsApp“ REST API ir žiniatinklio sąsaja, skirta kelių įrenginių pranešimų automatizavimuiRinktis
Atvirojo kodo stebėjimo platforma metrikų vizualizavimui ir stebėjimuiRinktis
Savarankiškai talpinama genealogijos platforma šeimos medžiams kurti ir dalintisRinktis
Šiuolaikinė failais pagrįsta TVS, kuriai nereikia duomenų bazės, tik failai ir aplankai.Rinktis
Savo serveryje talpinama knygų kolekcijos tvarkyklė su integruota skaitykle ir įrenginių sinchronizavimuRinktis
Savarankiškai talpinama žymių tvarkyklė su automatiniu metaduomenų ištraukimu ir viso teksto paieškaRinktis
Atvirojo kodo skaičiuoklės ir duomenų bazės hibridas, skirtas duomenų programoms kurtiRinktis
Self-hosted grocery and household management solution for tracking food inventoryRinktis
Atvirojo kodo funkcijų žymėjimo ir A/B testavimo platformaRinktis
Žaidybinė užduočių tvarkyklė, kuri produktyvumą paverčia RPG nuotykiuRinktis
Šiuolaikinė atvirojo kodo TVS su įskiepių parduotuve ir blokine redagavimo priemoneRinktis
End-to-end developer platform with SCM, CI/CD pipelines, and hosted dev environmentsRinktis
Atvirojo kodo „GraphQL“ variklis su momentinėmis API bet kuriai duomenų bazeiRinktis
Savo valdomas, su Tailscale suderinamas valdymo serveris, skirtas WireGuard tinkliniam ryšiuiRinktis
Atvirojo kodo cron užduočių ir fono užduočių stebėjimas su momentiniais įspėjimaisRinktis
Realaus laiko bendradarbiavimo „markdown“ redaktorius, skirtas komandos dokumentacijaiRinktis
Valdymo skydelis, skirtas tvarkyti ir pasiekti tavo žiniatinklio paslaugasRinktis
Savaime tobulėjantis AI agentas su integruotu mokymosi ciklu ir daugiaplatformiu pranešimų siuntimuRinktis
Savarankiškai talpinamas Hermes DI agentas ir žiniatinklio pokalbių vartotojo sąsaja, supakuoti į vieną Docker diegimą.Rinktis
Atvirojo kodo žiniatinklio vartotojo sąsajos valdymo centras Hermes DI agentuiRinktis
Atvirojo kodo pokalbių formų kūrimo įrankis su sąlygine logika ir analitikaRinktis
Atvirojo kodo savarankiškai talpinama renginių valdymo ir bilietų platinimo platformaRinktis
Modernus savarankiškai talpinamas prietaisų skydelis, kuriuo gali tvarkyti ir stebėti visas savo paslaugasRinktis
Atvirojo kodo namų automatizavimo platforma išmaniesiems įrenginiams valdytiRinktis
Atsargų ir organizavimo sistema, skirta naudotojams namuoseRinktis
HomeKit – ne Apple išmaniesiems namų įrenginiams, naudojant įskiepiusRinktis
Modernus, pritaikomas programos prietaisų skydelis su Docker integracijaRinktis
Paprastas, savo serveryje talpinamas statinis prietaisų skydelis visoms tavo serverio paslaugoms tvarkytiRinktis
Infrastruktūros prieigos šliuzas su automatiniu duomenų maskavimu ir audito sekimaisRinktis
Open-source API development and testing platform for developers and teamsRinktis
Savarankiškai talpinama augalų valdymo sistema, skirta priežiūros rutinoms ir sodo tvarkymui sektiRinktis
Savarankiškai talpinama automatizavimo platforma stebėjimo agentams kurtiRinktis
Žaibiškai greitas statinės svetainės generatorius, sukurtas su GoRinktis
Atvirojo kodo įmonės socialinis tinklas ir intraneto platforma komandomsRinktis
Greitas, realiuoju laiku veikiantis vaizdų apdorojimo serveris, skirtas dydžio keitimui, apkarpymui ir formato konvertavimuiRinktis
Immich yra didelio našumo savarankiškai talpinamas nuotraukų ir vaizdo įrašų valdymo sprendimasRinktis
Atvirojo kodo paslapčių sinchronizavimo tvarkyklė aplinkos kintamiesiems ir API raktams tarp komandų ir infrastruktūros.Rinktis
Vieninga laiko eilučių platforma su „Flux“ užklausomis ir integruota žiniatinklio sąsajaRinktis
Naršyklėje pasiekiamas vektorinės grafikos redaktorius iliustracijoms ir SVG dizainuiRinktis
Atvirojo kodo galinė platforma su autentifikavimu, duomenų baze ir saugykla, skirta DI agentamsRinktis
Atvirojo kodo dalių atsargų ir BOM valdymas inžinierių komandomsRinktis
Privatumą gerbianti alternatyvi „YouTube“ sąsaja be reklamos ir sekimoRinktis
Minimalistinė savarankiškai talpinama sąskaitų faktūrų sistema laisvai samdomiems darbuotojams ir mažoms komandomsRinktis
Atvirojo kodo sąskaitų faktūrų išrašymo ir atsiskaitymo platforma laisvai samdomiems darbuotojams ir mažoms įmonėmsRinktis
Atvirojo kodo sąskaitų faktūrų išrašymo platforma su sąmatomis, išlaidomis ir mokėjimų portaluRinktis
Lengva, savarankiškai talpinama „Disqus“ alternatyva tinklaraščiams ir statinėms svetainėmsRinktis
Collection of handy online tools for developers and IT professionalsRinktis
Atvirojo kodo PSA platforma, skirta MSP, su IT dokumentacija, bilietų valdymu ir atsiskaitymuRinktis
Atvirojo kodo ITSM platforma ir CMDB, skirta IT paslaugų ir infrastruktūros valdymuiRinktis
Torrent sekimo tarpinis serveris, verčiantis užklausas Sonarr, Radarr ir kitiems automatizavimo įrankiamsRinktis
Jaeger yra atvirojo kodo paskirstyta sekimo sistema, skirta mikropaslaugoms stebėti.Rinktis
Nemokamas ir atvirojo kodo medijos serveris, su kuriuo galima tvarkyti ir transliuoti savo medijos bibliotekąRinktis
Medijos užklausų valdymo įrankis, skirtas Jellyfin, Emby ir Plex, su patvirtinimo darbo eigaRinktis
„Jenkins“ yra atvirojo kodo automatizavimo serveris, skirtas CI/CD konvejerius.Rinktis
Savarankiškai talpinama vaizdo konferencijų platforma su ekrano bendrinimu ir įrašymuRinktis
Atvirojo kodo klientų duomenų platforma ir įvykių srautinio perdavimo kanalas inžinieriamsRinktis
Savarankiškai valdoma darbo paieškos sistema, kuri ieško skelbimų lentose ir pritaiko CVRinktis
Atvirojo kodo TVS, skirta dinamiškoms svetainėms ir web programoms kurtiRinktis
Savarankiškai talpinamas sinchronizavimo serveris, skirtas Joplin užrašų programaiRinktis
Lengva užrašų ir kontrolinių sąrašų programėlė su „Markdown“ ir „Kanban“ lentomisRinktis
Savarankiškai talpinamas ataskaitų serveris, skirtas PDF, Excel ir DOCX iš HTML šablonųRinktis
Centralizuotas privilegijuotos prieigos šliuzas, skirtas SSH, RDP ir duomenų bazių sesijomsRinktis
Interaktyvi žiniatinklio aplinka gyvam kodui, duomenų analizei ir vizualizacijomsRinktis
JupyterLab yra žiniatinklio interaktyvi kūrimo aplinka, skirta užrašinėms ir kodui.Rinktis
Savo prieglobos pranešimų maršrutizatorius, jungiantis žiniatinklio kabliukus su pranešimų platformomisRinktis
Atvirojo kodo Kanban lenta ir projektų valdymo įrankis, Trello alternatyvaRinktis
Kanboard is a free and open-source Kanban project management softwareRinktis
Atvirojo kodo projektų valdymas su kanban lentomis ir integruotu GitHubRinktis
Savarankiškai talpinama komiksų tvarkyklė automatiniam atsisiuntimui ir tvarkymuiRinktis
Karakeep yra savarankiškai talpinamas žymių tvarkytuvas su DI pagrįstu žymėjimu ir paieškaRinktis
Savarankiškai talpinama skaitmeninė biblioteka komiksams, mangai ir elektroninėms knygomsRinktis
Savarankiškai talpinama naujienlaiškių platforma su intuityviu redaktoriumi ir SMTP siuntimuRinktis
Atvirojo kodo būsenos puslapis ir veikimo laiko stebėjimo platforma su incidentų valdymuRinktis
Atvirojo kodo darbo eigos orkestravimo platforma duomenų srautams ir automatizavimuiRinktis
Atvirojo kodo tapatybės ir prieigos valdymas su SSO, OAuth2 ir SAMLRinktis
Atvirojo kodo DI asistentas pokalbiams su tavo dokumentais ir internetuRinktis
Atvirojo kodo vizualizavimo sąsaja, skirta Elasticsearch, su prietaisų skydeliais ir paieškaRinktis
Atvirojo kodo prenumeratos atsiskaitymo ir mokėjimų platforma, skirta SaaS ir prekyvietėmsRinktis
Savarankiškai talpinama laiko apskaita laisvai samdomiems darbuotojams, agentūroms ir komandomsRinktis
Savarankiškai priglobtas bendrinamas pirkinių sąrašas, receptų tvarkyklė ir valgiaraščio planuoklisRinktis
Savarankiškai valdoma kolekcijų tvarkyklė, skirta kataloguoti knygas, žaidimus, vinilines plokšteles ir dar daugiauRinktis
Lengvas, savarankiškai talpinamas serverio stebėjimo prietaisų skydelis su realaus laiko rodikliaisRinktis
Savarankiškai talpinamas medijos serveris komiksams, mangai, žurnalams ir el. knygoms su OPDS ir sinchronizavimo palaikymuRinktis
Cloud pagrindu sukurti API vartai, skirti hibridinėms ir kelių Cloud aplinkomsRinktis
Atvirojo kodo dokumentų klausimų ir atsakymų pokalbių robotas su kelių LLM palaikymu ir OCRRinktis
Vieninga diagramų kaip kodo API, kuri atvaizduoja 30+ diagramų tipų per HTTPRinktis
Modernus, savo serveryje talpinamas URL trumpintojas su individualiais domenais, analitika ir REST APIRinktis
Atvirojo kodo duomenų žymėjimo ir anotavimo platforma mašininio mokymosi projektamsRinktis
Atvirojo kodo matavimo ir atsiskaitymo pagal naudojimą platformaRinktis
„Langflow“ yra vaizdinis DI darbo eigų kūrimo įrankis, skirtas LLM programoms kurti.Rinktis
Atvirojo kodo LLM kūrimo platforma, skirta stebėjimui ir vertinimuiRinktis
Atvirojo kodo gramatikos, stiliaus ir rašybos tikrinimo įrankis daugiau nei 25 kalbomsRinktis
Savitvarkė automatizacija el. ir garso knygų atsisiuntimui bei autorių sekimuiRinktis
Atvirojo kodo projektų valdymo sistema, skirta ne projektų vadovamsRinktis
Federuota nuorodų agregavimo ir diskusijų platforma savarankiškai priglobtiems forumamsRinktis
LibreChat yra DI pokalbių sąsaja su RAG palaikymu, skirta kelių tiekėjų LLM naudojimuiRinktis
Atvirojo kodo pagalbos tarnyba su daugiakanalių užklausų valdymu, tiesioginiu pokalbiu ir SLA valdymuRinktis
Savarankiškai talpinamas nuotraukų valdymas su veidų atpažinimu ir DI pagrįsta paieškaRinktis
Savo serveryje talpinamas HTML5 interneto greičio testavimo serveris su integruota rezultatų duomenų bazeRinktis
Nemokama ir atvirojo kodo automatinio vertimo API, kuri yra visiškai savarankiškai talpinamaRinktis
Automatinis muzikos kolekcijos tvarkytuvas ir organizatorius, skirtas Usenet ir torrentamsRinktis
Atvirojo kodo BI platforma, paremta dbt, skirta duomenų tyrinėjimui ir prietaisų skydeliamsRinktis
Profesionali internetinė apklausų platforma, skirta kurti ir valdyti klausimynusRinktis
„Linkding“ yra minimalus, greitas, savarankiškai talpinamas žymių tvarkytuvasRinktis
Savarankiškai priglobta „Linktree“ alternatyva firminiams nuorodų puslapiams profilyjeRinktis
Linkwarden yra savarankiškai talpinamas žymių tvarkytuvas su viso puslapio archyvavimuRinktis
Didelio našumo savarankiškai talpinama naujienlaiškių ir adresatų sąrašų tvarkyklėRinktis
LiteLLM yra DI vartai, skirti iškviesti daugiau nei 100 LLM, naudojant OpenAI formatąRinktis
Atvirojo kodo „Elixir“ užrašų knygelės duomenų mokslui, ML ir bendradarbiavimui realiuoju laikuRinktis
Lengvas autentifikavimo serveris, teikiantis supaprastintą LDAP posistemę savarankiškai talpinamoms programomsRinktis
Lengvas savarankiškai talpinamas muzikos srautinio perdavimo serveris su Subsonic APIRinktis
Šiuolaikinė atvirojo kodo DI pokalbių sistema, palaikanti kelis DKM teikėjusRinktis
Savarankiškai talpinamas DI giliųjų tyrimų asistentas, valdomas debesų LLM teikėjųRinktis
Savarankiškai talpinamas su OpenAI suderinamas API serveris vietiniam DI modelio išvadų generavimuiRinktis
Python pagrindu veikiantis paskirstytas apkrovos testavimo įrankis su realaus laiko žiniatinklio vartotojo sąsajaRinktis
Savarankiškai talpinama, į privatumą orientuota žinių bazė ir blokais pagrįstas kontūravimo įrankisRinktis
„Logto“ – tai išsami tapatybės ir autentifikavimo platforma, palaikanti „OAuth“ ir „OIDC“.Rinktis
Išsami transporto priemonių priežiūros ir degalų valdymo sistemaRinktis
Savarankiškai talpinama nuotraukų valdymo platforma su albumų tvarkymu, EXIF duomenų naršymu ir detaliais bendrinimo nustatymaisRinktis
„Mage AI“ yra duomenų srautų įrankis, skirtas ETL darbo procesų kūrimui ir valdymui.Rinktis
Savo serveryje talpinamas el. pašto archyvavimas su IMAP sinchronizavimu, visatekste paieška ir eksportavimuRinktis
Atvirojo kodo SMTP el. pašto testavimo įrankis su naršyklės pagrindu veikiančia gautųjų dėžute kūrėjamsRinktis
Savarankiškai talpinama muzikos klausymų duomenų bazė su asmeninėmis klausymų topų lentelėmisRinktis
Atvirojo kodo paieškos sistema su viso teksto ir vektorine paieška naudojant MySQL protokoląRinktis
Atvirojo kodo reliacinių duomenų bazių serveris ir MySQL suderinamas pakaitalasRinktis
Atvirojo kodo reaktyvioji Python užrašinė su SQL palaikymu ir atkuriamuoju vykdymuRinktis
Savo serveryje talpinamas straipsnių tarpinis serveris švariam, be reklamų skaitymui su išmaniuoju spartinimu.Rinktis
Savarankiškai valdomas federacinis mikroblogų serveris, pagrįstas ActivityPub standartuRinktis
Skaičiuoklės stiliaus žiniatinklio sąsaja, skirta naršyti ir redaguoti PostgreSQL duomenų bazesRinktis
Pirmaujanti atvirojo kodo interneto analizės platforma su visiška duomenų nuosavybe ir privatumuRinktis
Atvirojo kodo „Matrix“ namų serveris decentralizuotam, šifruotam ryšiuiRinktis
Atvirojo kodo komandos bendradarbiavimo platforma su pranešimų siuntimu, failų bendrinimu ir integracijomisRinktis
Atvirojo kodo rinkodaros automatizavimas el. pašto kampanijoms, potencialių klientų vertinimui ir klientų kelionėmsRinktis
MaxKB yra atvirojo kodo platforma, skirta kurti įmonės lygio DI žinyno agentusRinktis
Atvirojo kodo dokumentų valdymas su OCR, visatekste paieška ir darbo eigomisRinktis
Atvirojo kodo asmeninių finansų ir turto valdymo programaRinktis
Naršyklėje veikiantis paveikslėlių optimizavimo įrankis su formato konvertavimu ir EXIF duomenų šalinimuRinktis
Mealie yra savarankiškai talpinamas receptų tvarkytuvas su maisto planavimu ir pirkinių sąrašaisRinktis
Automatinis vaizdo įrašų bibliotekos tvarkytuvas TV laidoms su Plex ir Jellyfin palaikymuRinktis
Žaibiška paieškos sistema šiuolaikinėms programomsRinktis
Atminties grafinė duomenų bazė, skirta realaus laiko analizei susietiems duomenimsRinktis
„Memos“ yra lengva, į privatumą orientuota užrašų programaRinktis
Savarankiškai talpinama nuotolinio stebėjimo ir valdymo platforma, skirta staliniams kompiuteriams, serveriams ir daiktų interneto įrenginiamsRinktis
Atvirojo kodo verslo analitikos platforma duomenų vizualizavimui ir analizeiRinktis
Naršyklėje pasiekiama „MetaTrader 5“ prekybos terminalas, skirtas Forex ir CFD prekybai visą parąRinktis
„MeTube“ yra internetinė vaizdo įrašų atsisiuntimo programa, skirta „YouTube“ ir kitoms platformoms.Rinktis
Lengvas, savarankiškai talpinamas „pastebin“, failų dalijimosi įrankis ir URL trumpiklis, parašytas Rust kalbaRinktis
Atvirojo kodo vektorinė duomenų bazė, sukurta DI programoms ir panašumo paieškaiRinktis
„MindsDB“ yra DI platforma, skirta kurti mašininio mokymosi modelius iš įmonės duomenų.Rinktis
Savarankiškai talpinamas QR kodo generatorius su individualiais stiliais ir masiniu eksportuRinktis
Minimalistinis ir savitas RSS naujienų srauto skaitytuvas su tvarkinga internetine sąsajaRinktis
DI prognozavimo variklis, valdomas daugiagentės spiečiaus intelekto simuliacijosRinktis
Savarankiškai talpinamos P2P vaizdo konferencijos su neribotu kambarių skaičiumi ir ekrano bendrinimuRinktis
Internetinė „MongoDB“ administravimo vartotojo sąsaja, skirta duomenų bazių naršymui, redagavimui ir valdymuiRinktis
Į dokumentus orientuota NoSQL duomenų bazė su į JSON panašia dokumentų saugyklaRinktis
Asmeninių santykių valdymo sistema, skirta tavo gyvenimui dokumentuotiRinktis
Aplinkos garsovaizdžio maišytuvas su produktyvumo įrankiais giliam susikaupimui ir atsipalaidavimuiRinktis
Atvirojo kodo mokymosi valdymo sistema, kuria pasitiki daugiau nei 489 milijonai vartotojų visame pasaulyjeRinktis
Atvirojo kodo DI paieškos sistema su generuojamaisiais atsakymais ir šaltinių nuorodomisRinktis
Lengvas, savarankiškai talpinamas muzikos transliavimo serveris su vietinėmis iOS ir Android programėlėmisRinktis
Savarankiškai talpinama automatinė komiksų atsisiuntimo programa ir bibliotekos tvarkyklėRinktis
Greita, patikima atvirojo kodo reliacinė duomenų bazė interneto ir programėlių apkrovomsRinktis
Darbo eigų automatizavimo platforma su vizualia mazgais grįsta sąsajaRinktis
Atvirojo kodo „OAuth“ ir API integravimo platforma daugiau nei 300 paslaugųRinktis
Debesų pagrindu veikianti pranešimų sistema su pub/sub, request-reply ir JetStreamRinktis
„Navidrome“ yra savarankiškai talpinamas muzikos serveris su interneto ir mobiliojo srautiniu perdavimuRinktis
Savarankiškai talpinama virtualioji naršyklė, skirta bendram naršymui internete ir transliacijomsRinktis
Pasaulyje pirmaujanti atvirojo kodo grafinė duomenų bazė susietiems duomenimsRinktis
Saugus, WireGuard pagrindu veikiantis tinklinis VPN klientas su SSO ir detaliomis prieigos kontrolėmisRinktis
Atvirojo kodo tinklo infrastruktūros modeliavimas, skirtas IPAM, DCIM ir dokumentavimuiRinktis
Realaus laiko infrastruktūros stebėjimo agentas su 800+ integracijųRinktis
Naujas API yra LLM vartai ir AI turto valdymo sistema keliems tiekėjamsRinktis
Nextcloud – patikima savarankiškai talpinama produktyvumo platformaRinktis
Serverių valdymas naršyklėje, skirtas SSH, VNC ir RDP jungtimsRinktis
Universalus artefaktų saugyklos valdytojas, skirtas Maven, npm, Docker ir PyPIRinktis
NocoBase yra išplečiama no-code/low-code platforma programoms kurtiRinktis
Atvirojo kodo „Airtable“ alternatyva, kuri paverčia duomenų bazes išmaniosiomis skaičiuoklėmisRinktis
„Low-code“ vaizdinis įrankis, skirtas sujungti daiktų interneto (IoT) įrenginius, API ir internetines paslaugasRinktis
NodeBB yra moderni, realaus laiko diskusijų platforma, skirta kurti bendruomenės forumus.Rinktis
Savarankiškai talpinama receptų tvarkyklė su socialinių tinklų importavimu ir namų ūkio sinchronizavimuRinktis
Savo serveryje talpinama Markdown žinių bazė su grafiniu vaizdu ir AI integracijaRinktis
Savo serveryje talpinama el. pašto rinkodaros ir transakcinio el. pašto platformaRinktis
Atvirojo kodo pranešimų infrastruktūra el. pašto, SMS ir tiesioginių pranešimų pristatymuiRinktis
Savarankiškai talpinamas tiesioginių pranešimų serveris, skirtas įspėjimams siųsti paprastomis HTTP užklausomisRinktis
Efektyvi C++ Usenet dvejetainių failų atsisiuntimo programa su PAR2 taisymu ir žiniatinklio sąsajaRinktis
„Usenet“ metapaieškos agregatorius, kuris suvienija indeksuotojus po vienu „Newznab“ APIRinktis
Laravel pagrindu veikianti PHP TVS, skirta lanksčioms svetainėms ir žiniatinklio programoms kurtiRinktis
Atvirojo kodo ERP ir CRM platforma verslo valdymui ir el. prekybaiRinktis
Savarankiškai talpinama DI darbo erdvė su pokalbiais, agentais, išsamiais tyrimais ir nuolatine atmintimiRinktis
Savarankiškai talpinama žiniatinklio sąsaja, skirta saugiai vykdyti iš anksto apibrėžtas apvalkalo komandasRinktis
Vykdyk didelius kalbos modelius lokaliai, naudodamas paprastą API DI programomsRinktis
Savarankiškai valdoma užklausų sistema, skirta Plex, Emby ir Jellyfin, su automatiniu įvykdymuRinktis
„OmniTools“ yra viskas viename interneto įrankių rinkinys su 80+ įrankių kasdienėms užduotims.Rinktis
OneDev yra savarankiškai talpinamas Git serveris su integruotu CI/CD ir projektų valdymuRinktis
Dalinkis savaime susinaikinančiomis paslaptimis per vienkartinio peržiūrėjimo nuorodasRinktis
Savarankiškai talpinamas internetinis biuro programų paketas su MS Office suderinamu bendru redagavimuRinktis
Atvirojo kodo dirbtinio intelekto pokalbių ir įmonių paieškos platforma, kuri veikia su kiekvienu LLMRinktis
Atvirojo kodo mokslo žurnalų valdymas ir atvirosios prieigos leidybos platformaRinktis
Užrašų programėlė su DI, skirta rašymui, tyrimams ir žinių tvarkymui vienoje darbo vietojeRinktis
Savarankiškai talpinama DI pokalbių sąsaja, palaikanti kelis didelių kalbos modelių (LLM) teikėjus su RAG (Retrieval-Augmented Generation) galimybėmis.Rinktis
Atvirojo kodo slaptažodžių tvarkyklė, skirta saugoti ir pasiekti jautrius prisijungimo duomenisRinktis
Asmeninis DI asistentas su daugiakanalių pranešimų palaikymu (anksčiau Moltbot/Clawdbot)Rinktis
Atvirojo kodo failų sinchronizavimas ir bendradarbiavimas su integruotu tapatybės valdymuRinktis
Atvirojo kodo elektroniniai sveikatos įrašai ir praktikos valdymas klinikomsRinktis
Savo serveryje talpinama teksto talpykla, veikianti su Git, atvirojo kodo alternatyva „GitHub Gist“Rinktis
Atvirojo kodo autonominis AI agentas programinės įrangos inžinerijos užduotimsRinktis
Savo serveryje talpinamas asmeninis dirbtinio intelekto branduolys su atmintimi, agentais ir daugiau nei 118 programėlių integracijųRinktis
Debesų pagrindu veikianti stebėjimo platforma žurnalams, metrikoms, pėdsakams ir prietaisų skydeliamsRinktis
Privatumą užtikrinanti produkto analizė su realaus laiko prietaisų skydeliais ir sesijų atkūrimuRinktis
Atvirojo kodo projektų valdymas su Ganto diagramomis, Agile lentomis, laiko stebėjimuRinktis
Atvirojo kodo paieškos ir analizės variklis, bendruomenės sukurta „Elasticsearch“ atšakaRinktis
Nemokama ir atvirojo kodo „DocuSign“ alternatyva teisiškai įpareigojančiam dokumentų pasirašymuiRinktis
Savarankiškai talpinamas HTML5 tinklo greičio testas be Flash ar JavaRinktis
OpenViking yra atvirojo kodo konteksto duomenų bazė, sukurta DI agentamsRinktis
Pilnai funkcionalus VPN serveris su administravimu internetu ir klientų valdymuRinktis
Atvirojo kodo formų kūrimo įrankis su sąlygine logika, įterpimais ir atsakymų valdymuRinktis
Atvirojo kodo žmogiškųjų išteklių platforma darbuotojų, atostogų ir įdarbinimo valdymuiRinktis
Outline – modernus komandos vikis ir žinių bazė, leidžianti bendradarbiauti realiuoju laiku.Rinktis
Atvirojo kodo bendradarbiaujamasis „LaTeX“ redaktorius moksliniam ir akademiniam rašymuiRinktis
Žiniasklaidos užklausų valdymo ir atradimo įrankis, skirtas Plex, su patvirtinimo darbo eigaRinktis
Savarankiškai priglobtas tiesioginės transliacijos ir pokalbių serveris su RTMP ir Fediverse palaikymuRinktis
Savarankiškai talpinama failų sinchronizavimo, bendrinimo ir bendradarbiavimo platforma komandomsRinktis
Lengva, Rust pagrindu sukurta, savarankiškai talpinama debesų saugykla su „Nextcloud“ kliento palaikymuRinktis
PairDrop yra žiniatinklio failų dalijimosi įrankis, skirtas momentiniam perkėlimui tarp įrenginių.Rinktis
Asmeninių finansų sekiklis su dvejybine apskaita ir investicijų sekimuRinktis
Vartotojo erdvės „WireGuard“ tunelio klientas saugiai nuotolinei prieigai per „Pangolin“Rinktis
Paperclip yra AI/ML orkestravimo platforma autonominėms komandomsRinktis
Dokumentų valdymo sistema, kuri fizinius dokumentus paverčia skaitmeniniais archyvais su paieškos funkcijaRinktis
Atvirojo kodo dokumentų valdymo sistema, skirta skenavimui, OCR ir PDF failų tvarkymuiRinktis
Minimalistinė atvirojo kodo dokumentų valdymo ir archyvavimo platformaRinktis
Atvirojo kodo stebėjimo duomenų ežeras žurnalams, metrikoms ir pėdsakamsRinktis
Atvirojo kodo komandų slaptažodžių tvarkyklė su end-to-end OpenPGP šifravimu ir dalijimusiRinktis
Savarankiškai talpinamas paslapčių dalijimasis su vienkartinėmis, pasibaigiančiomis nuorodomis slaptažodžiams ir failamsRinktis