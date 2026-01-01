Įdiek Spliit vienu spustelėjimu.
Nemokama, atvirojo kodo išlaidų dalijimosi programėlė grupėms – sekite bendras išlaidas ir atsiskaitykite be prenumeratų.
Rinkis VPS planą Spliit
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Spliit
„Spliit“ yra savarankiškai priglobta alternatyva „Splitwise“, leidžianti draugų, kambariokų ar keliautojų grupėms sekti bendras išlaidas ir apskaičiuoti, kas kam kiek skolingas. Sukurk grupę, pridėk išlaidas joms atsiradus, ir „Spliit“ automatiškai apskaičiuos likučius – dalyviams nereikia jokios paskyros, tiesiog pasidalink nuoroda.
Savarankiškas „Spliit“ priglobimas reiškia, kad tavo finansiniai duomenys – kas, su kuo ir kam išleido pinigus – niekada nepatenka į trečiosios šalies serverį ir nėra naudojami reklamai. Nėra jokių prenumeratos lygių, jokių užrakintų „Premium“ funkcijų ir jokių duomenų perkeliamumo problemų: tavo instancija, tavo duomenys, tavo kontrolė.
Pagrindinės Spliit savybės
Nereikia paskyros
Pasidalink grupės nuoroda ir bet kas gali iš karto pridėti arba peržiūrėti išlaidas – dalyviams nereikia registracijos ar el. pašto patvirtinimo.
Automatinis balanso skaičiavimas
„Spliit“ apskaičiuoja, kas kam skolingas po kiekvienų išlaidų, taip sumažindama operacijų, reikalingų grupei atsiskaityti, skaičių.
Kvitų skenavimas
Nufotografuok kvitą, ir Spliit automatiškai nuskaito sumą, pagreitindamas išlaidų įvedimą be rankinio įvedimo.
Nelygus išlaidų padalijimas
Padalinkite išlaidas pagal tikslias sumas, procentus ar dalis – ne tik po lygiai – situacijoms, kai vienas asmuo naudoja daugiau nei kiti.
Išlaidų kategorijos ir paieška
Žymėkite išlaidas pagal kategorijas ir filtruokite istoriją, kad greitai rastumėte bet kokią operaciją ilgalaikėse grupėse.
Kodėl verta naudoti Spliit Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Praradęs prieigą prie savarankiškai talpinamo n8n, susisiekiau su Hostinger ir jie pranoko visus mano lūkesčius. Kodee ir Muhamedas iš aptarnavimo komandos buvo ypač kantrūs bei rūpestingi.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
Hostinger VPS tiesiog nepriekaištingas. Jis visada veikia. Visada greitas ir stabilus. Niekada nestringa, niekada neišsijungia.
Įmonei sekasi gerai, esu labai patenkintas konkrečiomis paslaugomis, kuriomis naudojuosi per juos. Jos nėra tokios brangios kaip kitur, kur yra tikrai puikūs VPS nustatymai ir kainų planai.