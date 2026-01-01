Įdiek Bigcapital vienu spustelėjimu.
Savarankiškai talpinama finansinės apskaitos platforma su kelių valiutų palaikymu, išmaniosiomis ataskaitomis ir išsamia dvigubo įrašo Didžiąja knyga.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Bigcapital
Bigcapital yra moderni atvirojo kodo finansinės apskaitos platforma, sukurta kaip savarankiškai talpinama alternatyva QuickBooks, Xero ir Wave. Ji įdiegia visą dvejybinio įrašo bendrąją knygą su kelių valiutų palaikymu, klientų ir tiekėjų įrašais, sąskaitų faktūrų išrašymu ir sąskaitomis, atsargų sekimu, rankiniais žurnalais ir išmaniuoju ataskaitų teikimu – finansinėmis ataskaitomis, pinigų srautais, gautinų ir mokėtinų sumų senėjimu bei mokesčių suvestinėmis – visos generuojamos iš pagrindinės knygos.
Savarankiškai talpinant Bigcapital savo VPS serveryje, klientų sąskaitos faktūros, banko operacijos ir finansiniai įrašai lieka tavo kontroliuojamoje infrastruktūroje, o ne perduodami SaaS apskaitos paslaugai. Platforma palaiko kelias įmones viename egzemplioriuje su izoliuotomis duomenų bazėmis, integruojasi su Stripe ir Plaid mokėjimams ir banko srautams bei atskleidžia išsamią API, skirtą pasirinktinėms integracijoms ir ataskaitų teikimui.
Pagrindinės Bigcapital savybės
Dvejybinės apskaitos didžioji knyga
Išsami dvejybinio įrašo Didžioji knyga su sąskaitų planu, rankiniais žurnalais ir auditui tinkama operacijų istorija, kuri tiesiogiai atitinka standartinius apskaitos procesus.
Daugelio valiutų
Integruotas kelių valiutų palaikymas su konfigūruojamais valiutų kursų šaltiniais sąskaitoms faktūroms, sąskaitoms ir ataskaitoms tarptautiniams klientams ir tiekėjams.
Sąskaitos faktūros ir sąskaitos
Klientų sąskaitų išrašymas su mokėjimų sekimu, tiekėjų sąskaitos su mokėjimų planavimu, pasikartojančios operacijos ir PDF generavimas per integruotą „Gotenberg“ sistemą.
Išmaniosios ataskaitos
Pelnas ir nuostoliai, balansas, pinigų srautai, gautinų ir mokėtinų sumų senėjimo ataskaitos, pardavimo mokesčių suvestinės ir pritaikomos finansinės ataskaitos, generuojamos iš Didžiosios knygos realiuoju laiku.
Daugiaklientė pagal dizainą
Kiekviena įmonė gauna savo izoliuotą duomenų bazę, todėl vienas egzempliorius gali valdyti kelis verslus su griežtu duomenų atskyrimu.
Kodėl verta naudoti Bigcapital Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
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