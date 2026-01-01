Iki 69 % nuolaida Actual Budget

Įdiek Actual Budget vienu spustelėjimu.

Privatumą sauganti asmeninių finansų programėlė, naudojanti vokų biudžetą, kad kiekvienas doleris turėtų tikslą.

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Nemokamos automatinės savaitinės atsarginės kopijos
DI valdomas VPS
5,49  € /mėn.
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30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiek Actual Budget vienu spustelėjimu.

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69% nuolaida
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 131,76 € (įprasta kaina 431,76 €). Pratęsiama už 11,99 €/mėn.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 191,76 € (įprasta kaina 527,76 €). Pratęsiama už 14,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 263,76 € (įprasta kaina 863,76 €). Pratęsiama už 27,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 527,76 € (įprasta kaina 1 559,76 €). Pratęsiama už 49,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 131,76 € (įprasta kaina 431,76 €). Pratęsiama už 11,99 €/mėn.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 191,76 € (įprasta kaina 527,76 €). Pratęsiama už 14,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 263,76 € (įprasta kaina 863,76 €). Pratęsiama už 27,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 527,76 € (įprasta kaina 1 559,76 €). Pratęsiama už 49,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su Actual Budget

„Actual Budget“ yra greita, vietine architektūra pagrįsta asmeninių finansų programa, sukurta pagal vokų biudžeto sudarymo metodiką – kiekvienas uždirbtas doleris priskiriamas konkrečiai kategorijai prieš jį išleidžiant. Iš pradžių buvęs komercinis produktas, jį atvirojo kodo principu išleido jo kūrėjas ir dabar jį prižiūri aktyvi bendruomenė, todėl tai yra viena pajėgiausių nemokamų alternatyvų YNAB.

Kadangi „Actual Budget“ naudoja vietine architektūra pagrįstą sistemą, tavo finansiniai duomenys lieka tavo kontroliuojamoje infrastruktūroje, o ne trečiosios šalies debesyje. Kelių įrenginių sinchronizavimas vis dar veikia per tavo savarankiškai priglobtą serverį, o pasirenkamas šifravimas nuo galo iki galo apsaugo duomenis perdavimo metu. Banko jungtys per „SimpleFIN“ (JAV/Kanada) ir „GoCardless“ (ES/JK) automatiškai importuoja operacijas, o YNAB importavimo palaikymas palengvina migraciją.

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Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės Actual Budget savybės

Vokelių biudžeto sudarymas

Kiekvieną dolerį paskirsto konkrečiai kategorijai prieš išleidžiant, suteikdamas tau aiškų planą, pagrįstą faktinėmis pajamomis, o ne apytiksliais skaičiavimais.

Pirmiausia vietinė duomenų nuosavybė

Tavo finansiniai duomenys saugomi tavo serveryje, o ne komerciniame debesyje – taip apsaugomi jautrūs paskyros duomenys nuo trečiųjų šalių pažeidimų ar tiekėjų politikos pakeitimų.

Kelių įrenginių sinchronizavimas

Sinchronizuok biudžetus telefonuose, planšetėse ir kompiuteriuose per savo serverį, kad kiekvienas šeimos narys matytų tuos pačius naujausius duomenis.

Banko sąskaitos integravimas

Prisijunk prie tikrų banko sąskaitų per SimpleFIN (JAV/Kanada) arba GoCardless (ES/JK), kad automatiškai importuotum operacijas, taip sumažinant rankinį duomenų įvedimą.

Išsamios finansinės ataskaitos

Integruotos ataskaitos apie grynąją vertę, pinigų srautus ir išlaidų tendencijas suteikia tau galimybę priimti pagrįstus finansinius sprendimus be atskiros skaičiuoklės.

Kodėl verta naudoti Actual Budget Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Norint padidinti įkėlimo greitį, rinkis serverio vietą arti savo auditorijos. Duomenų centrus turime Šiaurės Amerikoje, Europoje, Azijoje ir Pietų Amerikoje.
Pradėti
Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

Gad Iradufasha
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