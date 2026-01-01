Įdiek Actual Budget vienu spustelėjimu.
Privatumą sauganti asmeninių finansų programėlė, naudojanti vokų biudžetą, kad kiekvienas doleris turėtų tikslą.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Actual Budget
„Actual Budget“ yra greita, vietine architektūra pagrįsta asmeninių finansų programa, sukurta pagal vokų biudžeto sudarymo metodiką – kiekvienas uždirbtas doleris priskiriamas konkrečiai kategorijai prieš jį išleidžiant. Iš pradžių buvęs komercinis produktas, jį atvirojo kodo principu išleido jo kūrėjas ir dabar jį prižiūri aktyvi bendruomenė, todėl tai yra viena pajėgiausių nemokamų alternatyvų YNAB.
Kadangi „Actual Budget“ naudoja vietine architektūra pagrįstą sistemą, tavo finansiniai duomenys lieka tavo kontroliuojamoje infrastruktūroje, o ne trečiosios šalies debesyje. Kelių įrenginių sinchronizavimas vis dar veikia per tavo savarankiškai priglobtą serverį, o pasirenkamas šifravimas nuo galo iki galo apsaugo duomenis perdavimo metu. Banko jungtys per „SimpleFIN“ (JAV/Kanada) ir „GoCardless“ (ES/JK) automatiškai importuoja operacijas, o YNAB importavimo palaikymas palengvina migraciją.
Pagrindinės Actual Budget savybės
Vokelių biudžeto sudarymas
Kiekvieną dolerį paskirsto konkrečiai kategorijai prieš išleidžiant, suteikdamas tau aiškų planą, pagrįstą faktinėmis pajamomis, o ne apytiksliais skaičiavimais.
Pirmiausia vietinė duomenų nuosavybė
Tavo finansiniai duomenys saugomi tavo serveryje, o ne komerciniame debesyje – taip apsaugomi jautrūs paskyros duomenys nuo trečiųjų šalių pažeidimų ar tiekėjų politikos pakeitimų.
Kelių įrenginių sinchronizavimas
Sinchronizuok biudžetus telefonuose, planšetėse ir kompiuteriuose per savo serverį, kad kiekvienas šeimos narys matytų tuos pačius naujausius duomenis.
Banko sąskaitos integravimas
Prisijunk prie tikrų banko sąskaitų per SimpleFIN (JAV/Kanada) arba GoCardless (ES/JK), kad automatiškai importuotum operacijas, taip sumažinant rankinį duomenų įvedimą.
Išsamios finansinės ataskaitos
Integruotos ataskaitos apie grynąją vertę, pinigų srautus ir išlaidų tendencijas suteikia tau galimybę priimti pagrįstus finansinius sprendimus be atskiros skaičiuoklės.
Kodėl verta naudoti Actual Budget Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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