Hostinger El. prekyba
Parduok visur. Tvarkyk viską vienoje vietoje.
Sujunk savo produktus, užsakymus, atsargas ir pardavimo kanalus vienoje paprastoje valdymo panelėje
30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Istorijos iš verslų kaip tavo
Pradėk prekiauti greičiau nei per 3 min.
Pavadink savo verslą
Paversk produktų nuotraukas skelbimais
Sujunk visus savo pardavimo būdus
Išplėsk galimybes parduoti
Viena platforma kiekvienam produkto tipui
Parduok ten, kur apsiperka klientai
Sukurk savo el. parduotuvę su Horizons arba Svetainių kūrėju, arba pasidalink greita nuoroda ir pradėk pardavinėti iš karto.
Valdyk iš vieno valdymo skydelio
Valdyk viską iš vieno valdymo pulto. Tvarkyk kelis el. prekybos verslus ir, augant verslui, pridėk daugiau pardavimo būdų.
Mokėk 0 % operacijų mokesčių
Priimk daugiau nei 100 mokėjimo būdų ir pasilik tai, ką uždirbi. Hostinger neima jokio mokesčio nuo tavo pardavimų.
Pristatyti iškart
Siųsk skaitmeninius produktus klientams automatiškai įsigijus.
Parduok ten, kur tavo klientai perka
Parduok per greitąsias nuorodas
Prekiauk savo svetainėje
Parduok socialiniuose tinkluose
Pasirinktiniai pardavimo kanalai
Nesvarbu, nuo ko pradedi, rasi tinkamą planą.
30 d. pinigų grąžinimo garantija
Atšauk bet kada
Pagalba 24/7
Starter privalumai:
Visi Starter privalumai ir:
Visi Growth privalumai ir:
Starter privalumai:
Visi Starter privalumai ir:
Visi Growth privalumai ir:
Su DI ir e. prekybos įrankiais dirbk greičiau
Gauk pagalbos ir imkis veiksmų per kelias sekundes
Kodee yra tavo visą parą veikiantis AI asistentas. Paprašyk jo atnaujinti kainas, surengti žaibišką išpardavimą, pataisyti SEO ir padėti su kasdienėmis verslo užduotimis per kelias sekundes – nereikia jokių techninių įgūdžių.
Vienas prietaisų skydelis tavo verslo augimui
Būk matomas internete
Žinok, kas perkamiausia
Grąžink klientus
Haralabos Lukatos
Svetainės redagavimo režime ši įmonė siūlo puikias, patogias funkcijas. Be to, internetinės parduotuvės pridėjimas yra paprastas ir nekeliantis streso.
Mitul
Serveriai veikia neįtikėtinai greitai – mano el. prekybos svetainė nuolat įsikrauna per 1,8 sekundės. Jų hPanel yra intuityvi ir leidžia lengvai valdyti svetaines, net ir pradedantiesiems.
Parduok visur, kai viskas sujungta.
Hostinger e. prekybos DUK
Kas yra Hostinger Ecommerce?
Hostinger Ecommerce yra visapusiška e. prekybai skirta verslo valdymo platforma, kuri leidžia tau valdyti visą savo internetinį verslą iš vieno valdymo skydelio.
Skirtingai nei tradicinės platformos, kurios prasideda nuo svetainės, Hostinger Ecommerce prasideda nuo tavo verslo – pirmiausia nustatai savo produktus, mokėjimus ir operacijas, tada pasirenki, kur ir kaip parduoti – savo svetainėje, socialiniuose tinkluose, prekyvietėse ar per paprastą bendrinamą nuorodą. Hostinger Ecommerce nėra susieta su viena parduotuve, todėl tavo verslas gali augti ten, kur yra tavo klientai.
Kam skirta „Hostinger“ el. komercijos sprendimas?
Hostinger el. komercija sukurta pardavėjams kiekviename etape – nuo pat pirmojo pardavimo iki daugiakanalio verslo valdymo.
- Pradedantiesiems pardavėjams. Nori parduoti internetu be techninių rūpesčių ar brangių priedų? Pradėsi veikti per kelias minutes, be jokios ankstesnės patirties.
- Socialinių tinklų pardavėjams. Jei šiuo metu parduodi per Instagram DM, WhatsApp ar TikTok, Hostinger el. komercija suteikia tau tinkamą parduotuvės sąranką – paprastą, greitą ir be sudėtingumo.
- Daugiakanaliams pardavėjams. Jau parduodi keliose vietose ir pavargai nuo atskirų įrankių žongliravimo? Hostinger el. komercija sujungia tavo produktus, atsargas ir užsakymus į vieną prietaisų skydelį.
Nereikia jokių techninių įgūdžių. Pavadink savo verslą, pridėk pirmąjį produktą, nustatyk mokėjimus ir pasirink, kaip nori parduoti – ar tai būtų tavo nuosava svetainė, esama parduotuvė, ar tiesiog bendrinama nuoroda. Įrankiai yra tam, kad atliktų sunkų darbą, todėl tu gali sutelkti dėmesį į savo verslo augimą.
Ar man reikia svetainės, kad galėčiau pradėti prekybą?
Ne – ir būtent tuo Hostinger Ecommerce skiriasi. Gali pradėti pardavinėti iškart, sukūręs greitą produkto nuorodą – paprastą, bendrinamą URL, kuris nukreipia klientus tiesiai į tavo produktą, nereikia jokios svetainės. Pasidalink ja „WhatsApp“, „Instagram“ ar bet kuriuo kitu kanalu, kurį jau naudoji. Kai būsi pasiruošęs pridėti svetainę arba prijungti papildomus pardavimo kanalus, ši parinktis visada bus prieinama.
Kaip sukurti e. prekybos svetainę su Hostinger?
Turi tris būdus, kaip sukurti savo parduotuvę – pasirink tą, kuris tau labiausiai tinka, nereikia jokio programavimo.
- Interaktyvus e. prekybos svetainių kūrimo įrankis. Tiesiog apibūdink savo verslą DI ir gauk paruoštą svetainę per kelias sekundes – tada pritaikyk ją, kad ji būtų tavo, naudodamas interaktyvų redaktorių.
- Sukurk savo internetinę parduotuvę su „Horizons“. Sukurk savo parduotuvę bendraudamas su DI. Apibūdink savo viziją, patikslink ją pokalbio metu – DI viską sukurs už tave.
- E. prekybos svetainių šablonai. Nori greičiau pradėti? Rinkis iš paruoštų e. prekybos šablonų bibliotekos – pasirink tą, kuris tinka tavo prekės ženklui, ir pritaikyk jį, kad jis būtų tikrai tavo.
Ar galiu naudoti „Hostinger Ecommerce“, jei jau turiu svetainę?
Taip. Įsivaizduok „Hostinger“ el. komerciją kaip virtuvę, kuri maitina tavo restoraną – ji tvarko tavo produktus, atsargas ir užsakymus užkulisiuose, o tavo svetainė yra tik vienas iš valgomųjų, į kuriuos užsuka klientai. Prijunk savo esamą svetainę – nesvarbu, ar ji sukurta naudojant „Hostinger“ svetainių kūrimo įrankį, „Horizons vibe“ kodavimo įrankį, „WordPress“ ar kitą platformą – ir viskas veiks iš tos pačios vietos. Taip pat gali pridėti daugiau pardavimo kanalų šalia savo esamos svetainės, nepradėdamas visko nuo nulio.
Ar galiu valdyti kelis pardavimo kanalus?
Taip. Tai vienas didžiausių Hostinger Ecommerce privalumų. Nesvarbu, ar parduodi savo svetainėje, TikTok, Instagram ar prekyvietėje, tokioje kaip Etsy ar Amazon, tai suteikia tau centralizuotą atsargų valdymą visoms tavo parduotuvėms – tai reiškia, kad tavo produktai, atsargos ir užsakymai valdomi iš vieno valdymo pulto. Nebereikia perjunginėti įrankių arba jaudintis, kad atsargos nebesinchronizuojamos.
Ką galiu pardavinėti su Hostinger el. komercija?
Praktiškai viską. Fizinius produktus, skaitmeninius atsisiuntimus (pvz., el. knygas, muziką ar šablonus), paslaugas, kurioms reikalingi užsakymai, pagal užsakymą spausdinamas prekes ir prenumerata pagrįstas paslaugas. Kad ir koks būtų tavo verslo modelis, jam yra sukurtas planas.
Dar nežinai, ką parduoti? Sudėjome sąrašą populiarių produktų idėjų, kad padėtume tau rasti savo nišą.
Ar yra sandorio mokesčių?
Jokių. Tu pasilieki 100 % to, ką uždirbi. „Hostinger Ecommerce“ netaiko jokių platformos operacijų mokesčių, tad nesvarbu, ar apdoroji pirmąjį, ar tūkstantąjį pardavimą, kiekvienas doleris atitenka tiesiai tau.
Kokius mokėjimo būdus gali naudoti mano klientai?
Gali priimti daugiau nei 100 mokėjimo būdų visame pasaulyje, įskaitant Stripe (Visa, Mastercard, Apple Pay ir Google Pay), PayPal, RazorPay ir Alipay – visa tai su saugia, integruota atsiskaitymo patirtimi.
Kaip veikia pristatymas?
Fiziniams produktams gali prijungti Shippo, kad automatizuotum visą užsakymų vykdymo procesą – spausdinti etiketes per kelias sekundes, siūlyti stebėjimą realiuoju laiku ir siųsti su daugiau nei 40 vežėjų, įskaitant DHL, FedEx ir UPS. Spausdinamiems pagal užsakymą produktams, „Printful“ automatiškai tvarko gamybą ir siuntimą, kai tik pateikiamas užsakymas.