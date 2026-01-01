Hostinger El. prekyba

Parduok visur. Tvarkyk viską vienoje vietoje.

Sujunk savo produktus, užsakymus, atsargas ir pardavimo kanalus vienoje paprastoje valdymo panelėje

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30 dienų pinigų grąžinimo garantija

Parduok visur. Tvarkyk viską vienoje vietoje.

Pradėk prekiauti greičiau nei per 3 min.

Pavadink savo verslą

Pavadink savo verslą

Pasirink savo parduotuvės pavadinimą ir sukurk savo el. prekybos verslą per kelias minutes.
Paversk produktų nuotraukas skelbimais

Paversk produktų nuotraukas skelbimais

Įkelk produkto nuotrauką, o DI padeda parašyti aprašymą, pasiūlyti kainą ir greičiau paruošti tavo produktą pardavimui.
Sujunk visus savo pardavimo būdus

Sujunk visus savo pardavimo būdus

Priimk mokėjimus savo svetainėje, socialiniuose tinkluose ir greitosiose nuorodose, nepereidamas tarp įrankių.
Išplėsk galimybes parduoti

Išplėsk galimybes parduoti

Pridėk daugiau būdų pasiekti klientus verslui augant, tuo pačiu išlaikant produktus, užsakymus ir operacijas susietus.
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Viena platforma kiekvienam produkto tipui

Skaitmeniniai produktai
Skirta Horizons

Parduok ten, kur apsiperka klientai

Sukurk savo el. parduotuvę su Horizons arba Svetainių kūrėju, arba pasidalink greita nuoroda ir pradėk pardavinėti iš karto.

Parduok ten, kur apsiperka klientai

Valdyk iš vieno valdymo skydelio

Valdyk viską iš vieno valdymo pulto. Tvarkyk kelis el. prekybos verslus ir, augant verslui, pridėk daugiau pardavimo būdų.

Valdyk iš vieno valdymo skydelio

Mokėk 0 % operacijų mokesčių

Priimk daugiau nei 100 mokėjimo būdų ir pasilik tai, ką uždirbi. Hostinger neima jokio mokesčio nuo tavo pardavimų.

Mokėk 0 % operacijų mokesčių

Pristatyti iškart

Siųsk skaitmeninius produktus klientams automatiškai įsigijus.

Pristatyti iškart
Parduok ten, kur tavo klientai perka

Parduok ten, kur tavo klientai perka

Parduok per greitąsias nuorodas

Sukurk greitas nuorodas savo produktams ir dalinkis jomis žinutėse, el. laiškuose, pokalbių programėlėse ar socialiniuose įrašuose.

Prekiauk savo svetainėje

Sukurk prekės ženklo internetinę parduotuvę su Horizons arba Website Builder, kur klientai galės atrasti tavo produktus ir pirkti tiesiogiai.
Jau greitai

Parduok socialiniuose tinkluose

Prisijunk prie „TikTok Shops“, „Meta“ ir kitų socialinių platformų, kai tik atsiras integracijų.

Pasirinktiniai pardavimo kanalai

Sukurk individualizuotas parduotuves, prijunk mėgstamus įrankius ir išplėsk savo verslą su atvira el. prekybos platforma.

Nesvarbu, nuo ko pradedi, rasi tinkamą planą.

30 d. pinigų grąžinimo garantija

Atšauk bet kada

Pagalba 24/7

25% nuolaida
Starter
Socialinių tinklų pardavėjams, kuriems reikia greito ir nebrangaus būdo pradėti priimti užsakymus.
3,99 
2,99  /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 12 mėn. už 35,88 € (įprasta kaina 47,88 €). Pratęsiama už 2,99 €/mėn.
Parduok iki 5 produktų

Starter privalumai:

Pardavinėk fizinius ir skaitmeninius produktus
Priimk daugiau nei 100 saugių mokėjimo būdų
0 % Hostinger operacijų mokesčių
Sukurk produkto aprašymus ir siūlomas kainas iš paveikslėlių su DI
Sukurk atsiskaitymo nuorodas su Hostinger.store
Klausk Kodee – jis jau žino, ką daryti
Populiariausias
50% nuolaida
Growth
Pardavėjams, kuriantiems prekės ženklo verslą įvairiose parduotuvėse ir svetainėse.
13,99 
6,99  /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 12 mėn. už 83,88 € (įprasta kaina 167,88 €). Pratęsiama už 10,99 €/mėn.
Parduok iki 300 produktų
Valdyk iki 3 verslų
Prijunk iki 3 pardavimo kanalų vienam verslui

Visi Starter privalumai ir:

Pardavinėk prenumeratas naudodamas „Horizons“ parduotuves
Pardavinėk individualizuotą atributiką su spauda pagal užsakymą
Nemokamas pasirinktinis domenas 1 metams
Profesionalus el. paštas verslui
Premium hostingas
300+ optimizuotų mobiliesiems šablonų
DI e-parduotuvės kūrimas
Klientų paskyros ir užsakymų istorija
Centralizuota atsargų apskaita visose parduotuvėse
Kodee AI – valdyk savo parduotuvę pokalbiais
33% nuolaida
Scale
Skirta pardavėjams, valdantiems kelis prekės ženklus ir parduotuves, bei turintiems pažangių ryšio poreikių.
26,99 
17,99  /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 12 mėn. už 215,88 € (įprasta kaina 323,88 €). Pratęsiama už 21,99 €/mėn.
Prekiauk neribotais produktais
Valdyk neribotą verslą
Prijunk neribotą pardavimo kanalų

Visi Growth privalumai ir:

API jungtys
NETRUKUS
Augimui pritaikytas hostingas
Prioritetinė daugiakalbė pagalba 24/7
25% nuolaida
Starter
Socialinių tinklų pardavėjams, kuriems reikia greito ir nebrangaus būdo pradėti priimti užsakymus.
3,99 
2,99  /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 12 mėn. už 35,88 € (įprasta kaina 47,88 €). Pratęsiama už 2,99 €/mėn.
Parduok iki 5 produktų

Starter privalumai:

Pardavinėk fizinius ir skaitmeninius produktus
Priimk daugiau nei 100 saugių mokėjimo būdų
0 % Hostinger operacijų mokesčių
Sukurk produkto aprašymus ir siūlomas kainas iš paveikslėlių su DI
Sukurk atsiskaitymo nuorodas su Hostinger.store
Klausk Kodee – jis jau žino, ką daryti
Populiariausias
50% nuolaida
Growth
Pardavėjams, kuriantiems prekės ženklo verslą įvairiose parduotuvėse ir svetainėse.
13,99 
6,99  /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 12 mėn. už 83,88 € (įprasta kaina 167,88 €). Pratęsiama už 10,99 €/mėn.
Parduok iki 300 produktų
Valdyk iki 3 verslų
Prijunk iki 3 pardavimo kanalų vienam verslui

Visi Starter privalumai ir:

Pardavinėk prenumeratas naudodamas „Horizons“ parduotuves
Pardavinėk individualizuotą atributiką su spauda pagal užsakymą
Nemokamas pasirinktinis domenas 1 metams
Profesionalus el. paštas verslui
Premium hostingas
300+ optimizuotų mobiliesiems šablonų
DI e-parduotuvės kūrimas
Klientų paskyros ir užsakymų istorija
Centralizuota atsargų apskaita visose parduotuvėse
Kodee AI – valdyk savo parduotuvę pokalbiais
33% nuolaida
Scale
Skirta pardavėjams, valdantiems kelis prekės ženklus ir parduotuves, bei turintiems pažangių ryšio poreikių.
26,99 
17,99  /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 12 mėn. už 215,88 € (įprasta kaina 323,88 €). Pratęsiama už 21,99 €/mėn.
Prekiauk neribotais produktais
Valdyk neribotą verslą
Prijunk neribotą pardavimo kanalų

Visi Growth privalumai ir:

API jungtys
NETRUKUS
Augimui pritaikytas hostingas
Prioritetinė daugiakalbė pagalba 24/7
Peržiūrėti viską
Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Su DI ir e. prekybos įrankiais dirbk greičiau

Sutaupyk laiko su DI įrankiais, kurie padeda tau rašyti, optimizuoti, atnaujinti ir tobulinti savo parduotuvę parduodant.

Gauk pagalbos ir imkis veiksmų per kelias sekundes

Kodee yra tavo visą parą veikiantis AI asistentas. Paprašyk jo atnaujinti kainas, surengti žaibišką išpardavimą, pataisyti SEO ir padėti su kasdienėmis verslo užduotimis per kelias sekundes – nereikia jokių techninių įgūdžių.

Gauk pagalbos ir imkis veiksmų per kelias sekundes
Būk matomas internete

Vienas prietaisų skydelis tavo verslo augimui

Būk matomas internete

Pasinaudok integruotais SEO įrankiais, kad padėtum pirkėjams rasti tavo produktus.

Žinok, kas perkamiausia

Stebėkite pardavimus, užsakymus ir vidutinę užsakymo vertę vienoje vietoje.

Grąžink klientus

Pasitelk el. pašto rinkodarą ir „Meta Pixel“, kad sugrąžintum pirkėjus, atgautum paliktus krepšelius ir sukurtum auditorijas būsimoms kampanijoms.
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Haralabos Lukatos

Review provider

Svetainės redagavimo režime ši įmonė siūlo puikias, patogias funkcijas. Be to, internetinės parduotuvės pridėjimas yra paprastas ir nekeliantis streso.

Mitul

Review provider

Serveriai veikia neįtikėtinai greitai – mano el. prekybos svetainė nuolat įsikrauna per 1,8 sekundės. Jų hPanel yra intuityvi ir leidžia lengvai valdyti svetaines, net ir pradedantiesiems.

Andrea King

Review provider

„Hostinger“ yra universali svetainių kūrimo platforma. Ją lengva naudoti ir gali pasitelkti dirbtinį intelektą (DI) atskiroms puslapio išdėstymo dalims kurti. Tikrai rekomenduočiau „Hostinger“, jei nori kurti el. parduotuvę ar portfolio svetainę.

Parduok visur, kai viskas sujungta.

Pradėk prekiauti

Hostinger e. prekybos DUK

Rask atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus apie tai, kaip gali pradėti arba plėsti savo el. prekybos verslą su Hostinger.

Kas yra Hostinger Ecommerce?

Hostinger Ecommerce yra visapusiška e. prekybai skirta verslo valdymo platforma, kuri leidžia tau valdyti visą savo internetinį verslą iš vieno valdymo skydelio.

Skirtingai nei tradicinės platformos, kurios prasideda nuo svetainės, Hostinger Ecommerce prasideda nuo tavo verslo – pirmiausia nustatai savo produktus, mokėjimus ir operacijas, tada pasirenki, kur ir kaip parduoti – savo svetainėje, socialiniuose tinkluose, prekyvietėse ar per paprastą bendrinamą nuorodą. Hostinger Ecommerce nėra susieta su viena parduotuve, todėl tavo verslas gali augti ten, kur yra tavo klientai.

Kam skirta „Hostinger“ el. komercijos sprendimas?

Hostinger el. komercija sukurta pardavėjams kiekviename etape – nuo pat pirmojo pardavimo iki daugiakanalio verslo valdymo.

  • Pradedantiesiems pardavėjams. Nori parduoti internetu be techninių rūpesčių ar brangių priedų? Pradėsi veikti per kelias minutes, be jokios ankstesnės patirties.
  • Socialinių tinklų pardavėjams. Jei šiuo metu parduodi per Instagram DM, WhatsApp ar TikTok, Hostinger el. komercija suteikia tau tinkamą parduotuvės sąranką – paprastą, greitą ir be sudėtingumo.
  • Daugiakanaliams pardavėjams. Jau parduodi keliose vietose ir pavargai nuo atskirų įrankių žongliravimo? Hostinger el. komercija sujungia tavo produktus, atsargas ir užsakymus į vieną prietaisų skydelį.

Nereikia jokių techninių įgūdžių. Pavadink savo verslą, pridėk pirmąjį produktą, nustatyk mokėjimus ir pasirink, kaip nori parduoti – ar tai būtų tavo nuosava svetainė, esama parduotuvė, ar tiesiog bendrinama nuoroda. Įrankiai yra tam, kad atliktų sunkų darbą, todėl tu gali sutelkti dėmesį į savo verslo augimą.

Ar man reikia svetainės, kad galėčiau pradėti prekybą?

Ne – ir būtent tuo Hostinger Ecommerce skiriasi. Gali pradėti pardavinėti iškart, sukūręs greitą produkto nuorodą – paprastą, bendrinamą URL, kuris nukreipia klientus tiesiai į tavo produktą, nereikia jokios svetainės. Pasidalink ja „WhatsApp“, „Instagram“ ar bet kuriuo kitu kanalu, kurį jau naudoji. Kai būsi pasiruošęs pridėti svetainę arba prijungti papildomus pardavimo kanalus, ši parinktis visada bus prieinama.

Kaip sukurti e. prekybos svetainę su Hostinger?

Turi tris būdus, kaip sukurti savo parduotuvę – pasirink tą, kuris tau labiausiai tinka, nereikia jokio programavimo.

Ar galiu naudoti „Hostinger Ecommerce“, jei jau turiu svetainę?

Taip. Įsivaizduok „Hostinger“ el. komerciją kaip virtuvę, kuri maitina tavo restoraną – ji tvarko tavo produktus, atsargas ir užsakymus užkulisiuose, o tavo svetainė yra tik vienas iš valgomųjų, į kuriuos užsuka klientai. Prijunk savo esamą svetainę – nesvarbu, ar ji sukurta naudojant „Hostinger“ svetainių kūrimo įrankį, „Horizons vibe“ kodavimo įrankį, „WordPress“ ar kitą platformą – ir viskas veiks iš tos pačios vietos. Taip pat gali pridėti daugiau pardavimo kanalų šalia savo esamos svetainės, nepradėdamas visko nuo nulio.

Ar galiu valdyti kelis pardavimo kanalus?

Taip. Tai vienas didžiausių Hostinger Ecommerce privalumų. Nesvarbu, ar parduodi savo svetainėje, TikTok, Instagram ar prekyvietėje, tokioje kaip Etsy ar Amazon, tai suteikia tau centralizuotą atsargų valdymą visoms tavo parduotuvėms – tai reiškia, kad tavo produktai, atsargos ir užsakymai valdomi iš vieno valdymo pulto. Nebereikia perjunginėti įrankių arba jaudintis, kad atsargos nebesinchronizuojamos.

Ką galiu pardavinėti su Hostinger el. komercija?

Praktiškai viską. Fizinius produktus, skaitmeninius atsisiuntimus (pvz., el. knygas, muziką ar šablonus), paslaugas, kurioms reikalingi užsakymai, pagal užsakymą spausdinamas prekes ir prenumerata pagrįstas paslaugas. Kad ir koks būtų tavo verslo modelis, jam yra sukurtas planas.

Dar nežinai, ką parduoti? Sudėjome sąrašą populiarių produktų idėjų, kad padėtume tau rasti savo nišą.

Ar yra sandorio mokesčių?

Jokių. Tu pasilieki 100 % to, ką uždirbi. „Hostinger Ecommerce“ netaiko jokių platformos operacijų mokesčių, tad nesvarbu, ar apdoroji pirmąjį, ar tūkstantąjį pardavimą, kiekvienas doleris atitenka tiesiai tau.

Kokius mokėjimo būdus gali naudoti mano klientai?

Gali priimti daugiau nei 100 mokėjimo būdų visame pasaulyje, įskaitant Stripe (Visa, Mastercard, Apple Pay ir Google Pay), PayPal, RazorPay ir Alipay – visa tai su saugia, integruota atsiskaitymo patirtimi.

Kaip veikia pristatymas?

Fiziniams produktams gali prijungti Shippo, kad automatizuotum visą užsakymų vykdymo procesą – spausdinti etiketes per kelias sekundes, siūlyti stebėjimą realiuoju laiku ir siųsti su daugiau nei 40 vežėjų, įskaitant DHL, FedEx ir UPS. Spausdinamiems pagal užsakymą produktams, „Printful“ automatiškai tvarko gamybą ir siuntimą, kai tik pateikiamas užsakymas.

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