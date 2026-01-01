Hermes Agent

Automatizuok kasdienes užduotis su Hermes Agent

Launch once and let Hermes Agent handle recurring tasks. It learns from experience, builds memory, and improves over time.
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30 dienų pinigų grąžinimo garantija

Saugu pagal numatytuosius nustatymus

Tavo agentas veikia saugioje aplinkoje su reguliariais atnaujinimais ir integruota apsauga.

Priežiūra be rankų

Mes tvarkome atnaujinimus, atsargines kopijas ir suderinamumo patikrinimus, kad jūsų agentas būtų paruoštas naudoti.

Pritaikytas Telegram

Pradėk bendrauti su savo agentu iškart – Telegram jau prijungta.

Vaizdinė aplinka be sudėtingų nustatymų

Valdyk Hermes Agent su vaizdine aplinka – programuoti nereikės.

Rinkis savo Hermes Agent planą

Jau paleista daugiau nei 10 000 Hermes agentų
71% nuolaida
Dirbtinio intelekto automatizavimo programos
18,99
5,49/mėn.
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Pratęsiama 2 metams už 10,99 €/mėn. Atšauk bet kada.

Valdoma už tave

Paleisk pasirinktą programą be jokių nustatymų, priežiūros ar infrastruktūros valdymo.

Įtraukta į tavo planą

Iš karto paruošta
Jokios priežiūros
Integruotas vaizdinis valdymas
Įtraukta CLI prieiga
Integruotas susiejimas su Telegram
Įtraukti DI kreditai
Naudokite savo „ChatGPT“
Įtraukta web paieška
Iš anksto sukonfigūruotas agento el. pašto adresas
Saugumas valdomas už tave
71% nuolaida
Dirbtinio intelekto automatizavimo programos
18,99
5,49/mėn.
Pradėti
Pratęsiama 2 metams už 10,99 €/mėn. Atšauk bet kada.

Valdoma už tave

Paleisk pasirinktą programą be jokių nustatymų, priežiūros ar infrastruktūros valdymo.

Įtraukta į tavo planą

Iš karto paruošta
Jokios priežiūros
Integruotas vaizdinis valdymas
Įtraukta CLI prieiga
Integruotas susiejimas su Telegram
Įtraukti DI kreditai
Naudokite savo „ChatGPT“
Įtraukta web paieška
Iš anksto sukonfigūruotas agento el. pašto adresas
Saugumas valdomas už tave

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Kuo tau gali padėti Hermes Agent

Asmeninis asistentas

Asmeninis asistentas

Tvarko užduotis, priminimus ir pokalbius. Agentas nuolat mokosi ir viską prisimena.

Programavimo asistentas

Programavimo asistentas

Rašyk ir taisyk kodą greičiau su agentu, kuris gali perprasti tavo kodo bazę.

Tyrimų įrankis

Tyrimų įrankis

Apibendrink temas ir palygink parinktis, išlaikant kontekstą tarp sesijų.

Pardavimų asistentas

Pardavimų asistentas

Rink potencialius klientus ir atrink perspektyviausius kontaktus savo infrastruktūroje.

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Kodėl verta pradėti nuo valdomo Hermes Hostinger platformoje?

Kodėl verta pradėti nuo valdomo Hermes Hostinger platformoje?

Įdiegimas vienu paspaudimu

Nereikia techninių žinių ar rankinio įdiegimo. Nuo registracijos iki veikiančio agento – vienas spustelėjimas.
Pamiršk API rūpesčius. Valdyk ir papildyk DI kreditus tiesiai valdymo skydelyje – be trečiųjų šalių paskyrų, sudėtingų raktų ar papildomo susiejimo po diegimo.
Tavo duomenis saugo integruota apsauga, padedanti sumažinti rizikas ir užkirsti kelią nepageidaujamiems pakeitimams.
Telegram integracija jau paruošta, todėl su agentu gali bendrauti iš karto – nereikia jokių API nustatymų.
Valdyk ir bendrauk su Hermes Agent per vizualią sąsają – programavimo nereikia.
Išlaikyk programuotojams skirtą kontrolę, kai jos reikia. Naudok CLI pasirinktiniams scenarijams vykdyti ir išplėstiniam platformos valdymui.
Pirmyn!

Pasirink, kaip paleisti Hermes Agent

Pasirink valdomą sprendimą, kad pradėtum lengviau ir nereikėtų rūpintis priežiūra, arba VPS, jei nori viską valdyti pats.
Valdomas Hermes Agent
Hermes Agent VPS serveryje

Nustatymai

Įdiegimas vienu paspaudimu
Iš anksto įdiegtas šablonas, paruoštas paleidimui

DI kreditai

Integruota ir paruošta naudoti
Integruota ir paruošta naudoti

Susirašinėjimo platformos

Lengvas susiejimas su Telegram
Prijunk per terminalą

Valdymas

Žiniatinklio sąsaja, pilna prieiga prie terminalo
Pilna root prieiga, visiška serverio kontrolė

Saugumas

SSL, atnaujinimai ir ugniasienė – rūpinamės mes
Ugniasienė ir DDoS apsauga (savarankiškai valdoma)
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Pagrindinės Hermes Agent funkcijos

Pagrindinės Hermes Agent funkcijos

Savęs tobulinimo mokymosi ciklas

Kuria ir tobulina įgūdžius iš kiekvienos užduoties, todėl laikui bėgant tampa vis efektyvesnis.
Išsaugo gebėjimus, veiklos istoriją ir atmintį net po perkrovimų ar atnaujinimų, todėl sukauptos žinios išlieka.
Prisijunk prie Telegram, Discord, Slack, WhatsApp, Signal ir el. pašto vienu metu, nevaldant atskirų robotų.
Lengvai pasiek skirtingus DI modelius per OpenRouter arba tiesiogines Anthropic, OpenAI ir pasirinktinių API integracijas.
Automatizuok pasikartojančias užduotis naudojantis integruotu planuokliu ir vykdyk kelis darbus vienu metu pasitelkus pagalbinius agentus.

Sukurk savo Hermes Agent jau šiandien

Išbandyk be jokios rizikos su mūsų 30 d. pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos rasi pinigų grąžinimo politikoje.

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Hermes Agent Hostinger DUK

Rask atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus apie mūsų valdomą Hermes Agent.

Visiškai ne. Tvarkoma „Hermes“ sistema skirta tiems, kurie niekada nėra prisilietę prie serverio. Vienu spustelėjimu diegiama sistema tvarko viską – nuo serverio aplinkos iki dirbtinio intelekto konfigūravimo. Tiesiog spustelėkite „Diegti“ ir jūsų asistentas pradės veikti per kelias minutes. Jokio programavimo, komandų eilučių ir techninių problemų.

Jūsų kreditai yra iš anksto integruoti, kad pradžia būtų sklandi – nereikia jokių trečiųjų šalių paskyrų ar sudėtingų API raktų. Tiesiog papildykite tiesiai iš savo prietaisų skydelio ir pradėkite automatizuoti akimirksniu. Tačiau pasirinkimas yra jūsų: galite naudoti šiuos integruotus kreditus maksimaliam paprastumui arba, jei pageidaujate, rankiniu būdu prijungti savo išorines paskyras iš tokių tiekėjų kaip „OpenAI“ ar „Anthropic“ per API.

Be abejo. Kiekvienas „Hermes“ agentas veikia izoliuotoje aplinkoje, todėl jūsų duomenys ir pokalbiai yra visiškai privatūs. Mes apsaugome kiekvieną konteinerį, kad išvengtume neteisėtos prieigos, ir pagal numatytuosius nustatymus pateikiame pasirinktinį saugos šliuzą. Gaunate profesionalios klasės apsaugą nieko konfigūruodami.

VPS suteikia jums root prieigą, bet jūs esate atsakingi už sąranką, saugumą ir atnaujinimus. Valdoma „Hermes“ sistema pašalina šį sudėtingumą. Mes rūpinamės infrastruktūra, atnaujinimais ir atsarginėmis kopijomis, kad galėtumėte sutelkti dėmesį į savo dirbtinio intelekto naudojimą, o ne į serverio valdymą. Jei jums reikia visiškai pritaikyti aplinką, VPS yra geresnis pasirinkimas; visiems kitiems tinka valdoma sistema.

„Hermes“ yra savarankiškai tobulėjantis dirbtinio intelekto agentas, veikiantis visą parą, net kai jūsų nešiojamas kompiuteris uždarytas. Skirtingai nuo statinių įrankių, jis pasižymi savarankiško mokymosi ciklu ir nuolatine atmintimi, o tai reiškia, kad jis mokosi iš patirties ir tobulina savo įgūdžius, kai jį naudojate. Galite jį prijungti prie tokių programų kaip „Telegram“, kad automatizuotumėte užduotis, tvarkytumėte potencialius klientus ir vykdytumėte naršyklės automatizavimą. Įsivaizduokite jį kaip skaitmeninės komandos narį, kuris niekada nemiega ir laikui bėgant tampa vis vertingesnis.

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