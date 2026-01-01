Saugu pagal numatytuosius nustatymus
Priežiūra be rankų
Pritaikytas Telegram
Vaizdinė aplinka be sudėtingų nustatymų
Rinkis savo Hermes Agent planą
Valdoma už tave
Įtraukta į tavo planą
Valdoma už tave
Įtraukta į tavo planą
Kuo tau gali padėti Hermes Agent
Asmeninis asistentas
Tvarko užduotis, priminimus ir pokalbius. Agentas nuolat mokosi ir viską prisimena.
Programavimo asistentas
Rašyk ir taisyk kodą greičiau su agentu, kuris gali perprasti tavo kodo bazę.
Tyrimų įrankis
Apibendrink temas ir palygink parinktis, išlaikant kontekstą tarp sesijų.
Pardavimų asistentas
Rink potencialius klientus ir atrink perspektyviausius kontaktus savo infrastruktūroje.
Kodėl verta pradėti nuo valdomo Hermes Hostinger platformoje?
Įdiegimas vienu paspaudimu
Iš anksto įdiegti DI kreditai
Sukurta galvojant apie saugumą
Paruoštas Telegram
Patogi vaizdinė valdymo aplinka
Hermes Agent CLI prieiga
Pasirink, kaip paleisti Hermes Agent
Pagrindinės Hermes Agent funkcijos
Savęs tobulinimo mokymosi ciklas
Nuolatinė atmintis
Kelių platformų pranešimų siuntimas
200+ LLM modelių
Integruotas užduočių planuoklis
Hermes Agent Hostinger DUK
Ar man reikia kokių nors techninių žinių norint nustatyti „Hermes Agent“?
Visiškai ne. Tvarkoma „Hermes“ sistema skirta tiems, kurie niekada nėra prisilietę prie serverio. Vienu spustelėjimu diegiama sistema tvarko viską – nuo serverio aplinkos iki dirbtinio intelekto konfigūravimo. Tiesiog spustelėkite „Diegti“ ir jūsų asistentas pradės veikti per kelias minutes. Jokio programavimo, komandų eilučių ir techninių problemų.
Kaip veikia dirbtinio intelekto kreditai? Ar man reikia išorinių paskyrų?
Jūsų kreditai yra iš anksto integruoti, kad pradžia būtų sklandi – nereikia jokių trečiųjų šalių paskyrų ar sudėtingų API raktų. Tiesiog papildykite tiesiai iš savo prietaisų skydelio ir pradėkite automatizuoti akimirksniu. Tačiau pasirinkimas yra jūsų: galite naudoti šiuos integruotus kreditus maksimaliam paprastumui arba, jei pageidaujate, rankiniu būdu prijungti savo išorines paskyras iš tokių tiekėjų kaip „OpenAI“ ar „Anthropic“ per API.
Ar mano duomenys privatūs ir saugūs?
Be abejo. Kiekvienas „Hermes“ agentas veikia izoliuotoje aplinkoje, todėl jūsų duomenys ir pokalbiai yra visiškai privatūs. Mes apsaugome kiekvieną konteinerį, kad išvengtume neteisėtos prieigos, ir pagal numatytuosius nustatymus pateikiame pasirinktinį saugos šliuzą. Gaunate profesionalios klasės apsaugą nieko konfigūruodami.
Kuo skiriasi valdomas „Hermes“ ir „Hermes Agent“ VPS serveryje?
VPS suteikia jums root prieigą, bet jūs esate atsakingi už sąranką, saugumą ir atnaujinimus. Valdoma „Hermes“ sistema pašalina šį sudėtingumą. Mes rūpinamės infrastruktūra, atnaujinimais ir atsarginėmis kopijomis, kad galėtumėte sutelkti dėmesį į savo dirbtinio intelekto naudojimą, o ne į serverio valdymą. Jei jums reikia visiškai pritaikyti aplinką, VPS yra geresnis pasirinkimas; visiems kitiems tinka valdoma sistema.
Ką galiu daryti su valdomu „Hermes“ agentu?
„Hermes“ yra savarankiškai tobulėjantis dirbtinio intelekto agentas, veikiantis visą parą, net kai jūsų nešiojamas kompiuteris uždarytas. Skirtingai nuo statinių įrankių, jis pasižymi savarankiško mokymosi ciklu ir nuolatine atmintimi, o tai reiškia, kad jis mokosi iš patirties ir tobulina savo įgūdžius, kai jį naudojate. Galite jį prijungti prie tokių programų kaip „Telegram“, kad automatizuotumėte užduotis, tvarkytumėte potencialius klientus ir vykdytumėte naršyklės automatizavimą. Įsivaizduokite jį kaip skaitmeninės komandos narį, kuris niekada nemiega ir laikui bėgant tampa vis vertingesnis.