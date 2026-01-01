Įdiek Paperclip vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo dirbtinio intelekto orkestravimo platforma, skirta kurti autonominių agentų organizacijas su apibrėžtais vaidmenimis, tikslų hierarchijomis ir biudžeto kontrole.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Paperclip
„Paperclip“ yra savarankiškai talpinama orkestravimo platforma, kuri leidžia tau kurti ir valdyti autonomines dirbtinio intelekto valdomas organizacijas. Užuot žongliravus atskirais pokalbių robotais, „Paperclip“ suteikia tavo DI agentams apibrėžtus vaidmenis, ataskaitų teikimo grandines ir tikslų hierarchijas, kad jie dirbtų kartu siekdami bendrų verslo tikslų. Tu nustatai mėnesinius biudžetus kiekvienam agentui, palaikai nekintamus kiekvieno sprendimo audito žurnalus ir visada išlaikai valdybos lygio perrašymo galimybę.
Paleidus „Paperclip“ savo VPS serveryje, jautrūs verslo duomenys, agentų atmintis ir API kredencialai lieka visiškai tavo infrastruktūroje. Tu atsineši savo API raktus „Claude“, „GPT-4o“, „Gemini“, „Cursor“ ar bet kuriai pasirinktinei agento vykdymo aplinkai – be jokio tarpinio antkainio modelio išlaidoms ir nereikalaujant jokios išorinės SaaS prenumeratos.
Pagrindinės Paperclip savybės
Hierarchinės organizacijos schemos
Apibrėžkite agentų vaidmenis, pareigas ir pavaldumo ryšius, kurie atspindi realią įmonės struktūrą, leidžiančią koordinuotai ir autonomiškai veikti visuose skyriuose.
Kaskadinė tikslų sistema
Stebėkite užduotis nuo įmonės misijos, per komandos tikslus, iki individualių darbuotojų užduočių, užtikrinant, kad kiekvienas darbuotojo veiksmas atitiktų aukščiausio lygio verslo tikslus.
Biudžeto kontrolės agentui
Nustatykite mėnesinius API išlaidų limitus kiekvienam agentui su automatiniu sustabdymu ties 100 % ir švelniais įspėjimais ties 80 %, taip išvengsite nekontroliuojamų išlaidų be rankinio stebėjimo.
Nekintama audito seka
Kiekvienas agento veiksmas ir įrankio iškvietimas yra įrašomas apsaugotoje nuo klastojimo bilietų sistemoje, suteikiant tau visišką skaidrumą ir atskaitomybę už autonominius sprendimus.
Atsinešk savo agentą
Palaiko Claude, GPT-4o, Gemini, Cursor, Codex ir bet kokį pasirinktinį scenarijų su širdies ritmo sąsaja, todėl tu pasirenki geriausią modelį kiekvienam vaidmeniui be įsipareigojimų.
Kelių įmonių atskyrimas
Valdyk atskiras AI organizacijas kelioms įmonėms iš vieno diegimo, užtikrindamas visišką duomenų izoliaciją tarp kiekvienos įmonės.
Kodėl verta naudoti Paperclip Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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