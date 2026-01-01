Sujunkite savo mokinius su jiems reikalingais įrankiais
Kam skirta programa
Kursų ir bendruomenės kūrėjai
Institucijos
Skaitmeninių įgūdžių mokytojai
Patikimi balsai
Kodėl pedagogai renkasi „Hostinger“
Didelio konversijos rodiklio modelis
Veiklos rezultatais pagrįstas uždarbis
Įrankiai, kuriuos studentai iš tikrųjų naudoja
Lengva pradėti ir plėsti
Prisijunkite prie programos atlikdami keturis paprastus veiksmus
1. Pateikite savo paraišką
2. Gaukite patvirtinimą
3. Partnerio paskyros nustatymas
4. Reklamuokite ir uždirbkite
Noriu padėkoti už šią partnerystę su „Hostinger“. Šiandien ji tapo ne tik pagrindiniu mano įmonės varikliu, bet ir paprastumo bei rezultatų šaltiniu mano studentams.
Dauguma mano studentų niekada gyvenime nebuvo susikūrę svetainės, bet „Hostinger“ dirbtinio intelekto svetainių kūrimo įrankio dėka jie sėkmingai paleido savo pirmuosius puslapius ir buvo labai patenkinti.
Švietimo partnerystės programos DUK
Kas yra „Hostinger“ švietimo partnerystės programa?
„Hostinger“ švietimo partnerystės programa – tai rezultatais pagrįstas bendradarbiavimas, specialiai sukurtas pedagogams, kursų kūrėjams ir įstaigoms. Ji paremta paprasta idėja: jūsų mokiniams reikia patikimų įrankių, kad galėtų kurti tikrus projektus internete, o jūs gaunate atlygį už tai, kad sujungiate juos su viena geriausių platformų pramonėje. Ši programa sukurta taip, kad augtų kartu su jūsų auditorija.
Kas gali tapti partneriu?
Ši programa puikiai tinka, jei kuriate edukacinį turinį ir jūsų auditoriją sudaro besimokantieji, besidomintys bet kuria iš šių temų: žiniatinklio kūrimu ar programavimu, dirbtinio intelekto įrankiais ir automatizavimu, skaitmenine rinkodara, „vibe“ kodavimu, laisvai samdomu darbu ir verslumu arba pinigų uždirbimu internete.
Jums nereikia didelio sekėjų skaičiaus. Įsitraukimas yra svarbiau nei pasiekiamumas – labai patikima 1000 studentų bendruomenė gali pranokti pasyvią 1 milijono auditoriją. Jei jūsų rekomendacijos yra svarbios, norime su jumis bendradarbiauti.
Kokio tipo partnerystes apima programa?
Švietimo partnerystės programa apima du pagrindinius partnerystės tipus. Įtakos formuotojų ir pedagogų vadovaujami kursai (B2C) – individualiems kūrėjams, dėstytojams ir nuomonės formuotojams, kurie moko per internetinius kursus, bendruomenes ar turinio kanalus. Ir institucijų vadovaujamos programos (B2B) – universitetams, švietimo technologijų įmonėms, programavimo mokykloms ir e. mokymosi platformoms, norinčioms integruoti „Hostinger“ į savo oficialią mokymo programą ar studentų išteklius.
Nesvarbu, ar esate individualus kūrėjas, turintis 1000 sekėjų, ar institucija, aptarnaujanti tūkstančius studentų, šioje programoje rasite vietą ir jums.
Kuo ši programa gali būti naudinga mano mokiniams?
Jūsų mokiniai gauna prieigą prie pažangiausių, dirbtiniu intelektu paremtų įrankių, kurie leidžia jiems kurti svetaines, pradėti verslą ir įgyvendinti projektus – net neturint jokios ankstesnės techninės patirties. „Hostinger“ platforma sukurta taip, kad pradedantieji galėtų nuo idėjos iki gyvos galvos svetainės įgyvendinti per kelias minutes, o ne mėnesius.
Mokydami naudodami įrankius, kuriuos profesionalai iš tikrųjų naudoja, jūsų mokiniai įgyja realų praktinį pranašumą. Jie ne tik atlieka pratimus – jie kuria dalykus, kurie veikia realiame pasaulyje. Tai reikšmingas bet kokios skaitmeninės rinkodaros, interneto svetainių kūrimo, verslumo ar dirbtiniu intelektu pagrįstos mokymo programos atnaujinimas.
Kokius „Hostinger“ produktus naudos mano studentai?
„Hostinger“ siūlo visą įrankių ekosistemą, pritaikytą besimokantiesiems kiekviename etape – nuo pirmosios svetainės kūrimo iki sudėtingų automatizavimo darbo eigų diegimo. Priklausomai nuo jūsų mokymo programos, jūsų studentai gali naudoti žiniatinklio ir „WordPress“ talpinimą, kad sukurtų bet kokio tipo svetainę ar tinklaraštį; dirbtinio intelekto svetainių kūrimo priemonę, kad per kelias minutes sukurtų profesionaliai atrodančią svetainę be jokio programavimo; „Hostinger Horizons“ – dirbtinio intelekto valdomą programų kūrimo priemonę, leidžiančią studentams kurti ir diegti žiniatinklio programas tiesiog aprašant, ko jie nori; VPS talpinimą sudėtingesniems projektams ir pritaikytoms serverių aplinkoms; „Node.js“ talpinimą „JavaScript“ pagrindu sukurtoms programoms; savarankiškai talpinamą „n8n“ darbo eigų automatizavimui, puikiai tinkantį automatizavimui ir dirbtinio intelekto kursams; vieno spustelėjimo „OpenClaw“, skirtą greitam populiarių programų diegimui be rankinio nustatymo; ir domeno registraciją bei „Hostinger“ el. paštą, kad nuo pirmos dienos sukurtumėte profesionalų buvimą internete.
Kad ir ką apimtų jūsų kursai, yra „Hostinger“ produktas, kuris natūraliai įsilies į mokymosi kelionę.
Kokią reklaminę medžiagą ir paramą gausiu?
Kaip švietimo partneris, gaunate visą įrankių rinkinį, kuris padės jums efektyviai reklamuoti „Hostinger“ nuo pirmos dienos. Tai apima paruoštas reklamines juostas ir kūrybinius elementus, kuriuos galite įterpti tiesiai į savo kursą ar turinį; produktų aprašymus su aiškia „Hostinger“ produktų apžvalga, kad galėtumėte užtikrintai apie juos kalbėti; praktinę patirtį ir geriausiai veikiančias strategijas, pagrįstas tuo, kas veikia su mūsų geriausiais partneriais; produktų integracijos patarimus, kad „Hostinger“ natūraliai derėtų prie jūsų pamokų ir modulių; našumo stebėjimo prietaisų skydelį su realiuoju laiku matomomis jūsų rekomendacijomis, konversijomis ir komisiniais; ir atsidavusį partnerių vadybininką – realų asmenį jūsų pusėje, kuris palaikys jūsų augimą ir padės jums kuo geriau išnaudoti partnerystę.
Jau turiu „Hostinger“ partnerio paskyrą – ar tai kitaip?
Taip – Švietimo partnerystės programa yra atskira, kitokia programa nei standartinė „Hostinger“ partnerių programa. Ji specialiai sukurta pedagogams ir įstaigoms, siūlo kitokią prisijungimo patirtį, specializuotą pagalbą ir išteklius, pritaikytus edukacinio turinio kūrėjams.
Jei šiuo metu turite standartinę partnerių paskyrą ir manote, kad puikiai tinkate šiai programai, galite teikti atskirą paraišką.
Kaip tapti partneriu?
Pradėti paprasta. Pirmiausia užpildykite partnerystės paraišką šiame puslapyje – tai užtruks tik kelias minutes. Mūsų komanda peržiūrės jūsų paraišką ir susisieks su jumis dėl tolesnių veiksmų. Kai paraiška bus patvirtinta, gausite prieigą prie savo partnerių valdymo skydelio, reklaminės medžiagos ir visko, ko reikia norint pradėti reklamuoti „Hostinger“ savo turinyje.
Pateikiau paraišką – kas toliau?
Mūsų partnerystės komanda atidžiai peržiūrės jūsų paraišką, paprastai per kelias darbo dienas. Jei jūsų profilis atitiks reikalavimus, susisieksime su jumis el. paštu ir pateiksime išsamią informaciją apie jūsų patvirtinimą ir tolesnius veiksmus.