Anstyva prieiga

Plėsk savo verslą su DI agentais

AI agents built for real business tasks - from strategy and SEO to marketing and sales. Works right inside your Hostinger account. Start for free and scale with a team of specialized agents.
Start for free

No credit card required

Mūsų DI agentai

DI įrankiai pateikia tau tuščią pokalbių lauką. Tikimasi, kad pats išsiaiškinsi, ko klausti, kaip klausti ir ką daryti toliau.

Mūsų agentai turi įmontuotų įgūdžių. Kiekvienas yra specialistas, žinantis, ką daryti ir kaip padėti. 7 AI agentų komanda, padedanti tau plėtoti verslą nuo pat pirmos dienos.

Meet your team

From strategy to sales, every agent is a specialist. Pick the one you need and let it work.

Business Advisor

Evaluates your idea, maps out your positioning, and gives you a clear plan for what to prioritize first.

Creative writer

Writes your blog posts, landing pages, and product copy in your voice so you can hit publish with confidence.

SEO Consultant

Researches your keywords, audits your pages, and builds you a plan to rank where your customers are searching.

Marketing Planner

Plans your campaigns, writes your posts, and keeps your marketing consistent even when you're short on time.

Legal advisor

Drafts your policies, reviews your contracts, and makes sure your business is covered before problems show up.

Customer Comms

Writes your customer emails, press releases, and internal updates so you always sound polished when it matters.

Sales & Outreach

Builds your pitches, writes your outreach, and handles objections so more conversations turn into closed deals.

Start for free

Explore our AI agents capabilities.

Bring your tools
Connections

Bring your tools

Connect third-party services so your agents can use them during chat.
Start for free
Gmail

Gmail

Outlook

Outlook

HubSpot

HubSpot

Google Tasks

Google Tasks

Notion

Notion

Perplexity AI

Perplexity AI

Jira

Jira

Discord

Discord

Github

Github

Twitter

Twitter

Firecrawl

Firecrawl

Figma

Figma

Google Calendar

Google Calendar

Google Drive

Google Drive

YouTube

YouTube

Reddit

Reddit

See all connections

Trys žingsniai. Štai ir viskas.

01

Pasirink savo iššūkį

Reikia geresnio SEO? Turinio plano? Teisinių puslapių? Pasirink tam tinkamą agentą.
02

Bendrauk su savo agentu

Perdėliok elementus ir sukurk svetainę, kurios visada norėjai.
03

Gauk realius rezultatus

Strategija, tinklaraščio įrašai, auditai, el. pašto kampanijos. Paruošta kopijuoti, įklijuoti ir naudoti.
Pirmyn

Sukurta verslo kūrėjams, o ne inžinieriams

Sukurta tavo Hostinger svetainei

Tavo agentai sukurti taip, kad veiktų su tavo jau naudojamais įrankiais: svetaine, domenu, verslu.

Nereikia jokių techninių įgūdžių

Jei gebi kalbėtis, gali naudoti agentus. Nereikia įsiminti jokių užklausų ar specialių nustatymų.

Savo srities ekspertai, o ne visų galų meistrai

Kiekvienas agentas yra apmokytas vienam darbui. Gausi eksperto lygio pagalbą, o ne paprastą asistentą, bandantį atlikti viską.

Tavo duomenys lieka tavo

Pokalbiai yra privatūs. Mes neapdorojame tavo duomenų ir jais nesidalijame su trečiosiomis šalimis.

Prisijunk prie milijonų patenkintų klientų

Hostinger rasi viską, ko tau reikia – čia sutelkti visi įrankiai, padėsiantys tavo verslui sėkmingai augti.

M.Akram Bazerbashi

M.Akram Bazerbashi

Hostinger naudoju jau kurį laiką ir mano patirtis yra tikrai gera. Visas procesas buvo itin lengvas, net ir tiems, kurie neturi daug techninių įgūdžių.

Dm Rawat

Dm Rawat

Patogu, patikima ir gerai prižiūrima, su puikia palaikymo komanda, pasiruošusia padėti bet kada gyvai. Tikrai rekomenduoju.

Amir Benslama

Amir Benslama

Tavo DI komanda pasiruošusi. O tu?

Pirmyn
Tavo DI komanda pasiruošusi. O tu?

Dažniausiai užduodami klausimai

Kas yra Hostinger Agents?

Hostinger Agents yra DI valdoma programėlė, kuri suteikia tau specializuotų agentų komandą – kiekvienas sukurtas konkrečiai verslo sričiai, tokiai kaip strategija, rašymas, SEO, rinkodara, teisė, klientų komunikacija ir pardavimai. Vietoj vieno bendro pokalbių roboto, tu gauni sutelktus ekspertus, su kuriais gali kalbėtis bet kada, paprasta kalba. Techninių žinių nereikia.

Kam skirta Hostinger Agents?

Jis sukurtas individualiems verslininkams, papildomai uždarbiaujantiems ir smulkaus verslo savininkams, kurie viską tvarko patys. Jei kada nors norėjai turėti strategą, rašytoją, rinkodaros specialistą ar teisinį patarėją, pasiekiamą bet kada – būtent tai tau ir suteikia Hostinger Agents.

Kuo tai skiriasi nuo ChatGPT?

Priešingai nei bendros paskirties DI pokalbių robotai, kiekvienas Hostinger Agentas yra išmokytas specifinės verslo srities subtilybių. Tau nereikės sukti galvos, kaip suformuluoti tobulą užklausą – tiesiog pasirink agentą bei reikiamą įgūdį, ir jis pats tave nuves iki naudingo rezultato.

Kas yra Įgūdžiai ir kaip jie veikia?

Įgūdžiai – tai iš anksto paruošti užduočių šablonai kiekvieno agento viduje. Užuot galvojęs, ko paklausti, tiesiog pasirink įgūdį, o agentas padės tau pasiekti konkretų tikslą – pavyzdžiui, parašyti tinklaraščio įrašą, atlikti raktažodžių tyrimą ar sugeneruoti privatumo politiką. Naudotis įgūdžiais yra greičiau ir paprasčiau, o rezultatai bus tikslesni, nei pradedant pokalbį nuo tuščio lapo.

Ar man reikia pradėti iš naujo kiekvieną kartą, kai atidarau programėlę?

Ne. Gali tęsti esamą pokalbį arba pradėti naują – tai priklauso nuo tavęs. Bet kuriuo atveju, agentas prisimena tavo verslo kontekstą, nuostatas ir ankstesnius sprendimus visuose pokalbiuose. Naujas pokalbis niekada nėra tuščias lapas.

Mums rūpi tavo privatumas

Šioje svetainėje naudojami slapukai, kurie reikalingi tinkamam svetainės veikimui ir duomenų apie tai, kaip joje elgiasi naudotojai, gavimui, o taip pat ir rinkodaros tikslais. Sutikdami pritariate slapukų įrenginyje saugojimui, kad būtų galima taikyti reklamas, jas suasmeninti ir atlikti analizę, kaip aprašyta mūsų Slapukų politikoje.