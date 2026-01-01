Įdiek Hermes Agent vienu spustelėjimu.
Savaime tobulėjantis DI agentas su integruotu mokymosi ciklu, daugiaplatformiu susirašinėjimu ir 200+ palaikomų didelių kalbos modelių.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Hermes Agent
Hermes Agent yra save tobulinantis DI agentas, sukurtas Nous Research, kuris kuria įgūdžius iš patirties ir tobulina juos naudojimo metu. Skirtingai nei statiniai DI asistentai, jis kuria nuolatinę atmintį, kuri laikui bėgant tampa vis vertingesnė. Jis vienu metu jungiasi prie Telegram, Discord, Slack, WhatsApp, Signal ir el. pašto vartų režimu, palaikydamas OpenRouter, OpenAI, Anthropic ir pasirinktinius LLM galinius taškus.
Savo VPS serveryje talpinant Hermes Agent, visi API raktai, pokalbių istorija ir verslo kontekstas lieka tavo infrastruktūroje, su skirtais ištekliais naršymui internete, kodo vykdymui ir kelių agentų darbo eigoms, kurios veikia be išorinio ribojimo.
Pagrindinės Hermes Agent savybės
Naršykle pasiekiamas administratoriaus skydelis
Valdyk konfigūraciją, API raktus, sesijas ir įgūdžius iš išsamaus naršyklės prietaisų skydelio kartu su naršyklės terminalu.
Savaime tobulėjantis mokymosi ciklas
Agentas nuolat tobulėja pagal tai, kaip jį naudoji, o Skills Hub leidžia dalintis įgūdžiais tarp projektų.
Kelių platformų pranešimų siuntimas
Connect simultaneously to Telegram, Discord, Slack, WhatsApp, Signal, and email without managing separate bots.
200+ LLM modeliai
Nukreipk užklausas per OpenRouter arba prisijunk tiesiogiai prie Anthropic, OpenAI ir pasirinktinių galinių taškų, kad pasiektum maksimalų lankstumą.
Integruotas užduočių planuoklis
Automate recurring tasks with the built-in cron scheduler and run parallel workstreams with subagent support.
Persistent Memory and Undo
Skills, session history, and memories survive restarts; rewind any conversation with the /undo command when a turn goes off-track.
Kodėl verta naudoti Hermes Agent Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
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