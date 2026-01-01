Iki 69 % nuolaida OpenClaw

Įdiek OpenClaw vienu spustelėjimu.

Asmeninis DI asistentas, veikiantis tavo nuosavame VPS, su vieningu valdymu per „WhatsApp“, „Telegram“, „Slack“, „Discord“ ir kitas platformas.

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Nemokamos automatinės savaitinės atsarginės kopijos
DI valdomas VPS
5,49/mėn.
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30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiek OpenClaw vienu spustelėjimu.

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69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su OpenClaw

„OpenClaw“ yra savarankiškai valdoma asmeninio DI asistento platforma, kuri jungiasi prie tavo jau naudojamų susirašinėjimo kanalų – „WhatsApp“, „Telegram“, „Slack“, „Discord“, „Google Chat“, „Signal“, „iMessage“ ir „Microsoft Teams“ – per vieną vartų paslaugą, veikiančią tavo infrastruktūroje. Skirtingai nei debesų pagrindu veikiantys asistentai, „OpenClaw“ išlaiko visus pokalbius, kontekstą ir duomenis tavo kontrolėje, išlikdamas visada pasiekiamas visose platformose.

Vartų architektūra palaiko kelis DI modelių teikėjus, įskaitant „Anthropic Claude“ ir „OpenAI“, todėl tu pasirenki modelį, kuris tinka kiekvienai užduočiai. Balso galimybės, naršyklės automatizavimas ir išplečiama įgūdžių platforma reiškia, kad „OpenClaw“ gali tvarkyti viską – nuo greitų žinučių atsakymų iki sudėtingų automatizuotų darbo eigų.

Pradėti
Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės OpenClaw savybės

Daugiakanaliai pranešimai

Vienas asistentas, pasiekiamas per WhatsApp, Telegram, Slack, Discord ir 10+ kitų platformų iš vieno šliuzo.

Keli AI teikėjai

Perjunk tarp Anthropic Claude, OpenAI GPT, Google Gemini ir kitų modelių, priklausomai nuo atliekamos užduoties.

Valdymas balsu ir naršyklės valdymas

Nuolatinis pokalbių režimas ir specializuotas „Chrome“ automatizavimas įgalina balso sąveikas ir interneto užduočių vykdymą.

Interaktyvioji drobė

Agentų valdomos vizualinės darbo erdvės leidžia asistentui atvaizduoti turtingas interaktyvias sąsajas, ne tik paprastus tekstinius atsakymus.

Išplečiama įgūdžių platforma

Pridėk komplektuojamus, valdomus arba individualius darbo erdvės įgūdžius, kad išplėstum tai, ką gali tavo asistentas, neperkuriant jo nuo nulio.

Kodėl verta naudoti OpenClaw Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Norint padidinti įkėlimo greitį, rinkis serverio vietą arti savo auditorijos. Duomenų centrus turime Šiaurės Amerikoje, Europoje, Azijoje ir Pietų Amerikoje.
Pradėti
Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

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