Įdiek OpenClaw vienu spustelėjimu.
Asmeninis DI asistentas, veikiantis tavo nuosavame VPS, su vieningu valdymu per „WhatsApp“, „Telegram“, „Slack“, „Discord“ ir kitas platformas.
Rinkis VPS planą OpenClaw
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su OpenClaw
„OpenClaw“ yra savarankiškai valdoma asmeninio DI asistento platforma, kuri jungiasi prie tavo jau naudojamų susirašinėjimo kanalų – „WhatsApp“, „Telegram“, „Slack“, „Discord“, „Google Chat“, „Signal“, „iMessage“ ir „Microsoft Teams“ – per vieną vartų paslaugą, veikiančią tavo infrastruktūroje. Skirtingai nei debesų pagrindu veikiantys asistentai, „OpenClaw“ išlaiko visus pokalbius, kontekstą ir duomenis tavo kontrolėje, išlikdamas visada pasiekiamas visose platformose.
Vartų architektūra palaiko kelis DI modelių teikėjus, įskaitant „Anthropic Claude“ ir „OpenAI“, todėl tu pasirenki modelį, kuris tinka kiekvienai užduočiai. Balso galimybės, naršyklės automatizavimas ir išplečiama įgūdžių platforma reiškia, kad „OpenClaw“ gali tvarkyti viską – nuo greitų žinučių atsakymų iki sudėtingų automatizuotų darbo eigų.
Pagrindinės OpenClaw savybės
Daugiakanaliai pranešimai
Vienas asistentas, pasiekiamas per WhatsApp, Telegram, Slack, Discord ir 10+ kitų platformų iš vieno šliuzo.
Keli AI teikėjai
Perjunk tarp Anthropic Claude, OpenAI GPT, Google Gemini ir kitų modelių, priklausomai nuo atliekamos užduoties.
Valdymas balsu ir naršyklės valdymas
Nuolatinis pokalbių režimas ir specializuotas „Chrome“ automatizavimas įgalina balso sąveikas ir interneto užduočių vykdymą.
Interaktyvioji drobė
Agentų valdomos vizualinės darbo erdvės leidžia asistentui atvaizduoti turtingas interaktyvias sąsajas, ne tik paprastus tekstinius atsakymus.
Išplečiama įgūdžių platforma
Pridėk komplektuojamus, valdomus arba individualius darbo erdvės įgūdžius, kad išplėstum tai, ką gali tavo asistentas, neperkuriant jo nuo nulio.
Kodėl verta naudoti OpenClaw Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
Hostinger VPS tiesiog nepriekaištingas. Jis visada veikia. Visada greitas ir stabilus. Niekada nestringa, niekada neišsijungia.
Įmonei sekasi gerai, esu labai patenkintas konkrečiomis paslaugomis, kuriomis naudojuosi per juos. Jos nėra tokios brangios kaip kitur, kur yra tikrai puikūs VPS nustatymai ir kainų planai.