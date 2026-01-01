Įdiek 9router vienu spustelėjimu.
AI API maršrutizavimo tarpinis serveris, kuris sumažina tokenų kainas ir automatiškai paskirsto užklausas daugiau nei 40 LLM teikėjų.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su 9router
„9router“ yra savarankiškai talpinamas AI API tarpininkas, kuris yra tarp tavo AI kodavimo įrankių ir bet kurio LLM teikėjo. Jis pateikia su „OpenAI“ suderinamą galinį tašką, kad tokie įrankiai kaip „Claude Code“, „Cursor“, „Cline“ ir „Copilot“ prisijungtų be papildomo konfigūravimo. „RTK Token Saver“ suspaudžia didelius įrankių išvesties duomenis – „git“ skirtumus, „grep“ rezultatus, katalogų medžius – prieš jiems pasiekiant modelį, sumažindamas įvesties žetonų skaičių 20–40 % vienam užklausimui. Automatinis atsarginis maršrutizavimas eina per prenumeratos, biudžeto ir nemokamos pakopos teikėjus prioriteto tvarka, kai pasiekiamos kvotos.
Savarankiškai talpinant „9router“ savo VPS serveryje, visi teikėjo prisijungimo duomenys ir maršrutizavimo taisyklės lieka tavo kontrolėje. Tu valdai paskyras per žiniatinklio prietaisų skydelį, nustatai žetonų biudžetus kiekvienam modeliui ir paskirstai užklausas kelioms paskyroms naudodamas apvalaus stalo planavimą – sumažindamas išlaidas, nekeisdamas savo AI įrankių konfigūracijų.
Pagrindinės 9router savybės
RTK ženklo suspaudimas
Suspaudžia įrankio iškvietimo išvestis, pvz., „git diffs“ ir katalogų medžius, prieš siunčiant modeliui, sutaupant 20–40 % įvesties žetonų vienai užklausai.
Kelių tiekėjų maršrutizavimas
Nukreipia užklausas per daugiau nei 40 LLM teikėjų su automatiniu persijungimu iš mokamų į nemokamas pakopas, kai išnaudojamos prenumeratos kvotos.
Ciklinis planavimas
Paskirsto užklausas per kelias paskyras kiekvienam tiekėjui, siekiant maksimaliai išnaudoti kvotą prieš atnaujinant mėnesio limitus.
Su OpenAI suderinama API
Tiesiogiai pakeičiamas galinis taškas adresu /v1, kad bet kuris įrankis, palaikantis OpenAI protokolą, prisijungtų be papildomos konfigūracijos.
Urvinio žmogaus režimas
Įterpia glaustas išvesties instrukcijas į siunčiamas užklausas, kad sumažintų modelio atsakymo ilgį iki 65 %.
Kodėl verta naudoti 9router Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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