AI agentai veikia iš karto. Tradicinis el. paštas – ne.
Paversk el. laišką automatizuotu veiksmu
Automatinė komunikacija
Siųsk suasmenintus pranešimus, kvalifikuok atsakymus ir automatiškai perduok karštus potencialius klientus į savo CRM.
Pagalbos tvarkymas
Analizuok gaunamus pagalbos el. laiškus ir nedelsiant siųsk juos tinkamam asmeniui.
Užsakymas ir planavimas
Tvarkyk susitikimų užklausas, patvirtink rezervacijas ir siųsk priminimus automatiškai el. paštu.
Gautųjų automatizavimas
Automatiškai rūšiuokite, atsakykite į, deleguokite ir archyvuokite el. laiškus.
Paskyros patvirtinimas
Gauti patvirtinimo kodus ir patvirtinimo el. laiškus, kad agentai galėtų sklandžiai dirbti.
Agentic Mail DUK
Kuo agentinis el. paštas skiriasi nuo įprasto el. pašto?
Kam skirta „Hostinger Agentic Mail“?
Jei kuri su „OpenClaw“, „n8n“, „Make“, „LangChain“, „Zapier“ ar panašiais įrankiais ir susidūrei su problema, kai tradiciniai el. pašto tiekėjai blokuoja tavo automatizavimą – tai skirta tau.
Tai taip pat skirta patiems agentams. Nesvarbu, ar tavo agentui reikia skirto adreso šaltiems kontaktams, klientų aptarnavimui, užsakymų srautams ar dokumentų apdorojimui, agentinis paštas suteikia jam tikrą, programuojamą gautųjų dėžutę, iš kurios galima dirbti.