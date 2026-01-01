Agentinis paštas

Dirbtinio intelekto agentams skirtas el. paštas. Nustok tvarkyti pašto dėžutes – leisk tai daryti agentams.

Siųsk, gauk ir reaguok automatiškai.
AI agentai veikia iš karto. Tradicinis el. paštas – ne.

Agentic paštas
Tradicinis el. paštas

Paleidikliai

Momentiniai „webhook“ iškvietimai
Apklausa arba trapi tuščioji eiga

Sąveikos valdymas

Integruoti leidimo / blokavimo sąrašai
Sukurk savo filtrus

Automatizacija

Švarus REST API
Žemo lygio SMTP ir IMAP

Gautųjų saugumas

Izoliuota pašto dėžutė kiekvienam agentui
Bendrinė pašto dėžutė, reali rizika

Integracijos

Agentiniai įrankiai vienu paspaudimu
Rankinis nustatymas kiekvienam įrankiui

Steko jungiamumas

MCP serveris
Netrukus
Nėra MCP palaikymo

Prieigos kontrolė

Domeno ir el. pašto lygio taisyklės
Nėra vietinių agento lygio taisyklių

Paversk el. laišką automatizuotu veiksmu

Automatinė komunikacija

Siųsk suasmenintus pranešimus, kvalifikuok atsakymus ir automatiškai perduok karštus potencialius klientus į savo CRM.

Pagalbos tvarkymas

Analizuok gaunamus pagalbos el. laiškus ir nedelsiant siųsk juos tinkamam asmeniui.

Užsakymas ir planavimas

Tvarkyk susitikimų užklausas, patvirtink rezervacijas ir siųsk priminimus automatiškai el. paštu.

Gautųjų automatizavimas

Automatiškai rūšiuokite, atsakykite į, deleguokite ir archyvuokite el. laiškus.

Paskyros patvirtinimas

Gauti patvirtinimo kodus ir patvirtinimo el. laiškus, kad agentai galėtų sklandžiai dirbti.

Rinktis „Agentic Mail“ su „Business Premium“ planu

Premium el. paštas verslui
Naudokis 48 mėn. už 95,52 € (įprasta kaina 287,52 €). Pratęsiama už 3,99 €/mėn.
5,99  €
1,99  € /mėn.
Sužinoti daugiau
Įtraukta į tavo planą
30 el. pašto pseudonimų
3 000 el. laiškų / d. pašto dėžutei
Bet kada įsigyk daugiau vietos
Nemokamas domenas 1 metams
DI pašto dėžutės asistentas Kodee
Galinga DI valdoma el. pašto paieška
Išmanūs DI paremti el. pašto atsakymai
DI paremtos momentinės el. laiškų santraukos
Tekstų kūrimas su DI, kai tik aplanko įkvėpimas
Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Prisijunk prie milijonų patenkintų klientų

Hostinger neabejotinai yra plačiausias ir prieinamiausias domenų, WordPress talpinimo ir el. pašto paslaugų teikėjas.

Kai naudojuosi el. pašto paslaugų teikėjo paslaugomis, noriu, kad visa patirtis būtų sklandi ir be jokių sutrikimų. Būtų lengva atnaujinti prenumeratą ir pan. Būtent tokią patirtį gaunu iš Hostinger.

Geriausia, pigiausia ir stipriausia hostingo, domenų ir el. pašto bendrovė.

Agentic Mail DUK

Rask atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus apie Hostinger el. paštą, skirtą DI agentams.

Kuo agentinis el. paštas skiriasi nuo įprasto el. pašto?

„Agentic email“ yra el. pašto infrastruktūra, sukurta specialiai DI agentams ir automatizavimo darbo eigoms. Tradicinės el. pašto paslaugos yra sukurtos žmonėms – pasyviosios pašto dėžutės, kuriose žinutės laukia, kol bus perskaitytos. „Agentic Mail“ el. paštą traktuoja kaip aktyvų, programuojamą sluoksnį – pagrįstą „webhook“ ir API, sukurtą programiniam siuntimui ir gavimui be platformos apribojimų, siuntimo limitų ar rizikos būti pažymėtam dėl DI valdomos veiklos.

Kam skirta „Hostinger Agentic Mail“?

„Hostinger“ agentinis el. paštas sukurtas kūrėjams ir automatizavimo sprendimų kūrėjams, kuriems reikia patikimo el. pašto sluoksnio savo DI agentams ir darbo eigoms.

Jei kuri su „OpenClaw“, „n8n“, „Make“, „LangChain“, „Zapier“ ar panašiais įrankiais ir susidūrei su problema, kai tradiciniai el. pašto tiekėjai blokuoja tavo automatizavimą – tai skirta tau.

Tai taip pat skirta patiems agentams. Nesvarbu, ar tavo agentui reikia skirto adreso šaltiems kontaktams, klientų aptarnavimui, užsakymų srautams ar dokumentų apdorojimui, agentinis paštas suteikia jam tikrą, programuojamą gautųjų dėžutę, iš kurios galima dirbti.

Kaip veikia „webhooks“ su agento el. paštu?

Kiekvieną kartą, kai gaunamas el. laiškas, „Agentic Mail“ akimirksniu išsiunčia „webhook“ pranešimą. Jokio apklausinėjimo, jokio vėlavimo. Tavo agentas ar automatizavimo įrankis gauna paleidiklį ir gali nedelsdamas į jį reaguoti, nesvarbu, ar tai būtų žinutės analizavimas, darbo eigos paleidimas n8n sistemoje, ar perdavimas „LangChain“ agentui.

Kokius automatizavimo įrankius ir agentų karkasus palaiko „Agentic Mail“?

„Hostinger“ agento el. paštas veikia su „OpenClaw“, „n8n“, „Make“, „LangChain“, „Zapier“ ir kitomis automatizavimo platformomis. Paruošti įgūdžiai yra prieinami populiariausioms sistemoms, kad galėtum prisijungti per kelias minutes. Pilna API prieiga ir MCP serveris taip pat netrukus pasirodys, skirti gilesnėms, individualioms integracijoms.

Ar galiu valdyti, su kokiais siuntėjais bendrauja mano agentai?

Taip. Leidžiamų ir blokuojamų sąrašai leidžia tau tiksliai apibrėžti, kurie domenai ar el. pašto adresai gali pasiekti tavo agento pašto dėžutę, tiek domeno, tiek individualaus el. pašto lygmeniu. Tai padeda tavo darbo eigoms išlikti sutelktoms ir apsaugotoms nuo nepageidaujamo triukšmo ar piktnaudžiavimo.

Ar „Agentic Mail“ yra atskiras produktas, kurį reikia įsigyti?

Ne, „Agentic Mail“ yra integruotas į Hostinger el. paštas verslui. Gauni prieigą prie visų „Agentic“ funkcijų kaip „Premium“ el. pašto verslui dalį, atskiros prenumeratos nereikia.

Ar yra pilnas API, skirtas programiniam el. pašto valdymui?

Visapusiška API prieiga yra ruošiama funkcija. Kai bus paleista, ji suteiks tau visišką programinį valdymą siunčiant, gaunant ir tvarkant tavo agento gautųjų laiškų dėžutę – nereikės jokios vartotojo sąsajos. Kol kas webhooks ir iš anksto sukurti įgūdžiai apima dažniausiai pasitaikančius automatizavimo naudojimo atvejus jau dabar.

