Tiesioginė API · SDK · MCP serveris

El. pašto API su tikra gautųjų dėžute.

Siųsti, skaityti, ieškoti ir atsakyti: viena API, vienas raktas
Prijunkite savo steko arba dirbtinio intelekto agentą
Pradėkite siųsti per mažiau nei minutę
nuo0,39/mėn.
Gaukite savo API raktąSkaitykite dokumentus
30 d. pinigų grąžinimo garantija
„Hostinger“ pašto API
Prijungta
cURL Node.js PHP Python 
curl https://api.mail.hostinger.com/v1/emails \
  -H "Authorization: Bearer $MAIL_API_KEY" \
  -d '{
    "to": "alex@example.com",
    "subject": "Welcome aboard!"
  }'
202 Priimta, pranešimas eilėje

Viena pašto dėžutė. Visi būdai kurti.

Dirbkite tiesiogiai su REST API, įkelkite pirmosios šalies SDK, kurkite scenarijų iš CLI arba prijunkite dirbtinio intelekto agentą per veikiantį MCP serverį. Tai ta pati pašto dėžutė apačioje.

MCP serveris

Suteikite savo dirbtinio intelekto agentams įrankius skaityti, siųsti, ieškoti ir valdyti tikrą pašto dėžutę.

Node.js SDK

Pridėkite el. laiškų siuntimo ir gautųjų aplanko darbo eigas prie „JavaScript“ ir „TypeScript“ programų naudodami gimtąją kūrėjo patirtį.

PHP SDK

Prijunkite svetaines ir vidines paslaugas prie pašto dėžutės veiksmų nekurdami API kliento nuo nulio.

Python SDK

Kurkite automatizavimą, duomenų darbo eigas ir agentų įrankius, pagrįstus tikra el. pašto paskyra.

Komandinės eilutės sąsaja

Patikrinkite ir valdykite pašto dėžučių darbo eigas iš savo terminalo, scenarijų ir CI užduočių.

REST API ir webhooks

Tiesiogiai skambinkite programuojamam paviršiui, reaguokite į pašto dėžutės įvykius ir siųskite el. laiškus apie produktus, kai to reikia jūsų programai.

Bibliotekos ir CLI

Įdiekite pirmosios šalies klientą ir atlikite pirmąjį skambutį per kelias minutes.

TypeScript / Node.js

hostinger-mail-api-sdk

npm install hostinger-mail-api-sdk

Visiškai tipizuotas klientas, skirtas Mail API.

PHP

hostinger/mail-api-php-sdk

composer require hostinger/mail-api-php-sdk

Nuo karkaso nepriklausomas PHP klientas.

Python

hostinger-mail-api

pip install hostinger-mail-api

Python klientas Pašto API.

CLI

hostinger-mail

brew install hostinger/tap/hostinger-mail

Valdyk paštą tiesiai iš savo terminalo.

Suteikite savo agentui tikrą pašto dėžutę

Siunčiančio galinio taško nepakanka. Jūsų programa arba agentas gauna veikiančią pašto dėžutę su adresu, gijomis ir istorija, kurią gali valdyti per MCP, SDK arba REST.

Tapatybė

Tikras, patikrinamas el. pašto adresas, kurį jūsų agentas gali naudoti norėdamas užsiregistruoti paslaugoms, gauti patvirtinimus ir veikti jūsų vardu.

Tikri pokalbiai

Atsakymai gijomis, priedai ir kelių šalių gijos, o žmogus prisijungia prie pokalbių ciklo, kai tik pageidaujate.

Įmontuota atmintis

Kiekvienas pranešimas yra nuolatinis, ieškomas įrašas, kurį jūsų agentas gali peržiūrėti, kad suprastų kontekstą ir imtųsi tolesnių veiksmų.

Paprastas kainodaros nustatymas pagal pašto dėžutę

Kiekvienas planas apima visą API, SDK, CLI, MCP ir prieigą prie „webhook“. Siunčiami el. laiškai apie produktus ir operacijas nedideliu kiekiu.

30 d. pinigų grąžinimo garantija

Atšauk bet kada

Pagalba 24/7

48 mėn. planas
87% nuolaida
Starter
Geriausiai tinka: šalutiniams projektams ir prototipams
2,99
0,39/mėn.
Gaukite savo API raktą
Kaina už pašto dėžutę. 48 mėn. laikotarpiui. Pratęsiama už 1,59 €/mėn. 48 mėn. laikotarpiui.
Prieiga prie API, SDK, CLI ir MCP
Žiniatinklio kabliai ir pašto dėžutės įvykiai
1 000 el. laiškų / d. pašto dėžutei
Įtraukta 1 pašto dėžutė
5 GB vienai pašto dėžutei
5 persiuntimo paskyrų
5 el. pašto pseudonimų

Privalumai:

Agento paštas: skirtas agento adresas + MCP įrankiai
Populiariausias
75% nuolaida
Standard
Geriausiai tinka: augančioms programėlėms ir integracijoms
3,99
0,99/mėn.
Gaukite savo API raktą
Kaina už pašto dėžutę. 48 mėn. laikotarpiui. Pratęsiama už 2,79 €/mėn. 48 mėn. laikotarpiui.
Prieiga prie API, SDK, CLI ir MCP
Žiniatinklio kabliai ir pašto dėžutės įvykiai
3 000 el. laiškų / d. pašto dėžutei
Įtraukta 1 pašto dėžutė
20 GB vienai pašto dėžutei
20 persiuntimo paskyrų
10 el. pašto pseudonimų

Privalumai:

Atlik paiešką, atsakyk, apibendrink ir rašyk – viskas su DI įrankiais – neribotai
Agento paštas: skirtas agento adresas + MCP įrankiai
67% nuolaida
Premium
Geriausiai tinka: gamybos darbo krūviams
5,99
1,99/mėn.
Gaukite savo API raktą
Kaina už pašto dėžutę. 48 mėn. laikotarpiui. Pratęsiama už 3,99 €/mėn. 48 mėn. laikotarpiui.
Prieiga prie API, SDK, CLI ir MCP
Žiniatinklio kabliai ir pašto dėžutės įvykiai
3 000 el. laiškų / d. pašto dėžutei
Įtraukta 1 pašto dėžutė
50 GB vienai pašto dėžutei
50 persiuntimo paskyrų
30 el. pašto pseudonimų

Privalumai:

Nemokamas domenas 1 metams
Atlik paiešką, atsakyk, apibendrink ir rašyk – viskas su DI įrankiais – neribotai
Agento paštas: skirtas agento adresas + MCP įrankiai
87% nuolaida
Starter
Geriausiai tinka: šalutiniams projektams ir prototipams
2,99
0,39/mėn.
Gaukite savo API raktą
Kaina už pašto dėžutę. 48 mėn. laikotarpiui. Pratęsiama už 1,59 €/mėn. 48 mėn. laikotarpiui.
Prieiga prie API, SDK, CLI ir MCP
Žiniatinklio kabliai ir pašto dėžutės įvykiai
1 000 el. laiškų / d. pašto dėžutei
Įtraukta 1 pašto dėžutė
5 GB vienai pašto dėžutei
5 persiuntimo paskyrų
5 el. pašto pseudonimų

Privalumai:

Agento paštas: skirtas agento adresas + MCP įrankiai
Populiariausias
75% nuolaida
Standard
Geriausiai tinka: augančioms programėlėms ir integracijoms
3,99
0,99/mėn.
Gaukite savo API raktą
Kaina už pašto dėžutę. 48 mėn. laikotarpiui. Pratęsiama už 2,79 €/mėn. 48 mėn. laikotarpiui.
Prieiga prie API, SDK, CLI ir MCP
Žiniatinklio kabliai ir pašto dėžutės įvykiai
3 000 el. laiškų / d. pašto dėžutei
Įtraukta 1 pašto dėžutė
20 GB vienai pašto dėžutei
20 persiuntimo paskyrų
10 el. pašto pseudonimų

Privalumai:

Atlik paiešką, atsakyk, apibendrink ir rašyk – viskas su DI įrankiais – neribotai
Agento paštas: skirtas agento adresas + MCP įrankiai
67% nuolaida
Premium
Geriausiai tinka: gamybos darbo krūviams
5,99
1,99/mėn.
Gaukite savo API raktą
Kaina už pašto dėžutę. 48 mėn. laikotarpiui. Pratęsiama už 3,99 €/mėn. 48 mėn. laikotarpiui.
Prieiga prie API, SDK, CLI ir MCP
Žiniatinklio kabliai ir pašto dėžutės įvykiai
3 000 el. laiškų / d. pašto dėžutei
Įtraukta 1 pašto dėžutė
50 GB vienai pašto dėžutei
50 persiuntimo paskyrų
30 el. pašto pseudonimų

Privalumai:

Nemokamas domenas 1 metams
Atlik paiešką, atsakyk, apibendrink ir rašyk – viskas su DI įrankiais – neribotai
Agento paštas: skirtas agento adresas + MCP įrankiai

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Būk apsaugotas nuo šlamšto, virusų ir fišingo
Pasiek el. paštą bet kurioje programėlėje ar įrenginyje
Stebėk el. pašto veikimą su audito žurnalais
Apsaugok duomenis su end-to-end šifravimu
Lengvai perkelk savo el. laiškus
Persiųsk laiškus bet kokiu kitu adresu
Būk apsaugotas nuo šlamšto, virusų ir fišingo
Pasiek el. paštą bet kurioje programėlėje ar įrenginyje
Stebėk el. pašto veikimą su audito žurnalais
Apsaugok duomenis su end-to-end šifravimu
Lengvai perkelk savo el. laiškus
Persiųsk laiškus bet kokiu kitu adresu

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Sukurta kūrėjų darbo eigoms

Naudokite sąsają, kuri atitinka jūsų sąsajos steko poreikius, tada pereikite tarp SDK, CLI, REST ir žiniatinklio kabliukų nekeisdami pagrindinės pašto dėžutės.

JSON

Reaguokite realiuoju laiku

{
  "event": "message.received",
  "mailbox": "agent@yourdomain.com",
  "message": {
    "from": "customer@example.com",
    "subject": "Order #1042: where is my package?",
    "thread_id": "thr_8fk2m01x"
  }
}
Prenumeruokite pašto dėžučių įvykius naudodami žiniatinklio kabliukus ir suaktyvinkite savo logiką vos gavus el. laišką, be jokių apklausų ciklų, kuriuos reikėtų prižiūrėti.

Node.js

Paieška ir triažas pagal kodą

const urgent = await mail.messages.search({
  query: 'is:unread label:urgent',
});

for (const message of urgent) {
  await mail.drafts.create({ replyTo: message.id });
}
Užklauskite pašto dėžutę taip, kaip jūsų darbo eiga mąsto: pagal siuntėją, temą arba būseną. Tada atlikite veiksmus pagal rezultatus toje pačioje skambučių grandinėje.

Korpusas

Sukurkite scenarijų iš savo terminalo

$ hostinger-mail messages list --unread

$ hostinger-mail send \
    --to alex@example.com \
    --subject "Deploy finished"
CLI kalba ta pačia API, todėl viską, ką gali jūsų programa, galite atlikti ir naudodami savo apvalkalą, scenarijus ir CI užduotis.

Visiška pašto darbo eigų kontrolė

Tvarkykite prisijungimo duomenis, sekite pristatymo veiklą el. pašto žurnaluose ir prijunkite integracijas neišeidami iš valdymo skydelio.

API raktai

Sukurkite raktus naujiems projektams ir atšaukite juos, kai keičiate prisijungimo duomenis.

„Webhook“ galiniai taškai

Tvarkykite galinius punktus, kurie gauna jūsų pašto dėžutės įvykius.

El. pašto žurnalai

Patikrinkite pristatymo veiklą, kai reikia atsekti pranešimą.
„Hostinger Agentic Mail“ iliustracija automatizuotiems el. pašto darbo eigoms

„Hostinger“ paštas kūrėjams

Už savo kodo įdėkite tikrą pašto dėžutę

Sukurkite API raktą, prijunkite savo programėlę arba agentą, išsiųskite pirmąjį el. laišką ir pradėkite kurti.

Gaukite savo API raktą
Skaitykite dokumentus

„Hostinger“ pašto API DUK

Atsakymai apie pašto API, MCP serverį, SDK, CLI, REST API ir žiniatinklio kabliukus.

„Hostinger Mail“ API yra programuojama el. pašto sąsaja programoms, svetainėms ir serverio paslaugoms. Siųskite el. laiškus ir skaitykite, ieškokite, tvarkykite, atsakykite į juos ir automatizuokite tikrą pašto dėžutę naudodami SDK, CLI, REST API ir žiniatinklio kabliukus.

Tiesioginis „Hostinger Mail MCP“ serveris suteikia suderinamiems dirbtinio intelekto agentams pašto dėžučių įrankius, kuriais jie gali tiesiogiai susisiekti. Agentai gali naudoti šiuos įrankius pokalbiams skaityti, pranešimams ieškoti, atsakymų juodraščiams rašyti, gaunamiems laiškams rūšiuoti ir pašto dėžutės darbo eigoms vykdyti.

„Hostinger Mail“ API sujungia programų el. laiškų siuntimą ir realių pašto dėžučių valdymą vienoje programuojamoje sąsajoje. Ji sukurta produktų ir darbo eigos el. laiškams, o ne didelių kiekių masiniam siuntimui.

Pirmųjų šalių SDK yra skirti „Node.js“, PHP ir „Python“. Taip pat galite naudoti komandinės eilutės sąsają arba tiesiogiai iškviesti REST API iš bet kurios kalbos, palaikančios HTTP.

Taip. „Webhooks“ leidžia jūsų programai reaguoti į pašto dėžutės veiklą ir pradėti darbo eigas pakartotinai netikrinant, ar nėra pakeitimų.

Prisijunkite prie „hPanel“, atidarykite API sritį ir sukurkite integracijos raktą. Saugokite raktą ir neįtraukite jo į savo šaltinio kodą.

Dėl sąrankos nurodymų, API nuorodų ir integravimo informacijos apsilankykite „Hostinger Mail“ API dokumentacijoje.

Taip. Norėdami siųsti el. laiškus ir valdyti tikrą pašto dėžutę iš bet kurios programėlės, svetainės ar serverio, naudokite REST API, SDK arba CLI. Agentai per MCP yra palaikomi, bet nebūtini.

Mums rūpi tavo privatumas

Šioje svetainėje naudojami slapukai, kurie reikalingi tinkamam svetainės veikimui ir duomenų apie tai, kaip joje elgiasi naudotojai, gavimui, o taip pat ir rinkodaros tikslais. Sutikdami pritariate slapukų įrenginyje saugojimui, kad būtų galima taikyti reklamas, jas suasmeninti ir atlikti analizę, kaip aprašyta mūsų Slapukų politikoje.