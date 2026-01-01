El. pašto API su tikra gautųjų dėžute.
curl https://api.mail.hostinger.com/v1/emails \
-H "Authorization: Bearer $MAIL_API_KEY" \
-d '{
"to": "alex@example.com",
"subject": "Welcome aboard!"
}'
Viena pašto dėžutė. Visi būdai kurti.
MCP serveris
Node.js SDK
PHP SDK
Python SDK
Komandinės eilutės sąsaja
REST API ir webhooks
Bibliotekos ir CLI
TypeScript / Node.js
hostinger-mail-api-sdk
npm install hostinger-mail-api-sdk
PHP
hostinger/mail-api-php-sdk
composer require hostinger/mail-api-php-sdk
Python
hostinger-mail-api
pip install hostinger-mail-api
CLI
hostinger-mail
brew install hostinger/tap/hostinger-mail
Suteikite savo agentui tikrą pašto dėžutę
Tapatybė
Tikri pokalbiai
Įmontuota atmintis
Paprastas kainodaros nustatymas pagal pašto dėžutę
30 d. pinigų grąžinimo garantija
Atšauk bet kada
Pagalba 24/7
Privalumai:
Privalumai:
Privalumai:
Privalumai:
Privalumai:
Privalumai:
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Sukurta kūrėjų darbo eigoms
JSON
Reaguokite realiuoju laiku
{
"event": "message.received",
"mailbox": "agent@yourdomain.com",
"message": {
"from": "customer@example.com",
"subject": "Order #1042: where is my package?",
"thread_id": "thr_8fk2m01x"
}
}
Node.js
Paieška ir triažas pagal kodą
const urgent = await mail.messages.search({
query: 'is:unread label:urgent',
});
for (const message of urgent) {
await mail.drafts.create({ replyTo: message.id });
}
Korpusas
Sukurkite scenarijų iš savo terminalo
$ hostinger-mail messages list --unread
$ hostinger-mail send \
--to alex@example.com \
--subject "Deploy finished"
Visiška pašto darbo eigų kontrolė
API raktai
„Webhook“ galiniai taškai
El. pašto žurnalai
„Hostinger“ pašto API DUK
Kas yra „Hostinger“ pašto API?
„Hostinger Mail“ API yra programuojama el. pašto sąsaja programoms, svetainėms ir serverio paslaugoms. Siųskite el. laiškus ir skaitykite, ieškokite, tvarkykite, atsakykite į juos ir automatizuokite tikrą pašto dėžutę naudodami SDK, CLI, REST API ir žiniatinklio kabliukus.
Ką gali „Hostinger Mail MCP“ serveris?
Tiesioginis „Hostinger Mail MCP“ serveris suteikia suderinamiems dirbtinio intelekto agentams pašto dėžučių įrankius, kuriais jie gali tiesiogiai susisiekti. Agentai gali naudoti šiuos įrankius pokalbiams skaityti, pranešimams ieškoti, atsakymų juodraščiams rašyti, gaunamiems laiškams rūšiuoti ir pašto dėžutės darbo eigoms vykdyti.
Ar tai didelės apimties transakcinių el. laiškų API?
„Hostinger Mail“ API sujungia programų el. laiškų siuntimą ir realių pašto dėžučių valdymą vienoje programuojamoje sąsajoje. Ji sukurta produktų ir darbo eigos el. laiškams, o ne didelių kiekių masiniam siuntimui.
Kokios kalbos ir sąsajos yra palaikomos?
Pirmųjų šalių SDK yra skirti „Node.js“, PHP ir „Python“. Taip pat galite naudoti komandinės eilutės sąsają arba tiesiogiai iškviesti REST API iš bet kurios kalbos, palaikančios HTTP.
Ar galiu užsiprenumeruoti pašto dėžutės įvykius?
Taip. „Webhooks“ leidžia jūsų programai reaguoti į pašto dėžutės veiklą ir pradėti darbo eigas pakartotinai netikrinant, ar nėra pakeitimų.
Kaip gauti API raktą?
Prisijunkite prie „hPanel“, atidarykite API sritį ir sukurkite integracijos raktą. Saugokite raktą ir neįtraukite jo į savo šaltinio kodą.
Kur galiu rasti dokumentaciją?
Dėl sąrankos nurodymų, API nuorodų ir integravimo informacijos apsilankykite „Hostinger Mail“ API dokumentacijoje.
Ar galiu tai naudoti savo programėlėje ar svetainėje?
Taip. Norėdami siųsti el. laiškus ir valdyti tikrą pašto dėžutę iš bet kurios programėlės, svetainės ar serverio, naudokite REST API, SDK arba CLI. Agentai per MCP yra palaikomi, bet nebūtini.