OpenClaw

Tavo DI agentas. Privatus, nuolat aktyvus ir paleidžiamas per 60 sekundžių.

Deploy once, and it handles your daily tasks around the clock, even while you sleep.
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30 dienų pinigų grąžinimo garantija

Paruošta per akimirką

OpenClaw įsidiegsi itin lengvai, nes DI agentai prieinami kiekvienam. Jokio vargo – tik greitas kelias iki tavo pirmos automatizacijos.

Jokios priežiūros

Valdomas OpenClaw pasirūpina saugumu, atnaujinimais ir atsarginėmis kopijomis. Tavo DI agentai veikia visą parą be jokio rankinio darbo.

Įntegruoti įrankiai

OpenClaw turi viską, ko reikia lengvai pradžiai – DI modelius, naršymą internete ir agentinę pašto dėžutę – visa tai integruota.

Rinkis savo planą

Jau paleista daugiau nei 100 000 agentų
71% nuolaida
Dirbtinio intelekto automatizavimo programos
18,99
5,49/mėn.
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Pratęsiama 2 metams už 10,99 €/mėn. Atšauk bet kada.

Valdoma už tave

Paleisk pasirinktą programą be jokių nustatymų, priežiūros ar infrastruktūros valdymo.

Įtraukta į tavo planą

Iš karto paruošta
Jokios priežiūros
Integruotas vaizdinis valdymas
Įtraukta CLI prieiga
Integruotas susiejimas su Telegram
Įtraukti DI kreditai
Naudokite savo „ChatGPT“
Įtraukta web paieška
Iš anksto sukonfigūruotas agento el. pašto adresas
Saugumas valdomas už tave
71% nuolaida
Dirbtinio intelekto automatizavimo programos
18,99
5,49/mėn.
Pradėti
Pratęsiama 2 metams už 10,99 €/mėn. Atšauk bet kada.

Valdoma už tave

Paleisk pasirinktą programą be jokių nustatymų, priežiūros ar infrastruktūros valdymo.

Įtraukta į tavo planą

Iš karto paruošta
Jokios priežiūros
Integruotas vaizdinis valdymas
Įtraukta CLI prieiga
Integruotas susiejimas su Telegram
Įtraukti DI kreditai
Naudokite savo „ChatGPT“
Įtraukta web paieška
Iš anksto sukonfigūruotas agento el. pašto adresas
Saugumas valdomas už tave

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Paleisk OpenClaw 3 paprastais žingsniais

Rankinis OpenClaw paruošimas gali užtrukti valandas. Su Hostinger pradėsi akimirksniu – nereikia mokytis nieko naujo.

Įdiek OpenClaw vienu paspaudimu

Pradėk planą, ir mes automatiškai pasirūpinsime nustatymu. Nereikia jokios techninės patirties.

Pasirink, kur norėtum bendrauti

Prisijunk per Telegram arba WhatsApp ir pradėk pokalbį su savo DI asistentu per kelias sekundes.

OpenClaw jau paruoštas naudoti

Papildomų nustatymų nereikia, tavo OpenClaw DI asistentas yra paleistas ir paruoštas darbui.
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Vienas agentas. Neriboti sprendimai.

Asmeninis produktyvumo asistentas

Įkūrėjas prijungė iMessage ir Google Calendar. Agentas dabar tvarko žinutes, keičia susitikimų laikus ir kiekvieną rytą pateikia trumpą apžvalgą.

Pardavimų asistentas

Konsultantas prijungė agentą prie Telegram. Jis automatiškai kvalifikuoja potencialius klientus, registruoja kontaktus ir rengia tolesnius pranešimus.

Programavimo asistentas

Programuotojų komanda per 5 minutes susikūrė kodo peržiūros agentą. Jis aptinka klaidas, siūlo patobulinimus ir sutrumpina PR peržiūros laiką nuo valandų iki minučių.

Tyrimų įrankis

PM paprašo savo agento prieš kiekvieną sprendimą dėl tiekėjo palyginti įrankius. Jis apibendrina skirtumus, išryškina kainodarą ir išvengia pusdienio trukmės analizės.

Socialinių tinklų planuoklis

Kūrėjas suteikė OpenClaw prieigą prie savo juodraščių aplanko. Ji paverčia neapdorotas mintis paruoštais įrašais ir suplanuoja jų publikavimą. Daugiau jokių rytų prie tuščio lapo.

Pagalbos specialistas

El. prekybos komanda nukreipė Discord klientų aptarnavimą per OpenClaw. Dabar agentas išsprendžia 60 % užklausų dar prieš jas peržiūrint žmogui.

„OpenClaw“ su „Hostinger“, palyginti su kitais tiekėjais

Kuo skiriasi OpenClaw su Hostinger nuo kitų sprendimų? Mes viską supaprastinome, kad savo DI agentą galėtum pradėti naudoti per kelias sekundes.
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Kitas tiekėjas
Paruošta per kelias sekundes
Rankinis diegimas ir aplinkos sąranka
Nereikia jokios konfigūracijos
Reikalingi API raktai
Iš anksto įdiegti dirbtinio intelekto kreditai
Reikalingos išorinės API paskyros
Vizualinių agentų valdymas
Ne
Valdoma infrastruktūra
Savarankiškai valdomas
Visą parą veikianti ekspertų pagalba
Ne
Kanalų integracijos vienu spustelėjimu
Taip
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Kodėl verta paleisti OpenClaw su Hostinger?

Įdiegimas vienu paspaudimu

Paleisk OpenClaw akimirksniu. Nereikia jokių nustatymų ar sudėtingos aktyvacijos.

Iš anksto įdiegti DI kreditai

DI asistentai naudoja kreditus atsakymams generuoti ir užduotims atlikti. Mes juos jau pridėjome, kad galėtum iš karto pradėti naudoti OpenClaw.

Privatu ir saugu nuo pat pradžių

OpenClaw veikia privačioje saugykloje, todėl tavo duomenys ir pokalbių žurnalai lieka privatūs.

Jau paruošta ir ištestuota

Nuo pat pradžių gauni stabilią, patikrintą OpenClaw versiją. Mes rūpinamės testavimu ir suderinamumu.

Veikia visą parą

Tavo OpenClaw asistentas veikia visą parą – tvarko užduotis ir bendrauja net tada, kai ilsiesi.

Tavo DI gauna savo pašto dėžutę

Užuot naudojus asmeninį el. paštą, gali pasirinkti atskirą OpenClaw pašto dėžutę aukštesniam saugumui užtikrinti.

Norite giliau susipažinti su „OpenClaw“?

Tinkamai nustatykite „OpenClaw“ (ko jums niekas nesako)

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Paleisk savo OpenClaw šiandien

Išbandyk be jokios rizikos su mūsų 30 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos rasi pinigų grąžinimo politikoje.
Pradėti
Paleisk savo OpenClaw šiandien

DUK apie OpenClaw Hostinger

Rask atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus apie mūsų vieno paspaudimo OpenClaw.

Visiškai ne. OpenClaw vienu paspaudimu sukurtas tiems, kas niekada gyvenime nėra dirbę su serveriu. Diegimas vienu spustelėjimu viską sutvarko už tave – nuo serverio aplinkos iki DI konfigūracijos. Tiesiog pasirink planą, spausk Diegti – ir tavo asmeninis DI asistentas bus paruoštas per kelias minutes. Jokio programavimo, jokių komandų eilučių, jokių sudėtingų valdymo skydų.

DI kreditai jau įdiegti ir paruošti naudoti iš karto. Skirtingai nei įprastoje OpenClaw konfigūracijoje, nereikia kurti paskyrų pas DI tiekėjus kaip OpenAI ar Anthropic, generuoti API raktų ar tvarkyti techninių nustatymų. Tiesiog įsigyk kreditus per Hostinger valdymo skydelį – ir tavo asistentas bus iš karto pasiruošęs. Prireikus daugiau – papildyk likutį tame pačiame skydelyje.

Taip. Kiekvienas OpenClaw veikia savo atskiroje aplinkoje – tavo duomenys ir pokalbiai niekada nesimaišo su kitų vartotojų informacija. Kiekvieną aplinką užrakiname nuo pašalinių, o saugumo apsauga įjungiama automatiškai – nieko nereikia konfigūruoti. Gauni profesionalaus lygio saugumą – iš karto ir be jokių rūpesčių.

VPS suteikia visišką serverio kontrolę – bet kartu turi pats rūpintis diegimu, atnaujinimais ir saugumu. OpenClaw vienu paspaudimu visa tai padaro už tave. Mes tvarkome techninius reikalus, užtikriname, kad viskas veiktų su naujausia versija, ir pasirūpiname saugumu – tu tiesiog naudojiesi DI asistentu. Jei esi programuotojas ir nori viską konfigūruoti pats – tau geriau tiks mūsų VPS OpenClaw planai.

OpenClaw – tai tavo asmeninis DI asistentas, dirbantis visą parą, net kai tavo kompiuteris išjungtas. Prijunk jį prie mėgstamų programėlių – WhatsApp, Telegram, Slack, Discord – ir naudok kasdienėms užduotims automatizuoti, pokalbiams valdyti, klientams tvarkyti ir dar daugiau. Jis atstoja komandos narį, kuris niekada nemiega ir visada pasiruošęs padėti.

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