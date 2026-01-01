Paruošta per akimirką
Jokios priežiūros
Įntegruoti įrankiai
Rinkis savo planą
Valdoma už tave
Įtraukta į tavo planą
Valdoma už tave
Įtraukta į tavo planą
Paleisk OpenClaw 3 paprastais žingsniais
Įdiek OpenClaw vienu paspaudimu
Pasirink, kur norėtum bendrauti
OpenClaw jau paruoštas naudoti
Vienas agentas. Neriboti sprendimai.
Asmeninis produktyvumo asistentas
Pardavimų asistentas
Programavimo asistentas
Tyrimų įrankis
Socialinių tinklų planuoklis
Pagalbos specialistas
„OpenClaw“ su „Hostinger“, palyginti su kitais tiekėjais
Kodėl verta paleisti OpenClaw su Hostinger?
Įdiegimas vienu paspaudimu
Iš anksto įdiegti DI kreditai
Privatu ir saugu nuo pat pradžių
Jau paruošta ir ištestuota
Veikia visą parą
Tavo DI gauna savo pašto dėžutę
Norite giliau susipažinti su „OpenClaw“?
Tinkamai nustatykite „OpenClaw“ (ko jums niekas nesako)
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5 populiariausi „OpenClaw“ naudojimo atvejai (išbandžiau juos visus!)
DUK apie OpenClaw Hostinger
Ar man reikia techninių žinių norint pradėti naudotis OpenClaw?
Visiškai ne. OpenClaw vienu paspaudimu sukurtas tiems, kas niekada gyvenime nėra dirbę su serveriu. Diegimas vienu spustelėjimu viską sutvarko už tave – nuo serverio aplinkos iki DI konfigūracijos. Tiesiog pasirink planą, spausk Diegti – ir tavo asmeninis DI asistentas bus paruoštas per kelias minutes. Jokio programavimo, jokių komandų eilučių, jokių sudėtingų valdymo skydų.
Kaip veikia DI kreditai ir ar man reikia susikurti išorines paskyras?
DI kreditai jau įdiegti ir paruošti naudoti iš karto. Skirtingai nei įprastoje OpenClaw konfigūracijoje, nereikia kurti paskyrų pas DI tiekėjus kaip OpenAI ar Anthropic, generuoti API raktų ar tvarkyti techninių nustatymų. Tiesiog įsigyk kreditus per Hostinger valdymo skydelį – ir tavo asistentas bus iš karto pasiruošęs. Prireikus daugiau – papildyk likutį tame pačiame skydelyje.
Ar mano duomenys privatūs ir saugūs?
Taip. Kiekvienas OpenClaw veikia savo atskiroje aplinkoje – tavo duomenys ir pokalbiai niekada nesimaišo su kitų vartotojų informacija. Kiekvieną aplinką užrakiname nuo pašalinių, o saugumo apsauga įjungiama automatiškai – nieko nereikia konfigūruoti. Gauni profesionalaus lygio saugumą – iš karto ir be jokių rūpesčių.
Kuo skiriasi vieno paspaudimo OpenClaw ir OpenClaw paleidimas VPS serveryje?
VPS suteikia visišką serverio kontrolę – bet kartu turi pats rūpintis diegimu, atnaujinimais ir saugumu. OpenClaw vienu paspaudimu visa tai padaro už tave. Mes tvarkome techninius reikalus, užtikriname, kad viskas veiktų su naujausia versija, ir pasirūpiname saugumu – tu tiesiog naudojiesi DI asistentu. Jei esi programuotojas ir nori viską konfigūruoti pats – tau geriau tiks mūsų VPS OpenClaw planai.
Ką iš tikrųjų galiu padaryti su OpenClaw?
OpenClaw – tai tavo asmeninis DI asistentas, dirbantis visą parą, net kai tavo kompiuteris išjungtas. Prijunk jį prie mėgstamų programėlių – WhatsApp, Telegram, Slack, Discord – ir naudok kasdienėms užduotims automatizuoti, pokalbiams valdyti, klientams tvarkyti ir dar daugiau. Jis atstoja komandos narį, kuris niekada nemiega ir visada pasiruošęs padėti.