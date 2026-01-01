Įdiek Budge vienu spustelėjimu.
Savo serveryje talpinama asmeninių finansų programa, skirta privačių išlaidų sekimui, biudžeto sudarymui ir finansinių tikslų valdymui.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Budge
Budge yra asmeninių finansų biudžeto sudarymo programa, kuri padeda asmenims ir šeimoms sekti išlaidas, stebėti išlaidų įpročius ir siekti finansinių tikslų naudojant patogią žiniatinklio sąsają. Ji palaiko kelis sąskaitų tipus, pasirinktines išlaidų kategorijas ir pasikartojančių operacijų valdymą, suteikdama vartotojams išsamų jų finansinės būklės vaizdą, nepasikliaujant debesų pagrindu veikiančiomis finansinėmis paslaugomis.
Savarankiškas Budge talpinimas tavo VPS serveryje užtikrina, kad banko duomenys, išlaidų istorija ir finansiniai tikslai išliktų visiškai tavo infrastruktūroje – niekada nebūtų bendrinami su trečiųjų šalių platformomis ar naudojami reklamos profiliavimui. Išliekanti saugykla išsaugo ilgametę finansinę istoriją, pasiekiamą iš bet kurio įrenginio per reaguojančią web sąsają.
Pagrindinės Budge savybės
Išlaidų sekimas
Registruok ir suskirstyk operacijas įvairių tipų sąskaitose – einamosiose, taupomosiose, kredito kortelių ir grynųjų pinigų – kad būtų tvarkomi tikslūs finansiniai įrašai.
Biudžeto stebėjimas
Nustatyk išlaidų limitus kiekvienai kategorijai ir stebėk eigą realiuoju laiku, kad iškart žinotum, kai kyla rizika viršyti biudžetą.
Vaizdinės išlaidų ataskaitos
Diagramos ir prietaisų skydeliai iš pirmo žvilgsnio parodo išlaidų tendencijas ir biudžeto vykdymą, todėl lengva nustatyti, kur kiekvieną mėnesį keliauja pinigai.
Tikslų sekimas
Nustatyk taupymo ar skolų mažinimo tikslus ir stebėk pažangą laikui bėgant, paverčiant abstrakčius finansinius tikslus išmatuojamais etapais.
Privatumą užtikrinantis dizainas
Visi finansiniai duomenys saugomi lokaliai tavo VPS, be išorinio dalijimosi, taip apsaugant jautrią informaciją nuo reklamos tinklų ir duomenų tarpininkų.
Kodėl verta naudoti Budge Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
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