Website Builder and Horizons are now AI Builder

Jūsų svajonių svetainė ar programėlė, sukurta dirbtinio intelekto per kelias minutes

Apibūdink savo viziją, o Horizons ją įgyvendins. Nereikia programavimo ar techninių žinių – paleisk projektą vieno mygtuko paspaudimu.

Sukurk bet kokio tipo svetainę

Nuo verslo svetainių ir portfolio iki tinklaraščių ir pagrindinių puslapių – Horizons tai sukuria akimirksniu.

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Sukurk bet kokio tipo svetainę

Pradėti paprasta

01

Aprašyk savo idėją arba pasirink šabloną

Aprašyk savo idėją DI ir stebėk, kaip ji įgyvendinama, arba rinkis šabloną ir pradėk greičiau.
02

Lengvai redaguok

Paprašyk DI pakeitimų – nuo teksto ir dizaino iki funkcijų. Vėliau, viską redaguok turinio redaktoriuje.
03

Publikuok vienu paspaudimu

Kai viskas bus paruošta, publikuok savo svetainę vienu spustelėjimu su pasirinktu domenu.

Išnaudok visą Hostinger Horizons potencialą

30 d. pinigų grąžinimo garantija

Atšauk bet kada

Pagalba 24/7

75% nuolaida
Premium
Tavo pirmoji svetainė – nuo darbų portfolio ir CV iki tinklaraščio ar nuorodų puslapio.
11,99
2,99/mėn.
Rinktis planą
Naudokis 48 mėn. už 143,52 € (įprasta kaina 575,52 €). Pratęsiama už 9,99 €/mėn.
Galimų sukurti svetainių skaičius: 3
2 pašto dėžutės vienai svetainei – 1 metus nemokamai
Pasirinktas domenas – 1 metus nemokamai
5 DI kreditų svetainių kūrimui
400+ svetainių šablonų
Greitas ir saugus web hostingas
Gauk pagalbą iš pokalbio roboto Kodee
Ypatingas pasiūlymas • 79% nuolaida
Unlimited
Augančiam verslui. Neribotas svetainių skaičius, DI įrankiai, el. prekyba, daug lankstumo.
18,99
3,99/mėn.
Rinktis planą
Naudokis 48 mėn. už 191,52 € (įprasta kaina 911,52 €). Pratęsiama už 16,99 €/mėn.
Unlimited websites
Neribotos pašto dėžutės vienai svetainei – 1 metams nemokamai
Pasirinktas domenas – 1 metus nemokamai
15 DI kreditų svetainių kūrimui
400+ svetainių šablonų
Greitas ir saugus web hostingas
Prioritetinė pagalba visą parą
500 kreditų DI agentams
Parduok internetu su integruota el. prekyba
El. pašto rinkodara su Reach
Kodėl šis planas?
Visapusiškas sprendimas ilgalaikiams projektams. Viskas įskaičiuota.
69% nuolaida
Cloud Startup
Kompanijoms, kurioms reikalingas maksimalus našumas ir plėtros galimybės.
25,99
7,99/mėn.
Rinktis planą
Naudokis 48 mėn. už 383,52 € (įprasta kaina 1 247,52 €). Pratęsiama už 23,99 €/mėn.
Unlimited websites
Neribotos pašto dėžutės vienai svetainei – 1 metams nemokamai
Pasirinktas domenas – 1 metus nemokamai
15 DI kreditų svetainių kūrimui
400+ svetainių šablonų
Greitas ir saugus web hostingas
Prioritetinė pagalba visą parą
1000 kreditų DI agentams
Parduok internetu su integruota el. prekyba
El. pašto rinkodara su Reach
75% nuolaida
Premium
Tavo pirmoji svetainė – nuo darbų portfolio ir CV iki tinklaraščio ar nuorodų puslapio.
11,99
2,99/mėn.
Rinktis planą
Naudokis 48 mėn. už 143,52 € (įprasta kaina 575,52 €). Pratęsiama už 9,99 €/mėn.
Galimų sukurti svetainių skaičius: 3
2 pašto dėžutės vienai svetainei – 1 metus nemokamai
Pasirinktas domenas – 1 metus nemokamai
5 DI kreditų svetainių kūrimui
400+ svetainių šablonų
Greitas ir saugus web hostingas
Gauk pagalbą iš pokalbio roboto Kodee
Ypatingas pasiūlymas • 79% nuolaida
Unlimited
Augančiam verslui. Neribotas svetainių skaičius, DI įrankiai, el. prekyba, daug lankstumo.
18,99
3,99/mėn.
Rinktis planą
Naudokis 48 mėn. už 191,52 € (įprasta kaina 911,52 €). Pratęsiama už 16,99 €/mėn.
Unlimited websites
Neribotos pašto dėžutės vienai svetainei – 1 metams nemokamai
Pasirinktas domenas – 1 metus nemokamai
15 DI kreditų svetainių kūrimui
400+ svetainių šablonų
Greitas ir saugus web hostingas
Prioritetinė pagalba visą parą
500 kreditų DI agentams
Parduok internetu su integruota el. prekyba
El. pašto rinkodara su Reach
Kodėl šis planas?
Visapusiškas sprendimas ilgalaikiams projektams. Viskas įskaičiuota.
69% nuolaida
Cloud Startup
Kompanijoms, kurioms reikalingas maksimalus našumas ir plėtros galimybės.
25,99
7,99/mėn.
Rinktis planą
Naudokis 48 mėn. už 383,52 € (įprasta kaina 1 247,52 €). Pratęsiama už 23,99 €/mėn.
Unlimited websites
Neribotos pašto dėžutės vienai svetainei – 1 metams nemokamai
Pasirinktas domenas – 1 metus nemokamai
15 DI kreditų svetainių kūrimui
400+ svetainių šablonų
Greitas ir saugus web hostingas
Prioritetinė pagalba visą parą
1000 kreditų DI agentams
Parduok internetu su integruota el. prekyba
El. pašto rinkodara su Reach

Neribotos funkcijos taikomos pagal mūsų Sąžiningo naudojimo politiką.

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Paversk savo idėjas svetainėmis ir programėlėmis

Apibūdinkite, ko norite – rezervavimo puslapio, internetinės parduotuvės, klientų portalo ar bet ko. „Horizons“ jį suprojektuoja, sukuria ir per kelias minutes paleidžia.
Žiūrėti funkcijas

Viskas, kad galėtum publikuoti

Hostingo, domeno, el. pašto ir SEO optimizavimas – viskas įskaičiuota. Jokių atskirų paskyrų ar sudėtingų nustatymų.

Integruota duomenų bazė

Duomenų bazės, vartotojų paskyros ir failų saugykla integruota – nereikia jokių išorinių įrankių.

Integruotas DI

Pridėk pokalbių robotą arba išmaniąją paiešką į savo svetainę ar web programėlę – nereikės trečiosios šalies paskyros ar atskiro apmokėjimo.

Galingos integracijos, lengva aktyvacija

Stripe jau integruotas ir paruoštas naudoti. Palaikomi ir PayPal, Google AdSense bei kiti sprendimai, kad pradžia būtų sklandi.

Vienas šablonas – daug galimybių usiždirbti

Publikuokite savo projektą kaip remiksuojamą šabloną ir gaukite komisinius kiekvieną kartą, kai kas nors per jį įsigyja „Horizons“.

Remia Hostinger

Mumis pasitiki daugiau nei 5 mln. klientų daugiau nei 150 šalių. 20 metų patirtis.

Pasirink šabloną. Pritaikyk jį sau.

Rinkis profesionaliai sukurtą šabloną, keisk jį su DI arba vaizdiniu redagavimu ir greičiau paleisk savo svetainę į internetą.
Visi šablonai
Alpaca (online boutique)

Alpaca (online boutique)

Home decor store

Home decor store

Meridian (digital marketing agency)

Meridian (digital marketing agency)

Creative agency (dark)

Creative agency (dark)

Thompson (content creator)

Thompson (content creator)

Haven (furniture store)

Haven (furniture store)

Nerandi reikiamo šablono? Tiesiog aprašyk jį ir DI jį sukurs.

Kurk su DI

Mėgsta vartotojai, rekomenduoja profesionalai

Didžiuojamės padėdami kūrėjams ir verslams visame pasaulyje. Štai ką jie sako.
mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

„Vibe“ kodavimas sutrumpina kūrimo laiką 45 %, o tokios priemonės kaip „Hostinger AI Builder“ natūralią kalbą paverčia veikiančiais prototipais per kelias valandas, o ne savaites. Programinės įrangos kūrimo pradžios barjeras yra gerokai mažesnis.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Neseniai turėjau galimybę išbandyti naują @Hostinger Horizons DI programų kūrimo įrankį ir turiu pasakyti, kad likau sužavėtas. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons gali būti efektyviausias Vibe kodo įrankis kuriant milijono dolerių vertės programas.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Rinkodaros specialistė

Hostinger Horizons – naujas ir inovatyvus būdas kurti MVP ir išbandyti idėjas prieš jų imantis.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Nepatikėsite, kaip paprasta sukurti tai, ko norite savo svetainei ir klientams, naudojant „Hostinger“ dirbtinio intelekto kūrimo įrankį! Tiesiog nuostabu – įsitikinkite patys!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Teksto generatorius

Hostinger Horizons – tai įrankis, kuris padės įgyvendinti tavo idėją – tiesiog ją paaiškink ir džiaukis rezultatu.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Man labai patinka, kaip viskas klostosi su @Hostinger AI Builder! Buvo labai smagu bendrauti su naujuoju DI atnaujinimu. Jis pakeitė žaidimo taisykles ne tik man, bet ir daugeliui kitų, kuriuos pažįstu.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Įdomu, kaip „Hostinger“ sukūrė „AI Builder“... Neįtikėtina, kaip greitai jis leidžia bet kam diegti tiek priekinę, tiek galinę dalis.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Net negaliu pasakyti, kiek laiko šis projektas laukė mano „kadų kada nors“ sąraše, KOL jūs nesukūrėte DI kūrimo priemonės. Nieko neišmanau apie žiniatinklio programų kodavimą. 0 ir štai jis. Mano svajonių projektas, kuriuo galėčiau padėti kolegoms, yra GYVENIMAS. Valio!

Jordi Robert
Jordi Robert
Įkūrėjas

Hostinger Horizons tikrai keičia žaidimo taisykles. Mano web programoje buvo ypač paprasta nustatyti subdomeną tinklaraščiui. Wow!

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Dabar galite kurti žiniatinklio programas tiesiog įvesdami komandą „Hostinger AI Builder“ programoje. Tikrai šaunu!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Išbandžiau Hostinger Horizons ir tai pakeitė žaidimo taisykles! Šis DI programų kūrimo įrankis neprogramuojant sukuria stilingas svetaines ir programėles per kelias minutes: kuria dizainą, kodą ir tekstą už tave. Verta išbandyti.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Tai tarsi aukščiausio lygio programuotojas, pasiruošęs tau padėti sukurti viską, ką gali įsivaizduoti.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Antrepreneris

Hostinger Horizons leidžia sukurti daug gražių dalykų. Su juo nuveiksi daugiau, nei su įprastu svetainių kūrimo įrankiu.

Metas tavo idėją paversti realybe?

Išbandyk nemokamai

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