Paversk bet kokį dizainą veikiančia svetaine arba web programa

Su „Hostinger AI Builder“ tiesiog įkelkite ekrano kopiją, nuotrauką ar eskizą ir stebėkite, kaip jūsų dizainas virsta veikiančia svetaine ar žiniatinklio programėle.
Išbandyk nemokamai
Rinkis planą

Įgyvendink savo viziją be jokio programavimo

Patiko svetainė ar web programa? O gal turi nubraižęs savo maketą? Įkelk bet kokią vaizdinę medžiagą į Horizons, ir DI per kelias sekundes pavers ją veikiančia svetaine ar web programa.

Galėsi lengvai atnaujinti tekstą, spalvas ir funkcijas naudodamas paprastas komandas – tam nereikia jokių techninių įgūdžių.

Išbandyk nemokamai
Įgyvendink savo viziją be jokio programavimo
ĮKELK SAVO VIZIJĄ

Leisk DI atlikti sunkiausius dizaino darbus už tave

Semkis įkvėpimo iš visur

Matėte svetainę, kuria žavitės? Padarykite ekrano kopiją. Turite eskizą ant popieriaus? Nufotografuokite. „AI Builder“ veikia su visų rūšių vaizdine įvestimi.
Nereikia atkurti maketų pačiam. Įkelk paveikslėlį, o mūsų DI pasirūpins viskuo kitu.
Nesvarbu, ar tai būtų nušlifuota ekrano kopija, ar grubus eskizas, „AI Builder“ greitai paverčia jūsų dizainą veikiančia skaitmenine patirtimi.
Sukūrus pagrindą, išlaikai kontrolę. Koreguok išdėstymus, keisk stilius arba pridėk funkcijų tiesiog bendraudamas su DI.

Ką naudotojai sako apie Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

„Vibe“ kodavimas sutrumpina kūrimo laiką 45 %, o tokios priemonės kaip „Hostinger AI Builder“ natūralią kalbą paverčia veikiančiais prototipais per kelias valandas, o ne savaites. Programinės įrangos kūrimo pradžios barjeras yra gerokai mažesnis.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Neseniai turėjau galimybę išbandyti naują „@Hostinger AI Builder“ įrankį ir turiu pasakyti, kad likau sužavėtas. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

„Hostinger AI Builder“ gali būti efektyviausias „vibe“ kodo įrankis kuriant milijono dolerių vertės programas.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Rinkodaros specialistė

„Hostinger AI Builder“ yra naujas ir novatoriškas būdas kurti MVP ir išbandyti idėjas prieš pradedant dirbti.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Nepatikėsite, kaip paprasta sukurti tai, ko norite savo svetainei ir klientams, naudojant „Hostinger“ dirbtinio intelekto kūrimo įrankį! Tiesiog nuostabu – įsitikinkite patys!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Teksto generatorius

„Hostinger AI Builder“ yra įrankis, kuriuo galite įgyvendinti savo idėją – tereikia ją paaiškinti, ir ji tiesiog veikia.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Man labai patinka, kaip viskas klostosi su @Hostinger AI Builder! Buvo labai smagu bendrauti su naujuoju DI atnaujinimu. Jis pakeitė žaidimo taisykles ne tik man, bet ir daugeliui kitų, kuriuos pažįstu.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Įdomu, kaip „Hostinger“ sukūrė „AI Builder“... Neįtikėtina, kaip greitai jis leidžia bet kam diegti tiek priekinę, tiek galinę dalis.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Net negaliu pasakyti, kiek laiko šis projektas laukė mano „kadų kada nors“ sąraše, KOL jūs nesukūrėte DI kūrimo priemonės. Nieko neišmanau apie žiniatinklio programų kodavimą. 0 ir štai jis. Mano svajonių projektas, kuriuo galėčiau padėti kolegoms, yra GYVENIMAS. Valio!

Jordi Robert
Jordi Robert
Įkūrėjas

„Hostinger AI Builder“ tikrai keičia žaidimo taisykles, palyginti su viskuo kitu. Mano žiniatinklio programoje buvo taip paprasta nustatyti subdomeną mano tinklaraščiui – pagalvojau: „Oho!“

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Dabar galite kurti žiniatinklio programas tiesiog įvesdami komandą „Hostinger AI Builder“ programoje. Tikrai šaunu!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Išbandžiau „Hostinger AI Builder“ ir tai iš esmės pakeitė žaidimo taisykles! Šis dirbtinio intelekto programėlių kūrimo įrankis be kodo sukuria stilingas svetaines ir programėles per kelias minutes – kuria dizainą, kodus ir rašo už jus. Verta išbandyti.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Tai tarsi aukščiausio lygio programuotojas, pasiruošęs tau padėti sukurti viską, ką gali įsivaizduoti.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Antrepreneris

Su „Hostinger AI Builder“ galite sukurti gana puikių dalykų. Jis nepanašus į įprastą svetainių kūrimo įrankį – jis yra daugiau.

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Dažnos klaidos, kurių reikėtų vengti

Dažnos klaidos, kurių reikėtų vengti

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