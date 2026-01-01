Sustiprink savo svetainę ar web programą

„Hostinger AI Builder“ leidžia lengvai susieti savo projektą su svarbiomis paslaugomis, tokiomis kaip mokėjimai, vartotojų paskyros, analizė ir kt. – visa tai neparašant nė vienos kodo eilutės.
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Sklandžios integracijos

Hostinger Horizons sujungia tavo svetainę ar programą su įrankiais, kurių reikia norint augti ir plėstis. Pamiršk techninius rūpesčius – tiesiog apibūdink, ko nori, o DI pasirūpins visu kitu.

Turi prisijungimų, mokėjimų ar pajamų gavimo galimybių? Hostinger Horizons integruoja tokias paslaugas kaip Supabase, Stripe ir AdSense, o pagal pageidavimą gali prisijungti ir prie kitų įrankių.

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Sklandžios integracijos

Kaip integracijos padeda lengviau kurti?

Supabase integracija – paprastas naudotojų valdymas

Supabase integracija – paprastas naudotojų valdymas

Pridėk naudotojų paskyras, įgalink saugius prisijungimus ir lengvai saugok dinaminius duomenis. Supabase padeda teikti suasmenintą patirtį be programavimo.
Apdorok internetinius mokėjimus naudodamas Stripe. Greitai nustatyk skaitmeninių parduotuvių, prenumeratų ar paslaugų operacijas – be jokio programuotojo.
Integruok Google AdSense, kad rodytum atitinkamus skelbimus ir uždirbtum iš savo svetainės ar web programos.
Padidinkite savo matomumą internete ir paieškos sistemų reitingus. Integruotos SEO funkcijos leidžia „Hostinger AI Builder“ dirbtinio intelekto kūrimo priemonei lengviau atrasti jūsų svetainę ar žiniatinklio programėlę – nereikia jokių papildomų įrankių.
Reikia kažko unikalaus? Tiesiog pasakykite „AI Builder“, ką prijungti, ir dirbtinis intelektas padės jums atlikti sąrankos procesą, atverdamas begales plėtros galimybių.

Ką naudotojai sako apie Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

„Vibe“ kodavimas sutrumpina kūrimo laiką 45 %, o tokios priemonės kaip „Hostinger AI Builder“ natūralią kalbą paverčia veikiančiais prototipais per kelias valandas, o ne savaites. Programinės įrangos kūrimo pradžios barjeras yra gerokai mažesnis.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Neseniai turėjau galimybę išbandyti naują „@Hostinger AI Builder“ įrankį ir turiu pasakyti, kad likau sužavėtas. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

„Hostinger AI Builder“ gali būti efektyviausias „vibe“ kodo įrankis kuriant milijono dolerių vertės programas.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Rinkodaros specialistė

„Hostinger AI Builder“ yra naujas ir novatoriškas būdas kurti MVP ir išbandyti idėjas prieš pradedant dirbti.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Nepatikėsite, kaip paprasta sukurti tai, ko norite savo svetainei ir klientams, naudojant „Hostinger“ dirbtinio intelekto kūrimo įrankį! Tiesiog nuostabu – įsitikinkite patys!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Teksto generatorius

„Hostinger AI Builder“ yra įrankis, kuriuo galite įgyvendinti savo idėją – tereikia ją paaiškinti, ir ji tiesiog veikia.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Man labai patinka, kaip viskas klostosi su @Hostinger AI Builder! Buvo labai smagu bendrauti su naujuoju DI atnaujinimu. Jis pakeitė žaidimo taisykles ne tik man, bet ir daugeliui kitų, kuriuos pažįstu.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Įdomu, kaip „Hostinger“ sukūrė „AI Builder“... Neįtikėtina, kaip greitai jis leidžia bet kam diegti tiek priekinę, tiek galinę dalis.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Net negaliu pasakyti, kiek laiko šis projektas laukė mano „kadų kada nors“ sąraše, KOL jūs nesukūrėte DI kūrimo priemonės. Nieko neišmanau apie žiniatinklio programų kodavimą. 0 ir štai jis. Mano svajonių projektas, kuriuo galėčiau padėti kolegoms, yra GYVENIMAS. Valio!

Jordi Robert
Jordi Robert
Įkūrėjas

„Hostinger AI Builder“ tikrai keičia žaidimo taisykles, palyginti su viskuo kitu. Mano žiniatinklio programoje buvo taip paprasta nustatyti subdomeną mano tinklaraščiui – pagalvojau: „Oho!“

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Dabar galite kurti žiniatinklio programas tiesiog įvesdami komandą „Hostinger AI Builder“ programoje. Tikrai šaunu!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Išbandžiau „Hostinger AI Builder“ ir tai iš esmės pakeitė žaidimo taisykles! Šis dirbtinio intelekto programėlių kūrimo įrankis be kodo sukuria stilingas svetaines ir programėles per kelias minutes – kuria dizainą, kodus ir rašo už jus. Verta išbandyti.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Tai tarsi aukščiausio lygio programuotojas, pasiruošęs tau padėti sukurti viską, ką gali įsivaizduoti.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Antrepreneris

Su „Hostinger AI Builder“ galite sukurti gana puikių dalykų. Jis nepanašus į įprastą svetainių kūrimo įrankį – jis yra daugiau.

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Nereikia banko kortelės.

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Peržiūrėk išsamius vadovus, detalias instrukcijas ir paaiškinimus, kurie per itin trumpą laiką padės tau iš pradedančiojo tapti dirbtinio intelekto ekspertu. Gauk viską, ko reikia pirmajam DI projektui sukurti – ir dar daugiau.
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Pradžios vadovas

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Dažnos klaidos, kurių reikėtų vengti

Dažnos klaidos, kurių reikėtų vengti

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