Kaip tai veikia?
Pasidalink savo rekomendacijos nuoroda
Palauk, kol draugas pereis į pažangesnį planą
Atsiimk uždarbį
Padėk kitiems pradėti kurti su DI ir gauk atlygį
Naudok savo rekomendacijos nuorodą visur
- Nusiųsk draugui, pradedančiam projektą
- Pridėk prie savo turinio arba socialinių tinklų biografijų
- Įmesk į savo bendruomenes arba grupių pokalbius
Tavo atlygis: 20 % komisinių
DUK apie Hostinger Horizons rekomendacijų programą
Kur galiu rasti savo rekomendacijos nuorodą?
Savo rekomendacijos nuorodą rasi vienu iš šių būdų:
- Rekomendacijų skydelyje
- Hostinger Horizons platformoje – spustelėk meniu piktogramą viršutiniame kairiajame kampe ir pasirink „Rekomenduoti"
Kiek žmonių galiu rekomenduoti?
Nėra limito, kiek žmonių gali pakviesti per Hostinger rekomendacijų programą. Pasidalink Hostinger Horizons rekomendacijos nuoroda su kiek tik nori draugų.
Kiek galiu užsidirbti?
Kadangi nėra limito, kiek žmonių gali pakviesti, nėra limito ir tavo uždarbiui. Gausi 20 % nuo kiekvieno patvirtinto pardavimo ir tik nuo tavęs priklauso kiek pardavimų įvykdysi!
Ką gaus mano draugas?
Jie gauna papildomą 20 % nuolaidą pirmajam „Hostinger AI Builder“ planui.
Kodėl reikia laukti 45 d. uždarbiui atsiimti?
Siūlome 30 d. pinigų grąžinimo garantiją. Tai reiškia, kad nauji naudotojai per 30 dienų nuo pirkimo gali paprašyti grąžinti pinigus.
Papildomai reikia 15 dienų apskaitos ir administravimo tikslams.
Kaip gausiu savo uždarbį?
Savo rekomendacijų skydelyje gali pasirinkti PayPal arba bankinį pavedimą.Naudotojams, kurie pasiekė 50 USD, PayPal lėšas siunčia kasdien. Tačiau dėl automatizavimo mokėjimą gali gauti kitą dieną.Norint atlikti bankinį pavedimą, reikia surinkti 200 USD. Tada turi palaukti iki paskutinio mėnesio ketvirtadienio, kai apdorojami visi bankiniai pavedimai. Jei teisę į atlygį įgysi po šios dienos, jis bus apdorotas kitą mėnesį.Atsižvelgiant į tavo banko politiką, už bankinius pavedimus gali būti taikomi papildomi mokesčiai ir valiutos kurso skirtumai, kurie gali sumažinti atlygio sumą. Norint išvengti šių mokesčių, gali naudoti PayPal.
Kaip galiu sužinoti savo rekomenduotųjų būseną?
Skiltyje Mano apdovanojimai, kurią rasi rekomendacijų valdymo pulte, gali stebėti savo rekomendacijas ir peržiūrėti tiek išmokėtus, tiek laukiančius komisinius.