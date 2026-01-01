Bendrinkite „Hostinger AI Builder“ ir uždirbkite iki 150 USD

Uždirbk 20 % nuo sumos, kurią tavo draugas sumokės už savo pirmąjį Hostinger Horizons planą (iki 150 USD). O tavo draugas gaus 20 % nuolaidą.
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Kaip tai veikia?

01

Pasidalink savo rekomendacijos nuoroda

Nukopijuok savo nuorodą tiesiai iš Hostinger Horizons arba rekomendacijų skydelio ir pasidalink ja su draugais.
02

Palauk, kol draugas pereis į pažangesnį planą

Gaukite atlygį, kai jūsų draugai įsigyja pirmąjį „Hostinger AI Builder“ planą ir naudojasi paslaugomis daugiau nei 45 dienas.
03

Atsiimk uždarbį

Komisinius išmokėsime per PayPal, banko pavedimu ar į Hostinger balansą.

Padėk kitiems pradėti kurti su DI ir gauk atlygį

Naudok savo rekomendacijos nuorodą visur

Naudok savo rekomendacijos nuorodą visur

  • Nusiųsk draugui, pradedančiam projektą
  • Pridėk prie savo turinio arba socialinių tinklų biografijų
  • Įmesk į savo bendruomenes arba grupių pokalbius
Tavo atlygis: 20 % komisinių

Tavo atlygis: 20 % komisinių

Gauk atlygį, kai tavo draugai įsigis pirmąjį Hostinger Horizons planą ir naudosis juo ilgiau nei 45 dienas.

DUK apie Hostinger Horizons rekomendacijų programą

Savo rekomendacijos nuorodą rasi vienu iš šių būdų:

  • Rekomendacijų skydelyje
  • Hostinger Horizons platformoje – spustelėk meniu piktogramą viršutiniame kairiajame kampe ir pasirink „Rekomenduoti"

Nėra limito, kiek žmonių gali pakviesti per Hostinger rekomendacijų programą. Pasidalink Hostinger Horizons rekomendacijos nuoroda su kiek tik nori draugų.

Kadangi nėra limito, kiek žmonių gali pakviesti, nėra limito ir tavo uždarbiui. Gausi 20 % nuo kiekvieno patvirtinto pardavimo ir tik nuo tavęs priklauso kiek pardavimų įvykdysi!

Jie gauna papildomą 20 % nuolaidą pirmajam „Hostinger AI Builder“ planui.

Siūlome 30 d. pinigų grąžinimo garantiją. Tai reiškia, kad nauji naudotojai per 30 dienų nuo pirkimo gali paprašyti grąžinti pinigus.

Papildomai reikia 15 dienų apskaitos ir administravimo tikslams.

Savo rekomendacijų skydelyje gali pasirinkti PayPal arba bankinį pavedimą.

Naudotojams, kurie pasiekė 50 USD, PayPal lėšas siunčia kasdien. Tačiau dėl automatizavimo mokėjimą gali gauti kitą dieną.

Norint atlikti bankinį pavedimą, reikia surinkti 200 USD. Tada turi palaukti iki paskutinio mėnesio ketvirtadienio, kai apdorojami visi bankiniai pavedimai. Jei teisę į atlygį įgysi po šios dienos, jis bus apdorotas kitą mėnesį.

Atsižvelgiant į tavo banko politiką, už bankinius pavedimus gali būti taikomi papildomi mokesčiai ir valiutos kurso skirtumai, kurie gali sumažinti atlygio sumą. Norint išvengti šių mokesčių, gali naudoti PayPal.

Skiltyje Mano apdovanojimai, kurią rasi rekomendacijų valdymo pulte, gali stebėti savo rekomendacijas ir peržiūrėti tiek išmokėtus, tiek laukiančius komisinius.

Rekomenduok ir užsidirbk iki 150 USD

Uždirbkite 20 % sumos, kurią jūsų draugas sumokėjo už pirmąjį „Hostinger AI Builder“ planą (iki 150 USD).

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