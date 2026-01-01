Galingos funkcijos tavo idėjų realizavimui

Sužinok, ką siūlo Hostinger Horizons. Tai galingos funkcijos, kurios padės tau kurti svetaines ar web programas greičiau, lengviau ir nerašant kodo.
Pradėk kurti šiandien

Nereikia banko kortelės.

Sukurta tam, kad nuveiktum daugiau

Platforma be programavimo
Platforma be programavimo

Paleisk savo projektą neparašęs nei vienos kodo eilutės. Tiesiog papasakok, ko nori, o DI pasirūpins likusiu procesu – nuo dizaino iki funkcijų įgyvendinimo.

Integracijos
Integracijos

Padaryk savo svetaines galingesnes. Horizons palaiko Stripe, PayPal, Google AdSense ir dar daugiau – kiekvienas su paprastu nustatymo vadovu, kad niekada neužstrigtum.

Paleisk vienu paspaudimu
Paleisk vienu paspaudimu

Paleisk akimirksniu. Testuok, tobulink ir publikuok savo svetainę ar programą per kelias minutes.

Integruotas DI
Integruotas DI

Su „AI Builder“ dirbtinis intelektas jau integruotas į jūsų programą. Pridėkite pokalbių robotus, vaizdų generatorius ir išmaniuosius asistentus – jokių paskyrų, jokios sąrankos, jokių netikėtų sąskaitų.

Naujausi LLM
Naujausi LLM

Taikomi pažangiausi kalbų modeliai, užtikrinantys greitį ir kūrybiškumą.

Integruota vidinė sistema
Integruota vidinė sistema

Sukurk programėlę su prisijungimais, duomenų saugojimu ir automatiniais laiškais – viskas veikia iš karto, nieko papildomai diegti nereikia.

Teksto redagavimo režimas
Teksto redagavimo režimas

Redaguok teksto komponentus vizualiai realiuoju laiku.

Dizainas pagal paveikslėlį
Dizainas pagal paveikslėlį

Įkelk paveikslėlį, gauk dizainą. Vizualines nuorodas paversk svetainėmis.

Integruota SEO optimizacija
Integruota SEO optimizacija

„Hostinger AI Builder“ užtikrina, kad kiekvienas jūsų kuriamas projektas būtų lengvai randamas. Nuo „Google“ paieškos iki „ChatGPT“ – viskas apgalvota.

Kodo redagavimas
Kodo redagavimas

Su pilna prieiga prie projekto kodo, gali taisyti, tikslinti ir kurti pagal savo taisykles.

Svetainės klonavimas
Svetainės klonavimas

Įklijuokite bet kokį URL ir dirbtinis intelektas atkurs svetainę kaip visiškai redaguojamą projektą – tai puiki proga per kelias minutes pertvarkyti, modernizuoti ar perkelti svetainę.

Metas tavo idėją paversti realybe?

Pradėk kurti šiandien

Nereikia banko kortelės.

Tavo visapusiškas DI partneris

Hostinger Horizons padės viso kūrybinio proceso metu – nuo kūrimo iki valdymo, publikavimo ir projekto auginimo. Išbandyk visas funkcijas pagal kategorijas.

Publikavimas ir atnaujinimas

Publikuok vienu paspaudimu. Atnaujinimus gali atlikti bet kada – nereikia nustatinėti ar pakartotinai diegti.

Automatinis klaidų taisymas

Jei kas nors sugenda, „AI Builder“ padeda automatiškai aptikti ir išspręsti problemas.

Versijos atkūrimas

Vienu spustelėjimu atkurk bet kurią ankstesnę versiją. Nereikia jokių valdymo įrankių.

Optimzuotas pagal SEO

Integruota geriausia SEO praktika padeda tavo svetainėms užimti aukštas pozicijas be įskiepių ar papildomų nustatymų.

DI pokalbis

Aprašyk pakeitimus arba savais žodžiais nurodyk, kokių naujų funkcijų nori. DI akimirksniu atnaujins tavo projektą. Nereikia nieko mokytis.

Išnaudok visą Hostinger Horizons potencialą

30 d. pinigų grąžinimo garantija

Atšauk bet kada

Pagalba 24/7

75% nuolaida
Premium
Tavo pirmoji svetainė – nuo darbų portfolio ir CV iki tinklaraščio ar nuorodų puslapio.
11,99
2,99/mėn.
Rinktis planą
Naudokis 48 mėn. už 143,52 € (įprasta kaina 575,52 €). Pratęsiama už 9,99 €/mėn.
Galimų sukurti svetainių skaičius: 3
2 pašto dėžutės vienai svetainei – 1 metus nemokamai
Pasirinktas domenas – 1 metus nemokamai
5 DI kreditų svetainių kūrimui
400+ svetainių šablonų
Greitas ir saugus web hostingas
Gauk pagalbą iš pokalbio roboto Kodee
Ypatingas pasiūlymas • 79% nuolaida
Unlimited
Augančiam verslui. Neribotas svetainių skaičius, DI įrankiai, el. prekyba, daug lankstumo.
18,99
3,99/mėn.
Rinktis planą
Naudokis 48 mėn. už 191,52 € (įprasta kaina 911,52 €). Pratęsiama už 16,99 €/mėn.
Unlimited websites
Neribotos pašto dėžutės vienai svetainei – 1 metams nemokamai
Pasirinktas domenas – 1 metus nemokamai
15 DI kreditų svetainių kūrimui
400+ svetainių šablonų
Greitas ir saugus web hostingas
Prioritetinė pagalba visą parą
500 kreditų DI agentams
Parduok internetu su integruota el. prekyba
El. pašto rinkodara su Reach
Kodėl šis planas?
Visapusiškas sprendimas ilgalaikiams projektams. Viskas įskaičiuota.
69% nuolaida
Cloud Startup
Kompanijoms, kurioms reikalingas maksimalus našumas ir plėtros galimybės.
25,99
7,99/mėn.
Rinktis planą
Naudokis 48 mėn. už 383,52 € (įprasta kaina 1 247,52 €). Pratęsiama už 23,99 €/mėn.
Unlimited websites
Neribotos pašto dėžutės vienai svetainei – 1 metams nemokamai
Pasirinktas domenas – 1 metus nemokamai
15 DI kreditų svetainių kūrimui
400+ svetainių šablonų
Greitas ir saugus web hostingas
Prioritetinė pagalba visą parą
1000 kreditų DI agentams
Parduok internetu su integruota el. prekyba
El. pašto rinkodara su Reach
75% nuolaida
Premium
Tavo pirmoji svetainė – nuo darbų portfolio ir CV iki tinklaraščio ar nuorodų puslapio.
11,99
2,99/mėn.
Rinktis planą
Naudokis 48 mėn. už 143,52 € (įprasta kaina 575,52 €). Pratęsiama už 9,99 €/mėn.
Galimų sukurti svetainių skaičius: 3
2 pašto dėžutės vienai svetainei – 1 metus nemokamai
Pasirinktas domenas – 1 metus nemokamai
5 DI kreditų svetainių kūrimui
400+ svetainių šablonų
Greitas ir saugus web hostingas
Gauk pagalbą iš pokalbio roboto Kodee
Ypatingas pasiūlymas • 79% nuolaida
Unlimited
Augančiam verslui. Neribotas svetainių skaičius, DI įrankiai, el. prekyba, daug lankstumo.
18,99
3,99/mėn.
Rinktis planą
Naudokis 48 mėn. už 191,52 € (įprasta kaina 911,52 €). Pratęsiama už 16,99 €/mėn.
Unlimited websites
Neribotos pašto dėžutės vienai svetainei – 1 metams nemokamai
Pasirinktas domenas – 1 metus nemokamai
15 DI kreditų svetainių kūrimui
400+ svetainių šablonų
Greitas ir saugus web hostingas
Prioritetinė pagalba visą parą
500 kreditų DI agentams
Parduok internetu su integruota el. prekyba
El. pašto rinkodara su Reach
Kodėl šis planas?
Visapusiškas sprendimas ilgalaikiams projektams. Viskas įskaičiuota.
69% nuolaida
Cloud Startup
Kompanijoms, kurioms reikalingas maksimalus našumas ir plėtros galimybės.
25,99
7,99/mėn.
Rinktis planą
Naudokis 48 mėn. už 383,52 € (įprasta kaina 1 247,52 €). Pratęsiama už 23,99 €/mėn.
Unlimited websites
Neribotos pašto dėžutės vienai svetainei – 1 metams nemokamai
Pasirinktas domenas – 1 metus nemokamai
15 DI kreditų svetainių kūrimui
400+ svetainių šablonų
Greitas ir saugus web hostingas
Prioritetinė pagalba visą parą
1000 kreditų DI agentams
Parduok internetu su integruota el. prekyba
El. pašto rinkodara su Reach

Neribotos funkcijos taikomos pagal mūsų Sąžiningo naudojimo politiką.

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką naudotojai sako apie Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

„Vibe“ kodavimas sutrumpina kūrimo laiką 45 %, o tokios priemonės kaip „Hostinger AI Builder“ natūralią kalbą paverčia veikiančiais prototipais per kelias valandas, o ne savaites. Programinės įrangos kūrimo pradžios barjeras yra gerokai mažesnis.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Neseniai turėjau galimybę išbandyti naują @Hostinger Horizons DI programų kūrimo įrankį ir turiu pasakyti, kad likau sužavėtas. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons gali būti efektyviausias Vibe kodo įrankis kuriant milijono dolerių vertės programas.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Rinkodaros specialistė

Hostinger Horizons – naujas ir inovatyvus būdas kurti MVP ir išbandyti idėjas prieš jų imantis.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Nepatikėsite, kaip paprasta sukurti tai, ko norite savo svetainei ir klientams, naudojant „Hostinger“ dirbtinio intelekto kūrimo įrankį! Tiesiog nuostabu – įsitikinkite patys!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Teksto generatorius

Hostinger Horizons – tai įrankis, kuris padės įgyvendinti tavo idėją – tiesiog ją paaiškink ir džiaukis rezultatu.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Man labai patinka, kaip viskas klostosi su @Hostinger AI Builder! Buvo labai smagu bendrauti su naujuoju DI atnaujinimu. Jis pakeitė žaidimo taisykles ne tik man, bet ir daugeliui kitų, kuriuos pažįstu.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Įdomu, kaip „Hostinger“ sukūrė „AI Builder“... Neįtikėtina, kaip greitai jis leidžia bet kam diegti tiek priekinę, tiek galinę dalis.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Net negaliu pasakyti, kiek laiko šis projektas laukė mano „kadų kada nors“ sąraše, KOL jūs nesukūrėte DI kūrimo priemonės. Nieko neišmanau apie žiniatinklio programų kodavimą. 0 ir štai jis. Mano svajonių projektas, kuriuo galėčiau padėti kolegoms, yra GYVENIMAS. Valio!

Jordi Robert
Jordi Robert
Įkūrėjas

Hostinger Horizons tikrai keičia žaidimo taisykles. Mano web programoje buvo ypač paprasta nustatyti subdomeną tinklaraščiui. Wow!

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Dabar galite kurti žiniatinklio programas tiesiog įvesdami komandą „Hostinger AI Builder“ programoje. Tikrai šaunu!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Išbandžiau Hostinger Horizons ir tai pakeitė žaidimo taisykles! Šis DI programų kūrimo įrankis neprogramuojant sukuria stilingas svetaines ir programėles per kelias minutes: kuria dizainą, kodą ir tekstą už tave. Verta išbandyti.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Tai tarsi aukščiausio lygio programuotojas, pasiruošęs tau padėti sukurti viską, ką gali įsivaizduoti.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Antrepreneris

Hostinger Horizons leidžia sukurti daug gražių dalykų. Su juo nuveiksi daugiau, nei su įprastu svetainių kūrimo įrankiu.

Naudingi ištekliai, padėsiantys pradėti

Pamokos

Išsamios instrukcijos, kaip kurti naudojant Hostinger Horizons.

Žinynas

Atsakymai į visus tavo techninius ir kūrybinius klausimus.

Vaizdo įrašai

Išsamūs vizualiniai aprašymai ir įkvėpimas.

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