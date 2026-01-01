Klonuokite bet kurią svetainę. Pakeiskite ją naudodami dirbtinį intelektą.
Svetainių klonavimo programa, suteikianti erdvės tobulėjimui
Generuoti iš URL
Pertvarkymas naudojant dirbtinį intelektą
Valdyk tai, ką sukuri
Kad ir koks būtų darbas, pasiekite jį greičiau su dirbtiniu intelektu
Migruoti nepradėjus iš naujo
Modernizuokite pasenusią svetainę
Pritaikyti svetainę naujam tikslui
Atkurti kliento svetainę
Rinktis daugiakalbystę
Prototipas ir eksperimentas
Kaip klonuoti svetainę naudojant dirbtinį intelektą
Įklijuokite URL
Peržiūrėti ir pritaikyti
Paskelbti vienu spustelėjimu
Sužinokite, ką dar galite sukurti su „Hostinger AI Builder“
DI svetainių klonavimo DUK
Kas yra svetainės klonavimo programa?
Svetainės klonavimo įrankis yra „Hostinger“ dirbtinio intelekto kūrimo priemonės funkcija, kuri atkuria esamą svetainę iš URL, užfiksuodama jos struktūrą, stilius ir turinį kaip redaguojamą, interaktyvų projektą. Tiesiog įklijuokite nuorodą, ir dirbtinis intelektas sukurs pradinį tašką, kurį galėsite laisvai pritaikyti.
Kam skirta svetainės klonavimo funkcija?
Svetainių klonavimo funkcija sukurta visiems, kurie jau turi svetainę galvoje – ar tai būtų jų pačių, kliento ar ta, iš kurios jie migruoja. Tai ypač naudinga mažų įmonių savininkams, norintiems atnaujinti pasenusią svetainę nesamdant agentūros, laisvai samdomiems darbuotojams ir agentūroms, norintiems greičiau atkurti klientų svetaines, ir visiems, kurie pereina nuo kitos svetainių kūrimo priemonės, „WordPress“ ar panašios platformos.
Ar galiu klonuoti bet kurią svetainę?
Galite sugeneruoti naują bet kurios svetainės, kurios URL adresą pateikiate, versiją, jei ji priklauso jums arba turite leidimą ją naudoti. „AI Builder“ analizuoja matomą svetainės turinį ir struktūrą, kad sukurtų jūsų versiją, o rezultatai gali skirtis priklausomai nuo originalios svetainės sudėtingumo.
Ar galiu redaguoti klonuotą svetainę?
Taip, svarbiausia yra redagavimas. Sukūrus svetainę, galite keisti tekstą, spalvas, vaizdus, išdėstymą ir komponentus, tiesiogiai pasirinkdami elementus arba aprašydami pakeitimą dirbtinio intelekto pokalbyje.
Ar galiu redaguoti kodą?
Taip. Jei norite daugiau kontrolės, galite redaguoti kodą visiškai, todėl galite tinkinti ne tik vizualinį redaktorių, bet ir keisti projekto mastelį pagal savo poreikius.
Ar klonuota svetainė atrodys lygiai taip pat?
Sugeneruotas rezultatas yra artimas pradinis taškas, o ne pikselio tikslumu kopijuotas. Kai kurie maketai, animacijos ar labai pritaikyti elementai gali būti netiksliai perkeliami. Tada galite koreguoti bet ką – nuo maketo iki turinio – naudodami dirbtinio intelekto raginimus arba rankinius redagavimus vilkdami.
Ar man reikia programavimo patirties, norint klonuoti ir redaguoti svetainę?
Nėra. Tiesiog įklijuokite URL, tada paprasta kalba aprašykite norimus pakeitimus. „AI Builder“ atlieka visą likusį darbą, nereikia jokių dizaino ar techninių įgūdžių.
Ar galima nemokamai išbandyti svetainių klonavimą?
Galite pradėti nemokamai, nereikia kreditinės kortelės. Gausite dirbtinio intelekto kreditų, skirtų pirmajai atkurtai svetainei sukurti ir redaguoti. Kai būsite pasiruošę publikuoti, pasirinkite mokamą planą, kuriame talpinimas ir domenas jau yra įskaičiuoti.