Klonuokite bet kurią svetainę. Pakeiskite ją naudodami dirbtinį intelektą.

Įklijuokite URL, kad atkurtumėte bet kurią svetainę kaip visiškai redaguojamą svetainę, tada tinkinkite ją naudodami dirbtinį intelektą. Nereikia jokio programavimo ar agentūros.

Kreditinės kortelės nereikia

Svetainių klonavimo programa, suteikianti erdvės tobulėjimui

Išlaikykite jums patinkančią struktūrą, o tada pakeiskite tas dalis, kurios jums nepatinka.
Svetainių klonavimo programa, suteikianti erdvės tobulėjimui

Generuoti iš URL

Įklijuokite nuorodą į bet kurią esamą svetainę ir dirbtinis intelektas atkurs jos turinį, struktūrą ir dizainą kaip redaguojamą svetainę, ant kurios galėsite kurti savo dizainą.
Perrašykite turinį, pridėkite skyrius arba pakeiskite išvaizdą naudodami dirbtinio intelekto pokalbius arba redagavimą vilkdami. Išsaugokite tai, kas veikia, ir atnaujinkite tai, kas neveikia.
Redaguokite, talpinkite ir publikuokite savo atkurtą svetainę vienoje vietoje, nepasikliaujant kūrėjais ar nerašant kodo.

Kad ir koks būtų darbas, pasiekite jį greičiau su dirbtiniu intelektu

Migracijos, pertvarkymai, klientų projektai ir kita. Praleiskite pasikartojančią sąranką ir pereikite tiesiai prie svarbaus darbo.
Kad ir koks būtų darbas, pasiekite jį greičiau su dirbtiniu intelektu

Migruoti nepradėjus iš naujo

Perkelkite savo svetainę iš „WordPress“, kitos svetainių kūrimo priemonės ar bet kurios kitos platformos rankiniu būdu iš naujo nekurdami kiekvieno puslapio.
Atnaujinkite senesnę svetainę su funkcijomis, kurių ji niekada nepalaikė – nuo rezervacijų ir klientų ataskaitų suvestinių iki el. prekybos.
Pradėkite nuo esamos svetainės, tada pakeiskite turinį, struktūrą ir funkcijas, kad jos atitiktų naują prekės ženklą, pasiūlymą ar auditoriją.
Importuokite esamą kliento svetainę kaip pradinį tašką, tada pritaikykite ją pagal specifikaciją, jos rankiniu būdu iš naujo nekurdami.
Iš naujo sukurkite savo svetainę, tada naudokite dirbtinį intelektą, kad pritaikytumėte turinį naujoms kalboms ir rinkoms.
Paverskite esamą svetainę redaguojama „smėlio dėže“, kurioje galite išbandyti naujus maketus, prekės ženklą ar pranešimus prieš paskelbdami.

Kaip klonuoti svetainę naudojant dirbtinį intelektą

01

Įklijuokite URL

Įveskite nuorodą į svetainę ir paprašykite dirbtinio intelekto (DI) ją klonuoti. DI analizuoja jos turinį, išdėstymą ir struktūrą, kad atkurtų ją kaip redaguojamą svetainę.
02

Peržiūrėti ir pritaikyti

Jūsų atkurta svetainė paruošta redagavimui. Bendraukite su dirbtiniu intelektu, kad perrašytumėte turinį, atnaujintumėte dizainą arba pridėtumėte naujų skyrių, kol viskas atrodys tinkamai.
03

Paskelbti vienu spustelėjimu

Kai būsite patenkinti savo svetaine, paskelbkite ją vienu spustelėjimu. Hostingas, domenas ir viskas, ko reikia norint ją paskelbti, jau įskaičiuota.

Sužinokite, ką dar galite sukurti su „Hostinger AI Builder“

Prototipai

MVP

SaaS programos

Individualūs dirbtinio intelekto valdomi įrankiai

El. prekybos programėlės ir parduotuvės

Rezervavimo programėlės

Pradėkite nuo turimos svetainės. Greičiau pasiekite kitą versiją.

Pradėkite nemokamai

Kreditinės kortelės nereikia

DI svetainių klonavimo DUK

Svetainės klonavimo įrankis yra „Hostinger“ dirbtinio intelekto kūrimo priemonės funkcija, kuri atkuria esamą svetainę iš URL, užfiksuodama jos struktūrą, stilius ir turinį kaip redaguojamą, interaktyvų projektą. Tiesiog įklijuokite nuorodą, ir dirbtinis intelektas sukurs pradinį tašką, kurį galėsite laisvai pritaikyti.

Svetainių klonavimo funkcija sukurta visiems, kurie jau turi svetainę galvoje – ar tai būtų jų pačių, kliento ar ta, iš kurios jie migruoja. Tai ypač naudinga mažų įmonių savininkams, norintiems atnaujinti pasenusią svetainę nesamdant agentūros, laisvai samdomiems darbuotojams ir agentūroms, norintiems greičiau atkurti klientų svetaines, ir visiems, kurie pereina nuo kitos svetainių kūrimo priemonės, „WordPress“ ar panašios platformos.

Galite sugeneruoti naują bet kurios svetainės, kurios URL adresą pateikiate, versiją, jei ji priklauso jums arba turite leidimą ją naudoti. „AI Builder“ analizuoja matomą svetainės turinį ir struktūrą, kad sukurtų jūsų versiją, o rezultatai gali skirtis priklausomai nuo originalios svetainės sudėtingumo.

Taip, svarbiausia yra redagavimas. Sukūrus svetainę, galite keisti tekstą, spalvas, vaizdus, išdėstymą ir komponentus, tiesiogiai pasirinkdami elementus arba aprašydami pakeitimą dirbtinio intelekto pokalbyje.

Taip. Jei norite daugiau kontrolės, galite redaguoti kodą visiškai, todėl galite tinkinti ne tik vizualinį redaktorių, bet ir keisti projekto mastelį pagal savo poreikius.

Sugeneruotas rezultatas yra artimas pradinis taškas, o ne pikselio tikslumu kopijuotas. Kai kurie maketai, animacijos ar labai pritaikyti elementai gali būti netiksliai perkeliami. Tada galite koreguoti bet ką – nuo maketo iki turinio – naudodami dirbtinio intelekto raginimus arba rankinius redagavimus vilkdami.

Nėra. Tiesiog įklijuokite URL, tada paprasta kalba aprašykite norimus pakeitimus. „AI Builder“ atlieka visą likusį darbą, nereikia jokių dizaino ar techninių įgūdžių.

Galite pradėti nemokamai, nereikia kreditinės kortelės. Gausite dirbtinio intelekto kreditų, skirtų pirmajai atkurtai svetainei sukurti ir redaguoti. Kai būsite pasiruošę publikuoti, pasirinkite mokamą planą, kuriame talpinimas ir domenas jau yra įskaičiuoti.

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