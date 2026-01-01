Sukurk parduotuvę pagal savo poreikius ir parduok internetu

Bendrauk su DI ir sukurk internetinę parduotuvę ar e. prekybos programėlę pagal savo poreikius. Produktus, užsakymus ir mokėjimus valdysi vienoje vietoje.
Pradėk nemokamai

Mokami planai vos nuo 2,99 €/mėn.

Sukurk parduotuvę pagal savo poreikius ir parduok internetu

Viskas, ko reikia verslo plėtrai internete

Gauk viską, ko reikia fiziniams ir skaitmeniniams produktams, dovanų kortelėms ir spausdinimo pagal užsakymą prekėms parduoti.
Parduok skaitmeninius produktus

Parduok skaitmeninius produktus

Sukurk savo internetinę parduotuvę ir produktų puslapius tiesiog bendraujant su DI arba naudojant šablonus.
Parduok skaitmeninius produktus

Viskas, ko reikia augimui

Hostingas, domenas ir el. paštas – viskas įskaičiuota. Lengvai prijunk rinkodaros ir mokėjimų įrankius: SEO, Stripe, PayPal, AdSense ir kitus.

Viskas, ko reikia augimui

0 % sandorio mokesčių

Pasilik tai, ką uždirbi. Priimk daugiau nei 100 mokėjimo būdų be papildomų mokesčių.

0 % sandorio mokesčių

Automatinis el. laiškų pristatymas

Tavo skaitmeniniai produktai (el. knygos, muzika, menas) klientams pristatomi akimirksniu, be papildomų pastangų.
Automatinis el. laiškų pristatymas

Parduok skaitmeninius produktus

Sukurk savo internetinę parduotuvę ir produktų puslapius tiesiog bendraujant su DI arba naudojant šablonus.
Parduok skaitmeninius produktus

Viskas, ko reikia augimui

Hostingas, domenas ir el. paštas – viskas įskaičiuota. Lengvai prijunk rinkodaros ir mokėjimų įrankius: SEO, Stripe, PayPal, AdSense ir kitus.

Viskas, ko reikia augimui

0 % sandorio mokesčių

Pasilik tai, ką uždirbi. Priimk daugiau nei 100 mokėjimo būdų be papildomų mokesčių.

0 % sandorio mokesčių

Automatinis el. laiškų pristatymas

Tavo skaitmeniniai produktai (el. knygos, muzika, menas) klientams pristatomi akimirksniu, be papildomų pastangų.
Automatinis el. laiškų pristatymas

Tavo el. prekybos idėja laukia, kol ją įgyvendinsi

Nuo internetinių parduotuvių iki pardavimų skydelių ir dar daugiau – pasisemk idėjų iš populiarių pavyzdžių arba pradėk iš karto su paruošta užklausa ir pradėk kurti per kelias sekundes.
Individuali internetinė parduotuvė

Individuali internetinė parduotuvė

Sukurk parduotuvę, kuri atrodo ir veikia lygiai taip, kaip tu nori – demonstruok savo produktus, valdyk užsakymus ir pradėk pardavinėti internetu, neparašius nė vienos kodo eilutės.Pradėk kurti
Sukurk uždaro tipo platformą, kur nariai moka, kad pasiektų išskirtinį turinį, kursus arba bendruomenę – savo pajamas.Pradėk kurti
Sukurk išmanųjį pokalbių robotą, kuris atsakytų į pirkėjų klausimus visą parą, padėtų klientams arba automatizuotų įprastas užduotis.Pradėk kurti
Leisk naudotojams lengvai stebėti atsargų lygį, sekti tiekimą ir išvengti trūkumo – visa tai paprastame, intuityviame skydelyje.Pradėk kurti
Kurk didesnį klientų pasitikėjimą su tavo prekės ženklui pritaikytu užsakymų sekimu.Pradėk kurti
Paversk savo pardavimų duomenis į aiškias, veiksmingas įžvalgas, kad visada žinotum, kas veikia ir kur augti.Pradėk kurti

Kaip pradėti prekiauti internetu su DI

01

Aprašyk savo idėją arba pasirink šabloną

Tiesiog aprašyk savo el. parduotuvės idėją ir stebėk, kaip ji sukuriama – arba pradėk nuo paruošto šablono.
02

Redaguok ir testuok

Tobulink dizainą, kurk produktų puslapius iš vieno paveikslėlio ir sujunk mokėjimus bei siuntimą – viskas vienoje sistemoje. Peržiūrėk prieš paleidžiant.
03

Publikuok vienu paspaudimu

Paleisk parduotuvę vos vienu paspaudimu – ji iš karto pasiruošusi priimti užsakymus, be jokių techninių nustatymų ar laukimo.

Pasirink šabloną. Pritaikyk jį sau.

Rinkis profesionaliai sukurtą šabloną, keisk jį su DI arba vaizdiniu redagavimu ir greičiau paleisk savo svetainę į internetą.
Velour (fashion store)

Velour (fashion store)

Online coffee store

Online coffee store

Alpaca (online boutique)

Alpaca (online boutique)

Nuo idėjos iki atsiskaitymo per kelias minutes

Sužinok, kaip sukurti, pritaikyti ir paleisti savo parduotuvę per kelias minutes – nuo DI sukurtų produktų iki mokėjimo nustatymo.

Pamatyk, ką dar Horizons gali sukurti tavo verslui

Verslo pristatymo svetainės ir programos

Užsakymų svetainės ir programėlės

CRM pagal tavo poreikius

Vidiniai verslo įrankiai

Ką naudotojai sako apie Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

„Vibe“ kodavimas sutrumpina kūrimo laiką 45 %, o tokios priemonės kaip „Hostinger AI Builder“ natūralią kalbą paverčia veikiančiais prototipais per kelias valandas, o ne savaites. Programinės įrangos kūrimo pradžios barjeras yra gerokai mažesnis.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Neseniai turėjau galimybę išbandyti naują @Hostinger Horizons DI programų kūrimo įrankį ir turiu pasakyti, kad likau sužavėtas. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons gali būti efektyviausias Vibe kodo įrankis kuriant milijono dolerių vertės programas.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Rinkodaros specialistė

Hostinger Horizons – naujas ir inovatyvus būdas kurti MVP ir išbandyti idėjas prieš jų imantis.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Nepatikėsite, kaip paprasta sukurti tai, ko norite savo svetainei ir klientams, naudojant „Hostinger“ dirbtinio intelekto kūrimo įrankį! Tiesiog nuostabu – įsitikinkite patys!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Teksto generatorius

Hostinger Horizons – tai įrankis, kuris padės įgyvendinti tavo idėją – tiesiog ją paaiškink ir džiaukis rezultatu.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Man labai patinka, kaip viskas klostosi su @Hostinger AI Builder! Buvo labai smagu bendrauti su naujuoju DI atnaujinimu. Jis pakeitė žaidimo taisykles ne tik man, bet ir daugeliui kitų, kuriuos pažįstu.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Įdomu, kaip „Hostinger“ sukūrė „AI Builder“... Neįtikėtina, kaip greitai jis leidžia bet kam diegti tiek priekinę, tiek galinę dalis.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Net negaliu pasakyti, kiek laiko šis projektas laukė mano „kadų kada nors“ sąraše, KOL jūs nesukūrėte DI kūrimo priemonės. Nieko neišmanau apie žiniatinklio programų kodavimą. 0 ir štai jis. Mano svajonių projektas, kuriuo galėčiau padėti kolegoms, yra GYVENIMAS. Valio!

Jordi Robert
Jordi Robert
Įkūrėjas

Hostinger Horizons tikrai keičia žaidimo taisykles. Mano web programoje buvo ypač paprasta nustatyti subdomeną tinklaraščiui. Wow!

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Dabar galite kurti žiniatinklio programas tiesiog įvesdami komandą „Hostinger AI Builder“ programoje. Tikrai šaunu!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Išbandžiau Hostinger Horizons ir tai pakeitė žaidimo taisykles! Šis DI programų kūrimo įrankis neprogramuojant sukuria stilingas svetaines ir programėles per kelias minutes: kuria dizainą, kodą ir tekstą už tave. Verta išbandyti.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Tai tarsi aukščiausio lygio programuotojas, pasiruošęs tau padėti sukurti viską, ką gali įsivaizduoti.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Antrepreneris

Hostinger Horizons leidžia sukurti daug gražių dalykų. Su juo nuveiksi daugiau, nei su įprastu svetainių kūrimo įrankiu.

Paleisk e. prekybos svetainę ar programėlę jau dabar

Pradėk nemokamai

Nereikia kredito kortelės

AI Builder Vibe kodo internetinės parduotuvės DUK

Horizons e. prekybos sprendimas sukurtas tam, kad parduoti internetu būtų paprasta kiekvienam. Horizons DI per paprastą pokalbio sąsają sukuria tavo parduotuvę arba e. prekybos programėlę pagal poreikius, o Hostinger integruotas e. prekybos sprendimas pasirūpina produktais, mokėjimais, užsakymais ir pristatymu – viskas veikia kartu iš karto.

Be programavimo, be techninio nustatymo ir be atskirų įrankių, tarp kurių reikėtų blaškytis. Viskas, ko reikia pardavimui internetu – paruošta tada, kai prireiks.

Gali parduoti fizinius ir skaitmeninius produktus, dovanų korteles ir pagal užsakymą spausdinamus produktus.

Prenumeratos ir rezervacijos dar nepalaikomos, bet jas vis tiek gali siūlyti naudodamas trečiųjų šalių įrankius:

  • Norint pradėti parduoti prenumeratas, rekomenduojame naudoti Stripe. Tiesiog paprašyk Horizons padėti prijungti jį prie projekto.
  • Rezervacijoms puikiai tinka tokie įrankiai kaip Calendly. Taip pat gali paklausti Horizons, kaip jį pridėti prie svetainės.

Gali rinktis iš daugiau nei 100 mokėjimo būdų, pvz., mokėjimo kortelių, PayPal, Google Pay, Apple Pay ir kitų. Tavo parduotuvėje prieinami mokėjimo būdai priklauso nuo to, kur prekiauji, tavo buvimo vietos, valiutos ir pirkėjų.

Prijunk internetinę parduotuvę ir nustatyk pristatymo zonas su iki 25 pristatymo būdų. Pristatymo taisykles gali pritaikyti pagal užsakymo sumą arba prekės svorį.

Norint paleisti parduotuvę, tereikia atlikti du veiksmus:

  1. Viršutiniame dešiniajame „AI Builder“ projekto kampe spustelėkite „Integracijos“, tada pasirinkite ir prijunkite internetinę parduotuvę. „AI Builder“ ją sukonfigūruos per kelias akimirkas.
  2. Prisijungę eikite į „Integracijos“ → „Internetinė parduotuvė“, kad pasiektumėte visus savo parduotuvės nustatymus.

Daugiau instrukcijų rasite mūsų žingsnis po žingsnio vadove.

Parduotuvę gali valdyti bet kada: spausk „Integracijos“ → „Internetinė parduotuvė“.

Prijungus parduotuvę, matysi nuorodas į integruotą parduotuvės valdymo įrankį. Ten galėsi valdyti produktus, mokėjimus ir kitus nustatymus – be papildomų užklausų DI.

Jei nori keisti internetinės parduotuvės išvaizdą, pvz., produktų sąrašo išdėstymą, tiesiog paprašyk DI atlikti pakeitimus pokalbyje.

Taip – ​​ir būtent čia „AI Builder“ išties išsiskiria. Nuo paprastos internetinės parduotuvės iki visiškai pritaikytos el. prekybos programėlės – „AI Builder“ leidžia jums sukurti bet kokią įsivaizduojamą el. prekybos patirtį, įskaitant pritaikytus įrankius, pritaikytus konkretiems jūsų verslo poreikiams. Atsargų sekimo priemonės, užsakymų valdymo sistemos, pardavimų ataskaitų suvestinės – tiesiog aprašykite, ko jums reikia, ir „AI Builder“ tai sukurs už jus.

Visiškai jokio. „AI Builder“ sukurtas remiantis „Vibe“ kodavimu – tiesiog aprašykite, ką norite sukurti, o visa kita pasirūpins AI. Nesvarbu, ar kuriate parduotuvę, ar pasirinktinį el. prekybos įrankį, tereikia raginimo.

Jei jūsų tikslas yra paleisti internetinę parduotuvę, galite sukurti pradinę svetainę iš vieno raginimo, tada prijungti integruotą internetinės parduotuvės integraciją ir pridėti savo produktus – visa tai nerašant nė vienos kodo eilutės.

Jei kada nors turėjote idėją sukurti internetinę parduotuvę ar pritaikytą el. prekybos įrankį, bet nežinojote, nuo ko pradėti – „Vibe Coding“ kaip tik Jums. Užuot rašę kodą, tiesiog paprasta kalba aprašykite, ką norite sukurti, o dirbtinis intelektas žingsnis po žingsnio tai įkūnija.

Geriausias būdas sužinoti – išbandyti patiems. „AI Builder“ siūlomas su nemokama bandomąja versija, kurioje yra 5 raginimai – pakankamai, kad sukurtumėte „Vibe Coding“ pradinę internetinę parduotuvę ar pritaikytą el. prekybos programėlę ir tiksliai pamatytumėte, ką ji gali padaryti, prieš ką nors įsipareigodami. Kreditinės kortelės nereikia.

„Hostinger“ siūlo du būdus, kaip sukurti el. prekybos svetainę – naudojant „AI Builder“ stiliaus kodavimo platformą ir „Hostinger“ svetainių kūrimo įrankį su vilkimo funkcija – ir skirtumas jau slypi pavadinime.

„Hostinger“ svetainių kūrimo priemonė leidžia pradėti nuo šablono arba sugeneruoti el. prekybos svetainę pagal aprašymą, o tada ją pritaikyti vilkant iš anksto sukurtus elementus. Tai puikiai tinka visiems, kuriems reikia švarios, paprastos ir greitai veikiančios internetinės parduotuvės.

„Horizons“ taiko pokalbio metodą – jūs kalbatės su DI, o jis pritaiko pakeitimus realiuoju laiku, suteikdamas jums daug daugiau pritaikymo laisvės. Dėl integruotos vidinės sistemos ji taip pat leidžia kurti sudėtingesnius projektus, pvz., prekyvietes ar sudėtingesnes internetines parduotuves su vartotojų prisijungimais. O tiems, kurie to nori, galima naudotis visišku kodu.

Abu įrankiai veikia „Hostinger“ sukurtame el. prekybos sprendime ir yra sukurti žmonėms be techninių žinių – skirtumas priklauso nuo to, kaip jums patinka kurti ir kiek lankstumo jums reikia.

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