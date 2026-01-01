Sukurk parduotuvę pagal savo poreikius ir parduok internetu
Viskas, ko reikia verslo plėtrai internete
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Viskas, ko reikia augimui
Hostingas, domenas ir el. paštas – viskas įskaičiuota. Lengvai prijunk rinkodaros ir mokėjimų įrankius: SEO, Stripe, PayPal, AdSense ir kitus.
0 % sandorio mokesčių
Pasilik tai, ką uždirbi. Priimk daugiau nei 100 mokėjimo būdų be papildomų mokesčių.
Automatinis el. laiškų pristatymas
Parduok skaitmeninius produktus
Viskas, ko reikia augimui
Hostingas, domenas ir el. paštas – viskas įskaičiuota. Lengvai prijunk rinkodaros ir mokėjimų įrankius: SEO, Stripe, PayPal, AdSense ir kitus.
0 % sandorio mokesčių
Pasilik tai, ką uždirbi. Priimk daugiau nei 100 mokėjimo būdų be papildomų mokesčių.
Automatinis el. laiškų pristatymas
Tavo el. prekybos idėja laukia, kol ją įgyvendinsi
Individuali internetinė parduotuvė
Narystės svetainė
DI pokalbių robotas
Likučių sekimo įrankis
Užsakymų stebėjimo sistema
Pardavimų analitikos valdymo skydelis
Kaip pradėti prekiauti internetu su DI
Aprašyk savo idėją arba pasirink šabloną
Redaguok ir testuok
Publikuok vienu paspaudimu
Pasirink šabloną. Pritaikyk jį sau.
Velour (fashion store)
Online coffee store
Alpaca (online boutique)
Nuo idėjos iki atsiskaitymo per kelias minutes
Pamatyk, ką dar Horizons gali sukurti tavo verslui
Ką naudotojai sako apie Hostinger Horizons
„Vibe“ kodavimas sutrumpina kūrimo laiką 45 %, o tokios priemonės kaip „Hostinger AI Builder“ natūralią kalbą paverčia veikiančiais prototipais per kelias valandas, o ne savaites. Programinės įrangos kūrimo pradžios barjeras yra gerokai mažesnis.
Neseniai turėjau galimybę išbandyti naują @Hostinger Horizons DI programų kūrimo įrankį ir turiu pasakyti, kad likau sužavėtas. 😎
Hostinger Horizons gali būti efektyviausias Vibe kodo įrankis kuriant milijono dolerių vertės programas.
Hostinger Horizons – naujas ir inovatyvus būdas kurti MVP ir išbandyti idėjas prieš jų imantis.
Nepatikėsite, kaip paprasta sukurti tai, ko norite savo svetainei ir klientams, naudojant „Hostinger“ dirbtinio intelekto kūrimo įrankį! Tiesiog nuostabu – įsitikinkite patys!
Hostinger Horizons – tai įrankis, kuris padės įgyvendinti tavo idėją – tiesiog ją paaiškink ir džiaukis rezultatu.
Man labai patinka, kaip viskas klostosi su @Hostinger AI Builder! Buvo labai smagu bendrauti su naujuoju DI atnaujinimu. Jis pakeitė žaidimo taisykles ne tik man, bet ir daugeliui kitų, kuriuos pažįstu.
Įdomu, kaip „Hostinger“ sukūrė „AI Builder“... Neįtikėtina, kaip greitai jis leidžia bet kam diegti tiek priekinę, tiek galinę dalis.
Net negaliu pasakyti, kiek laiko šis projektas laukė mano „kadų kada nors“ sąraše, KOL jūs nesukūrėte DI kūrimo priemonės. Nieko neišmanau apie žiniatinklio programų kodavimą. 0 ir štai jis. Mano svajonių projektas, kuriuo galėčiau padėti kolegoms, yra GYVENIMAS. Valio!
Hostinger Horizons tikrai keičia žaidimo taisykles. Mano web programoje buvo ypač paprasta nustatyti subdomeną tinklaraščiui. Wow!
Dabar galite kurti žiniatinklio programas tiesiog įvesdami komandą „Hostinger AI Builder“ programoje. Tikrai šaunu!
Išbandžiau Hostinger Horizons ir tai pakeitė žaidimo taisykles! Šis DI programų kūrimo įrankis neprogramuojant sukuria stilingas svetaines ir programėles per kelias minutes: kuria dizainą, kodą ir tekstą už tave. Verta išbandyti.
Tai tarsi aukščiausio lygio programuotojas, pasiruošęs tau padėti sukurti viską, ką gali įsivaizduoti.
Hostinger Horizons leidžia sukurti daug gražių dalykų. Su juo nuveiksi daugiau, nei su įprastu svetainių kūrimo įrankiu.
AI Builder Vibe kodo internetinės parduotuvės DUK
Kas yra e. prekyba su Horizons?
Horizons e. prekybos sprendimas sukurtas tam, kad parduoti internetu būtų paprasta kiekvienam. Horizons DI per paprastą pokalbio sąsają sukuria tavo parduotuvę arba e. prekybos programėlę pagal poreikius, o Hostinger integruotas e. prekybos sprendimas pasirūpina produktais, mokėjimais, užsakymais ir pristatymu – viskas veikia kartu iš karto.
Be programavimo, be techninio nustatymo ir be atskirų įrankių, tarp kurių reikėtų blaškytis. Viskas, ko reikia pardavimui internetu – paruošta tada, kai prireiks.
Ką galiu pardavinėti?
Gali parduoti fizinius ir skaitmeninius produktus, dovanų korteles ir pagal užsakymą spausdinamus produktus.
Prenumeratos ir rezervacijos dar nepalaikomos, bet jas vis tiek gali siūlyti naudodamas trečiųjų šalių įrankius:
- Norint pradėti parduoti prenumeratas, rekomenduojame naudoti Stripe. Tiesiog paprašyk Horizons padėti prijungti jį prie projekto.
- Rezervacijoms puikiai tinka tokie įrankiai kaip Calendly. Taip pat gali paklausti Horizons, kaip jį pridėti prie svetainės.
Kokie mokėjimo būdai yra palaikomi?
Gali rinktis iš daugiau nei 100 mokėjimo būdų, pvz., mokėjimo kortelių, PayPal, Google Pay, Apple Pay ir kitų. Tavo parduotuvėje prieinami mokėjimo būdai priklauso nuo to, kur prekiauji, tavo buvimo vietos, valiutos ir pirkėjų.
Kokie pristatymo būdai yra palaikomi?
Prijunk internetinę parduotuvę ir nustatyk pristatymo zonas su iki 25 pristatymo būdų. Pristatymo taisykles gali pritaikyti pagal užsakymo sumą arba prekės svorį.
Kaip prijungti internetinę parduotuvę prie savo projekto?
Norint paleisti parduotuvę, tereikia atlikti du veiksmus:
- Viršutiniame dešiniajame „AI Builder“ projekto kampe spustelėkite „Integracijos“, tada pasirinkite ir prijunkite internetinę parduotuvę. „AI Builder“ ją sukonfigūruos per kelias akimirkas.
- Prisijungę eikite į „Integracijos“ → „Internetinė parduotuvė“, kad pasiektumėte visus savo parduotuvės nustatymus.
Daugiau instrukcijų rasite mūsų žingsnis po žingsnio vadove.
Kaip redaguoti internetinę parduotuvę?
Parduotuvę gali valdyti bet kada: spausk „Integracijos“ → „Internetinė parduotuvė“.
Prijungus parduotuvę, matysi nuorodas į integruotą parduotuvės valdymo įrankį. Ten galėsi valdyti produktus, mokėjimus ir kitus nustatymus – be papildomų užklausų DI.
Jei nori keisti internetinės parduotuvės išvaizdą, pvz., produktų sąrašo išdėstymą, tiesiog paprašyk DI atlikti pakeitimus pokalbyje.
Ar su Horizons galiu sukurti ne tik internetinę parduotuvę?
Taip – ir būtent čia „AI Builder“ išties išsiskiria. Nuo paprastos internetinės parduotuvės iki visiškai pritaikytos el. prekybos programėlės – „AI Builder“ leidžia jums sukurti bet kokią įsivaizduojamą el. prekybos patirtį, įskaitant pritaikytus įrankius, pritaikytus konkretiems jūsų verslo poreikiams. Atsargų sekimo priemonės, užsakymų valdymo sistemos, pardavimų ataskaitų suvestinės – tiesiog aprašykite, ko jums reikia, ir „AI Builder“ tai sukurs už jus.
Ar norint sukurti e. prekybos programėlę ar internetinę parduotuvę reikia mokėti programuoti?
Visiškai jokio. „AI Builder“ sukurtas remiantis „Vibe“ kodavimu – tiesiog aprašykite, ką norite sukurti, o visa kita pasirūpins AI. Nesvarbu, ar kuriate parduotuvę, ar pasirinktinį el. prekybos įrankį, tereikia raginimo.
Jei jūsų tikslas yra paleisti internetinę parduotuvę, galite sukurti pradinę svetainę iš vieno raginimo, tada prijungti integruotą internetinės parduotuvės integraciją ir pridėti savo produktus – visa tai nerašant nė vienos kodo eilutės.
Ar svetainių kūrimas be programavimo man tinka?
Jei kada nors turėjote idėją sukurti internetinę parduotuvę ar pritaikytą el. prekybos įrankį, bet nežinojote, nuo ko pradėti – „Vibe Coding“ kaip tik Jums. Užuot rašę kodą, tiesiog paprasta kalba aprašykite, ką norite sukurti, o dirbtinis intelektas žingsnis po žingsnio tai įkūnija.
Geriausias būdas sužinoti – išbandyti patiems. „AI Builder“ siūlomas su nemokama bandomąja versija, kurioje yra 5 raginimai – pakankamai, kad sukurtumėte „Vibe Coding“ pradinę internetinę parduotuvę ar pritaikytą el. prekybos programėlę ir tiksliai pamatytumėte, ką ji gali padaryti, prieš ką nors įsipareigodami. Kreditinės kortelės nereikia.
Kuo Horizons skiriasi nuo Hostinger Website Builder kuriant e. prekybos svetainę ar programėlę?
„Hostinger“ siūlo du būdus, kaip sukurti el. prekybos svetainę – naudojant „AI Builder“ stiliaus kodavimo platformą ir „Hostinger“ svetainių kūrimo įrankį su vilkimo funkcija – ir skirtumas jau slypi pavadinime.
„Hostinger“ svetainių kūrimo priemonė leidžia pradėti nuo šablono arba sugeneruoti el. prekybos svetainę pagal aprašymą, o tada ją pritaikyti vilkant iš anksto sukurtus elementus. Tai puikiai tinka visiems, kuriems reikia švarios, paprastos ir greitai veikiančios internetinės parduotuvės.
„Horizons“ taiko pokalbio metodą – jūs kalbatės su DI, o jis pritaiko pakeitimus realiuoju laiku, suteikdamas jums daug daugiau pritaikymo laisvės. Dėl integruotos vidinės sistemos ji taip pat leidžia kurti sudėtingesnius projektus, pvz., prekyvietes ar sudėtingesnes internetines parduotuves su vartotojų prisijungimais. O tiems, kurie to nori, galima naudotis visišku kodu.
Abu įrankiai veikia „Hostinger“ sukurtame el. prekybos sprendime ir yra sukurti žmonėms be techninių žinių – skirtumas priklauso nuo to, kaip jums patinka kurti ir kiek lankstumo jums reikia.