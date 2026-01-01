Pristatyk savo darbus svetainėje ar programėlėje

Nuo portfolio svetainių iki interaktyvių klientų portalų – profesionaliai prisistatyk internete, palik gerą pirmąjį įspūdį, pristatyk darbus ir padėk lankytojus paversti klientais.
Pradėk nemokamai

Mokami planai – vos nuo 2,99 €/mėn.

Pristatyk savo darbus svetainėje ar programėlėje

Viskas, ko reikia puikiam pirmajam įspūdžiui palikti

Kurk, paleisk ir augink savo veiklą internete – viskas vienoje vietoje, techninių žinių nereikia.

Pristatyk savo darbus internete vos keliais žingsniais

Sukurk profesionalią prisistatymo svetainę ar web programėlę, pritaikytą visiems įrenginiams – tiesiog parašyk DI, ko reikia, arba pasirink šabloną ir pradėk per kelias minutes.

Viskas tavo augimui

Hostingas, domenas ir el. paštas – viskas įtraukta. Lengvai integruok rinkodaros ir mokėjimo įrankius: SEO, Stripe, PayPal, AdSense ir kitus.

Būk matomas tinkamiems klientams

Pasiek naujus klientus svarbiausiuose kanaluose – tam padės rinkodaros integracijos.

Rink potencialių klientų užklausas

Pridėk kontaktų formą prie savo svetainės ir paversk lankytojus klientais – kiekviena užklausa keliaus tiesiai į el. paštą, kad galėtum iškart su jais susisiekti.
Viskas, ko reikia puikiam pirmajam įspūdžiui palikti

Tavo įvaizdis internete – tavo taisyklės

Pasisemk idėjų iš populiarių reprezentacinių svetainių bei programėlių arba iškart naudok paruoštą užklausą ir pradėk kurti.
Tavo įvaizdis internete – tavo taisyklės

Verslo svetainė

Sukurk profesionalią svetainę, kuri pristatys tavo paslaugas, papasakos istoriją ir padės lankytojus paversti klientais.Pradėk kurti
Sukurk klientams prekės ženklui pritaikytą erdvę – čia jie galės sekti projektų eigą, dalintis failais ir rasti visą informaciją.Pradėk kurti
Pristatyk darbus profesionaliai – projektai kalbės patys už save, be dizainerio ar programuotojo pagalbos.Pradėk kurti
Sukurk savo paslaugų svetainę – papasakok savo istoriją, pristatyk geriausius darbus ir suburk lojalių sekėjų ratą.Pradėk kurti

Kaip sukurti prisistatymo svetainę ar programėlę su DI

01

Aprašyk savo idėją

Aprašyk, kokios svetainės ar programėlės nori, ir stebėk, kaip ji tampa realybe – arba pasirink šabloną ir pradėk dar greičiau.
02

Redaguok ir išbandyk

Bendrauk su DI ir tobulink dizainą – pridėk savo darbus, koreguok detales, peržiūrėk veikiančią versiją ir publikuok tik tada, kai viskas atrodo tinkamai.
03

Paleisk vienu paspaudimu

Jokių techninių nustatymų – svetainę ar programėlę paleisi vienu paspaudimu. Klientai iškart galės pamatyti tavo darbus.

Pasirink šabloną. Pritaikyk jį sau.

Rinkis profesionaliai sukurtą šabloną, keisk jį su DI arba vaizdiniu redagavimu ir greičiau paleisk savo svetainę į internetą.

Paruošti šablonai

Business consultant (playful)

Business consultant (playful)

Jane (marketing consultant)

Jane (marketing consultant)

Urban (photography portfolio)

Urban (photography portfolio)

Reikia daugiau patarimų?

Peržiūrėk išsamius vadovus, detalias instrukcijas ir paaiškinimus, kurie per itin trumpą laiką padės tau iš pradedančiojo tapti dirbtinio intelekto ekspertu. Gauk viską, ko reikia pirmajam DI projektui sukurti – ir dar daugiau.
Pradžios vadovas

Pradžios vadovas

Pamoka
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Patobulink savo užklausas

Patobulink savo užklausas

Pamoka
Vaizdo įrašas
Dažnos klaidos, kurių reikėtų vengti

Dažnos klaidos, kurių reikėtų vengti

Pamoka
Vaizdo įrašas

Ką dar Horizons gali sukurti tavo verslui

E. prekybos programėlės ir parduotuvės

Rezervavimo svetainės ir programėlės

Vidiniai įrankiai

Individuali CRM

Ką naudotojai sako apie Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

„Vibe“ kodavimas sutrumpina kūrimo laiką 45 %, o tokios priemonės kaip „Hostinger AI Builder“ natūralią kalbą paverčia veikiančiais prototipais per kelias valandas, o ne savaites. Programinės įrangos kūrimo pradžios barjeras yra gerokai mažesnis.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Neseniai turėjau galimybę išbandyti naują @Hostinger Horizons DI programų kūrimo įrankį ir turiu pasakyti, kad likau sužavėtas. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons gali būti efektyviausias Vibe kodo įrankis kuriant milijono dolerių vertės programas.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Rinkodaros specialistė

Hostinger Horizons – naujas ir inovatyvus būdas kurti MVP ir išbandyti idėjas prieš jų imantis.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Nepatikėsite, kaip paprasta sukurti tai, ko norite savo svetainei ir klientams, naudojant „Hostinger“ dirbtinio intelekto kūrimo įrankį! Tiesiog nuostabu – įsitikinkite patys!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Teksto generatorius

Hostinger Horizons – tai įrankis, kuris padės įgyvendinti tavo idėją – tiesiog ją paaiškink ir džiaukis rezultatu.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Man labai patinka, kaip viskas klostosi su @Hostinger AI Builder! Buvo labai smagu bendrauti su naujuoju DI atnaujinimu. Jis pakeitė žaidimo taisykles ne tik man, bet ir daugeliui kitų, kuriuos pažįstu.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Įdomu, kaip „Hostinger“ sukūrė „AI Builder“... Neįtikėtina, kaip greitai jis leidžia bet kam diegti tiek priekinę, tiek galinę dalis.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Net negaliu pasakyti, kiek laiko šis projektas laukė mano „kadų kada nors“ sąraše, KOL jūs nesukūrėte DI kūrimo priemonės. Nieko neišmanau apie žiniatinklio programų kodavimą. 0 ir štai jis. Mano svajonių projektas, kuriuo galėčiau padėti kolegoms, yra GYVENIMAS. Valio!

Jordi Robert
Jordi Robert
Įkūrėjas

Hostinger Horizons tikrai keičia žaidimo taisykles. Mano web programoje buvo ypač paprasta nustatyti subdomeną tinklaraščiui. Wow!

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Dabar galite kurti žiniatinklio programas tiesiog įvesdami komandą „Hostinger AI Builder“ programoje. Tikrai šaunu!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Išbandžiau Hostinger Horizons ir tai pakeitė žaidimo taisykles! Šis DI programų kūrimo įrankis neprogramuojant sukuria stilingas svetaines ir programėles per kelias minutes: kuria dizainą, kodą ir tekstą už tave. Verta išbandyti.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Tai tarsi aukščiausio lygio programuotojas, pasiruošęs tau padėti sukurti viską, ką gali įsivaizduoti.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Antrepreneris

Hostinger Horizons leidžia sukurti daug gražių dalykų. Su juo nuveiksi daugiau, nei su įprastu svetainių kūrimo įrankiu.

Augink savo verslą internete

Pradėk nemokamai

Nereikia kredito kortelės

DUK apie verslo pristatymo svetaines ir programėles

Verslo demonstracinė svetainė yra jūsų profesionali internetinė vieta – vieta, kurioje potencialūs klientai gali sužinoti, kas jūs esate, peržiūrėti jūsų darbus ir nuspręsti susisiekti. Puiki demonstracinė svetainė paprastai apima portfolio galeriją arba projektų puslapius, paslaugų puslapius, atvejų analizę, klientų atsiliepimus ir aiškų būdą užsisakyti skambutį arba susisiekti – tikslus derinys priklauso nuo jūsų verslo tipo. Skirtingai nuo paprasto tinklalapio, ji sukurta tam, kad sudarytų stiprų pirmąjį įspūdį ir paverstų lankytojus klientais. Naudodami „AI Builder“ galite sukurti svetainę, kurioje būtų būtent tai, ko jums reikia – tiesiog aprašykite ją, o visa kita pasirūpins AI.

Visiems, kurie nori atrodyti profesionaliai internete ir pritraukti daugiau klientų – laisvai samdomiems specialistams, menininkams, konsultantams, treneriams, agentūroms, smulkiojo verslo savininkams ir kitiems. Horizons gali sukurti tavo veiklai pritaikytą erdvę, kurioje lengva pristatyti darbus, paslaugas ar verslą.

Horizons veikia pokalbio principu – tai dažnai vadinama svetainių kūrimu be programavimo. Tiesiog paprastai aprašyk, ko nori, o DI sukurs realiuoju laiku.

Nori pridėti portfolio galeriją? Tiesiog paprašyk. Reikia kontaktų formos? Aprašyk ją. Nori pritaikyti dizainą prie savo prekės ženklo spalvų? Pasakyk Horizons ir tai bus atlikta per kelias sekundes.

Horizons veikia daugiau nei 80 kalbų, todėl gali kurti savais žodžiais – techninių terminų nereikės. Jei ši sąvoka nauja, mūsų svetainių kūrimo be programavimo gidas paaiškins viską, ko reikia pradžiai.

Taip – ir būtent čia Horizons ypač išsiskiria. Dėl integruoto backend gali sukurti visiškai pagal poreikius pritaikytą klientų portalą su naudotojų prisijungimais, failų bendrinimu, projektų atnaujinimais ir kitomis funkcijomis – visa tai su tavo prekės ženklu. Klientai turės profesionalią, jiems skirtą erdvę, kurioje galės sekti projekto eigą, o tu valdysi, ką jie mato ir kokius veiksmus gali atlikti.

Taip, tavo prisistatymo svetainė nuo pat pradžių turi integruotą SEO, kuriuo pasirūpinama automatiškai. Pagrindiniai techniniai failai, tokie kaip sitemap.xml, robots.txt ir llms.txt, sugeneruojami automatiškai, kad paieškos sistemos ir DI įrankiai, pavyzdžiui, ChatGPT ir Perplexity, galėtų suprasti tavo turinį – tau nereikės nieko techniškai nustatyti.

Taip pat gali prijungti rinkodaros integracijas, kurios padės reklamuoti prisistatymo svetainę ir pasiekti naujus klientus svarbiausiuose kanaluose.

Atnaujinti prisistatymo svetainę ar programėlę taip pat paprasta, kaip ją sukurti. Tiesiog grįžk į projektą, atidaryk jį ir toliau bendrauk su Horizons – aprašyk, ką nori pakeisti, o Horizons pasirūpins visa kita. Keitimus atliksi per pokalbį su DI – programuotojo nereikės.

O jei turi techninių žinių arba vėliau norėsi projektą plėsti, Horizons suteikia visą prieigą prie kodo, kad galėtum jį vystyti tiek, kiek reikia.

Gali pradėti nemokamai – nereikia kreditinės kortelės. Prisijungus gausi 5 DI kreditus, kad iškart pradėtum kurti. Kreditų naudojimas priklauso nuo kiekvienos užklausos sudėtingumo – paprastesni pakeitimai kainuoja mažiau nei vieną kreditą, didesniems kūriniams gali prireikti daugiau. Tavo nemokamų kreditų pakanka, kad apibūdintum savo demonstracinę svetainę ar programą, pamatytum, kaip ji sukuriama, ir pajustum Horizons galimybes – neįsipareigojant.

Verta žinoti: DI kreditai taip pat naudojami bet kokioms DI funkcijoms tavo svetainėje ar programoje – pavyzdžiui, pokalbių robotui ar išmaniajai paieškai – palaikyti, bet tik tada, kai tavo vartotojai su jomis sąveikauja.

Kai svetainė bus paruošta publikuoti, mokami planai prasideda nuo 2,99 €/mėn. ir apima hostingą bei domeną – todėl nieko daugiau nereikia nustatyti. Tiesiog spausk „Publikuoti“ ir tavo demonstracija bus paleista.

Neužtenka kreditų? Gali papildyti bet kada ir stebėti savo naudojimą valdymo skydelyje.

Hostinger siūlo du būdus sukurti verslo prisistatymo svetainę – su Horizons svetainių kūrimo be programavimo platforma ir intuityviu Hostinger svetainių kūrimo įrankiu. Skirtumas matomas jau pačiuose pavadinimuose.

Hostinger svetainių kūrimo įrankis leidžia pradėti nuo šablono arba sugeneruoti verslo svetainę pagal aprašymą, o tada ją pritaikyti perkeliant iš anksto paruoštus elementus. Tai puikus pasirinkimas, kai reikia greitai paleisti tvarkingą ir paprastą verslo portfolio svetainę.

Horizons veikia pokalbio principu – bendrauji su DI, o pakeitimai taikomi realiuoju laiku, todėl turi daug daugiau pritaikymo laisvės. Be to, dėl integruotos duomenų bazės gali kurti sudėtingesnius projektus, pvz., klientų portalus su naudotojų prisijungimais ir narystės funkcijomis. Prireikus galima gauti ir visą prieigą prie kodo.

Abu įrankiai sukurti žmonėms be techninių žinių – pasirinkimas priklauso nuo to, kaip nori kurti ir kiek lankstumo reikia.

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