Pristatyk savo darbus svetainėje ar programėlėje

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Dažnos klaidos, kurių reikėtų vengti
Ką dar Horizons gali sukurti tavo verslui
Ką naudotojai sako apie Hostinger Horizons
„Vibe“ kodavimas sutrumpina kūrimo laiką 45 %, o tokios priemonės kaip „Hostinger AI Builder“ natūralią kalbą paverčia veikiančiais prototipais per kelias valandas, o ne savaites. Programinės įrangos kūrimo pradžios barjeras yra gerokai mažesnis.
Neseniai turėjau galimybę išbandyti naują @Hostinger Horizons DI programų kūrimo įrankį ir turiu pasakyti, kad likau sužavėtas. 😎
Hostinger Horizons gali būti efektyviausias Vibe kodo įrankis kuriant milijono dolerių vertės programas.
Hostinger Horizons – naujas ir inovatyvus būdas kurti MVP ir išbandyti idėjas prieš jų imantis.
Nepatikėsite, kaip paprasta sukurti tai, ko norite savo svetainei ir klientams, naudojant „Hostinger“ dirbtinio intelekto kūrimo įrankį! Tiesiog nuostabu – įsitikinkite patys!
Hostinger Horizons – tai įrankis, kuris padės įgyvendinti tavo idėją – tiesiog ją paaiškink ir džiaukis rezultatu.
Man labai patinka, kaip viskas klostosi su @Hostinger AI Builder! Buvo labai smagu bendrauti su naujuoju DI atnaujinimu. Jis pakeitė žaidimo taisykles ne tik man, bet ir daugeliui kitų, kuriuos pažįstu.
Įdomu, kaip „Hostinger“ sukūrė „AI Builder“... Neįtikėtina, kaip greitai jis leidžia bet kam diegti tiek priekinę, tiek galinę dalis.
Net negaliu pasakyti, kiek laiko šis projektas laukė mano „kadų kada nors“ sąraše, KOL jūs nesukūrėte DI kūrimo priemonės. Nieko neišmanau apie žiniatinklio programų kodavimą. 0 ir štai jis. Mano svajonių projektas, kuriuo galėčiau padėti kolegoms, yra GYVENIMAS. Valio!
Hostinger Horizons tikrai keičia žaidimo taisykles. Mano web programoje buvo ypač paprasta nustatyti subdomeną tinklaraščiui. Wow!
Dabar galite kurti žiniatinklio programas tiesiog įvesdami komandą „Hostinger AI Builder“ programoje. Tikrai šaunu!
Išbandžiau Hostinger Horizons ir tai pakeitė žaidimo taisykles! Šis DI programų kūrimo įrankis neprogramuojant sukuria stilingas svetaines ir programėles per kelias minutes: kuria dizainą, kodą ir tekstą už tave. Verta išbandyti.
Tai tarsi aukščiausio lygio programuotojas, pasiruošęs tau padėti sukurti viską, ką gali įsivaizduoti.
Hostinger Horizons leidžia sukurti daug gražių dalykų. Su juo nuveiksi daugiau, nei su įprastu svetainių kūrimo įrankiu.
DUK apie verslo pristatymo svetaines ir programėles
Kas yra verslo prisistatymo svetainė?
Verslo demonstracinė svetainė yra jūsų profesionali internetinė vieta – vieta, kurioje potencialūs klientai gali sužinoti, kas jūs esate, peržiūrėti jūsų darbus ir nuspręsti susisiekti. Puiki demonstracinė svetainė paprastai apima portfolio galeriją arba projektų puslapius, paslaugų puslapius, atvejų analizę, klientų atsiliepimus ir aiškų būdą užsisakyti skambutį arba susisiekti – tikslus derinys priklauso nuo jūsų verslo tipo. Skirtingai nuo paprasto tinklalapio, ji sukurta tam, kad sudarytų stiprų pirmąjį įspūdį ir paverstų lankytojus klientais. Naudodami „AI Builder“ galite sukurti svetainę, kurioje būtų būtent tai, ko jums reikia – tiesiog aprašykite ją, o visa kita pasirūpins AI.
Kas gali sukurti vitrinos svetainę ar programėlę naudodamas „AI Builder“?
Visiems, kurie nori atrodyti profesionaliai internete ir pritraukti daugiau klientų – laisvai samdomiems specialistams, menininkams, konsultantams, treneriams, agentūroms, smulkiojo verslo savininkams ir kitiems. Horizons gali sukurti tavo veiklai pritaikytą erdvę, kurioje lengva pristatyti darbus, paslaugas ar verslą.
Kaip sukurti prisistatymo svetainę neturint techninių žinių?
Horizons veikia pokalbio principu – tai dažnai vadinama svetainių kūrimu be programavimo. Tiesiog paprastai aprašyk, ko nori, o DI sukurs realiuoju laiku.
Nori pridėti portfolio galeriją? Tiesiog paprašyk. Reikia kontaktų formos? Aprašyk ją. Nori pritaikyti dizainą prie savo prekės ženklo spalvų? Pasakyk Horizons ir tai bus atlikta per kelias sekundes.
Horizons veikia daugiau nei 80 kalbų, todėl gali kurti savais žodžiais – techninių terminų nereikės. Jei ši sąvoka nauja, mūsų svetainių kūrimo be programavimo gidas paaiškins viską, ko reikia pradžiai.
Ar galiu sukurti klientų portalą naudodamas „AI Builder“?
Taip – ir būtent čia Horizons ypač išsiskiria. Dėl integruoto backend gali sukurti visiškai pagal poreikius pritaikytą klientų portalą su naudotojų prisijungimais, failų bendrinimu, projektų atnaujinimais ir kitomis funkcijomis – visa tai su tavo prekės ženklu. Klientai turės profesionalią, jiems skirtą erdvę, kurioje galės sekti projekto eigą, o tu valdysi, ką jie mato ir kokius veiksmus gali atlikti.
Ar mano prisistatymo svetainė bus rodoma Google paieškos rezultatuose?
Taip, tavo prisistatymo svetainė nuo pat pradžių turi integruotą SEO, kuriuo pasirūpinama automatiškai. Pagrindiniai techniniai failai, tokie kaip sitemap.xml, robots.txt ir llms.txt, sugeneruojami automatiškai, kad paieškos sistemos ir DI įrankiai, pavyzdžiui, ChatGPT ir Perplexity, galėtų suprasti tavo turinį – tau nereikės nieko techniškai nustatyti.
Taip pat gali prijungti rinkodaros integracijas, kurios padės reklamuoti prisistatymo svetainę ir pasiekti naujus klientus svarbiausiuose kanaluose.
O jei verslui augant reikės ką nors pakeisti?
Atnaujinti prisistatymo svetainę ar programėlę taip pat paprasta, kaip ją sukurti. Tiesiog grįžk į projektą, atidaryk jį ir toliau bendrauk su Horizons – aprašyk, ką nori pakeisti, o Horizons pasirūpins visa kita. Keitimus atliksi per pokalbį su DI – programuotojo nereikės.
O jei turi techninių žinių arba vėliau norėsi projektą plėsti, Horizons suteikia visą prieigą prie kodo, kad galėtum jį vystyti tiek, kiek reikia.
Kiek kainuoja sukurti prisistatymo svetainę ar programėlę su Horizons?
Gali pradėti nemokamai – nereikia kreditinės kortelės. Prisijungus gausi 5 DI kreditus, kad iškart pradėtum kurti. Kreditų naudojimas priklauso nuo kiekvienos užklausos sudėtingumo – paprastesni pakeitimai kainuoja mažiau nei vieną kreditą, didesniems kūriniams gali prireikti daugiau. Tavo nemokamų kreditų pakanka, kad apibūdintum savo demonstracinę svetainę ar programą, pamatytum, kaip ji sukuriama, ir pajustum Horizons galimybes – neįsipareigojant.
Verta žinoti: DI kreditai taip pat naudojami bet kokioms DI funkcijoms tavo svetainėje ar programoje – pavyzdžiui, pokalbių robotui ar išmaniajai paieškai – palaikyti, bet tik tada, kai tavo vartotojai su jomis sąveikauja.
Kai svetainė bus paruošta publikuoti, mokami planai prasideda nuo 2,99 €/mėn. ir apima hostingą bei domeną – todėl nieko daugiau nereikia nustatyti. Tiesiog spausk „Publikuoti“ ir tavo demonstracija bus paleista.
Neužtenka kreditų? Gali papildyti bet kada ir stebėti savo naudojimą valdymo skydelyje.
Kuo Horizons skiriasi nuo Hostinger Website Builder, jei kuri verslo prisistatymo svetainę ar programėlę?
Hostinger siūlo du būdus sukurti verslo prisistatymo svetainę – su Horizons svetainių kūrimo be programavimo platforma ir intuityviu Hostinger svetainių kūrimo įrankiu. Skirtumas matomas jau pačiuose pavadinimuose.
Hostinger svetainių kūrimo įrankis leidžia pradėti nuo šablono arba sugeneruoti verslo svetainę pagal aprašymą, o tada ją pritaikyti perkeliant iš anksto paruoštus elementus. Tai puikus pasirinkimas, kai reikia greitai paleisti tvarkingą ir paprastą verslo portfolio svetainę.
Horizons veikia pokalbio principu – bendrauji su DI, o pakeitimai taikomi realiuoju laiku, todėl turi daug daugiau pritaikymo laisvės. Be to, dėl integruotos duomenų bazės gali kurti sudėtingesnius projektus, pvz., klientų portalus su naudotojų prisijungimais ir narystės funkcijomis. Prireikus galima gauti ir visą prieigą prie kodo.
Abu įrankiai sukurti žmonėms be techninių žinių – pasirinkimas priklauso nuo to, kaip nori kurti ir kiek lankstumo reikia.