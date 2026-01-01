Nuo idėjos iki funkcinio prototipo su DI – vos per kelias minutes

Paversk savo idėją į prototipą, kurį gali dalintis, testuoti ir tobulinti – be jokio kodo ar dizaino. Tiesiog aprašyk ją ir DI sukurs tai per kelias minutes.
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Mokami planai – vos nuo 2,99 €/mėn.

Nuo idėjos iki funkcinio prototipo su DI – vos per kelias minutes

Prototipai su DI, kurie pranoksta paprastus maketus

Nuo paprastų idėjų iki veikiančių programėlių – tiesiog aprašyk, ko reikia, ir viskas bus sukurta už tave.
Prototipai su DI, kurie pranoksta paprastus maketus

Tiesiog aprašyk tai

Tiesiog aprašykite, ką norite sukurti, ir „AI Builder“ tai įgyvendins – bus visiškai funkcionali ir paruošta bendrinti. Jokių projektavimo įrankių, jokio programavimo, jokio laukimo – bet kuris komandos narys gali kurti ir tobulinti.
Tikri mygtukai, tikros formos, tikri naudotojų srautai – tavo prototipas veikia kaip tikras produktas, todėl suinteresuotosios šalys gali jį išbandyti, o ne tik į jį žiūrėti.
Jokių atsisiuntimų, jokių dizaino įrankių paskyrų, jokių sudėtingų perdavimų – tiesiog nusiųsk nuorodą ir kiti iš karto galės išbandyti tavo prototipą. Dalinkis su naudotojais, investuotojais ar komanda ir gauk atsiliepimus.
Norite pakeisti išdėstymą, pridėti ekraną arba pakoreguoti naudotojo srautą? Tiesiog aprašykite tai, o „AI Builder“ atnaujins jį realiuoju laiku – nereikia pradėti nuo nulio.
Ne juodraštis ir ne paprastas eskizas – o pilnai išdirbtas, tikslus prototipo vaizdas, kuris atspindi, kaip tavo galutinis produktas atrodys ir veiks.
Nori paversti tai į veikiantį produktą? Vartotojų paskyros, duomenų bazės, rezervacijų srautai, el. prekybos integracijos ir daugiau jau yra integruota – tiesiog toliau plėtok tai, ką jau sukūrei. Tada publikuok vienu paspaudimu – su įtrauktu hostingu ir domenu.

Kaip sukurti interaktyvų prototipą su DI

01

Aprašyk savo idėją

Parašyk DI, ką nori sukurti – svetainės, programėlės ar produkto prototipą – ir per kelias minutes pamatyk pirmą veikiančią versiją.
02

Tobulink su DI

Bendrauk su DI ir tobulink prototipą – koreguok išdėstymą, veikimo eigą ir turinį, kol viskas atrodys ir veiks taip, kaip reikia.
03

Pasidalink ir gauk atsiliepimų

Pasidalink prototipu su partneriais, investuotojais ar klientais, surink realų grįžtamąjį ryšį ir tobulink tol, kol galėsi paleisti į rinką.

Reikia pagalbos?

Peržiūrėk išsamius vadovus, detalias instrukcijas ir paaiškinimus, kurie per itin trumpą laiką padės tau iš pradedančiojo tapti dirbtinio intelekto ekspertu. Gauk viską, ko reikia pirmajam DI projektui sukurti – ir dar daugiau.
Pradžios vadovas

Pradžios vadovas

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Tobulink užklausas

Tobulink užklausas

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Dažnos klaidos, kurių reikėtų vengti

Dažnos klaidos, kurių reikėtų vengti

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Pamatyk, ką dar Horizons gali sukurti tavo verslui

WhatsApp CRM

Vidiniai įrankiai

Verslo pristatymas

E. prekybos programėlės ir parduotuvės

Paslaugų rezervacijų puslapis ir programėlė pagal tavo poreikius

Ką naudotojai sako apie Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

„Vibe“ kodavimas sutrumpina kūrimo laiką 45 %, o tokios priemonės kaip „Hostinger AI Builder“ natūralią kalbą paverčia veikiančiais prototipais per kelias valandas, o ne savaites. Programinės įrangos kūrimo pradžios barjeras yra gerokai mažesnis.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Neseniai turėjau galimybę išbandyti naują @Hostinger Horizons DI programų kūrimo įrankį ir turiu pasakyti, kad likau sužavėtas. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons gali būti efektyviausias Vibe kodo įrankis kuriant milijono dolerių vertės programas.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Rinkodaros specialistė

Hostinger Horizons – naujas ir inovatyvus būdas kurti MVP ir išbandyti idėjas prieš jų imantis.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Nepatikėsite, kaip paprasta sukurti tai, ko norite savo svetainei ir klientams, naudojant „Hostinger“ dirbtinio intelekto kūrimo įrankį! Tiesiog nuostabu – įsitikinkite patys!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Teksto generatorius

Hostinger Horizons – tai įrankis, kuris padės įgyvendinti tavo idėją – tiesiog ją paaiškink ir džiaukis rezultatu.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Man labai patinka, kaip viskas klostosi su @Hostinger AI Builder! Buvo labai smagu bendrauti su naujuoju DI atnaujinimu. Jis pakeitė žaidimo taisykles ne tik man, bet ir daugeliui kitų, kuriuos pažįstu.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Įdomu, kaip „Hostinger“ sukūrė „AI Builder“... Neįtikėtina, kaip greitai jis leidžia bet kam diegti tiek priekinę, tiek galinę dalis.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Net negaliu pasakyti, kiek laiko šis projektas laukė mano „kadų kada nors“ sąraše, KOL jūs nesukūrėte DI kūrimo priemonės. Nieko neišmanau apie žiniatinklio programų kodavimą. 0 ir štai jis. Mano svajonių projektas, kuriuo galėčiau padėti kolegoms, yra GYVENIMAS. Valio!

Jordi Robert
Jordi Robert
Įkūrėjas

Hostinger Horizons tikrai keičia žaidimo taisykles. Mano web programoje buvo ypač paprasta nustatyti subdomeną tinklaraščiui. Wow!

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Dabar galite kurti žiniatinklio programas tiesiog įvesdami komandą „Hostinger AI Builder“ programoje. Tikrai šaunu!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Išbandžiau Hostinger Horizons ir tai pakeitė žaidimo taisykles! Šis DI programų kūrimo įrankis neprogramuojant sukuria stilingas svetaines ir programėles per kelias minutes: kuria dizainą, kodą ir tekstą už tave. Verta išbandyti.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Tai tarsi aukščiausio lygio programuotojas, pasiruošęs tau padėti sukurti viską, ką gali įsivaizduoti.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Antrepreneris

Hostinger Horizons leidžia sukurti daug gražių dalykų. Su juo nuveiksi daugiau, nei su įprastu svetainių kūrimo įrankiu.

Laikas paversti idėją veikiančiu prototipu?

Išbandyk nemokamai

Jokios kredito kortelės.

DUK apie DI prototipų kūrimą

DI prototipų kūrimas – tai procesas, kurio metu idėja paverčiama veikiančia, interaktyvia jūsų programėlės ar svetainės peržiūra, naudojant DI, kad ji tvarkytų dizainą, išdėstymą ir funkcionalumą už jus. Užuot praleidę savaites su projektavimo įrankiais ar laukę kūrėjo, tiesiog aprašykite, ko norite, ir DI tai sukurs per kelias minutes. Naudojant DI Builder, jūsų prototipas nėra tik maketas – tai funkcionali, bendrinama peržiūra, kurią galite išbandyti ir patobulinti prieš pradėdami visapusišką kūrimą.

Norite sužinoti daugiau apie prototipų kūrimo procesą? Peržiūrėkite mūsų programinės įrangos prototipų kūrimo vadovą, kad gautumėte išsamesnės informacijos.

Visi, kas turi idėją, kuria nori vizualizuoti, išbandyti ar pasidalyti prieš įsipareigodamas visapusiškam kūrimui. Tai apima:

  • Įkūrėjus ir verslininkus – prieš išleisdami pinigus kūrimui, patvirtinkite savo koncepciją su investuotojais ar ankstyvaisiais vartotojais.
  • Produktų vadovus – paverskite reikalavimus interaktyviais prototipais, kad suartintumėte suinteresuotąsias šalis ir sumažintumėte peržiūros etapus.
  • Laisvai samdomus darbuotojus ir agentūras – prieš kurdami klientams parodykite, kaip tiksliai atrodys ir veiks jų projektas.
  • Dizainerius – įkvepia koncepcijas nelaukdami kūrėjo.
  • Kiekvienas, turintis idėją – jei galite ją apibūdinti, „AI Builder“ gali ją įgyvendinti.

Nereikia jokių projektavimo įgūdžių, programavimo žinių ar techninių žinių.

Vielinis planas yra pagrindinis vizualinis brėžinys – jis rodo puslapio struktūrą ir išdėstymą be jokio stiliaus ar interaktyvumo. Prototipas yra dar daugiau – jis atrodo ir jaučiasi kaip tikras daiktas, su veikiančiomis sąveikomis, tikru turiniu ir funkcionaliu dizainu. Naudodami „AI Builder“, visiškai praleidžiate vielinio plano etapą ir pereinate tiesiai prie visiškai interaktyvaus prototipo, tiesiog aprašydami, ko jums reikia.

Prototipas ir MVP (minimalus veikiantis produktas) dažnai painiojami, tačiau jie turi skirtingas paskirtis.

Prototipas skirtas vizualizacijai ir idėjos patikrinimui – tai interaktyvi tavo idėjos peržiūra, kuria gali dalintis su partneriais, investuotojais ar naudotojais, kad gautum grįžtamąjį ryšį prieš pradedant pilną kūrimą. Jis nebūtinai turi būti visiškai veikiantis ar skirtas viešam naudojimui.

MVP yra pirmoji tikra, veikianti produkto versija – su pakankamai funkcijų, kad galėtum ją paleisti, pritraukti pirmuosius naudotojus ir mokytis iš realaus naudojimo.

Trumpai: prototipą kuri tam, kad patikrintum idėją, o MVP – kad ją išbandytum realiame pasaulyje. Su Horizons gali daryti abu – pradėti nuo prototipo, gauti atsiliepimus ir išplėsti jį į veikiantį produktą nepradedant nuo nulio. Daugiau sužinok mūsų prototipo ir MVP gide.

Visiškai jokio. „AI Builder“ naudoja pokalbio metodą kūrimui – dažnai vadinamą „vibe“ kodavimu. Jūs tiesiog aprašote, ko norite, paprasta kalba, o „AI“ tai sukuria už jus realiuoju laiku. Norite pakoreguoti išdėstymą? Tiesiog paklauskite. Reikia pakeisti vartotojo srautą? Aprašykite jį. Jei ši koncepcija jums naujiena, mūsų „vibe“ kodavimo vadovas supažindins jus su viskuo, ką reikia žinoti.

Kai tavo prototipas bus paruoštas, galėsi jį publikuoti ir pasidalinti nuoroda su bet kuo – partneriais, investuotojais, klientais ar testuotojais. Jie galės jį išbandyti tiesiogiai, o tu galėsi toliau jį tobulinti remiantis jų atsiliepimais – tiesiog bendraujant su Horizons.

Taip – ir būtent tuo Horizons išsiskiria iš tradicinių prototipų kūrimo įrankių. Kai norėsi žengti toliau nei prototipų kūrimas, tiesiog publikuok savo projektą kaip visiškai veikiančią svetainę ar programą vienu spustelėjimu. Hostingo paslaugos, domenas ir verslo el. paštas yra įtraukti į tavo planą.

O kadangi Horizons turi integruotą duomenų sistemą, tavo prototipas jau turi paruoštas duomenų bazes, vartotojų paskyras ir failų saugyklą – tad kai būsi norėsi plėstis, viskas, ko tau reikia, jau bus vietoje. Jokio kūrimo nuo nulio, jokių išorinių įrankių.

Gali pradėti nemokamai – nereikia kreditinės kortelės. Kai prisijungsi, gausi 5 DI kreditus, kad iškart pradėtum kurti. Kreditų naudojimas priklauso nuo kiekvienos užklausos sudėtingumo – paprastesni pakeitimai kainuoja mažiau nei vieną kreditą, didesniems kūriniams gali prireikti daugiau. Tavo nemokamų kreditų pakanka apibūdinti savo prototipą, pamatyti, kaip jis sukuriamas, ir pajusti, kas yra Horizons, prieš įsipareigojant. Kai būsi pasiruošęs publikuoti, tiesiog pereik prie vieno iš mūsų mokamų planų. Hostingas ir domenas jau įtraukti – tiesiog paspausk „Publikuoti“ ir tavo prototipas bus paleistas.

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