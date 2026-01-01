Nuo idėjos iki funkcinio prototipo su DI – vos per kelias minutes
Prototipai su DI, kurie pranoksta paprastus maketus
Tiesiog aprašyk tai
Visiškai interaktyvus
Dalijamasi per nuorodą
Redaguojama susirašinėjant
Atrodo kaip realus produktas
Pritaikytas augimui
Kaip sukurti interaktyvų prototipą su DI
Aprašyk savo idėją
Tobulink su DI
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Ką naudotojai sako apie Hostinger Horizons
„Vibe“ kodavimas sutrumpina kūrimo laiką 45 %, o tokios priemonės kaip „Hostinger AI Builder“ natūralią kalbą paverčia veikiančiais prototipais per kelias valandas, o ne savaites. Programinės įrangos kūrimo pradžios barjeras yra gerokai mažesnis.
Neseniai turėjau galimybę išbandyti naują @Hostinger Horizons DI programų kūrimo įrankį ir turiu pasakyti, kad likau sužavėtas. 😎
Hostinger Horizons gali būti efektyviausias Vibe kodo įrankis kuriant milijono dolerių vertės programas.
Hostinger Horizons – naujas ir inovatyvus būdas kurti MVP ir išbandyti idėjas prieš jų imantis.
Nepatikėsite, kaip paprasta sukurti tai, ko norite savo svetainei ir klientams, naudojant „Hostinger“ dirbtinio intelekto kūrimo įrankį! Tiesiog nuostabu – įsitikinkite patys!
Hostinger Horizons – tai įrankis, kuris padės įgyvendinti tavo idėją – tiesiog ją paaiškink ir džiaukis rezultatu.
Man labai patinka, kaip viskas klostosi su @Hostinger AI Builder! Buvo labai smagu bendrauti su naujuoju DI atnaujinimu. Jis pakeitė žaidimo taisykles ne tik man, bet ir daugeliui kitų, kuriuos pažįstu.
Įdomu, kaip „Hostinger“ sukūrė „AI Builder“... Neįtikėtina, kaip greitai jis leidžia bet kam diegti tiek priekinę, tiek galinę dalis.
Net negaliu pasakyti, kiek laiko šis projektas laukė mano „kadų kada nors“ sąraše, KOL jūs nesukūrėte DI kūrimo priemonės. Nieko neišmanau apie žiniatinklio programų kodavimą. 0 ir štai jis. Mano svajonių projektas, kuriuo galėčiau padėti kolegoms, yra GYVENIMAS. Valio!
Hostinger Horizons tikrai keičia žaidimo taisykles. Mano web programoje buvo ypač paprasta nustatyti subdomeną tinklaraščiui. Wow!
Dabar galite kurti žiniatinklio programas tiesiog įvesdami komandą „Hostinger AI Builder“ programoje. Tikrai šaunu!
Išbandžiau Hostinger Horizons ir tai pakeitė žaidimo taisykles! Šis DI programų kūrimo įrankis neprogramuojant sukuria stilingas svetaines ir programėles per kelias minutes: kuria dizainą, kodą ir tekstą už tave. Verta išbandyti.
Tai tarsi aukščiausio lygio programuotojas, pasiruošęs tau padėti sukurti viską, ką gali įsivaizduoti.
Hostinger Horizons leidžia sukurti daug gražių dalykų. Su juo nuveiksi daugiau, nei su įprastu svetainių kūrimo įrankiu.
DUK apie DI prototipų kūrimą
Kas yra DI prototipų kūrimas?
DI prototipų kūrimas – tai procesas, kurio metu idėja paverčiama veikiančia, interaktyvia jūsų programėlės ar svetainės peržiūra, naudojant DI, kad ji tvarkytų dizainą, išdėstymą ir funkcionalumą už jus. Užuot praleidę savaites su projektavimo įrankiais ar laukę kūrėjo, tiesiog aprašykite, ko norite, ir DI tai sukurs per kelias minutes. Naudojant DI Builder, jūsų prototipas nėra tik maketas – tai funkcionali, bendrinama peržiūra, kurią galite išbandyti ir patobulinti prieš pradėdami visapusišką kūrimą.
Norite sužinoti daugiau apie prototipų kūrimo procesą? Peržiūrėkite mūsų programinės įrangos prototipų kūrimo vadovą, kad gautumėte išsamesnės informacijos.
Kam skirtas dirbtinio intelekto prototipų kūrimas?
Visi, kas turi idėją, kuria nori vizualizuoti, išbandyti ar pasidalyti prieš įsipareigodamas visapusiškam kūrimui. Tai apima:
- Įkūrėjus ir verslininkus – prieš išleisdami pinigus kūrimui, patvirtinkite savo koncepciją su investuotojais ar ankstyvaisiais vartotojais.
- Produktų vadovus – paverskite reikalavimus interaktyviais prototipais, kad suartintumėte suinteresuotąsias šalis ir sumažintumėte peržiūros etapus.
- Laisvai samdomus darbuotojus ir agentūras – prieš kurdami klientams parodykite, kaip tiksliai atrodys ir veiks jų projektas.
- Dizainerius – įkvepia koncepcijas nelaukdami kūrėjo.
- Kiekvienas, turintis idėją – jei galite ją apibūdinti, „AI Builder“ gali ją įgyvendinti.
Nereikia jokių projektavimo įgūdžių, programavimo žinių ar techninių žinių.
Kuo skiriasi wireframe ir prototipas?
Vielinis planas yra pagrindinis vizualinis brėžinys – jis rodo puslapio struktūrą ir išdėstymą be jokio stiliaus ar interaktyvumo. Prototipas yra dar daugiau – jis atrodo ir jaučiasi kaip tikras daiktas, su veikiančiomis sąveikomis, tikru turiniu ir funkcionaliu dizainu. Naudodami „AI Builder“, visiškai praleidžiate vielinio plano etapą ir pereinate tiesiai prie visiškai interaktyvaus prototipo, tiesiog aprašydami, ko jums reikia.
Kuo skiriasi prototipas ir MVP?
Prototipas ir MVP (minimalus veikiantis produktas) dažnai painiojami, tačiau jie turi skirtingas paskirtis.
Prototipas skirtas vizualizacijai ir idėjos patikrinimui – tai interaktyvi tavo idėjos peržiūra, kuria gali dalintis su partneriais, investuotojais ar naudotojais, kad gautum grįžtamąjį ryšį prieš pradedant pilną kūrimą. Jis nebūtinai turi būti visiškai veikiantis ar skirtas viešam naudojimui.
MVP yra pirmoji tikra, veikianti produkto versija – su pakankamai funkcijų, kad galėtum ją paleisti, pritraukti pirmuosius naudotojus ir mokytis iš realaus naudojimo.
Trumpai: prototipą kuri tam, kad patikrintum idėją, o MVP – kad ją išbandytum realiame pasaulyje. Su Horizons gali daryti abu – pradėti nuo prototipo, gauti atsiliepimus ir išplėsti jį į veikiantį produktą nepradedant nuo nulio. Daugiau sužinok mūsų prototipo ir MVP gide.
Ar man reikia kokių nors dizaino ar programavimo įgūdžių norint sukurti prototipą?
Visiškai jokio. „AI Builder“ naudoja pokalbio metodą kūrimui – dažnai vadinamą „vibe“ kodavimu. Jūs tiesiog aprašote, ko norite, paprasta kalba, o „AI“ tai sukuria už jus realiuoju laiku. Norite pakoreguoti išdėstymą? Tiesiog paklauskite. Reikia pakeisti vartotojo srautą? Aprašykite jį. Jei ši koncepcija jums naujiena, mūsų „vibe“ kodavimo vadovas supažindins jus su viskuo, ką reikia žinoti.
Kaip pasidalinti savo prototipu ir gauti atsiliepimų?
Kai tavo prototipas bus paruoštas, galėsi jį publikuoti ir pasidalinti nuoroda su bet kuo – partneriais, investuotojais, klientais ar testuotojais. Jie galės jį išbandyti tiesiogiai, o tu galėsi toliau jį tobulinti remiantis jų atsiliepimais – tiesiog bendraujant su Horizons.
Ar galiu savo prototipą paversti tikra, veikiančia svetaine?
Taip – ir būtent tuo Horizons išsiskiria iš tradicinių prototipų kūrimo įrankių. Kai norėsi žengti toliau nei prototipų kūrimas, tiesiog publikuok savo projektą kaip visiškai veikiančią svetainę ar programą vienu spustelėjimu. Hostingo paslaugos, domenas ir verslo el. paštas yra įtraukti į tavo planą.
O kadangi Horizons turi integruotą duomenų sistemą, tavo prototipas jau turi paruoštas duomenų bazes, vartotojų paskyras ir failų saugyklą – tad kai būsi norėsi plėstis, viskas, ko tau reikia, jau bus vietoje. Jokio kūrimo nuo nulio, jokių išorinių įrankių.
Kiek kainuoja sukurti prototipą naudojant „AI Builder“ prototipų kūrimo įrankį?
Gali pradėti nemokamai – nereikia kreditinės kortelės. Kai prisijungsi, gausi 5 DI kreditus, kad iškart pradėtum kurti. Kreditų naudojimas priklauso nuo kiekvienos užklausos sudėtingumo – paprastesni pakeitimai kainuoja mažiau nei vieną kreditą, didesniems kūriniams gali prireikti daugiau. Tavo nemokamų kreditų pakanka apibūdinti savo prototipą, pamatyti, kaip jis sukuriamas, ir pajusti, kas yra Horizons, prieš įsipareigojant. Kai būsi pasiruošęs publikuoti, tiesiog pereik prie vieno iš mūsų mokamų planų. Hostingas ir domenas jau įtraukti – tiesiog paspausk „Publikuoti“ ir tavo prototipas bus paleistas.