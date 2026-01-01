Paversk savo WhatsApp CRM su DI
Kaip sukurti WhatsApp CRM savo verslui
Aprašyk savo idėją arba pasirink šabloną
Prijunk WhatsApp prie savo CRM
Personalizuok savo CRM
Peržiūrėk mūsų išsamų vadovą
Pasirink šabloną. Pritaikyk jį sau.
Paruošti šablonai
CRM via WhatsApp (minimalist)
CRM via WhatsApp (green)
CRM via WhatsApp (violet)
Viskas, ko reikia norint sukurti CRM – vienoje vietoje
Sukurk ir valdyk pagal tavo poreikius pritaikytą CRM sistemą
Visiška duomenų nuosavybė
Integruotas DI
Pradėk nuo paruošto šablono
Profesionali infrastruktūra
WhatsApp CRM DUK
Kas yra WhatsApp CRM?
WhatsApp CRM yra įrankis, padedantis valdyti klientų santykius tiesiogiai naudojant WhatsApp. Užuot praraus pokalbių sekimą, gali tvarkyti kontaktus, sekti potencialius klientus pardavimų kanale ir sudaryti sandorius – visa tai vienoje vietoje. Skirtingai nuo tradicinių CRM sistemų, ji pasiekia tavo klientus ten, kur jie jau yra – per WhatsApp.
Ką galiu daryti su savo WhatsApp CRM?
Su WhatsApp CRM gali organizuoti ir valdyti savo kontaktus, sekti potencialius klientus per vizualų pardavimų procesą, automatizuoti žinutes ir priimti mokėjimus – viskas sujungta su tavo WhatsApp. Taip pat gali jį pritaikyti savo verslo poreikiams su DI, be jokių programavimo žinių.
Ar man reikia kokių nors programavimo įgūdžių norint sukurti WhatsApp CRM su DI?
Nereikia jokių programavimo įgūdžių. Naudodami „Hostinger AI Builder“ stiliaus programavimo platformą, galite susikurti savo „WhatsApp CRM“ tiesiog bendraudami su AI arba pradėti nuo iš anksto paruošto šablono ir pritaikyti jį savo kalba – jis pasirūpins kodu, dizainu ir turiniu už jus.
Kaip sukurti WhatsApp CRM naudojant Hostinger Horizons?
Su Hostinger Horizons WhatsApp CRM programėlę sukurti paprasta – tereikia kelių žingsnių:
- Pradėk nemokamai su mūsų DI programėlių kūrimo įrankiu arba vienu iš naudojimui paruoštų šablonų.
- Bendrauk su DI ir pritaikyk CRM verslo poreikiams – techninių įgūdžių nereikia, pakanka idėjas aprašyti paprastais žodžiais.
- Pasirink planą, kad galėtum daugiau kartų naudotis DI ir paleisk CRM vienu paspaudimu.
- Susiek WhatsApp su CRM per Twilio integraciją.
Daugiau informacijos rasi mūsų gide Kaip sukurti WhatsApp CRM smulkiajam verslui arba vaizdo pamokose.
Kiek laiko užtrunka aktyvuoti WhatsApp CRM?
Tai priklauso nuo to, kiek norite pritaikyti. Galite pradėti per kelias minutes su iš anksto paruoštu šablonu, bet jei norite pritaikyti kiekvieną detalę savo verslui, tai gali užtrukti ilgiau. Bet kuriuo atveju, „Hostinger AI Builder“ padaro procesą kuo greitesnį ir intuityvesnį – tiesiog bendraukite su AI, ir jis susitvarkys su sunkų darbą.
Ar galiu pritaikyti CRM savo konkretiems verslo poreikiams?
Taip – su „Hostinger AI Builder“ galite viską pritaikyti individualiems poreikiams. Tiesiog aprašykite, ko jums reikia, savais žodžiais, ir DI pritaikys dizainą, turinį ir funkcionalumą. Nesvarbu, ar jums reikia konkretaus pardavimo kanalo, pasirinktinių kontaktų laukų, ar unikalaus išdėstymo, galite jį tobulinti pokalbių metu, kol jis idealiai atitiks jūsų verslą.
Ar Hostinger Horizons yra nemokamas?
Hostinger Horizons nėra nemokamas, tačiau prieš pasirenkant planą, gali jį išbandyti. Peržiūrėk mūsų išsamų gidą kaip pradėti ir išnaudoti visas jo galimybes.