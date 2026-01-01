Paversk savo WhatsApp CRM su DI

Išnaudok savo kontaktus verslui – prijunk WhatsApp, valdyk potencialius klientus ir parduok daugiau.
Pradėk nemokamai

Nereikia kredito kortelės.

Paversk savo WhatsApp CRM su DI

Kaip sukurti WhatsApp CRM savo verslui

01

Aprašyk savo idėją arba pasirink šabloną

Apibūdink, kaip veikia tavo verslas, ir DI sukurs tau CRM sistemą, arba iškart pradėk naudotis vienu iš mūsų dizainerių sukurtų šablonų. Nereikia jokio programavimo.
02

Prijunk WhatsApp prie savo CRM

Vos keliais paspaudimais prijungsi savo WhatsApp prie CRM su Twilio integracija.
03

Personalizuok savo CRM

Susikurk CRM pagal savo poreikius. Tiesiog bendrauk su DI, kuris padės keisti dizainą, turinį ir puslapius.

Peržiūrėk mūsų išsamų vadovą

Sek mūsų vaizdo pamoką arba praktinį vadovą, kuriame pateikiamos išsamios instrukcijos, kaip per kelias minutes pereiti nuo idėjos prie įgyvendinto projekto:
Kaip sukurti WhatsApp CRM su DI

Kaip sukurti WhatsApp CRM su DI

Pamoka
Vaizdo įrašas

Pasirink šabloną. Pritaikyk jį sau.

Rinkis profesionaliai sukurtą šabloną, keisk jį su DI arba vaizdiniu redagavimu ir greičiau paleisk savo svetainę į internetą.

Paruošti šablonai

CRM via WhatsApp (minimalist)

CRM via WhatsApp (minimalist)

CRM via WhatsApp (green)

CRM via WhatsApp (green)

CRM via WhatsApp (violet)

CRM via WhatsApp (violet)

Viskas, ko reikia norint sukurti CRM – vienoje vietoje

Sukurk ir valdyk pagal tavo poreikius pritaikytą CRM sistemą

Sukurk ir valdyk pagal tavo poreikius pritaikytą CRM sistemą

Aprašykite, kaip veikia jūsų verslas, ir „AI Builder“ sukurs CRM, kuris tiksliai atitiks jūsų darbo eigą – jūsų produktų sąrašą, etiketes, tolesnių veiksmų ritmą. IT komandos nereikia.
Kitaip nei „WhatsApp“ ar socialinės žiniasklaidos parduotuvėse, dirbtinio intelekto kūrimo platforma paremta svetainė suteikia jums visišką klientų duomenų kontrolę ir apsaugo jus nuo platformos politikos pakeitimų ar paskyrų blokavimų.
DI sugeneruos atsakymus per kelias sekundes, o visą parą veikiantis klientų aptarnavimo pokalbių robotas padės verslui nesustoti net tau ilsintis.
CRM nereikia kurti nuo nulio. Šablonai suteikia startą – jau paruošta sudėtinga struktūra, programėlės architektūra ir darbo srautai.
Profesionalus hostingas, pasirinktinis domenas ir verslo el. paštas vienoje vietoje – viskas, ko reikia norint užsitarnauti pasitikėjimą savo auditorija.

Daugiau potencialių klientų. Daugiau sudarytų sandorių. Daugiau laiko sau.

Išbandyk nemokamai

Nereikia kredito kortelės.

WhatsApp CRM DUK

Čia pateikiami atsakymai į dažniausiai užduodamus klausimus apie WhatsApp CRM kūrimą.

WhatsApp CRM yra įrankis, padedantis valdyti klientų santykius tiesiogiai naudojant WhatsApp. Užuot praraus pokalbių sekimą, gali tvarkyti kontaktus, sekti potencialius klientus pardavimų kanale ir sudaryti sandorius – visa tai vienoje vietoje. Skirtingai nuo tradicinių CRM sistemų, ji pasiekia tavo klientus ten, kur jie jau yra – per WhatsApp.

Su WhatsApp CRM gali organizuoti ir valdyti savo kontaktus, sekti potencialius klientus per vizualų pardavimų procesą, automatizuoti žinutes ir priimti mokėjimus – viskas sujungta su tavo WhatsApp. Taip pat gali jį pritaikyti savo verslo poreikiams su DI, be jokių programavimo žinių.

Nereikia jokių programavimo įgūdžių. Naudodami „Hostinger AI Builder“ stiliaus programavimo platformą, galite susikurti savo „WhatsApp CRM“ tiesiog bendraudami su AI arba pradėti nuo iš anksto paruošto šablono ir pritaikyti jį savo kalba – jis pasirūpins kodu, dizainu ir turiniu už jus.

Su Hostinger Horizons WhatsApp CRM programėlę sukurti paprasta – tereikia kelių žingsnių:

  • Pradėk nemokamai su mūsų DI programėlių kūrimo įrankiu arba vienu iš naudojimui paruoštų šablonų.
  • Bendrauk su DI ir pritaikyk CRM verslo poreikiams – techninių įgūdžių nereikia, pakanka idėjas aprašyti paprastais žodžiais.
  • Pasirink planą, kad galėtum daugiau kartų naudotis DI ir paleisk CRM vienu paspaudimu.
  • Susiek WhatsApp su CRM per Twilio integraciją.

Daugiau informacijos rasi mūsų gide Kaip sukurti WhatsApp CRM smulkiajam verslui arba vaizdo pamokose.

Tai priklauso nuo to, kiek norite pritaikyti. Galite pradėti per kelias minutes su iš anksto paruoštu šablonu, bet jei norite pritaikyti kiekvieną detalę savo verslui, tai gali užtrukti ilgiau. Bet kuriuo atveju, „Hostinger AI Builder“ padaro procesą kuo greitesnį ir intuityvesnį – tiesiog bendraukite su AI, ir jis susitvarkys su sunkų darbą.

Taip – ​​su „Hostinger AI Builder“ galite viską pritaikyti individualiems poreikiams. Tiesiog aprašykite, ko jums reikia, savais žodžiais, ir DI pritaikys dizainą, turinį ir funkcionalumą. Nesvarbu, ar jums reikia konkretaus pardavimo kanalo, pasirinktinių kontaktų laukų, ar unikalaus išdėstymo, galite jį tobulinti pokalbių metu, kol jis idealiai atitiks jūsų verslą.

Hostinger Horizons nėra nemokamas, tačiau prieš pasirenkant planą, gali jį išbandyti. Peržiūrėk mūsų išsamų gidą kaip pradėti ir išnaudoti visas jo galimybes.

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