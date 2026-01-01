Tavo verslas, tavo individuali užsakymų sistema – sukurta vos per kelias minutes
Viskas, ko reikia norint pradėti priimti užsakymus internetu
Sukurk rezervavimo svetainę arba programėlę
Viskas, ko reikia augimui
Hostingas, domenas ir el. paštas – viskas įskaičiuota. Lengvas rinkodaros ir mokėjimo įrankių nustatymas: SEO, Stripe, PayPal, AdSense ir dar daugiau.
Automatiškai siųsk patvirtinimus
Kiekvienas užsakymas sugeneruoja momentinį patvirtinimo el. laišką – nereikia atskirai rašyti priminimų, išvengi praleistų susitikimų ar klientų vaikymosi.
Sinchronizuok su įrankiais, kuriuos jau naudoji
Sukurk rezervavimo svetainę arba programėlę
Viskas, ko reikia augimui
Hostingas, domenas ir el. paštas – viskas įskaičiuota. Lengvas rinkodaros ir mokėjimo įrankių nustatymas: SEO, Stripe, PayPal, AdSense ir dar daugiau.
Automatiškai siųsk patvirtinimus
Kiekvienas užsakymas sugeneruoja momentinį patvirtinimo el. laišką – nereikia atskirai rašyti priminimų, išvengi praleistų susitikimų ar klientų vaikymosi.
Sinchronizuok su įrankiais, kuriuos jau naudoji
Tavo internetinė rezervacija, sukurta taip, kaip nori tu
Paslaugų užsakymas
Rezervacijų sistema
Susitikimų rezervavimas
Renginių bilietų pardavimas
Kaip sukurti individualų užsakymų puslapį arba programėlę su DI
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Ką naudotojai sako apie Hostinger Horizons
„Vibe“ kodavimas sutrumpina kūrimo laiką 45 %, o tokios priemonės kaip „Hostinger AI Builder“ natūralią kalbą paverčia veikiančiais prototipais per kelias valandas, o ne savaites. Programinės įrangos kūrimo pradžios barjeras yra gerokai mažesnis.
Neseniai turėjau galimybę išbandyti naują @Hostinger Horizons DI programų kūrimo įrankį ir turiu pasakyti, kad likau sužavėtas. 😎
Hostinger Horizons gali būti efektyviausias Vibe kodo įrankis kuriant milijono dolerių vertės programas.
Hostinger Horizons – naujas ir inovatyvus būdas kurti MVP ir išbandyti idėjas prieš jų imantis.
Nepatikėsite, kaip paprasta sukurti tai, ko norite savo svetainei ir klientams, naudojant „Hostinger“ dirbtinio intelekto kūrimo įrankį! Tiesiog nuostabu – įsitikinkite patys!
Hostinger Horizons – tai įrankis, kuris padės įgyvendinti tavo idėją – tiesiog ją paaiškink ir džiaukis rezultatu.
Man labai patinka, kaip viskas klostosi su @Hostinger AI Builder! Buvo labai smagu bendrauti su naujuoju DI atnaujinimu. Jis pakeitė žaidimo taisykles ne tik man, bet ir daugeliui kitų, kuriuos pažįstu.
Įdomu, kaip „Hostinger“ sukūrė „AI Builder“... Neįtikėtina, kaip greitai jis leidžia bet kam diegti tiek priekinę, tiek galinę dalis.
Net negaliu pasakyti, kiek laiko šis projektas laukė mano „kadų kada nors“ sąraše, KOL jūs nesukūrėte DI kūrimo priemonės. Nieko neišmanau apie žiniatinklio programų kodavimą. 0 ir štai jis. Mano svajonių projektas, kuriuo galėčiau padėti kolegoms, yra GYVENIMAS. Valio!
Hostinger Horizons tikrai keičia žaidimo taisykles. Mano web programoje buvo ypač paprasta nustatyti subdomeną tinklaraščiui. Wow!
Dabar galite kurti žiniatinklio programas tiesiog įvesdami komandą „Hostinger AI Builder“ programoje. Tikrai šaunu!
Išbandžiau Hostinger Horizons ir tai pakeitė žaidimo taisykles! Šis DI programų kūrimo įrankis neprogramuojant sukuria stilingas svetaines ir programėles per kelias minutes: kuria dizainą, kodą ir tekstą už tave. Verta išbandyti.
Tai tarsi aukščiausio lygio programuotojas, pasiruošęs tau padėti sukurti viską, ką gali įsivaizduoti.
Hostinger Horizons leidžia sukurti daug gražių dalykų. Su juo nuveiksi daugiau, nei su įprastu svetainių kūrimo įrankiu.
Individualus užsakymų puslapis ir programėlės DUK
Kas yra paslaugų rezervacijų puslapis ar programėlė?
Pasirinktinis rezervavimo puslapis arba programėlė leidžia jūsų klientams planuoti susitikimus, rezervuoti staliuką arba užsiregistruoti į užsiėmimą – tiesiogiai internetu, bet kuriuo metu. Skirtingai nuo standartinės rezervavimo programinės įrangos, kuri užsandarina naudingas funkcijas už brangių planų arba apmokestina jus už tai, ko niekada nenaudosite, – pritaikytas sprendimas kuriamas atsižvelgiant į jūsų konkrečius verslo poreikius. Jūsų paslaugas, jūsų prekės ženklą, jūsų darbo eigą ir tik tas funkcijas, kurios jums iš tikrųjų svarbios.
Su „AI Builder“ galite sukurti būtent tai, ko jums reikia – paprastą susitikimų rezervavimo puslapį savo salonui, rezervavimo sistemą savo restoranui, užsiėmimų rezervavimo svetainę savo sporto studijai arba renginio registracijos puslapį kitam seminarui. Nieko daugiau ir nieko mažiau.
Kokio tipo įmonės gali naudoti „AI Builder“ užsakymams priimti?
Bet kuri įmonė, priimanti susitikimus ar rezervacijas – salonai, terapeutai, treneriai, konsultantai, restoranai, sporto studijos, renginių organizatoriai, nekilnojamojo turto agentai ir kt. Jei jūsų verslas priklauso nuo rezervacijų, „AI Builder“ gali sukurti individualų sprendimą, atitinkantį jūsų darbo būdą.
Ar rezervacijų puslapiui ar programėlei sukurti reikia programavimo arba techninių žinių?
Visai ne. Horizons veikia pokalbio principu – tai dažnai vadinama svetainių kūrimu be programavimo. Tiesiog paprastai aprašyk, ko nori, o DI kurs realiuoju laiku.
Nori pridėti patvirtinimo el. laišką? Tiesiog paprašyk. Reikia sinchronizuoti su Google Calendar? Aprašyk, ko reikia. Nori pakeisti rezervacijos formos spalvą? Pasakyk Horizons ir tai bus atlikta per kelias sekundes.
Horizons veikia daugiau nei 80 kalbų, todėl gali kurti savais žodžiais – techninių terminų nereikės. Jei ši sąvoka nauja, mūsų svetainių kūrimo be programavimo gidas padės suprasti viską, ko reikia pradžiai.
Ar galiu automatiškai siųsti rezervacijų patvirtinimus?
Taip – po kiekvienos rezervacijos klientui gali būti iškart išsiųstas patvirtinimo el. laiškas, todėl nereikės rašyti rankiniu būdu ir sumažės praleistų rezervacijų rizika.
Ar galiu sinchronizuoti rezervacijų puslapį ar programėlę su Google Calendar arba Calendly?
Taip. Tiesiog nurodykite „AI Builder“ prijungti jūsų rezervavimo puslapį arba programėlę prie „Google“ kalendoriaus, „Calendly“ arba bet kurio kito įrankio, kurį jau naudojate, tada vykdykite „AI Builder“ pateiktas instrukcijas, kad gautumėte API raktą. Kai bendrinsite prašomą informaciją, „AI Builder“ atliks visa kita.
Ar mano klientai gali susikurti paskyras ir patys valdyti savo rezervacijas?
Taip, Horizons turi integruotą backend, todėl gali kurti rezervacijų svetaines ir programėles su naudotojų autentifikavimu bei paskyrų valdymu. Tai reiškia, kad klientai galės prisijungti, matyti būsimas rezervacijas ir valdyti savo apsilankymus – tau nereikės jokių išorinių įrankių ar techninių nustatymų.
O jei verslui augant reikės ką nors pakeisti?
Atnaujinti užsakymo puslapį ar programėlę yra taip pat paprasta, kaip ir ją sukurti. Tiesiog grįžkite į savo projektą, atidarykite jį ir tęskite pokalbį su „AI Builder“ – aprašykite, ką norite pakeisti, o visa kita pasirūpins jis. Visa tai yra „Vibe“ kodavimo patirties dalis, nereikia jokio kūrėjo.
O jei turite techninių žinių arba norite plėstis toliau, „AI Builder“ suteikia jums visišką prieigą prie kodo – kad galėtumėte jį pritaikyti tiek, kiek jums reikia.
Nuo ko pradėti kuriant rezervacijų puslapį ar programėlę su Horizons?
Čia pat – tiesiog spustelėk „Pradėti nemokamai.“ Kreditinės kortelės nereikia. Prisijungus, gausi 5 DI kreditus, kad iškart pradėtum kurti. Kreditų naudojimas priklauso nuo kiekvienos užklausos sudėtingumo – paprastesni pakeitimai kainuoja mažiau nei vieną kreditą, didesniems projektams gali prireikti daugiau. Tavo nemokamų kreditų pakanka, kad apibūdintum savo užsakymų puslapį ar programėlę, pamatytum, kaip ji sukuriama, ir pajustum, ką gali Horizons, prieš įsipareigojant.
Verta žinoti: DI kreditai taip pat naudojami bet kokioms DI funkcijoms tavo puslapyje ar programėlėje – pavyzdžiui, pokalbių robotui ar išmaniai paieškai – bet tik tada, kai tavo vartotojai su jomis sąveikauja.
Kai svetainė bus paruošta publikuoti, tiesiog pereik prie vieno iš mūsų mokamų planų. Hostingas ir domenas jau įtraukti, todėl nieko daugiau nereikia nustatyti – tiesiog spustelėk „Publikuoti“ ir tavo užsakymų puslapis ar programėlė taps aktyvi.
Trūksta kreditų? Gali papildyti bet kada ir stebėti savo naudojimą valdymo skydelyje.
Kuo Horizons skiriasi nuo Hostinger Website Builder kuriant rezervacijų puslapius?
„Hostinger“ siūlo du būdus, kaip sukurti rezervavimo puslapį – naudojant „AI Builder“ įvaizdžio kodavimo platformą ir „Hostinger“ svetainių kūrimo priemonę, veikiančią vilkimo principu, – o skirtumas jau slypi pavadinime.
„Hostinger“ svetainių kūrimo priemonė leidžia pradėti nuo šablono arba sugeneruoti rezervavimo svetainę iš aprašymo, o tada ją pritaikyti vilkant iš anksto sukurtus elementus. Tai puikiai tinka visiems, kuriems reikia švarios, paprastos rezervavimo svetainės, kuri greitai veiktų.
„Horizons“ taiko pokalbių metodą – jūs kalbatės su DI, o jis pritaiko pakeitimus realiuoju laiku, suteikdamas jums daug daugiau pritaikymo laisvės. Dėl integruotos vidinės sistemos ji taip pat leidžia kurti sudėtingesnius projektus, pvz., rezervavimo programėles su vartotojų prisijungimais ir narystės funkcijomis. O tiems, kurie to nori, galima naudotis visišku kodu.
Abi priemonės sukurtos žmonėms be techninių žinių – skirtumas priklauso nuo to, kaip jums patinka kurti ir kiek lankstumo jums reikia.