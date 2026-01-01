Tavo verslas, tavo individuali užsakymų sistema – sukurta vos per kelias minutes

Nuo konsultacijų rezervavimo svetainių iki restoranų rezervavimo programėlių – apibūdink, ko tau reikia, ir Horizons tai sukurs. Gauk užsakymus, siųsk patvirtinimus ir valdyk susitikimus – viskas vienoje vietoje.
Pradėk nemokamai

Mokami planai vos nuo 2,99 €/mėn.

Tavo verslas, tavo individuali užsakymų sistema – sukurta vos per kelias minutes

Viskas, ko reikia norint pradėti priimti užsakymus internetu

Nuo rezervacijos puslapio sukūrimo iki patvirtinimų siuntimo ir kalendoriaus sinchronizavimo – „AI Builder“ pasirūpina viskuo.

Sukurk rezervavimo svetainę arba programėlę

Publikuok užsakymams paruoštus puslapius per kelias minutes – tiesiog bendrauk su DI arba naudok šablonus.
Sukurk rezervavimo svetainę arba programėlę

Viskas, ko reikia augimui

Hostingas, domenas ir el. paštas – viskas įskaičiuota. Lengvas rinkodaros ir mokėjimo įrankių nustatymas: SEO, Stripe, PayPal, AdSense ir dar daugiau.

Viskas, ko reikia augimui

Automatiškai siųsk patvirtinimus

Kiekvienas užsakymas sugeneruoja momentinį patvirtinimo el. laišką – nereikia atskirai rašyti priminimų, išvengi praleistų susitikimų ar klientų vaikymosi.

Automatiškai siųsk patvirtinimus

Sinchronizuok su įrankiais, kuriuos jau naudoji

Prijunk savo užsakymų sistemą prie Google kalendoriaus, Calendly ar kitų įrankių, kuriais pasitiki – tiesiog paprašyk Horizons, ir jis viską sutvarkys už tave.
Sinchronizuok su įrankiais, kuriuos jau naudoji

Sukurk rezervavimo svetainę arba programėlę

Publikuok užsakymams paruoštus puslapius per kelias minutes – tiesiog bendrauk su DI arba naudok šablonus.
Sukurk rezervavimo svetainę arba programėlę

Viskas, ko reikia augimui

Hostingas, domenas ir el. paštas – viskas įskaičiuota. Lengvas rinkodaros ir mokėjimo įrankių nustatymas: SEO, Stripe, PayPal, AdSense ir dar daugiau.

Viskas, ko reikia augimui

Automatiškai siųsk patvirtinimus

Kiekvienas užsakymas sugeneruoja momentinį patvirtinimo el. laišką – nereikia atskirai rašyti priminimų, išvengi praleistų susitikimų ar klientų vaikymosi.

Automatiškai siųsk patvirtinimus

Sinchronizuok su įrankiais, kuriuos jau naudoji

Prijunk savo užsakymų sistemą prie Google kalendoriaus, Calendly ar kitų įrankių, kuriais pasitiki – tiesiog paprašyk Horizons, ir jis viską sutvarkys už tave.
Sinchronizuok su įrankiais, kuriuos jau naudoji

Tavo internetinė rezervacija, sukurta taip, kaip nori tu

Atrask populiariausius užsakymų projektus, kuriuos žmonės kuria su Horizons – visi projektai sukurti tiesiog aprašius, ko tau reikia.
Tavo internetinė rezervacija, sukurta taip, kaip nori tu

Paslaugų užsakymas

Sukurk rezervacijos puslapį savo grožio salonui, asmeninėms treniruotėms, valymo ar remonto paslaugoms, šunų vedžiojimui ir dar daugiau – tavo klientai rezervuoja internetu, o tu gali susitelkti į darbą.
Nuo restoranų staliukų ir atostogų nuomos iki bendradarbystės erdvių – leisk klientams rezervuoti savo vietą internetu, bet kada.
Esi gydytojas, odontologas, terapeutas, gyvenimo būdo konsultantas, konsultantas ar mokytojas – suteik savo klientams paprastą, profesionalų būdą registruotis vizitui.
Parduok registracijas į seminarus, meistriškumo kursus, internetinius seminarus su vietų limitais arba internetinius kursus su laukiančiųjų sąrašais – viskas valdoma vienoje vietoje.

Kaip sukurti individualų užsakymų puslapį arba programėlę su DI

01

Aprašyk savo idėją

Apibūdink rezervavimo svetainę ar programėlę, kurios reikia tavo verslui, ir stebėk, kaip ji įgyvendinama – arba pasirink šabloną, kad pradėtum dar greičiau.
02

Redaguok ir testuok

Patobulink savo užsakymų puslapį susirašinėjant su DI – pridėk savo paslaugas, laisvus laikus ir bet kokią informaciją, kurios reikia tavo klientams. Peržiūrėk prieš publikuojant.
03

Publikuok vienu paspaudimu

Paskelbk, prijunk domeną ir gali pradėti verslą – tavo klientai gali iškart užsisakyti.

Pasirink šabloną. Pritaikyk jį sau.

Rinkis profesionaliai sukurtą šabloną, keisk jį su DI arba vaizdiniu redagavimu ir greičiau paleisk savo svetainę į internetą.

Paruošti šablonai

Prestige (real estate agent)

Prestige (real estate agent)

Medicare (doctor)

Medicare (doctor)

Ayana (chiropractor)

Ayana (chiropractor)

Reikia daugiau patarimų?

Peržiūrėk išsamius vadovus, detalias instrukcijas ir paaiškinimus, kurie per itin trumpą laiką padės tau iš pradedančiojo tapti DI ekspertu. Gauk viską, ko reikia pirmajam DI projektui sukurti – ir dar daugiau.
Pradžios vadovas

Pradžios vadovas

Pamoka
Vaizdo įrašas
Patobulink savo užklausas

Patobulink savo užklausas

Pamoka
Vaizdo įrašas
Dažnos klaidos, kurių reikia vengti

Dažnos klaidos, kurių reikia vengti

Pamoka
Vaizdo įrašas

Sužinok, ką dar Horizons gali sukurti tavo verslui

El. prekybos programėlės ir parduotuvės

Verslo pristatymas

Vidiniai įrankiai

Pasirinktinė CRM

Ką naudotojai sako apie Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

„Vibe“ kodavimas sutrumpina kūrimo laiką 45 %, o tokios priemonės kaip „Hostinger AI Builder“ natūralią kalbą paverčia veikiančiais prototipais per kelias valandas, o ne savaites. Programinės įrangos kūrimo pradžios barjeras yra gerokai mažesnis.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Neseniai turėjau galimybę išbandyti naują @Hostinger Horizons DI programų kūrimo įrankį ir turiu pasakyti, kad likau sužavėtas. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons gali būti efektyviausias Vibe kodo įrankis kuriant milijono dolerių vertės programas.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Rinkodaros specialistė

Hostinger Horizons – naujas ir inovatyvus būdas kurti MVP ir išbandyti idėjas prieš jų imantis.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Nepatikėsite, kaip paprasta sukurti tai, ko norite savo svetainei ir klientams, naudojant „Hostinger“ dirbtinio intelekto kūrimo įrankį! Tiesiog nuostabu – įsitikinkite patys!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Teksto generatorius

Hostinger Horizons – tai įrankis, kuris padės įgyvendinti tavo idėją – tiesiog ją paaiškink ir džiaukis rezultatu.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Man labai patinka, kaip viskas klostosi su @Hostinger AI Builder! Buvo labai smagu bendrauti su naujuoju DI atnaujinimu. Jis pakeitė žaidimo taisykles ne tik man, bet ir daugeliui kitų, kuriuos pažįstu.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Įdomu, kaip „Hostinger“ sukūrė „AI Builder“... Neįtikėtina, kaip greitai jis leidžia bet kam diegti tiek priekinę, tiek galinę dalis.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Net negaliu pasakyti, kiek laiko šis projektas laukė mano „kadų kada nors“ sąraše, KOL jūs nesukūrėte DI kūrimo priemonės. Nieko neišmanau apie žiniatinklio programų kodavimą. 0 ir štai jis. Mano svajonių projektas, kuriuo galėčiau padėti kolegoms, yra GYVENIMAS. Valio!

Jordi Robert
Jordi Robert
Įkūrėjas

Hostinger Horizons tikrai keičia žaidimo taisykles. Mano web programoje buvo ypač paprasta nustatyti subdomeną tinklaraščiui. Wow!

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Dabar galite kurti žiniatinklio programas tiesiog įvesdami komandą „Hostinger AI Builder“ programoje. Tikrai šaunu!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Išbandžiau Hostinger Horizons ir tai pakeitė žaidimo taisykles! Šis DI programų kūrimo įrankis neprogramuojant sukuria stilingas svetaines ir programėles per kelias minutes: kuria dizainą, kodą ir tekstą už tave. Verta išbandyti.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Tai tarsi aukščiausio lygio programuotojas, pasiruošęs tau padėti sukurti viską, ką gali įsivaizduoti.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Antrepreneris

Hostinger Horizons leidžia sukurti daug gražių dalykų. Su juo nuveiksi daugiau, nei su įprastu svetainių kūrimo įrankiu.

Metas paleisti savo individualų rezervacijų projektą?

Išbandyk nemokamai

Nereikia kredito kortelės

Individualus užsakymų puslapis ir programėlės DUK

Pasirinktinis rezervavimo puslapis arba programėlė leidžia jūsų klientams planuoti susitikimus, rezervuoti staliuką arba užsiregistruoti į užsiėmimą – tiesiogiai internetu, bet kuriuo metu. Skirtingai nuo standartinės rezervavimo programinės įrangos, kuri užsandarina naudingas funkcijas už brangių planų arba apmokestina jus už tai, ko niekada nenaudosite, – pritaikytas sprendimas kuriamas atsižvelgiant į jūsų konkrečius verslo poreikius. Jūsų paslaugas, jūsų prekės ženklą, jūsų darbo eigą ir tik tas funkcijas, kurios jums iš tikrųjų svarbios.

Su „AI Builder“ galite sukurti būtent tai, ko jums reikia – paprastą susitikimų rezervavimo puslapį savo salonui, rezervavimo sistemą savo restoranui, užsiėmimų rezervavimo svetainę savo sporto studijai arba renginio registracijos puslapį kitam seminarui. Nieko daugiau ir nieko mažiau.

Bet kuri įmonė, priimanti susitikimus ar rezervacijas – salonai, terapeutai, treneriai, konsultantai, restoranai, sporto studijos, renginių organizatoriai, nekilnojamojo turto agentai ir kt. Jei jūsų verslas priklauso nuo rezervacijų, „AI Builder“ gali sukurti individualų sprendimą, atitinkantį jūsų darbo būdą.

Visai ne. Horizons veikia pokalbio principu – tai dažnai vadinama svetainių kūrimu be programavimo. Tiesiog paprastai aprašyk, ko nori, o DI kurs realiuoju laiku.

Nori pridėti patvirtinimo el. laišką? Tiesiog paprašyk. Reikia sinchronizuoti su Google Calendar? Aprašyk, ko reikia. Nori pakeisti rezervacijos formos spalvą? Pasakyk Horizons ir tai bus atlikta per kelias sekundes.

Horizons veikia daugiau nei 80 kalbų, todėl gali kurti savais žodžiais – techninių terminų nereikės. Jei ši sąvoka nauja, mūsų svetainių kūrimo be programavimo gidas padės suprasti viską, ko reikia pradžiai.

Taip – po kiekvienos rezervacijos klientui gali būti iškart išsiųstas patvirtinimo el. laiškas, todėl nereikės rašyti rankiniu būdu ir sumažės praleistų rezervacijų rizika.

Taip. Tiesiog nurodykite „AI Builder“ prijungti jūsų rezervavimo puslapį arba programėlę prie „Google“ kalendoriaus, „Calendly“ arba bet kurio kito įrankio, kurį jau naudojate, tada vykdykite „AI Builder“ pateiktas instrukcijas, kad gautumėte API raktą. Kai bendrinsite prašomą informaciją, „AI Builder“ atliks visa kita.

Taip, Horizons turi integruotą backend, todėl gali kurti rezervacijų svetaines ir programėles su naudotojų autentifikavimu bei paskyrų valdymu. Tai reiškia, kad klientai galės prisijungti, matyti būsimas rezervacijas ir valdyti savo apsilankymus – tau nereikės jokių išorinių įrankių ar techninių nustatymų.

Atnaujinti užsakymo puslapį ar programėlę yra taip pat paprasta, kaip ir ją sukurti. Tiesiog grįžkite į savo projektą, atidarykite jį ir tęskite pokalbį su „AI Builder“ – aprašykite, ką norite pakeisti, o visa kita pasirūpins jis. Visa tai yra „Vibe“ kodavimo patirties dalis, nereikia jokio kūrėjo.

O jei turite techninių žinių arba norite plėstis toliau, „AI Builder“ suteikia jums visišką prieigą prie kodo – kad galėtumėte jį pritaikyti tiek, kiek jums reikia.

Čia pat – tiesiog spustelėk „Pradėti nemokamai.“ Kreditinės kortelės nereikia. Prisijungus, gausi 5 DI kreditus, kad iškart pradėtum kurti. Kreditų naudojimas priklauso nuo kiekvienos užklausos sudėtingumo – paprastesni pakeitimai kainuoja mažiau nei vieną kreditą, didesniems projektams gali prireikti daugiau. Tavo nemokamų kreditų pakanka, kad apibūdintum savo užsakymų puslapį ar programėlę, pamatytum, kaip ji sukuriama, ir pajustum, ką gali Horizons, prieš įsipareigojant.

Verta žinoti: DI kreditai taip pat naudojami bet kokioms DI funkcijoms tavo puslapyje ar programėlėje – pavyzdžiui, pokalbių robotui ar išmaniai paieškai – bet tik tada, kai tavo vartotojai su jomis sąveikauja.

Kai svetainė bus paruošta publikuoti, tiesiog pereik prie vieno iš mūsų mokamų planų. Hostingas ir domenas jau įtraukti, todėl nieko daugiau nereikia nustatyti – tiesiog spustelėk „Publikuoti“ ir tavo užsakymų puslapis ar programėlė taps aktyvi.

Trūksta kreditų? Gali papildyti bet kada ir stebėti savo naudojimą valdymo skydelyje.

„Hostinger“ siūlo du būdus, kaip sukurti rezervavimo puslapį – naudojant „AI Builder“ įvaizdžio kodavimo platformą ir „Hostinger“ svetainių kūrimo priemonę, veikiančią vilkimo principu, – o skirtumas jau slypi pavadinime.

„Hostinger“ svetainių kūrimo priemonė leidžia pradėti nuo šablono arba sugeneruoti rezervavimo svetainę iš aprašymo, o tada ją pritaikyti vilkant iš anksto sukurtus elementus. Tai puikiai tinka visiems, kuriems reikia švarios, paprastos rezervavimo svetainės, kuri greitai veiktų.

„Horizons“ taiko pokalbių metodą – jūs kalbatės su DI, o jis pritaiko pakeitimus realiuoju laiku, suteikdamas jums daug daugiau pritaikymo laisvės. Dėl integruotos vidinės sistemos ji taip pat leidžia kurti sudėtingesnius projektus, pvz., rezervavimo programėles su vartotojų prisijungimais ir narystės funkcijomis. O tiems, kurie to nori, galima naudotis visišku kodu.

Abi priemonės sukurtos žmonėms be techninių žinių – skirtumas priklauso nuo to, kaip jums patinka kurti ir kiek lankstumo jums reikia.

Mums rūpi tavo privatumas

Šioje svetainėje naudojami slapukai, kurie reikalingi tinkamam svetainės veikimui ir duomenų apie tai, kaip joje elgiasi naudotojai, gavimui, o taip pat ir rinkodaros tikslais. Sutikdami pritariate slapukų įrenginyje saugojimui, kad būtų galima taikyti reklamas, jas suasmeninti ir atlikti analizę, kaip aprašyta mūsų Slapukų politikoje.