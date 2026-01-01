SaaS programas kurti dabar paprasta

Lengvai paverskite savo mikro SaaS programėlės idėją gyvu produktu naudodami „Hostinger AI Builder“ platformą be kodo.
Pradėk nemokamai

Mokami planai vos nuo 2,99 €/mėn.

SaaS programas kurti dabar paprasta

Kurk SaaS su Horizons be kodo – greičiau ir paprasčiau

Viskas, ko reikia sukurti, paleisti ir plėsti savo SaaS.

Visapusiškas DI partneris

Tiesiog apibūdink savo SaaS idėją ir DI ją sukurs – nuo serverio logikos iki dizaino – visiškai veikiantį produktą, paruoštą paleisti per kelias minutes. Jokio programavimo, jokios techninės komandos ar laukimo.
Visapusiškas DI partneris

Viskas, ko reikia publikavimui internete

Hostingas, domenas, el. paštas ir SEO optimizavimas – viskas įskaičiuota. Jokių atskirų paskyrų ar sudėtingo nustatymo.

Viskas, ko reikia publikavimui internete

Integruota duomenų bazė

Integruotos duomenų bazės, vartotojų paskyros ir failų saugykla – nereikia jokių išorinių įrankių – todėl tavo SaaS iš karto veikia kaip tikras produktas.

Integruota duomenų bazė

Užsidirbk iš karto

Siūlyk kelis planus su paprastu perėjimu tarp jų – bet kada gali atnaujinti arba sumažinti planą. 0 % transakcijų mokesčiai ir Stripe integracija leidžia lengvai uždirbti pasikartojančias pajamas.
Užsidirbk iš karto

Visapusiškas DI partneris

Tiesiog apibūdink savo SaaS idėją ir DI ją sukurs – nuo serverio logikos iki dizaino – visiškai veikiantį produktą, paruoštą paleisti per kelias minutes. Jokio programavimo, jokios techninės komandos ar laukimo.
Visapusiškas DI partneris

Viskas, ko reikia publikavimui internete

Hostingas, domenas, el. paštas ir SEO optimizavimas – viskas įskaičiuota. Jokių atskirų paskyrų ar sudėtingo nustatymo.

Viskas, ko reikia publikavimui internete

Integruota duomenų bazė

Integruotos duomenų bazės, vartotojų paskyros ir failų saugykla – nereikia jokių išorinių įrankių – todėl tavo SaaS iš karto veikia kaip tikras produktas.

Integruota duomenų bazė

Užsidirbk iš karto

Siūlyk kelis planus su paprastu perėjimu tarp jų – bet kada gali atnaujinti arba sumažinti planą. 0 % transakcijų mokesčiai ir Stripe integracija leidžia lengvai uždirbti pasikartojančias pajamas.
Užsidirbk iš karto

SaaS sprendimai, kuriuos gali sukurti – jokio programavimo, tik tavo kūrybiškumas

Atrask SaaS produktų tipus, kuriuos gali kurti naudodamas Hostinger Horizons – nuo verslo įrankių iki skaitmeninių paslaugų – visa tai valdoma paprastais raginimais.
SaaS sprendimai, kuriuos gali sukurti – jokio programavimo, tik tavo kūrybiškumas

Edukacinis mikro SaaS

Kurk mokymosi įrankius – mini kursus, kalbos praktiką, sertifikatus, kurie padeda mokytojams ir nedidelėms mokymo komandoms vesti struktūruotas pamokas ir sekti pažangą, nenaudojant pilnos LMS.Pradėti kurti
Kurk CRM, kuris padeda sekti klientus, valdyti santykius ir didinti pardavimus – siūlyk jį kaip prenumeruojamą sprendimą komandoms ir agentūroms.Pradėti kurti
Padėk vartotojams kurti įrašų tekstus, idėjas, grotažymes, įtraukiantį pradžios tekstą ir platformoms paruoštą turinį iš paprastų užklausų.Pradėti kurti
Kad restoranai galėtų valdyti rezervacijas, sekti staliukų užimtumą ir siųsti patvirtinimo el. laiškus – sukurk nišinį rezervacijos įrankį ir pasiūlyk jį maitinimo sektoriaus verslams.Pradėti kurti
Kurk programėles treniruočių planavimui, progreso sekimui, mitybos planams ir iššūkiams, kurios padeda naudotojams išlaikyti nuoseklumą, o treneriams ir kūrėjams leidžia parduoti savo programas.Pradėti kurti
Sukurk savo tinklalaidžių platformą – dalinkis serijomis, augink savo auditoriją ir parduok aukščiausios kokybės arba išskirtinį turinį per prenumeratas.Pradėti kurti
Sukurk uždarą platformą, kur nariai moka už prieigą prie išskirtinio turinio, kursų ar bendruomenės – nustatyk savo kainas, valdyk prenumeratas ir augink pasikartojančias pajamas.Pradėti kurti

Kaip sukurti SaaS programą

01

Apibūdink savo idėją

Papasakok DI, ką turi daryti tavo SaaS produktas, ir stebėk, kaip jis virsta realybe – arba pasirink šabloną, kad pradėtum dar greičiau.
02

Pasirink platformą ir įrankius

Tobulink savo projektą su DI – koreguok funkcijas, mokėjimus ir prisijungimus bei peržiūrėk realiu laiku prieš paleidžiant sprendimą į internetą.
03

Publikuok vienu paspaudimu

Spausk Publikuoti ir tavo SaaS bus paleistas – su hostingu, domenu ir SEO optimizavimu. Galėsi iškart pradėti pirmųjų naudotojų įtraukimą.

Pasirink šabloną. Pritaikyk jį sau.

Rinkis profesionaliai sukurtą šabloną, keisk jį su DI arba vaizdiniu redagavimu ir greičiau paleisk savo svetainę į internetą.

Paruošti šablonai

Live Q&A tool

Live Q&A tool

Real estate CRM

Real estate CRM

Quiz maker (modern)

Quiz maker (modern)

Nori sužinoti daugiau?

Peržiūrėk išsamius vadovus, detalias instrukcijas ir paaiškinimus, kurie per itin trumpą laiką padės tau iš pradedančiojo tapti DI ekspertu. Gauk viską, ko reikia pirmajam DI projektui sukurti – ir dar daugiau.
Kas yra SaaS?

Kas yra SaaS?

Pamoka
Kaip sukurti SaaS produktą?

Kaip sukurti SaaS produktą?

Pamoka
Mikro SaaS idėjos

Mikro SaaS idėjos

Pamoka
Vaizdo įrašas

Daugiau būdų užsidirbti su Horizons

Pardavinėk internetu

Gauti užsakymus

Sukurk pritaikytus DI įrankius

Sukurk šabloną ir užsidirbk komisinius

Ką naudotojai sako apie Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

„Vibe“ kodavimas sutrumpina kūrimo laiką 45 %, o tokios priemonės kaip „Hostinger AI Builder“ natūralią kalbą paverčia veikiančiais prototipais per kelias valandas, o ne savaites. Programinės įrangos kūrimo pradžios barjeras yra gerokai mažesnis.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Neseniai turėjau galimybę išbandyti naują @Hostinger Horizons DI programų kūrimo įrankį ir turiu pasakyti, kad likau sužavėtas. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons gali būti efektyviausias Vibe kodo įrankis kuriant milijono dolerių vertės programas.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Rinkodaros specialistė

Hostinger Horizons – naujas ir inovatyvus būdas kurti MVP ir išbandyti idėjas prieš jų imantis.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Nepatikėsite, kaip paprasta sukurti tai, ko norite savo svetainei ir klientams, naudojant „Hostinger“ dirbtinio intelekto kūrimo įrankį! Tiesiog nuostabu – įsitikinkite patys!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Teksto generatorius

Hostinger Horizons – tai įrankis, kuris padės įgyvendinti tavo idėją – tiesiog ją paaiškink ir džiaukis rezultatu.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Man labai patinka, kaip viskas klostosi su @Hostinger AI Builder! Buvo labai smagu bendrauti su naujuoju DI atnaujinimu. Jis pakeitė žaidimo taisykles ne tik man, bet ir daugeliui kitų, kuriuos pažįstu.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Įdomu, kaip „Hostinger“ sukūrė „AI Builder“... Neįtikėtina, kaip greitai jis leidžia bet kam diegti tiek priekinę, tiek galinę dalis.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Net negaliu pasakyti, kiek laiko šis projektas laukė mano „kadų kada nors“ sąraše, KOL jūs nesukūrėte DI kūrimo priemonės. Nieko neišmanau apie žiniatinklio programų kodavimą. 0 ir štai jis. Mano svajonių projektas, kuriuo galėčiau padėti kolegoms, yra GYVENIMAS. Valio!

Jordi Robert
Jordi Robert
Įkūrėjas

Hostinger Horizons tikrai keičia žaidimo taisykles. Mano web programoje buvo ypač paprasta nustatyti subdomeną tinklaraščiui. Wow!

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Dabar galite kurti žiniatinklio programas tiesiog įvesdami komandą „Hostinger AI Builder“ programoje. Tikrai šaunu!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Išbandžiau Hostinger Horizons ir tai pakeitė žaidimo taisykles! Šis DI programų kūrimo įrankis neprogramuojant sukuria stilingas svetaines ir programėles per kelias minutes: kuria dizainą, kodą ir tekstą už tave. Verta išbandyti.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Tai tarsi aukščiausio lygio programuotojas, pasiruošęs tau padėti sukurti viską, ką gali įsivaizduoti.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Antrepreneris

Hostinger Horizons leidžia sukurti daug gražių dalykų. Su juo nuveiksi daugiau, nei su įprastu svetainių kūrimo įrankiu.

Pasiruošęs savo unikalią projekto idėją paversti realybe?

Išbandyk nemokamai

Nereikia kredito kortelės

DUK apie SaaS programų kūrimą

SaaS (programinė įranga kaip paslauga) programų kūrimas apima cloud pagrindu veikiančių įrankių ar paslaugų, kuriomis naudotojai naudojasi per naršyklę, kūrimą, paprastai pagal prenumeratos principą. Skirtingai nuo tradicinės programinės įrangos, SaaS programoms nereikia atsisiuntimo ar diegimo – viskas veikia internete.

Nori susipažinti su startuoliams palankiomis galimybėmis? Pasisemk įkvėpimo iš mūsų SaaS idėjų sąrašo.

Ne — su Horizons nereikia mokytis HTML, CSS ar jokių programavimo kalbų. Horizons naudoja pokalbio principu paremtą kūrimą – dažnai vadinamą „vibe coding.“ Tiesiog aprašyk paprastais žodžiais, ką tavo SaaS turėtų daryti, ir DI jį sukuria realiu laiku. Nori pridėti naują funkciją? Tiesiog paprašyk DI. Reikia pakeisti vartotojo srautą? Apibūdink tai. Jei visa tai tau nauja, mūsų :contentReference[oaicite:0]{index=0} padės viską suprasti.

Įkvėpimui gali peržiūrėti ir mūsų mėgstamiausius mikro SaaS pavyzdžius.

Kaina priklauso nuo pasirinkto kūrimo būdo. Kuriant savarankiškai galima sutaupyti, tačiau tam reikia daugiau laiko, o samdyti programuotojus dažnai kainuoja brangiai. Naudojant tokį SaaS kūrimo įrankį be programavimo kaip Hostinger Horizons, išlaidos išlieka nedidelės – planų kainos prasideda nuo 2,99 €/mėn., todėl gali kurti, išbandyti ir paleisti SaaS produktus be didelių pradinių investicijų.

Pradėti gali nemokamai – banko kortelės nereikia. Užsiregistravus gausi 5 DI kreditus, kad iš karto galėtum pradėti kurti. Kreditų sunaudojimas priklauso nuo kiekvienos užklausos sudėtingumo – paprasti pakeitimai gali kainuoti mažiau nei vieną kreditą, o didesni projektai gali sunaudoti daugiau. Nemokamų kreditų pakanka aprašyti savo SaaS programėlės idėją, pamatyti ją veikiančią ir susidaryti aiškų įspūdį apie Horizons prieš pasirenkant planą.

Kai būsi pasiruošęs publikuoti, tiesiog pasirink vieną iš mūsų mokamų planų. Hostingas, domenas ir SEO optimizavimas jau įtraukti, todėl tereikia paspausti Publikuoti ir tavo SaaS programėlė bus pasiekiama internete.

Baigiasi kreditai? Bet kada gali jų įsigyti papildomai ir stebėti jų naudojimą valdymo skydelyje.

Galite užsidirbti pinigų iš SaaS programų per mėnesines prenumeratas, pakopinius „premium“ planus, pirkimus programose arba reklamas. „Hostinger AI Builder“ integruojasi su mokėjimo sistemomis, tokiomis kaip „Stripe“, todėl lengviau nustatyti atsiskaitymą.

Efektyvi SaaS rinkodara apima SEO, socialinių tinklų kampanijas, mokamus skelbimus, el. pašto rinkodarą ir partnerystę su influenceriais. Svarbiausia – nustatyti tikslinę auditoriją ir parodyti savo programos vertę.

Sužinok daugiau mūsų SaaS rinkodaros vadove.

Mikro SaaS yra itin specializuota SaaS programa, skirta siaurai nišai, dažnai sukurta ir valdoma mažos komandos ar net vieno įkūrėjo. Šias svetaines galima greičiau paleisti ir lengviau valdyti.

Nori sužinoti daugiau? Susipažink su mūsų mikro SaaS vadovu.

Priežiūra apima reguliarų programėlės atnaujinimą, klaidų taisymą, saugumo gerinimą ir naujų funkcijų pridėjimą. „Hostinger AI Builder“ tai supaprastina, sujungdama atnaujinimus, talpinimą ir stebėjimą į vieną vientisą platformą.

Testavimas padeda aptikti klaidas ir užtikrinti, kad tavo SaaS programa veiktų visuose įrenginiuose. Gali pats ištestuoti funkcijas arba naudoti automatinius testavimo įrankius. Hostinger Horizons leidžia peržiūrėti ir išbandyti „sandbox“ aplinkoje prieš publikuojant.

SaaS saugumas apima naudotojų duomenų apsaugą, stipraus autentifikavimo užtikrinimą, SSL taikymą ir reguliarų pažeidžiamumų stebėjimą. Hostinger Horizons iš karto pasirūpina pagrindinėmis saugumo funkcijomis, padėdama tau sėkmingai paleisti savo projektą.

Tradiciškai diegimas ir talpinimas reikalauja serverių nustatymo, aplinkų konfigūravimo ir domenų valdymo. Su „Hostinger AI Builder“ visa tai integruota – kuriate ir paleidžiate vienoje vietoje, įskaitant talpinimą, pasirinktinius domenus ir SSL.

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