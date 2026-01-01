SaaS programas kurti dabar paprasta
Kurk SaaS su Horizons be kodo – greičiau ir paprasčiau
Visapusiškas DI partneris
Viskas, ko reikia publikavimui internete
Hostingas, domenas, el. paštas ir SEO optimizavimas – viskas įskaičiuota. Jokių atskirų paskyrų ar sudėtingo nustatymo.
Integruota duomenų bazė
Integruotos duomenų bazės, vartotojų paskyros ir failų saugykla – nereikia jokių išorinių įrankių – todėl tavo SaaS iš karto veikia kaip tikras produktas.
Užsidirbk iš karto
Visapusiškas DI partneris
Viskas, ko reikia publikavimui internete
Hostingas, domenas, el. paštas ir SEO optimizavimas – viskas įskaičiuota. Jokių atskirų paskyrų ar sudėtingo nustatymo.
Integruota duomenų bazė
Integruotos duomenų bazės, vartotojų paskyros ir failų saugykla – nereikia jokių išorinių įrankių – todėl tavo SaaS iš karto veikia kaip tikras produktas.
Užsidirbk iš karto
SaaS sprendimai, kuriuos gali sukurti – jokio programavimo, tik tavo kūrybiškumas
Edukacinis mikro SaaS
CRM web programa
Socialinių tinklų įrašų generatorius
Restoranų rezervacijų web programa
Mikro SaaS sportui
Tinklalaidžių programėlė
Narystės svetainė
Kaip sukurti SaaS programą
Apibūdink savo idėją
Pasirink platformą ir įrankius
Publikuok vienu paspaudimu
Pasirink šabloną. Pritaikyk jį sau.
Paruošti šablonai
Live Q&A tool
Real estate CRM
Quiz maker (modern)
Nori sužinoti daugiau?
Kas yra SaaS?
Kaip sukurti SaaS produktą?
Mikro SaaS idėjos
Daugiau būdų užsidirbti su Horizons
Ką naudotojai sako apie Hostinger Horizons
„Vibe“ kodavimas sutrumpina kūrimo laiką 45 %, o tokios priemonės kaip „Hostinger AI Builder“ natūralią kalbą paverčia veikiančiais prototipais per kelias valandas, o ne savaites. Programinės įrangos kūrimo pradžios barjeras yra gerokai mažesnis.
Neseniai turėjau galimybę išbandyti naują @Hostinger Horizons DI programų kūrimo įrankį ir turiu pasakyti, kad likau sužavėtas. 😎
Hostinger Horizons gali būti efektyviausias Vibe kodo įrankis kuriant milijono dolerių vertės programas.
Hostinger Horizons – naujas ir inovatyvus būdas kurti MVP ir išbandyti idėjas prieš jų imantis.
Nepatikėsite, kaip paprasta sukurti tai, ko norite savo svetainei ir klientams, naudojant „Hostinger“ dirbtinio intelekto kūrimo įrankį! Tiesiog nuostabu – įsitikinkite patys!
Hostinger Horizons – tai įrankis, kuris padės įgyvendinti tavo idėją – tiesiog ją paaiškink ir džiaukis rezultatu.
Man labai patinka, kaip viskas klostosi su @Hostinger AI Builder! Buvo labai smagu bendrauti su naujuoju DI atnaujinimu. Jis pakeitė žaidimo taisykles ne tik man, bet ir daugeliui kitų, kuriuos pažįstu.
Įdomu, kaip „Hostinger“ sukūrė „AI Builder“... Neįtikėtina, kaip greitai jis leidžia bet kam diegti tiek priekinę, tiek galinę dalis.
Net negaliu pasakyti, kiek laiko šis projektas laukė mano „kadų kada nors“ sąraše, KOL jūs nesukūrėte DI kūrimo priemonės. Nieko neišmanau apie žiniatinklio programų kodavimą. 0 ir štai jis. Mano svajonių projektas, kuriuo galėčiau padėti kolegoms, yra GYVENIMAS. Valio!
Hostinger Horizons tikrai keičia žaidimo taisykles. Mano web programoje buvo ypač paprasta nustatyti subdomeną tinklaraščiui. Wow!
Dabar galite kurti žiniatinklio programas tiesiog įvesdami komandą „Hostinger AI Builder“ programoje. Tikrai šaunu!
Išbandžiau Hostinger Horizons ir tai pakeitė žaidimo taisykles! Šis DI programų kūrimo įrankis neprogramuojant sukuria stilingas svetaines ir programėles per kelias minutes: kuria dizainą, kodą ir tekstą už tave. Verta išbandyti.
Tai tarsi aukščiausio lygio programuotojas, pasiruošęs tau padėti sukurti viską, ką gali įsivaizduoti.
Hostinger Horizons leidžia sukurti daug gražių dalykų. Su juo nuveiksi daugiau, nei su įprastu svetainių kūrimo įrankiu.
DUK apie SaaS programų kūrimą
Kas yra SaaS programų kūrimas?
SaaS (programinė įranga kaip paslauga) programų kūrimas apima cloud pagrindu veikiančių įrankių ar paslaugų, kuriomis naudotojai naudojasi per naršyklę, kūrimą, paprastai pagal prenumeratos principą. Skirtingai nuo tradicinės programinės įrangos, SaaS programoms nereikia atsisiuntimo ar diegimo – viskas veikia internete.
Nori susipažinti su startuoliams palankiomis galimybėmis? Pasisemk įkvėpimo iš mūsų SaaS idėjų sąrašo.
Ar norint sukurti SaaS programą reikia programavimo žinių?
Ne — su Horizons nereikia mokytis HTML, CSS ar jokių programavimo kalbų. Horizons naudoja pokalbio principu paremtą kūrimą – dažnai vadinamą „vibe coding.“ Tiesiog aprašyk paprastais žodžiais, ką tavo SaaS turėtų daryti, ir DI jį sukuria realiu laiku. Nori pridėti naują funkciją? Tiesiog paprašyk DI. Reikia pakeisti vartotojo srautą? Apibūdink tai. Jei visa tai tau nauja, mūsų :contentReference[oaicite:0]{index=0} padės viską suprasti.
Įkvėpimui gali peržiūrėti ir mūsų mėgstamiausius mikro SaaS pavyzdžius.
Kiek kainuoja sukurti SaaS programą?
Kaina priklauso nuo pasirinkto kūrimo būdo. Kuriant savarankiškai galima sutaupyti, tačiau tam reikia daugiau laiko, o samdyti programuotojus dažnai kainuoja brangiai. Naudojant tokį SaaS kūrimo įrankį be programavimo kaip Hostinger Horizons, išlaidos išlieka nedidelės – planų kainos prasideda nuo 2,99 €/mėn., todėl gali kurti, išbandyti ir paleisti SaaS produktus be didelių pradinių investicijų.
Pradėti gali nemokamai – banko kortelės nereikia. Užsiregistravus gausi 5 DI kreditus, kad iš karto galėtum pradėti kurti. Kreditų sunaudojimas priklauso nuo kiekvienos užklausos sudėtingumo – paprasti pakeitimai gali kainuoti mažiau nei vieną kreditą, o didesni projektai gali sunaudoti daugiau. Nemokamų kreditų pakanka aprašyti savo SaaS programėlės idėją, pamatyti ją veikiančią ir susidaryti aiškų įspūdį apie Horizons prieš pasirenkant planą.
Kai būsi pasiruošęs publikuoti, tiesiog pasirink vieną iš mūsų mokamų planų. Hostingas, domenas ir SEO optimizavimas jau įtraukti, todėl tereikia paspausti Publikuoti ir tavo SaaS programėlė bus pasiekiama internete.
Baigiasi kreditai? Bet kada gali jų įsigyti papildomai ir stebėti jų naudojimą valdymo skydelyje.
Kaip galiu užsidirbti iš savo SaaS programos?
Galite užsidirbti pinigų iš SaaS programų per mėnesines prenumeratas, pakopinius „premium“ planus, pirkimus programose arba reklamas. „Hostinger AI Builder“ integruojasi su mokėjimo sistemomis, tokiomis kaip „Stripe“, todėl lengviau nustatyti atsiskaitymą.
Kaip galiu reklamuoti savo SaaS programą?
Efektyvi SaaS rinkodara apima SEO, socialinių tinklų kampanijas, mokamus skelbimus, el. pašto rinkodarą ir partnerystę su influenceriais. Svarbiausia – nustatyti tikslinę auditoriją ir parodyti savo programos vertę.
Sužinok daugiau mūsų SaaS rinkodaros vadove.
Kuo skiriasi SaaS ir mikro SaaS?
Mikro SaaS yra itin specializuota SaaS programa, skirta siaurai nišai, dažnai sukurta ir valdoma mažos komandos ar net vieno įkūrėjo. Šias svetaines galima greičiau paleisti ir lengviau valdyti.
Nori sužinoti daugiau? Susipažink su mūsų mikro SaaS vadovu.
Kaip prižiūrėti SaaS programą?
Priežiūra apima reguliarų programėlės atnaujinimą, klaidų taisymą, saugumo gerinimą ir naujų funkcijų pridėjimą. „Hostinger AI Builder“ tai supaprastina, sujungdama atnaujinimus, talpinimą ir stebėjimą į vieną vientisą platformą.
Kaip išbandyti SaaS programą?
Testavimas padeda aptikti klaidas ir užtikrinti, kad tavo SaaS programa veiktų visuose įrenginiuose. Gali pats ištestuoti funkcijas arba naudoti automatinius testavimo įrankius. Hostinger Horizons leidžia peržiūrėti ir išbandyti „sandbox“ aplinkoje prieš publikuojant.
Kaip apsaugoti SaaS programą?
SaaS saugumas apima naudotojų duomenų apsaugą, stipraus autentifikavimo užtikrinimą, SSL taikymą ir reguliarų pažeidžiamumų stebėjimą. Hostinger Horizons iš karto pasirūpina pagrindinėmis saugumo funkcijomis, padėdama tau sėkmingai paleisti savo projektą.
Kaip įdiegti ir talpinti SaaS programą?
Tradiciškai diegimas ir talpinimas reikalauja serverių nustatymo, aplinkų konfigūravimo ir domenų valdymo. Su „Hostinger AI Builder“ visa tai integruota – kuriate ir paleidžiate vienoje vietoje, įskaitant talpinimą, pasirinktinius domenus ir SSL.