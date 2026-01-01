Kurk vidinius įrankius, kuriuos tavo komanda tikrai naudos

Nuo valdymo skydelių iki darbuotojų portalų – kurk individualius įrankius, kurie sumažina rankinį darbą, padidina komandos produktyvumą ir leidžia daugiau laiko skirti tam, kas iš tiesų augina tavo verslą. Tiesiog aprašyk, ko reikia – nereikia jokio programavimo.
Pradėk nemokamai

Mokami planai vos nuo 2,99 €/mėn.

Kurk vidinius įrankius, kuriuos tavo komanda tikrai naudos

Tavo komanda verta geresnio sprendimo nei skaičiuoklės

Viskas, ko reikia, kad kurtum, paleistum ir valdytum individualius įrankius savo komandai – vienoje vietoje.

Judėk greičiau su tinkamais įrankiais

Tiesiog aprašyk, ko reikia tavo komandai, ir DI tai sukurs – jokio programavimo nereikia. Suteik komandai geresnius įrankius, sumažink rankinį darbą ir augink greičiau su tais pačiais ištekliais.

Viskas, ko reikia augimui

Hostingas, domenas ir el. paštas – viskas įskaičiuota. Lengvas rinkodaros ir mokėjimo įrankių nustatymas: SEO, Stripe, PayPal, AdSense ir dar daugiau.

Kurk išmanesnius įrankius su DI galia

Pridėk išmanųjį pokalbių robotą arba išmaniąją paiešką prie bet kurio vidinio įrankio – nereikės registruotis trečiosios šalies paslaugai ar mokėti atskiros sąskaitos.

Saugok ir tvarkyk savo duomenis lengvai

Vartotojų paskyros, duomenų bazės ir failų saugykla yra integruoti – todėl tavo įrankiai veikia kaip tikra programėlė nuo pat pirmos dienos, nereikia jokių techninių nustatymų.
Tavo komanda verta geresnio sprendimo nei skaičiuoklės

Kai kurie pasirinktiniai vidiniai įrankiai, kuriuos galite kurti naudodami „AI Builder“

Nuo paprastų stebėjimo įrankių iki visiškai pritaikomų prietaisų skydelių – naršyk populiarius pavyzdžius arba iškart pradėk su paruošta užklausa ir pradėk kurti per kelias sekundes.
Kai kurie pasirinktiniai vidiniai įrankiai, kuriuos galite kurti naudodami „AI Builder“

Pardavimų skydelis

Aiškiai matyk, kaip sekasi tavo verslui – viename vaizde stebėk pajamas, sandorius ir tikslus, viskas atnaujinama realiu laiku.Pradėti kurti
Įvykdyk visus projektus laiku – priskirk užduotis, nustatyk terminus ir stebėk jų eigą. Nebereikia vaikytis atnaujinimų el. paštu.Pradėti kurti
Padėk savo komandai organizuoti užduotis, nustatyti prioritetus ir susitelkti į tai, kas svarbiausia.Pradėti kurti
Padėk savo pardavimų komandai greičiau kurti ir siųsti profesionalius pasiūlymus: pritaikyk paslaugas, kainodarą ir terminus, automatiškai apskaičiuok sumas ir vienu paspaudimu eksportuok į PDF.Pradėti kurti
Sukurk išmanųjį pokalbių robotą, kuris atsakytų į klientų klausimus visą parą, padėtų naudotojams arba automatizuotų įprastas užduotis.Pradėti kurti
Padėk naujiems komandos nariams greičiau įsivažiuoti – laikyk dokumentus, kontrolinius sąrašus ir mokymų medžiagą vienoje vietoje.Pradėti kurti

Kaip sukurti vidinį įrankį naudojant „AI Builder“

01

Aprašyk savo idėją arba pasirink šabloną

Nupasakok DI, ką turi daryti tavo vidinis įrankis, ir stebėk, kaip tai įgyvendinama – arba pasirink šabloną ir pradėk dar greičiau.
02

Redaguok ir testuok

Patobulink savo įrankį bendraujant su DI – koreguok darbo procesus, pridėk duomenų laukus ir pakoreguok dizainą, kol jis veiks tiksliai taip, kaip tavo komandai reikia. Peržiūrėk jį gyvai prieš paskelbiant.
03

Publikuok vienu paspaudimu

Kai viskas bus paruošta, paskelbk įrankį – jis iškart veiks ir bus pasiruošęs naudoti, be jokio papildomo nustatymo ar laukimo.

Pasirink šabloną. Pritaikyk jį sau.

Rinkis profesionaliai sukurtą šabloną, keisk jį su DI arba vaizdiniu redagavimu ir greičiau paleisk savo svetainę į internetą.

Paruošti šablonai

Task planner

Task planner

Content calendar

Content calendar

Social media post generator

Social media post generator

Reikia daugiau patarimų?

Peržiūrėk išsamius vadovus, detalias instrukcijas ir paaiškinimus, kurie per itin trumpą laiką padės tau iš pradedančiojo tapti DI ekspertu. Gauk viską, ko reikia pirmajam DI projektui sukurti – ir dar daugiau.
Pradžios vadovas

Pradžios vadovas

Pamoka
Vaizdo įrašas
Patobulink savo užklausas

Patobulink savo užklausas

Pamoka
Vaizdo įrašas
Dažnos klaidos, kurių reiktų vengti

Dažnos klaidos, kurių reiktų vengti

Pamoka
Vaizdo įrašas

Pamatyk, ką dar Horizons gali sukurti tavo verslui

El. prekybos programėlės ir parduotuvės

Pasirinktinė CRM

Planavimas ir rezervavimas

Individualūs DI įrankiai

Ką naudotojai sako apie Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

„Vibe“ kodavimas sutrumpina kūrimo laiką 45 %, o tokios priemonės kaip „Hostinger AI Builder“ natūralią kalbą paverčia veikiančiais prototipais per kelias valandas, o ne savaites. Programinės įrangos kūrimo pradžios barjeras yra gerokai mažesnis.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Neseniai turėjau galimybę išbandyti naują @Hostinger Horizons DI programų kūrimo įrankį ir turiu pasakyti, kad likau sužavėtas. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons gali būti efektyviausias Vibe kodo įrankis kuriant milijono dolerių vertės programas.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Rinkodaros specialistė

Hostinger Horizons – naujas ir inovatyvus būdas kurti MVP ir išbandyti idėjas prieš jų imantis.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Nepatikėsite, kaip paprasta sukurti tai, ko norite savo svetainei ir klientams, naudojant „Hostinger“ dirbtinio intelekto kūrimo įrankį! Tiesiog nuostabu – įsitikinkite patys!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Teksto generatorius

Hostinger Horizons – tai įrankis, kuris padės įgyvendinti tavo idėją – tiesiog ją paaiškink ir džiaukis rezultatu.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Man labai patinka, kaip viskas klostosi su @Hostinger AI Builder! Buvo labai smagu bendrauti su naujuoju DI atnaujinimu. Jis pakeitė žaidimo taisykles ne tik man, bet ir daugeliui kitų, kuriuos pažįstu.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Įdomu, kaip „Hostinger“ sukūrė „AI Builder“... Neįtikėtina, kaip greitai jis leidžia bet kam diegti tiek priekinę, tiek galinę dalis.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Net negaliu pasakyti, kiek laiko šis projektas laukė mano „kadų kada nors“ sąraše, KOL jūs nesukūrėte DI kūrimo priemonės. Nieko neišmanau apie žiniatinklio programų kodavimą. 0 ir štai jis. Mano svajonių projektas, kuriuo galėčiau padėti kolegoms, yra GYVENIMAS. Valio!

Jordi Robert
Jordi Robert
Įkūrėjas

Hostinger Horizons tikrai keičia žaidimo taisykles. Mano web programoje buvo ypač paprasta nustatyti subdomeną tinklaraščiui. Wow!

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Dabar galite kurti žiniatinklio programas tiesiog įvesdami komandą „Hostinger AI Builder“ programoje. Tikrai šaunu!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Išbandžiau Hostinger Horizons ir tai pakeitė žaidimo taisykles! Šis DI programų kūrimo įrankis neprogramuojant sukuria stilingas svetaines ir programėles per kelias minutes: kuria dizainą, kodą ir tekstą už tave. Verta išbandyti.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Tai tarsi aukščiausio lygio programuotojas, pasiruošęs tau padėti sukurti viską, ką gali įsivaizduoti.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Antrepreneris

Hostinger Horizons leidžia sukurti daug gražių dalykų. Su juo nuveiksi daugiau, nei su įprastu svetainių kūrimo įrankiu.

Laikas paleisti savo pirmąjį vidinį įrankį?

Pradėti nemokamai

Nereikia kredito kortelės.

Vidinių įrankių kūrimo DUK

Vidinis įrankis – tai programėlė, valdymo skydelis ar sistema, sukurta specialiai tavo komandos darbui. Tai gali būti projektų sekimo įrankis, patvirtinimo eiga, personalo portalas ar pardavimų valdymo skydelis. Užuot mokėjus už standartinę programinę įrangą, kuri ne visai atitinka poreikius, su Horizons gali sukurti būtent tai, ko reikia tavo komandai.

Visiems, kurie turi idėją ir verslo problemą, kurią reikia išspręsti – techninių žinių nereikia. Jei vargina darbas su skaičiuoklėmis, nori supaprastinti komandos darbo eigą ar reikia įrankio pagal poreikius, bet neturi kūrėjų komandos, Horizons sukurtas tau. Jei gali aprašyti, ko reikia, Horizons gali tai sukurti.

Visai nereikia. Horizons veikia pokalbio principu – tai dažnai vadinama svetainių kūrimu be programavimo. Tiesiog paprastai aprašyk, ko nori, o DI kurs realiuoju laiku. Nori pridėti naują duomenų lauką? Tiesiog paprašyk. Reikia pakeisti darbo eigą? Aprašyk ją.

Jei reikia daugiau pagalbos, mūsų gidas apie vidinių įrankių kūrimą pagal poreikius paaiškins viską, ko reikia pradžiai.

Pradėti gali nemokamai – mokėjimo kortelės nereikės. Prisijungus gausi 5 DI kreditus ir galėsi iškart pradėti kurti. Vienas kreditas reiškia vieną užklausą, todėl galėsi aprašyti norimą įrankį, jį koreguoti ir pamatyti rezultatą prieš ką nors įsipareigojant.

Verta žinoti: DI kreditai taip pat naudojami tavo įrankio DI funkcijoms, pvz., chatbotui ar išmaniajai paieškai, bet tik tada, kai naudotojai iš tikrųjų jomis naudojasi.

Kai ateis metas publikuoti, mokami planai prasidės nuo 2,99 €/mėn. ir apims hostingą bei domeną, todėl nieko papildomai nustatyti nereikės. Tiesiog spausk „Publikuoti“ ir tavo įrankis pradės veikti.

Liko nedaug kreditų? Gali bet kada jų papildyti ir stebėti naudojimą valdymo skydelyje.

Taip. Horizons turi integruotą backend, todėl gali kurti web programas su integruotu naudotojų autentifikavimu, duomenų saugojimu ir prieigos valdymu. Gali tiksliai nustatyti, kas gali prisijungti, ką matyti ir kokius veiksmus atlikti – nereikės jokių išorinių sistemų ar duomenų bazių.

Taip. Kiekvienas įrankis, sukurtas naudojant „AI Builder“, yra visiškai pritaikomas prie skirtingų įrenginių, todėl veikia tiek staliniuose kompiuteriuose, tiek planšetiniuose kompiuteriuose, tiek mobiliuosiuose įrenginiuose – kad ir kur dirbtų jūsų komanda.

Jokių problemų. Vidinį įrankį atnaujinti taip pat paprasta, kaip jį sukurti. Tiesiog grįžk į projektą, atidaryk jį ir toliau bendrauk su Horizons – aprašyk, ką nori pakeisti, o Horizons pasirūpins viskuo kitu. Keitimams programuotojo nereikės – viską galėsi atlikti per pokalbį su DI.

O jei turi techninių žinių arba vėliau norėsi įrankį plėsti, Horizons suteikia visą prieigą prie kodo, kad galėtum jį vystyti tiek, kiek reikia.

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