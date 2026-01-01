Kurk vidinius įrankius, kuriuos tavo komanda tikrai naudos
Tavo komanda verta geresnio sprendimo nei skaičiuoklės
Judėk greičiau su tinkamais įrankiais
Viskas, ko reikia augimui
Kurk išmanesnius įrankius su DI galia
Saugok ir tvarkyk savo duomenis lengvai
Kai kurie pasirinktiniai vidiniai įrankiai, kuriuos galite kurti naudodami „AI Builder“
Pardavimų skydelis
Projekto sekimas
Užduočių prioritetų valdymo įrankis
Pardavimo pasiūlymų kūrimo įrankis
DI pokalbių robotas
Darbuotojų įvedimo portalas
Kaip sukurti vidinį įrankį naudojant „AI Builder“
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Pamatyk, ką dar Horizons gali sukurti tavo verslui
Ką naudotojai sako apie Hostinger Horizons
„Vibe“ kodavimas sutrumpina kūrimo laiką 45 %, o tokios priemonės kaip „Hostinger AI Builder“ natūralią kalbą paverčia veikiančiais prototipais per kelias valandas, o ne savaites. Programinės įrangos kūrimo pradžios barjeras yra gerokai mažesnis.
Neseniai turėjau galimybę išbandyti naują @Hostinger Horizons DI programų kūrimo įrankį ir turiu pasakyti, kad likau sužavėtas. 😎
Hostinger Horizons gali būti efektyviausias Vibe kodo įrankis kuriant milijono dolerių vertės programas.
Hostinger Horizons – naujas ir inovatyvus būdas kurti MVP ir išbandyti idėjas prieš jų imantis.
Nepatikėsite, kaip paprasta sukurti tai, ko norite savo svetainei ir klientams, naudojant „Hostinger“ dirbtinio intelekto kūrimo įrankį! Tiesiog nuostabu – įsitikinkite patys!
Hostinger Horizons – tai įrankis, kuris padės įgyvendinti tavo idėją – tiesiog ją paaiškink ir džiaukis rezultatu.
Man labai patinka, kaip viskas klostosi su @Hostinger AI Builder! Buvo labai smagu bendrauti su naujuoju DI atnaujinimu. Jis pakeitė žaidimo taisykles ne tik man, bet ir daugeliui kitų, kuriuos pažįstu.
Įdomu, kaip „Hostinger“ sukūrė „AI Builder“... Neįtikėtina, kaip greitai jis leidžia bet kam diegti tiek priekinę, tiek galinę dalis.
Net negaliu pasakyti, kiek laiko šis projektas laukė mano „kadų kada nors“ sąraše, KOL jūs nesukūrėte DI kūrimo priemonės. Nieko neišmanau apie žiniatinklio programų kodavimą. 0 ir štai jis. Mano svajonių projektas, kuriuo galėčiau padėti kolegoms, yra GYVENIMAS. Valio!
Hostinger Horizons tikrai keičia žaidimo taisykles. Mano web programoje buvo ypač paprasta nustatyti subdomeną tinklaraščiui. Wow!
Dabar galite kurti žiniatinklio programas tiesiog įvesdami komandą „Hostinger AI Builder“ programoje. Tikrai šaunu!
Išbandžiau Hostinger Horizons ir tai pakeitė žaidimo taisykles! Šis DI programų kūrimo įrankis neprogramuojant sukuria stilingas svetaines ir programėles per kelias minutes: kuria dizainą, kodą ir tekstą už tave. Verta išbandyti.
Tai tarsi aukščiausio lygio programuotojas, pasiruošęs tau padėti sukurti viską, ką gali įsivaizduoti.
Hostinger Horizons leidžia sukurti daug gražių dalykų. Su juo nuveiksi daugiau, nei su įprastu svetainių kūrimo įrankiu.
Vidinių įrankių kūrimo DUK
Kas yra vidinis įrankis?
Vidinis įrankis – tai programėlė, valdymo skydelis ar sistema, sukurta specialiai tavo komandos darbui. Tai gali būti projektų sekimo įrankis, patvirtinimo eiga, personalo portalas ar pardavimų valdymo skydelis. Užuot mokėjus už standartinę programinę įrangą, kuri ne visai atitinka poreikius, su Horizons gali sukurti būtent tai, ko reikia tavo komandai.
Kas gali kurti vidinius įrankius su Horizons?
Visiems, kurie turi idėją ir verslo problemą, kurią reikia išspręsti – techninių žinių nereikia. Jei vargina darbas su skaičiuoklėmis, nori supaprastinti komandos darbo eigą ar reikia įrankio pagal poreikius, bet neturi kūrėjų komandos, Horizons sukurtas tau. Jei gali aprašyti, ko reikia, Horizons gali tai sukurti.
Ar savo įrankiui sukurti reikia dizaino ar programavimo įgūdžių?
Visai nereikia. Horizons veikia pokalbio principu – tai dažnai vadinama svetainių kūrimu be programavimo. Tiesiog paprastai aprašyk, ko nori, o DI kurs realiuoju laiku. Nori pridėti naują duomenų lauką? Tiesiog paprašyk. Reikia pakeisti darbo eigą? Aprašyk ją.
Jei reikia daugiau pagalbos, mūsų gidas apie vidinių įrankių kūrimą pagal poreikius paaiškins viską, ko reikia pradžiai.
Kiek kainuoja sukurti įrankį naudojant „AI Builder“ vidinį įrankių kūrimo įrankį?
Pradėti gali nemokamai – mokėjimo kortelės nereikės. Prisijungus gausi 5 DI kreditus ir galėsi iškart pradėti kurti. Vienas kreditas reiškia vieną užklausą, todėl galėsi aprašyti norimą įrankį, jį koreguoti ir pamatyti rezultatą prieš ką nors įsipareigojant.
Verta žinoti: DI kreditai taip pat naudojami tavo įrankio DI funkcijoms, pvz., chatbotui ar išmaniajai paieškai, bet tik tada, kai naudotojai iš tikrųjų jomis naudojasi.
Kai ateis metas publikuoti, mokami planai prasidės nuo 2,99 €/mėn. ir apims hostingą bei domeną, todėl nieko papildomai nustatyti nereikės. Tiesiog spausk „Publikuoti“ ir tavo įrankis pradės veikti.
Liko nedaug kreditų? Gali bet kada jų papildyti ir stebėti naudojimą valdymo skydelyje.
Ar galiu valdyti prieigą prie savo vidinio įrankio?
Taip. Horizons turi integruotą backend, todėl gali kurti web programas su integruotu naudotojų autentifikavimu, duomenų saugojimu ir prieigos valdymu. Gali tiksliai nustatyti, kas gali prisijungti, ką matyti ir kokius veiksmus atlikti – nereikės jokių išorinių sistemų ar duomenų bazių.
Ar mano komanda gali naudotis įrankiu bet kuriame įrenginyje?
Taip. Kiekvienas įrankis, sukurtas naudojant „AI Builder“, yra visiškai pritaikomas prie skirtingų įrenginių, todėl veikia tiek staliniuose kompiuteriuose, tiek planšetiniuose kompiuteriuose, tiek mobiliuosiuose įrenginiuose – kad ir kur dirbtų jūsų komanda.
O jei verslui augant reikės ką nors pakeisti?
Jokių problemų. Vidinį įrankį atnaujinti taip pat paprasta, kaip jį sukurti. Tiesiog grįžk į projektą, atidaryk jį ir toliau bendrauk su Horizons – aprašyk, ką nori pakeisti, o Horizons pasirūpins viskuo kitu. Keitimams programuotojo nereikės – viską galėsi atlikti per pokalbį su DI.
O jei turi techninių žinių arba vėliau norėsi įrankį plėsti, Horizons suteikia visą prieigą prie kodo, kad galėtum jį vystyti tiek, kiek reikia.