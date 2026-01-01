Su DI MVP kūrimas tapo paprastas

Per kelias minutes paversk savo idėją veikiančiu produktu, kuriuo gali iškart dalintis.Visa tai – tiesiog bendraujant su DI. Programuoti ar samdyti programuotojų nereikia.
Pradėti nemokamai

Nereikia kredito kortelės

Su DI MVP kūrimas tapo paprastas

Kurk, testuok ir augink verslą be rizikos

Viskas, ko reikia tavo idėjai išbandyti, greitai pasiekti rinką ir užtikrintai plėstis.

Nuo idėjos iki veikiančio MVP per kelias minutes

Ne kiekviena gera idėja tampa sėkme – bet to nesužinosi, kol nepabandysi. Per kelias minutes paversk idėją veikiančiu MVP, tiesiog bendraujant su DI. Nereikia nei kodo, nei programuotojų.
Nuo idėjos iki veikiančio MVP per kelias minutes

Paleisk greitai – auk dar greičiau

Pradėk veiklą vienu spustelėjimu – hostingas, domenas, verslo el. paštas – viskas įskaičiuota. Jokių trečiųjų šalių įrankių.

Paleisk greitai – auk dar greičiau

Sukurta augti su tavimi

Duomenų bazės, naudotojų paskyros ir failų saugykla jau veikia nuo pat pradžių – todėl augant produktui viskas jau bus paruošta.

Sukurta augti su tavimi

Žymiai mažesnė kaina

Tradicinis MVP kūrimas kainuoja tūkstančius. Su „AI Builder“ viena paprasta prenumerata apima viską – todėl galite išbandyti savo idėją be finansinės rizikos.
Žymiai mažesnė kaina

Nuo idėjos iki veikiančio MVP per kelias minutes

Ne kiekviena gera idėja tampa sėkme – bet to nesužinosi, kol nepabandysi. Per kelias minutes paversk idėją veikiančiu MVP, tiesiog bendraujant su DI. Nereikia nei kodo, nei programuotojų.
Nuo idėjos iki veikiančio MVP per kelias minutes

Paleisk greitai – auk dar greičiau

Pradėk veiklą vienu spustelėjimu – hostingas, domenas, verslo el. paštas – viskas įskaičiuota. Jokių trečiųjų šalių įrankių.

Paleisk greitai – auk dar greičiau

Sukurta augti su tavimi

Duomenų bazės, naudotojų paskyros ir failų saugykla jau veikia nuo pat pradžių – todėl augant produktui viskas jau bus paruošta.

Sukurta augti su tavimi

Žymiai mažesnė kaina

Tradicinis MVP kūrimas kainuoja tūkstančius. Su „AI Builder“ viena paprasta prenumerata apima viską – todėl galite išbandyti savo idėją be finansinės rizikos.
Žymiai mažesnė kaina

Viskas prasideda nuo vienos užklausos

Atrask, kokius MVP gali sukurti su Hostinger Horizons – patikrink savo idėją su realiais naudotojais prieš investuojant į pilną kūrimą.
Kurk, testuok ir augink verslą be rizikos

SaaS produkto MVP

Nuo sąskaitų faktūrų generatorių ir projektų stebėjimo sistemų iki rezervavimo platformų ir nišinių CRM – sukurk veikiančią versiją su jau integruotais vartotojų prisijungimais ir Stripe mokėjimais. Paleisk per kelias dienas, ne mėnesius.
Uber for X tipo idėjos – paprastesnė rezervacijų programėlė, laisvai samdomų specialistų platforma ar šunų vedžiojimo paslauga. Sukurk paprastą versiją su realiais rezervacijų srautais ir išbandyk ją su tikrais naudotojais prieš plečiantis.
Patvirtinimo darbo srautai, ataskaitų suvestinės, individualūs sekimo įrankiai ir daugiau – sukurk versiją su naudotojų prisijungimais ir integruota duomenų baze, ir išbandyk ją su savo komanda prieš investuojant į pilną kūrimą.
Papildų prekės ženklas, skaitmeninių produktų parduotuvė ar nišinė drabužių linija – paleisk paprastą el. parduotuvę su Online Store integracija ir patikrink, ar rinka iš tikrųjų perka, dar neprisilietus prie savo atsargų.

Kaip sukurti MVP?

01

Aprašyk savo idėją

Papasakok DI, ką tavo MVP turi daryti – kokią pagrindinę problemą ji išsprendžia, kokias pagrindines funkcijas turi ir kam ji skirta. Stebėk, kaip ji virsta realybe per kelias minutes.
02

Paleisk vienu paspaudimu

Prijunk mokėjimus, prisijungimus ir daugiau – tada paleisk gyvai vienu paspaudimu. Hostingas, domenas ir SEO – viskas įtraukta. Jokių techninių nustatymų ar delsos.
03

Testuok ir tobulink

Pasidalink savo MVP su realiais naudotojais, rink grįžtamąjį ryšį ir tobulink pagal tai, ką sužinai. Kartok procesą, kol patvirtinsi pagrindines savo prielaidas.

Reikia daugiau patarimų?

Peržiūrėk išsamius vadovus, detalias instrukcijas ir paaiškinimus, kurie per itin trumpą laiką padės tau iš pradedančiojo tapti DI ekspertu. Gauk viską, ko reikia pirmajam DI projektui sukurti – ir dar daugiau.
Pradžios vadovas

Pradžios vadovas

Pamoka
Vaizdo įrašas
Patobulink savo užklausas

Patobulink savo užklausas

Pamoka
Vaizdo įrašas
Dažnos klaidos, kurių reikėtų vengti

Dažnos klaidos, kurių reikėtų vengti

Pamoka
Vaizdo įrašas

Pamatyk, ką dar Horizons gali sukurti tavo verslui

Prototipai

SaaS programos

Vidiniai verslo įrankiai

Individualūs DI įrankiai

Individualūs CRM sprendimai

Užsakymų programėlės

Ką naudotojai sako apie Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

„Vibe“ kodavimas sutrumpina kūrimo laiką 45 %, o tokios priemonės kaip „Hostinger AI Builder“ natūralią kalbą paverčia veikiančiais prototipais per kelias valandas, o ne savaites. Programinės įrangos kūrimo pradžios barjeras yra gerokai mažesnis.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Neseniai turėjau galimybę išbandyti naują @Hostinger Horizons DI programų kūrimo įrankį ir turiu pasakyti, kad likau sužavėtas. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons gali būti efektyviausias Vibe kodo įrankis kuriant milijono dolerių vertės programas.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Rinkodaros specialistė

Hostinger Horizons – naujas ir inovatyvus būdas kurti MVP ir išbandyti idėjas prieš jų imantis.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Nepatikėsite, kaip paprasta sukurti tai, ko norite savo svetainei ir klientams, naudojant „Hostinger“ dirbtinio intelekto kūrimo įrankį! Tiesiog nuostabu – įsitikinkite patys!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Teksto generatorius

Hostinger Horizons – tai įrankis, kuris padės įgyvendinti tavo idėją – tiesiog ją paaiškink ir džiaukis rezultatu.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Man labai patinka, kaip viskas klostosi su @Hostinger AI Builder! Buvo labai smagu bendrauti su naujuoju DI atnaujinimu. Jis pakeitė žaidimo taisykles ne tik man, bet ir daugeliui kitų, kuriuos pažįstu.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Įdomu, kaip „Hostinger“ sukūrė „AI Builder“... Neįtikėtina, kaip greitai jis leidžia bet kam diegti tiek priekinę, tiek galinę dalis.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Net negaliu pasakyti, kiek laiko šis projektas laukė mano „kadų kada nors“ sąraše, KOL jūs nesukūrėte DI kūrimo priemonės. Nieko neišmanau apie žiniatinklio programų kodavimą. 0 ir štai jis. Mano svajonių projektas, kuriuo galėčiau padėti kolegoms, yra GYVENIMAS. Valio!

Jordi Robert
Jordi Robert
Įkūrėjas

Hostinger Horizons tikrai keičia žaidimo taisykles. Mano web programoje buvo ypač paprasta nustatyti subdomeną tinklaraščiui. Wow!

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Dabar galite kurti žiniatinklio programas tiesiog įvesdami komandą „Hostinger AI Builder“ programoje. Tikrai šaunu!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Išbandžiau Hostinger Horizons ir tai pakeitė žaidimo taisykles! Šis DI programų kūrimo įrankis neprogramuojant sukuria stilingas svetaines ir programėles per kelias minutes: kuria dizainą, kodą ir tekstą už tave. Verta išbandyti.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Tai tarsi aukščiausio lygio programuotojas, pasiruošęs tau padėti sukurti viską, ką gali įsivaizduoti.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Antrepreneris

Hostinger Horizons leidžia sukurti daug gražių dalykų. Su juo nuveiksi daugiau, nei su įprastu svetainių kūrimo įrankiu.

Metas paleisti tavo MVP?

Išbandyti nemokamai

Nereikia kredito kortelės

DUK apie MVP kūrimo įrankį

MVP kūrimas – tai procesas, kurio metu kuriamas minimalus galimas produktas – supaprastinta tavo idėjos versija su tiek funkcijų, kad ją būtų galima išbandyti su realiais naudotojais. Tokiu būdu gali sužinoti, ar jis išsprendžia realias naudotojų problemas, prieš investuojant per daug pinigų iš anksto. Sužinok daugiau mūsų MVP vadove.

Ne. Su Hostinger Horizons gali sukurti pilnai veikiantį MVP naudodamas paprastas užklausas – nereikia jokio programavimo ar techninio išsilavinimo. Jei tik gali paaiškinti problemą, kurią nori išspręsti savo produktu, gali ją akimirksniu sukurti su Horizons.

Horizons naudoja pažangius DI modelius, kad sugeneruotų kodą, dizainą ir turinį pagal tavo nurodymus. Visa tai sujungiama į veikiančią web programą, kad per kelias minutes galėtum pereiti nuo idėjos prie MVP.

Norėdami greitai ir už prieinamą kainą patvirtinti savo idėją, naudokite MVP kūrimo įrankį be kodo. Kai įrodysite, kad yra paklausa ir galite pateisinti išplėstinį pritaikymą dideliu mastu, galite samdyti kūrėjus. Naudodami AI Builder, galite greitai išbandyti ir plėtoti savo idėją be finansinių ar laiko apribojimų, o kai būsite pasiruošę pasitelkti kūrėjus, galėsite eksportuoti visą kodą ir tiesiogiai jį perduoti. Nereikės pradėti nuo nulio.

Tradicinis MVP kūrimas gali kainuoti tūkstančius ir užtrukti savaites. Su Horizons gali pradėti nemokamai – nereikia kredito kortelės. Kai prisijungsi, gausi 5 DI kreditus, kad iškart pradėtum kurti.

Kreditų naudojimas priklauso nuo kiekvienos užklausos sudėtingumo – paprastesni pakeitimai kainuoja mažiau nei vieną kreditą, didesniems projektams gali prireikti daugiau. Tavo nemokamų kreditų pakanka, kad apibūdintum savo MVP, pamatytum, kaip jis sukuriamas, ir pajustum Horizons galimybes prieš įsipareigojant. Kai būsi pasiruošęs publikuoti, tiesiog pereik prie vieno iš mūsų mokamų planų. Hostingo, domeno ir SEO optimizavimas yra įtraukti – tiesiog paspausk „Publikuoti“ ir tavo MVP bus paleistas.

Trūksta kreditų? Gali papildyti bet kada ir stebėti savo naudojimą iš valdymo pulto.

Visiškai jokio. „AI Builder“ naudoja pokalbio metodą kūrimui – dažnai vadinamą „vibe“ kodavimu. Jūs tiesiog aprašote, ką norite sukurti, paprasta kalba, o DI tai įkvepia realiuoju laiku. Norite pridėti funkciją? Tiesiog paklauskite. Reikia pakeisti naudotojo srautą? Aprašykite jį. Jei ši koncepcija jums nauja, mūsų „vibe“ kodavimo vadovas supažindins jus su viskuo, ką reikia žinoti.

Taip. Gali integruoti mokėjimo įrankius, tokius kaip Stripe, kad parduotum prenumeratas, imtum mokestį už paslaugas arba siūlytum vienkartinius apsipirkimus tiesiogiai savo MVP.

Prieš publikavimą gali peržiūrėti ir bendrinti savo MVP su naudotojais, rinkti atsiliepimus ir jį patobulinti. Ankstyvas testavimas padeda patvirtinti paklausą ir patobulinti produktą prieš jį diegiant plačiau.

Atnaujinti savo MVP yra taip pat lengva, kaip ir jį sukurti. Tiesiog grįžk į savo projektą, atidaryk jį ir toliau bendrauk su Horizons – aprašyk, ką nori pakeisti, o jis pasirūpins visa kita. Visa tai yra programavimo su DI patirties dalis, nereikia jokio programuotojo. O jei turi techninių žinių arba nori plėstis toliau, Horizons suteikia tau visišką prieigą prie kodo.

Prieš publikavimą gali peržiūrėti ir bendrinti savo MVP su naudotojais, rinkti atsiliepimus ir jį patobulinti. Ankstyvas testavimas padeda patvirtinti paklausą ir patobulinti produktą prieš jį diegiant plačiau.

Horizons siūlo hostingą. Kai tavo MVP bus paruoštas, galėsi jį publikuoti vienu spustelėjimu, naudodamas greitą ir saugią hostingo platformą bei pasirinktinį domeno vardą.

Mums rūpi tavo privatumas

Šioje svetainėje naudojami slapukai, kurie reikalingi tinkamam svetainės veikimui ir duomenų apie tai, kaip joje elgiasi naudotojai, gavimui, o taip pat ir rinkodaros tikslais. Sutikdami pritariate slapukų įrenginyje saugojimui, kad būtų galima taikyti reklamas, jas suasmeninti ir atlikti analizę, kaip aprašyta mūsų Slapukų politikoje.