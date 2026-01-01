Su DI MVP kūrimas tapo paprastas
Kurk, testuok ir augink verslą be rizikos
Nuo idėjos iki veikiančio MVP per kelias minutes
Paleisk greitai – auk dar greičiau
Pradėk veiklą vienu spustelėjimu – hostingas, domenas, verslo el. paštas – viskas įskaičiuota. Jokių trečiųjų šalių įrankių.
Sukurta augti su tavimi
Duomenų bazės, naudotojų paskyros ir failų saugykla jau veikia nuo pat pradžių – todėl augant produktui viskas jau bus paruošta.
Žymiai mažesnė kaina
Nuo idėjos iki veikiančio MVP per kelias minutes
Paleisk greitai – auk dar greičiau
Pradėk veiklą vienu spustelėjimu – hostingas, domenas, verslo el. paštas – viskas įskaičiuota. Jokių trečiųjų šalių įrankių.
Sukurta augti su tavimi
Duomenų bazės, naudotojų paskyros ir failų saugykla jau veikia nuo pat pradžių – todėl augant produktui viskas jau bus paruošta.
Žymiai mažesnė kaina
Viskas prasideda nuo vienos užklausos
SaaS produkto MVP
Paslauga pagal poreikį MVP
Vidinis įrankis MVP
Nišinė el. prekybos MVP
Kaip sukurti MVP?
Aprašyk savo idėją
Paleisk vienu paspaudimu
Testuok ir tobulink
Reikia daugiau patarimų?
Pradžios vadovas
Patobulink savo užklausas
Dažnos klaidos, kurių reikėtų vengti
Pamatyk, ką dar Horizons gali sukurti tavo verslui
Ką naudotojai sako apie Hostinger Horizons
„Vibe“ kodavimas sutrumpina kūrimo laiką 45 %, o tokios priemonės kaip „Hostinger AI Builder“ natūralią kalbą paverčia veikiančiais prototipais per kelias valandas, o ne savaites. Programinės įrangos kūrimo pradžios barjeras yra gerokai mažesnis.
Neseniai turėjau galimybę išbandyti naują @Hostinger Horizons DI programų kūrimo įrankį ir turiu pasakyti, kad likau sužavėtas. 😎
Hostinger Horizons gali būti efektyviausias Vibe kodo įrankis kuriant milijono dolerių vertės programas.
Hostinger Horizons – naujas ir inovatyvus būdas kurti MVP ir išbandyti idėjas prieš jų imantis.
Nepatikėsite, kaip paprasta sukurti tai, ko norite savo svetainei ir klientams, naudojant „Hostinger“ dirbtinio intelekto kūrimo įrankį! Tiesiog nuostabu – įsitikinkite patys!
Hostinger Horizons – tai įrankis, kuris padės įgyvendinti tavo idėją – tiesiog ją paaiškink ir džiaukis rezultatu.
Man labai patinka, kaip viskas klostosi su @Hostinger AI Builder! Buvo labai smagu bendrauti su naujuoju DI atnaujinimu. Jis pakeitė žaidimo taisykles ne tik man, bet ir daugeliui kitų, kuriuos pažįstu.
Įdomu, kaip „Hostinger“ sukūrė „AI Builder“... Neįtikėtina, kaip greitai jis leidžia bet kam diegti tiek priekinę, tiek galinę dalis.
Net negaliu pasakyti, kiek laiko šis projektas laukė mano „kadų kada nors“ sąraše, KOL jūs nesukūrėte DI kūrimo priemonės. Nieko neišmanau apie žiniatinklio programų kodavimą. 0 ir štai jis. Mano svajonių projektas, kuriuo galėčiau padėti kolegoms, yra GYVENIMAS. Valio!
Hostinger Horizons tikrai keičia žaidimo taisykles. Mano web programoje buvo ypač paprasta nustatyti subdomeną tinklaraščiui. Wow!
Dabar galite kurti žiniatinklio programas tiesiog įvesdami komandą „Hostinger AI Builder“ programoje. Tikrai šaunu!
Išbandžiau Hostinger Horizons ir tai pakeitė žaidimo taisykles! Šis DI programų kūrimo įrankis neprogramuojant sukuria stilingas svetaines ir programėles per kelias minutes: kuria dizainą, kodą ir tekstą už tave. Verta išbandyti.
Tai tarsi aukščiausio lygio programuotojas, pasiruošęs tau padėti sukurti viską, ką gali įsivaizduoti.
Hostinger Horizons leidžia sukurti daug gražių dalykų. Su juo nuveiksi daugiau, nei su įprastu svetainių kūrimo įrankiu.
DUK apie MVP kūrimo įrankį
Kas yra MVP kūrimas?
MVP kūrimas – tai procesas, kurio metu kuriamas minimalus galimas produktas – supaprastinta tavo idėjos versija su tiek funkcijų, kad ją būtų galima išbandyti su realiais naudotojais. Tokiu būdu gali sužinoti, ar jis išsprendžia realias naudotojų problemas, prieš investuojant per daug pinigų iš anksto. Sužinok daugiau mūsų MVP vadove.
Kuo skiriasi prototipas ir MVP?
Ne. Su Hostinger Horizons gali sukurti pilnai veikiantį MVP naudodamas paprastas užklausas – nereikia jokio programavimo ar techninio išsilavinimo. Jei tik gali paaiškinti problemą, kurią nori išspręsti savo produktu, gali ją akimirksniu sukurti su Horizons.
Kaip DI Hostinger Horizons platformoje iš tikrųjų sukuria MVP?
Horizons naudoja pažangius DI modelius, kad sugeneruotų kodą, dizainą ir turinį pagal tavo nurodymus. Visa tai sujungiama į veikiančią web programą, kad per kelias minutes galėtum pereiti nuo idėjos prie MVP.
Kada turėčiau rinktis MVP kūrimo įrankį be kodo, o ne samdyti kūrėją?
Norėdami greitai ir už prieinamą kainą patvirtinti savo idėją, naudokite MVP kūrimo įrankį be kodo. Kai įrodysite, kad yra paklausa ir galite pateisinti išplėstinį pritaikymą dideliu mastu, galite samdyti kūrėjus. Naudodami AI Builder, galite greitai išbandyti ir plėtoti savo idėją be finansinių ar laiko apribojimų, o kai būsite pasiruošę pasitelkti kūrėjus, galėsite eksportuoti visą kodą ir tiesiogiai jį perduoti. Nereikės pradėti nuo nulio.
Kokios yra MVP kūrimo išlaidos?
Tradicinis MVP kūrimas gali kainuoti tūkstančius ir užtrukti savaites. Su Horizons gali pradėti nemokamai – nereikia kredito kortelės. Kai prisijungsi, gausi 5 DI kreditus, kad iškart pradėtum kurti.
Kreditų naudojimas priklauso nuo kiekvienos užklausos sudėtingumo – paprastesni pakeitimai kainuoja mažiau nei vieną kreditą, didesniems projektams gali prireikti daugiau. Tavo nemokamų kreditų pakanka, kad apibūdintum savo MVP, pamatytum, kaip jis sukuriamas, ir pajustum Horizons galimybes prieš įsipareigojant. Kai būsi pasiruošęs publikuoti, tiesiog pereik prie vieno iš mūsų mokamų planų. Hostingo, domeno ir SEO optimizavimas yra įtraukti – tiesiog paspausk „Publikuoti“ ir tavo MVP bus paleistas.
Trūksta kreditų? Gali papildyti bet kada ir stebėti savo naudojimą iš valdymo pulto.
Ar norint sukurti MVP reikia programavimo žinių?
Visiškai jokio. „AI Builder“ naudoja pokalbio metodą kūrimui – dažnai vadinamą „vibe“ kodavimu. Jūs tiesiog aprašote, ką norite sukurti, paprasta kalba, o DI tai įkvepia realiuoju laiku. Norite pridėti funkciją? Tiesiog paklauskite. Reikia pakeisti naudotojo srautą? Aprašykite jį. Jei ši koncepcija jums nauja, mūsų „vibe“ kodavimo vadovas supažindins jus su viskuo, ką reikia žinoti.
Kiek laiko užtrunka sukurti MVP su Horizons DI MVP kūrimo įrankiu?
Taip. Gali integruoti mokėjimo įrankius, tokius kaip Stripe, kad parduotum prenumeratas, imtum mokestį už paslaugas arba siūlytum vienkartinius apsipirkimus tiesiogiai savo MVP.
Ar galiu uždirbti iš MVP?
Prieš publikavimą gali peržiūrėti ir bendrinti savo MVP su naudotojais, rinkti atsiliepimus ir jį patobulinti. Ankstyvas testavimas padeda patvirtinti paklausą ir patobulinti produktą prieš jį diegiant plačiau.
Ką daryti, jei reikės atlikti pakeitimus jau publikavus?
Atnaujinti savo MVP yra taip pat lengva, kaip ir jį sukurti. Tiesiog grįžk į savo projektą, atidaryk jį ir toliau bendrauk su Horizons – aprašyk, ką nori pakeisti, o jis pasirūpins visa kita. Visa tai yra programavimo su DI patirties dalis, nereikia jokio programuotojo. O jei turi techninių žinių arba nori plėstis toliau, Horizons suteikia tau visišką prieigą prie kodo.
Kaip išbandyti MVP?
Prieš publikavimą gali peržiūrėti ir bendrinti savo MVP su naudotojais, rinkti atsiliepimus ir jį patobulinti. Ankstyvas testavimas padeda patvirtinti paklausą ir patobulinti produktą prieš jį diegiant plačiau.
Kaip talpinti web programą?
Horizons siūlo hostingą. Kai tavo MVP bus paruoštas, galėsi jį publikuoti vienu spustelėjimu, naudodamas greitą ir saugią hostingo platformą bei pasirinktinį domeno vardą.