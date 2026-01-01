Sukurk CRM, pritaikytą tavo verslui

Kurk CRM programėles pagal savo poreikius su DI. Sek potencialius klientus, valdyk kontaktus ir sudaryk daugiau sandorių – be techninių nustatymų.
Išbandyk nemokamai

Mokami planai vos nuo 2,99 €/mėn.

Sukurk CRM, pritaikytą tavo verslui

CRM, kuri prisitaiko prie tavo darbo proceso

Viskas, ko reikia sukurti, paleisti ir valdyti CRM pagal savo poreikius – vienoje vietoje.

Sukurk savo poreikiams pritaikytą CRM

Aprašykite, kaip veikia jūsų verslas, ir „AI Builder“ sukurs CRM, kuri tiksliai atitiks jūsų darbo eigą – jūsų produktų sąrašą, etiketes ir tolesnių veiksmų ritmą. IT komandos nereikia.

Verslui pritaikyta infrastruktūra

Profesionalus hostingas, pasirinktinis domenas ir verslo el. paštas vienoje vietoje – viskas, ko reikia auditorijos pasitikėjimui kurti.

Integruotas DI

Generuok atsakymus per kelias sekundes, paleisk visą parą veikiantį klientų aptarnavimo pokalbių robotą ir spręsk klientų užklausas net ne darbo metu.

Tavo duomenys priklauso tau

Kitaip nei standartinės CRM sistemos, kurios pririša jus prie savo platformos, dirbtinio intelekto kūrimo priemonės sukurta CRM sistema suteikia jums visišką nuosavybę – apsaugo jus nuo kainų šuolių, funkcijų pakeitimų ir platformos pririšimo.
CRM, kuri prisitaiko prie tavo darbo proceso

Susikurk CRM pagal poreikius – be programavimo, tiesiog parašyk, ko reikia

Nuo paprastų kontaktų valdymo įrankių iki pagal tavo poreikius pritaikomų pardavimo procesų – peržiūrėk populiarius CRM pavyzdžius arba pasirink paruoštą užklausą ir pradėk kurti per kelias sekundes.
Susikurk CRM pagal poreikius – be programavimo, tiesiog parašyk, ko reikia

Pardavimų srauto CRM

Valdyk potencialius klientus ir sandorius vienoje vietoje – augink pajamas be CRM licencijos.Pradėk kurti
Laikyk klientų informaciją, bendravimo istoriją ir svarbias datas vienoje vietoje – bendrauk asmeniškiau ir nepraleisk svarbių detalių.Pradėk kurti
Padėk klientų aptarnavimo komandai nepraleisti nė vieno kliento kreipimosi – tvarkyk užklausas, priskirk specialistus, stebėk atsakymo laiką ir greičiau spręsk problemas.Pradėk kurti
Sukurk pritaikomą CRM savo WhatsApp Business paskyrai – valdyk potencialius klientus, sek pokalbius ir greičiau sudaryk sandorius.Pradėk kurti
Padėk nekilnojamojo turto agentams valdyti potencialius klientus, sekti objektų apžiūras ir greičiau sudaryti sandorius.Pradėk kurti

Kaip su DI sukurti CRM pagal savo poreikius

01

Aprašyk savo idėją

Aprašyk, kaip veikia tavo verslas, ir DI sukurs jam pritaikytą CRM. Arba pradėk iškart nuo vieno iš dizainerių sukurtų šablonų. Programuoti nereikia.
02

Pritaikyk ir testuok

Pritaikyk CRM pagal save. Bendrauk su DI, keisk darbo procesus, verslo logiką, naudotojų roles bei leidimus, o prieš paleidžiant peržiūrėk veikiančią versiją.
03

Publikuok vienu paspaudimu

Spustelėk „Publikuoti“ – ir tavo CRM jau veikia. Komanda iškart galės valdyti potencialius klientus ir sudaryti sandorius be techninių nustatymų.

Pasirink šabloną. Pritaikyk jį sau.

Rinkis profesionaliai sukurtą šabloną, keisk jį su DI arba vaizdiniu redagavimu ir greičiau paleisk savo svetainę į internetą.

Paruošti šablonai

Real estate CRM

Real estate CRM

CRM via WhatsApp (green)

CRM via WhatsApp (green)

CRM via WhatsApp (violet)

CRM via WhatsApp (violet)

Reikia daugiau patarimų?

Peržiūrėk išsamius vadovus, detalias instrukcijas ir paaiškinimus, kurie per itin trumpą laiką padės tau iš pradedančiojo tapti DI ekspertu. Gauk viską, ko reikia pirmajam DI projektui sukurti – ir dar daugiau.
Pradžios vadovas

Pradžios vadovas

Pamoka
Vaizdo įrašas
Patobulink savo užklausas

Patobulink savo užklausas

Pamoka
Vaizdo įrašas
Dažnos klaidos, kurių reikėtų vengti

Dažnos klaidos, kurių reikėtų vengti

Pamoka
Vaizdo įrašas

Pažiūrėk, ką dar Horizons gali sukurti tavo verslui

WhatsApp CRM

Vidiniai įrankiai

Verslo pristatymas

El. prekybos programėlės ir parduotuvės

Individualus rezervacijos puslapis ir programėlė

Ką naudotojai sako apie Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

„Vibe“ kodavimas sutrumpina kūrimo laiką 45 %, o tokios priemonės kaip „Hostinger AI Builder“ natūralią kalbą paverčia veikiančiais prototipais per kelias valandas, o ne savaites. Programinės įrangos kūrimo pradžios barjeras yra gerokai mažesnis.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Neseniai turėjau galimybę išbandyti naują @Hostinger Horizons DI programų kūrimo įrankį ir turiu pasakyti, kad likau sužavėtas. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons gali būti efektyviausias Vibe kodo įrankis kuriant milijono dolerių vertės programas.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Rinkodaros specialistė

Hostinger Horizons – naujas ir inovatyvus būdas kurti MVP ir išbandyti idėjas prieš jų imantis.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Nepatikėsite, kaip paprasta sukurti tai, ko norite savo svetainei ir klientams, naudojant „Hostinger“ dirbtinio intelekto kūrimo įrankį! Tiesiog nuostabu – įsitikinkite patys!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Teksto generatorius

Hostinger Horizons – tai įrankis, kuris padės įgyvendinti tavo idėją – tiesiog ją paaiškink ir džiaukis rezultatu.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Man labai patinka, kaip viskas klostosi su @Hostinger AI Builder! Buvo labai smagu bendrauti su naujuoju DI atnaujinimu. Jis pakeitė žaidimo taisykles ne tik man, bet ir daugeliui kitų, kuriuos pažįstu.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Įdomu, kaip „Hostinger“ sukūrė „AI Builder“... Neįtikėtina, kaip greitai jis leidžia bet kam diegti tiek priekinę, tiek galinę dalis.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Net negaliu pasakyti, kiek laiko šis projektas laukė mano „kadų kada nors“ sąraše, KOL jūs nesukūrėte DI kūrimo priemonės. Nieko neišmanau apie žiniatinklio programų kodavimą. 0 ir štai jis. Mano svajonių projektas, kuriuo galėčiau padėti kolegoms, yra GYVENIMAS. Valio!

Jordi Robert
Jordi Robert
Įkūrėjas

Hostinger Horizons tikrai keičia žaidimo taisykles. Mano web programoje buvo ypač paprasta nustatyti subdomeną tinklaraščiui. Wow!

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Dabar galite kurti žiniatinklio programas tiesiog įvesdami komandą „Hostinger AI Builder“ programoje. Tikrai šaunu!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Išbandžiau Hostinger Horizons ir tai pakeitė žaidimo taisykles! Šis DI programų kūrimo įrankis neprogramuojant sukuria stilingas svetaines ir programėles per kelias minutes: kuria dizainą, kodą ir tekstą už tave. Verta išbandyti.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Tai tarsi aukščiausio lygio programuotojas, pasiruošęs tau padėti sukurti viską, ką gali įsivaizduoti.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Antrepreneris

Hostinger Horizons leidžia sukurti daug gražių dalykų. Su juo nuveiksi daugiau, nei su įprastu svetainių kūrimo įrankiu.

Laikas paleisti savo CRM?

Išbandyk nemokamai

Nereikia kredito kortelės

Individualaus CRM DUK

Individualizuota CRM (klientų ryšių tvarkyklė) – tai įrankis, sukurtas specialiai atsižvelgiant į jūsų verslo veikimo principus – jūsų pardavimo etapus, kontaktų laukus, tolesnių veiksmų procesą. Skirtingai nuo standartinių CRM sistemų, tokių kaip „HubSpot“ ar „Salesforce“, kurios turi daugybę funkcijų, kurių galbūt niekada nenaudosite, individualizuotos CRM sistemos suteikia būtent tai, ko jums reikia, ir nieko nereikalingo. Naudodami „AI Builder“, galite susikurti CRM sistemą tiesiog aprašydami, kaip veikia jūsų verslas – nereikia jokio programavimo ar techninių žinių.

Standartinės CRM sistemos tinka daugeliui verslų, bet turi kompromisų: mėnesinius mokesčius, kurie auga kartu su komanda, funkcijas, prieinamas tik brangesniuose planuose, ir darbo eigas, kurios ne visada atitinka tavo procesus. Kurdami savo CRM su Horizons, gauni būtent tokį įrankį, kokio reikia tavo verslui – be platformos apribojimų, netikėtų kainų šuolių ir poreikio taikyti savo procesus prie svetimos programinės įrangos.

Horizons gali sukurti CRM pagal poreikius beveik bet kokiam verslui ar sričiai. Štai keli populiariausi pavyzdžiai:

  • CRM pardavimo komandoms – valdyk potencialius klientus, stebėk sandorius ir palaikyk sklandų pardavimo procesą.
  • CRM ne pelno organizacijoms – sek rėmėjus, valdyk ryšius ir stebėk lėšų rinkimo progresą.
  • CRM advokatų kontoroms – valdyk klientų bylas, sek komunikaciją ir nepraleisk svarbių terminų.
  • CRM darbuotojų atrankai – sek kandidatus, valdyk atrankos eigą ir supaprastink įdarbinimo procesą.
  • CRM draudimo agentūroms – valdyk polisus, sek pratęsimus ir palaikyk ryšius su klientais.
  • CRM finansų konsultavimo veiklai – stebėk klientų portfelius, sek bendravimo istoriją ir valdyk tolesnius veiksmus.
  • CRM konsultacijų verslui – valdyk klientų projektus, sek apmokamą laiką ir nepraleisk svarbių darbų.

Nerandi savo srities? Jei gali aprašyti, kaip tavo verslas valdo ryšius su klientais, Horizons gali pagal tai sukurti CRM. Praktinį pavyzdį rasi mūsų giduose, kaip sukurti CRM pardavimams – tą patį principą galima pritaikyti bet kokiam verslo tipui.

Visai ne. Horizons veikia pokalbio principu – tai dažnai vadinama svetainių kūrimu be programavimo. Tiesiog aprašyk, kaip veikia tavo verslas, o DI realiuoju laiku pagal tai sukurs CRM. Nori pridėti naują pardavimo proceso etapą? Tiesiog paprašyk. Reikia pritaikyto kontakto lauko? Aprašyk jį. Nori pakeisti išdėstymą? Pasakyk Horizons ir tai bus atlikta per kelias sekundes.

Jei ši sąvoka nauja, mūsų svetainių kūrimo be programavimo gidas paaiškins viską, ko reikia pradžiai.

Taip – Horizons turi integruotą backend su naudotojų paskyromis ir prieigos valdymu. Gali tiksliai nustatyti, kas gali prisijungti, ką matyti ir kokius veiksmus atlikti – nereikės jokių išorinių sistemų ar duomenų bazių.

Atnaujinti CRM sistemą taip pat paprasta, kaip ir ją sukurti. Tiesiog grįžkite prie savo projekto, atidarykite jį ir tęskite pokalbį su „AI Builder“ – aprašykite, ką norite pakeisti, o jis pasirūpins visa kita. Visa tai yra „Vibe“ kodavimo patirties dalis, nereikia jokio kūrėjo.

O jei turite techninių žinių arba norite plėstis toliau, „AI Builder“ suteikia jums visišką prieigą prie kodo – kad galėtumėte jį pritaikyti tiek, kiek jums reikia.

Čia pat – tiesiog spustelėkite „Pradėti nemokamai“. Kredito kortelės nereikia. Prisijungę gausite 5 DI kreditus, kad galėtumėte iš karto pradėti kurti. Kreditų naudojimas priklauso nuo kiekvieno raginimo sudėtingumo – paprastesni pakeitimai kainuoja mažiau nei kreditas, didesni kūriniai gali sunaudoti daugiau. Jūsų nemokamų kreditų pakanka aprašyti jūsų CRM, pamatyti, kaip jis atgyja, ir realiai susipažinti su DI kūrėju prieš ką nors įsipareigojant.

Verta žinoti: DI kreditai taip pat naudojami bet kokioms DI funkcijoms jūsų CRM viduje, pvz., pokalbių robotui ar išmaniajai paieškai, maitinti, bet tik tada, kai jūsų vartotojai iš tikrųjų su jomis sąveikauja.

Kai būsite pasiruošę publikuoti, tiesiog perjunkite į vieną iš mūsų mokamų planų. Talpinimas ir domenas jau yra įtraukti, todėl daugiau nieko nereikia nustatyti – tiesiog spustelėkite „Publikuoti“ ir jūsų CRM bus paskelbtas.

Baigėsi kreditų? Galite bet kada papildyti ir stebėti savo naudojimą valdymo skydelyje.

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