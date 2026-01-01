Sukurk CRM, pritaikytą tavo verslui
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Ką naudotojai sako apie Hostinger Horizons
„Vibe“ kodavimas sutrumpina kūrimo laiką 45 %, o tokios priemonės kaip „Hostinger AI Builder“ natūralią kalbą paverčia veikiančiais prototipais per kelias valandas, o ne savaites. Programinės įrangos kūrimo pradžios barjeras yra gerokai mažesnis.
Neseniai turėjau galimybę išbandyti naują @Hostinger Horizons DI programų kūrimo įrankį ir turiu pasakyti, kad likau sužavėtas. 😎
Hostinger Horizons gali būti efektyviausias Vibe kodo įrankis kuriant milijono dolerių vertės programas.
Hostinger Horizons – naujas ir inovatyvus būdas kurti MVP ir išbandyti idėjas prieš jų imantis.
Nepatikėsite, kaip paprasta sukurti tai, ko norite savo svetainei ir klientams, naudojant „Hostinger“ dirbtinio intelekto kūrimo įrankį! Tiesiog nuostabu – įsitikinkite patys!
Hostinger Horizons – tai įrankis, kuris padės įgyvendinti tavo idėją – tiesiog ją paaiškink ir džiaukis rezultatu.
Man labai patinka, kaip viskas klostosi su @Hostinger AI Builder! Buvo labai smagu bendrauti su naujuoju DI atnaujinimu. Jis pakeitė žaidimo taisykles ne tik man, bet ir daugeliui kitų, kuriuos pažįstu.
Įdomu, kaip „Hostinger“ sukūrė „AI Builder“... Neįtikėtina, kaip greitai jis leidžia bet kam diegti tiek priekinę, tiek galinę dalis.
Net negaliu pasakyti, kiek laiko šis projektas laukė mano „kadų kada nors“ sąraše, KOL jūs nesukūrėte DI kūrimo priemonės. Nieko neišmanau apie žiniatinklio programų kodavimą. 0 ir štai jis. Mano svajonių projektas, kuriuo galėčiau padėti kolegoms, yra GYVENIMAS. Valio!
Hostinger Horizons tikrai keičia žaidimo taisykles. Mano web programoje buvo ypač paprasta nustatyti subdomeną tinklaraščiui. Wow!
Dabar galite kurti žiniatinklio programas tiesiog įvesdami komandą „Hostinger AI Builder“ programoje. Tikrai šaunu!
Išbandžiau Hostinger Horizons ir tai pakeitė žaidimo taisykles! Šis DI programų kūrimo įrankis neprogramuojant sukuria stilingas svetaines ir programėles per kelias minutes: kuria dizainą, kodą ir tekstą už tave. Verta išbandyti.
Tai tarsi aukščiausio lygio programuotojas, pasiruošęs tau padėti sukurti viską, ką gali įsivaizduoti.
Hostinger Horizons leidžia sukurti daug gražių dalykų. Su juo nuveiksi daugiau, nei su įprastu svetainių kūrimo įrankiu.
Individualaus CRM DUK
Kas yra tavo verslui pritaikyta CRM?
Individualizuota CRM (klientų ryšių tvarkyklė) – tai įrankis, sukurtas specialiai atsižvelgiant į jūsų verslo veikimo principus – jūsų pardavimo etapus, kontaktų laukus, tolesnių veiksmų procesą. Skirtingai nuo standartinių CRM sistemų, tokių kaip „HubSpot“ ar „Salesforce“, kurios turi daugybę funkcijų, kurių galbūt niekada nenaudosite, individualizuotos CRM sistemos suteikia būtent tai, ko jums reikia, ir nieko nereikalingo. Naudodami „AI Builder“, galite susikurti CRM sistemą tiesiog aprašydami, kaip veikia jūsų verslas – nereikia jokio programavimo ar techninių žinių.
Kodėl geriau susikurti savo CRM, o ne rinktis jau esamą?
Standartinės CRM sistemos tinka daugeliui verslų, bet turi kompromisų: mėnesinius mokesčius, kurie auga kartu su komanda, funkcijas, prieinamas tik brangesniuose planuose, ir darbo eigas, kurios ne visada atitinka tavo procesus. Kurdami savo CRM su Horizons, gauni būtent tokį įrankį, kokio reikia tavo verslui – be platformos apribojimų, netikėtų kainų šuolių ir poreikio taikyti savo procesus prie svetimos programinės įrangos.
Kokias CRM sistemas galiu sukurti su Horizons?
Horizons gali sukurti CRM pagal poreikius beveik bet kokiam verslui ar sričiai. Štai keli populiariausi pavyzdžiai:
- CRM pardavimo komandoms – valdyk potencialius klientus, stebėk sandorius ir palaikyk sklandų pardavimo procesą.
- CRM ne pelno organizacijoms – sek rėmėjus, valdyk ryšius ir stebėk lėšų rinkimo progresą.
- CRM advokatų kontoroms – valdyk klientų bylas, sek komunikaciją ir nepraleisk svarbių terminų.
- CRM darbuotojų atrankai – sek kandidatus, valdyk atrankos eigą ir supaprastink įdarbinimo procesą.
- CRM draudimo agentūroms – valdyk polisus, sek pratęsimus ir palaikyk ryšius su klientais.
- CRM finansų konsultavimo veiklai – stebėk klientų portfelius, sek bendravimo istoriją ir valdyk tolesnius veiksmus.
- CRM konsultacijų verslui – valdyk klientų projektus, sek apmokamą laiką ir nepraleisk svarbių darbų.
Nerandi savo srities? Jei gali aprašyti, kaip tavo verslas valdo ryšius su klientais, Horizons gali pagal tai sukurti CRM. Praktinį pavyzdį rasi mūsų giduose, kaip sukurti CRM pardavimams – tą patį principą galima pritaikyti bet kokiam verslo tipui.
Ar norint sukurti sau pritaikytą CRM reikia programavimo ar techninių žinių?
Visai ne. Horizons veikia pokalbio principu – tai dažnai vadinama svetainių kūrimu be programavimo. Tiesiog aprašyk, kaip veikia tavo verslas, o DI realiuoju laiku pagal tai sukurs CRM. Nori pridėti naują pardavimo proceso etapą? Tiesiog paprašyk. Reikia pritaikyto kontakto lauko? Aprašyk jį. Nori pakeisti išdėstymą? Pasakyk Horizons ir tai bus atlikta per kelias sekundes.
Jei ši sąvoka nauja, mūsų svetainių kūrimo be programavimo gidas paaiškins viską, ko reikia pradžiai.
Ar visa komanda gali kartu naudotis CRM?
Taip – Horizons turi integruotą backend su naudotojų paskyromis ir prieigos valdymu. Gali tiksliai nustatyti, kas gali prisijungti, ką matyti ir kokius veiksmus atlikti – nereikės jokių išorinių sistemų ar duomenų bazių.
O jei verslui augant reikės ką nors pakeisti?
Atnaujinti CRM sistemą taip pat paprasta, kaip ir ją sukurti. Tiesiog grįžkite prie savo projekto, atidarykite jį ir tęskite pokalbį su „AI Builder“ – aprašykite, ką norite pakeisti, o jis pasirūpins visa kita. Visa tai yra „Vibe“ kodavimo patirties dalis, nereikia jokio kūrėjo.
O jei turite techninių žinių arba norite plėstis toliau, „AI Builder“ suteikia jums visišką prieigą prie kodo – kad galėtumėte jį pritaikyti tiek, kiek jums reikia.
Nuo ko pradėti kuriant CRM pagal poreikius su Horizons?
Čia pat – tiesiog spustelėkite „Pradėti nemokamai“. Kredito kortelės nereikia. Prisijungę gausite 5 DI kreditus, kad galėtumėte iš karto pradėti kurti. Kreditų naudojimas priklauso nuo kiekvieno raginimo sudėtingumo – paprastesni pakeitimai kainuoja mažiau nei kreditas, didesni kūriniai gali sunaudoti daugiau. Jūsų nemokamų kreditų pakanka aprašyti jūsų CRM, pamatyti, kaip jis atgyja, ir realiai susipažinti su DI kūrėju prieš ką nors įsipareigojant.
Verta žinoti: DI kreditai taip pat naudojami bet kokioms DI funkcijoms jūsų CRM viduje, pvz., pokalbių robotui ar išmaniajai paieškai, maitinti, bet tik tada, kai jūsų vartotojai iš tikrųjų su jomis sąveikauja.
Kai būsite pasiruošę publikuoti, tiesiog perjunkite į vieną iš mūsų mokamų planų. Talpinimas ir domenas jau yra įtraukti, todėl daugiau nieko nereikia nustatyti – tiesiog spustelėkite „Publikuoti“ ir jūsų CRM bus paskelbtas.
Baigėsi kreditų? Galite bet kada papildyti ir stebėti savo naudojimą valdymo skydelyje.