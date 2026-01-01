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Ką naudotojai sako apie Hostinger Horizons
„Vibe“ kodavimas sutrumpina kūrimo laiką 45 %, o tokios priemonės kaip „Hostinger AI Builder“ natūralią kalbą paverčia veikiančiais prototipais per kelias valandas, o ne savaites. Programinės įrangos kūrimo pradžios barjeras yra gerokai mažesnis.
Neseniai turėjau galimybę išbandyti naują @Hostinger Horizons DI programų kūrimo įrankį ir turiu pasakyti, kad likau sužavėtas. 😎
Hostinger Horizons gali būti efektyviausias Vibe kodo įrankis kuriant milijono dolerių vertės programas.
Hostinger Horizons – naujas ir inovatyvus būdas kurti MVP ir išbandyti idėjas prieš jų imantis.
Nepatikėsite, kaip paprasta sukurti tai, ko norite savo svetainei ir klientams, naudojant „Hostinger“ dirbtinio intelekto kūrimo įrankį! Tiesiog nuostabu – įsitikinkite patys!
Hostinger Horizons – tai įrankis, kuris padės įgyvendinti tavo idėją – tiesiog ją paaiškink ir džiaukis rezultatu.
Man labai patinka, kaip viskas klostosi su @Hostinger AI Builder! Buvo labai smagu bendrauti su naujuoju DI atnaujinimu. Jis pakeitė žaidimo taisykles ne tik man, bet ir daugeliui kitų, kuriuos pažįstu.
Įdomu, kaip „Hostinger“ sukūrė „AI Builder“... Neįtikėtina, kaip greitai jis leidžia bet kam diegti tiek priekinę, tiek galinę dalis.
Net negaliu pasakyti, kiek laiko šis projektas laukė mano „kadų kada nors“ sąraše, KOL jūs nesukūrėte DI kūrimo priemonės. Nieko neišmanau apie žiniatinklio programų kodavimą. 0 ir štai jis. Mano svajonių projektas, kuriuo galėčiau padėti kolegoms, yra GYVENIMAS. Valio!
Hostinger Horizons tikrai keičia žaidimo taisykles. Mano web programoje buvo ypač paprasta nustatyti subdomeną tinklaraščiui. Wow!
Dabar galite kurti žiniatinklio programas tiesiog įvesdami komandą „Hostinger AI Builder“ programoje. Tikrai šaunu!
Išbandžiau Hostinger Horizons ir tai pakeitė žaidimo taisykles! Šis DI programų kūrimo įrankis neprogramuojant sukuria stilingas svetaines ir programėles per kelias minutes: kuria dizainą, kodą ir tekstą už tave. Verta išbandyti.
Tai tarsi aukščiausio lygio programuotojas, pasiruošęs tau padėti sukurti viską, ką gali įsivaizduoti.
Hostinger Horizons leidžia sukurti daug gražių dalykų. Su juo nuveiksi daugiau, nei su įprastu svetainių kūrimo įrankiu.
DUK apie Hostinger Horizons
Kuo skiriasi Hostinger Horizons planai?
Hostinger Horizons planai skiriasi tiek funkcijomis, tiek mėnesiniais DI kreditais. DI kreditų limitas nustato, kiek pranešimų gali išsiųsti DI agentui per pokalbį, o aukštesnio lygio planai atrakina pažangesnes funkcijas ir didesnį lankstumą augančioms tavo reikmėms.
Kaip veikia DI kreditai?
AI kreditai suteikia galimybę dviem dalykams: kurti tavo projektą ir naudoti AI funkcijas jame, kai jis bus paleistas. Kuriant, kiekviena žinutė, kurią siunti „Horizons AI“ agentui, sunaudoja vieną kreditą. Kai tavo publikuota svetainė ar programėlė apima AI valdomas funkcijas, kreditai naudojami kiekvieną kartą, kai tavo vartotojai su ja sąveikauja – ir kadangi mes naudojame dalinius kreditus tam, tai leidžia tau daugiau eksperimentuoti už mažesnę kainą.
Ar galiu pamatyti, kiek dirbtinio intelekto kreditų sunaudojo mano programėlė?
Taip. Tavo DI kreditų naudojimo prietaisų skydelis rodo, kaip buvo sunaudoti kreditai kūrimui ir redagavimui, taip pat kreditus, sunaudotus tavo programėlės DI funkcijoms – kad visada tiksliai žinotum, kur keliauja tavo kreditai.
Ar galiu nusipirkti papildomų DI kreditų neįsigijęs pažangesnio plano?
Įsigijus planą, papildyti DI kreditų likutį galėsi nekeisdamas plano.
Ar galiu įsigyti Hostinger Horizons be hostingo?
Hostinger Horizons reikia hostingo, kad tavo svetainė ar web programa būtų pasiekiama internete.
Jei dar neturi aktyvaus hostingo plano, hostingas bus įtrauktas į Hostinger Horizons užsakymą be papildomo mokesčio.
Jei jau turi aktyvų hostingo planą, papildomas hostingas nebus įtrauktas – gali toliau naudoti esamą planą.
Atkreipk dėmesį, kad hostingas ir Hostinger Horizons atnaujinami atskirai, todėl kiekvieną paslaugą gali valdyti, atnaujinti ar pratęsti savarankiškai.
Kokio tipo svetaines galiu publikuoti naudodamasis Hostinger Horizons?
Hostinger Horizons leidžia kurti įvairias web programas ir svetaines – gali kurti, ką tik panorėjęs, nerašant nė vienos kodo eilutės. Pavyzdžiui, maisto pristatymo programas, SaaS produktus, fitneso programas, programinę įrangą pelno nesiekiančioms organizacijoms ir dar daugiau.
Nesvarbu, ar ieškai personalizuoto sprendimo savo klientams, ar programos, atitinkančios savo verslo poreikius, Hostinger Horizons yra puikus DI kūrimo pagalbininkas, galintis įgyvendinti tavo idėjas.
Ar galiu sukurti mobiliąją programėlę su Hostinger Horizons?
Hostinger Horizons gali kurti web programėles ir svetaines, kurios sklandžiai veikia mobiliuosiuose įrenginiuose. Tačiau šiuo metu jis nepalaiko įprastų mobiliųjų programėlių kūrimo App Store ar Google Play parduotuvėms.
Kam priklauso Hostinger Horizons sukurtas kodas?
Svetainės ar web programos kodas priklauso tik tau. Su bet kuriuo mokamu Hostinger Horizons planu, bet kada gali jį atsisiųsti.
Ar galima integruoti trečiųjų šalių API ar paslaugas su Hostinger Horizons?
Taip, su Hostinger Horizons gali integruoti trečiųjų šalių API ir paslaugas. Jis sklandžiai veikia su tokiais įrankiais kaip Stripe ir Supabase, taip pat gali prijungti kitas API mokėjimams, duomenų apdorojimui ir kt. Jei reikia pagalbos prijungiant trečiųjų šalių paslaugas, tiesiog paklausk pokalbių lange ir Hostinger Horizons tau padės.