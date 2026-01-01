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75% nuolaida
Premium
Tavo pirmoji svetainė – nuo darbų portfolio ir CV iki tinklaraščio ar nuorodų puslapio.
11,99
2,99/mėn.
Rinktis planą
Naudokis 48 mėn. už 143,52 € (įprasta kaina 575,52 €). Pratęsiama už 9,99 €/mėn.
Galimų sukurti svetainių skaičius: 3
2 pašto dėžutės vienai svetainei – 1 metus nemokamai
Pasirinktas domenas – 1 metus nemokamai
5 DI kreditų svetainių kūrimui
400+ svetainių šablonų
Greitas ir saugus web hostingas
Gauk pagalbą iš pokalbio roboto Kodee
Ypatingas pasiūlymas • 79% nuolaida
Unlimited
Augančiam verslui. Neribotas svetainių skaičius, DI įrankiai, el. prekyba, daug lankstumo.
18,99
3,99/mėn.
Rinktis planą
Naudokis 48 mėn. už 191,52 € (įprasta kaina 911,52 €). Pratęsiama už 16,99 €/mėn.
Unlimited websites
Neribotos pašto dėžutės vienai svetainei – 1 metams nemokamai
Pasirinktas domenas – 1 metus nemokamai
15 DI kreditų svetainių kūrimui
400+ svetainių šablonų
Greitas ir saugus web hostingas
Prioritetinė pagalba visą parą
500 kreditų DI agentams
Parduok internetu su integruota el. prekyba
El. pašto rinkodara su Reach
Kodėl šis planas?
Visapusiškas sprendimas ilgalaikiams projektams. Viskas įskaičiuota.
69% nuolaida
Cloud Startup
Kompanijoms, kurioms reikalingas maksimalus našumas ir plėtros galimybės.
25,99
7,99/mėn.
Rinktis planą
Naudokis 48 mėn. už 383,52 € (įprasta kaina 1 247,52 €). Pratęsiama už 23,99 €/mėn.
Unlimited websites
Neribotos pašto dėžutės vienai svetainei – 1 metams nemokamai
Pasirinktas domenas – 1 metus nemokamai
15 DI kreditų svetainių kūrimui
400+ svetainių šablonų
Greitas ir saugus web hostingas
Prioritetinė pagalba visą parą
1000 kreditų DI agentams
Parduok internetu su integruota el. prekyba
El. pašto rinkodara su Reach
75% nuolaida
Premium
Tavo pirmoji svetainė – nuo darbų portfolio ir CV iki tinklaraščio ar nuorodų puslapio.
11,99
2,99/mėn.
Rinktis planą
Naudokis 48 mėn. už 143,52 € (įprasta kaina 575,52 €). Pratęsiama už 9,99 €/mėn.
Galimų sukurti svetainių skaičius: 3
2 pašto dėžutės vienai svetainei – 1 metus nemokamai
Pasirinktas domenas – 1 metus nemokamai
5 DI kreditų svetainių kūrimui
400+ svetainių šablonų
Greitas ir saugus web hostingas
Gauk pagalbą iš pokalbio roboto Kodee
Ypatingas pasiūlymas • 79% nuolaida
Unlimited
Augančiam verslui. Neribotas svetainių skaičius, DI įrankiai, el. prekyba, daug lankstumo.
18,99
3,99/mėn.
Rinktis planą
Naudokis 48 mėn. už 191,52 € (įprasta kaina 911,52 €). Pratęsiama už 16,99 €/mėn.
Unlimited websites
Neribotos pašto dėžutės vienai svetainei – 1 metams nemokamai
Pasirinktas domenas – 1 metus nemokamai
15 DI kreditų svetainių kūrimui
400+ svetainių šablonų
Greitas ir saugus web hostingas
Prioritetinė pagalba visą parą
500 kreditų DI agentams
Parduok internetu su integruota el. prekyba
El. pašto rinkodara su Reach
Kodėl šis planas?
Visapusiškas sprendimas ilgalaikiams projektams. Viskas įskaičiuota.
69% nuolaida
Cloud Startup
Kompanijoms, kurioms reikalingas maksimalus našumas ir plėtros galimybės.
25,99
7,99/mėn.
Rinktis planą
Naudokis 48 mėn. už 383,52 € (įprasta kaina 1 247,52 €). Pratęsiama už 23,99 €/mėn.
Unlimited websites
Neribotos pašto dėžutės vienai svetainei – 1 metams nemokamai
Pasirinktas domenas – 1 metus nemokamai
15 DI kreditų svetainių kūrimui
400+ svetainių šablonų
Greitas ir saugus web hostingas
Prioritetinė pagalba visą parą
1000 kreditų DI agentams
Parduok internetu su integruota el. prekyba
El. pašto rinkodara su Reach

Neribotos funkcijos taikomos pagal mūsų Sąžiningo naudojimo politiką.

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką naudotojai sako apie Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

„Vibe“ kodavimas sutrumpina kūrimo laiką 45 %, o tokios priemonės kaip „Hostinger AI Builder“ natūralią kalbą paverčia veikiančiais prototipais per kelias valandas, o ne savaites. Programinės įrangos kūrimo pradžios barjeras yra gerokai mažesnis.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Neseniai turėjau galimybę išbandyti naują @Hostinger Horizons DI programų kūrimo įrankį ir turiu pasakyti, kad likau sužavėtas. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons gali būti efektyviausias Vibe kodo įrankis kuriant milijono dolerių vertės programas.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Rinkodaros specialistė

Hostinger Horizons – naujas ir inovatyvus būdas kurti MVP ir išbandyti idėjas prieš jų imantis.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Nepatikėsite, kaip paprasta sukurti tai, ko norite savo svetainei ir klientams, naudojant „Hostinger“ dirbtinio intelekto kūrimo įrankį! Tiesiog nuostabu – įsitikinkite patys!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Teksto generatorius

Hostinger Horizons – tai įrankis, kuris padės įgyvendinti tavo idėją – tiesiog ją paaiškink ir džiaukis rezultatu.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Man labai patinka, kaip viskas klostosi su @Hostinger AI Builder! Buvo labai smagu bendrauti su naujuoju DI atnaujinimu. Jis pakeitė žaidimo taisykles ne tik man, bet ir daugeliui kitų, kuriuos pažįstu.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Įdomu, kaip „Hostinger“ sukūrė „AI Builder“... Neįtikėtina, kaip greitai jis leidžia bet kam diegti tiek priekinę, tiek galinę dalis.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Net negaliu pasakyti, kiek laiko šis projektas laukė mano „kadų kada nors“ sąraše, KOL jūs nesukūrėte DI kūrimo priemonės. Nieko neišmanau apie žiniatinklio programų kodavimą. 0 ir štai jis. Mano svajonių projektas, kuriuo galėčiau padėti kolegoms, yra GYVENIMAS. Valio!

Jordi Robert
Jordi Robert
Įkūrėjas

Hostinger Horizons tikrai keičia žaidimo taisykles. Mano web programoje buvo ypač paprasta nustatyti subdomeną tinklaraščiui. Wow!

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Dabar galite kurti žiniatinklio programas tiesiog įvesdami komandą „Hostinger AI Builder“ programoje. Tikrai šaunu!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Išbandžiau Hostinger Horizons ir tai pakeitė žaidimo taisykles! Šis DI programų kūrimo įrankis neprogramuojant sukuria stilingas svetaines ir programėles per kelias minutes: kuria dizainą, kodą ir tekstą už tave. Verta išbandyti.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Tai tarsi aukščiausio lygio programuotojas, pasiruošęs tau padėti sukurti viską, ką gali įsivaizduoti.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Antrepreneris

Hostinger Horizons leidžia sukurti daug gražių dalykų. Su juo nuveiksi daugiau, nei su įprastu svetainių kūrimo įrankiu.

DUK apie Hostinger Horizons

Hostinger Horizons planai skiriasi tiek funkcijomis, tiek mėnesiniais DI kreditais. DI kreditų limitas nustato, kiek pranešimų gali išsiųsti DI agentui per pokalbį, o aukštesnio lygio planai atrakina pažangesnes funkcijas ir didesnį lankstumą augančioms tavo reikmėms.

AI kreditai suteikia galimybę dviem dalykams: kurti tavo projektą ir naudoti AI funkcijas jame, kai jis bus paleistas. Kuriant, kiekviena žinutė, kurią siunti „Horizons AI“ agentui, sunaudoja vieną kreditą. Kai tavo publikuota svetainė ar programėlė apima AI valdomas funkcijas, kreditai naudojami kiekvieną kartą, kai tavo vartotojai su ja sąveikauja – ir kadangi mes naudojame dalinius kreditus tam, tai leidžia tau daugiau eksperimentuoti už mažesnę kainą.

Taip. Tavo DI kreditų naudojimo prietaisų skydelis rodo, kaip buvo sunaudoti kreditai kūrimui ir redagavimui, taip pat kreditus, sunaudotus tavo programėlės DI funkcijoms – kad visada tiksliai žinotum, kur keliauja tavo kreditai.

Įsigijus planą, papildyti DI kreditų likutį galėsi nekeisdamas plano.

Hostinger Horizons reikia hostingo, kad tavo svetainė ar web programa būtų pasiekiama internete.

Jei dar neturi aktyvaus hostingo plano, hostingas bus įtrauktas į Hostinger Horizons užsakymą be papildomo mokesčio.

Jei jau turi aktyvų hostingo planą, papildomas hostingas nebus įtrauktas – gali toliau naudoti esamą planą.

Atkreipk dėmesį, kad hostingas ir Hostinger Horizons atnaujinami atskirai, todėl kiekvieną paslaugą gali valdyti, atnaujinti ar pratęsti savarankiškai.

Hostinger Horizons leidžia kurti įvairias web programas ir svetaines – gali kurti, ką tik panorėjęs, nerašant nė vienos kodo eilutės. Pavyzdžiui, maisto pristatymo programas, SaaS produktus, fitneso programas, programinę įrangą pelno nesiekiančioms organizacijoms ir dar daugiau.

Nesvarbu, ar ieškai personalizuoto sprendimo savo klientams, ar programos, atitinkančios savo verslo poreikius, Hostinger Horizons yra puikus DI kūrimo pagalbininkas, galintis įgyvendinti tavo idėjas.

Hostinger Horizons gali kurti web programėles ir svetaines, kurios sklandžiai veikia mobiliuosiuose įrenginiuose. Tačiau šiuo metu jis nepalaiko įprastų mobiliųjų programėlių kūrimo App Store ar Google Play parduotuvėms.

Svetainės ar web programos kodas priklauso tik tau. Su bet kuriuo mokamu Hostinger Horizons planu, bet kada gali jį atsisiųsti.

Taip, su Hostinger Horizons gali integruoti trečiųjų šalių API ir paslaugas. Jis sklandžiai veikia su tokiais įrankiais kaip Stripe ir Supabase, taip pat gali prijungti kitas API mokėjimams, duomenų apdorojimui ir kt. Jei reikia pagalbos prijungiant trečiųjų šalių paslaugas, tiesiog paklausk pokalbių lange ir Hostinger Horizons tau padės.

Mums rūpi tavo privatumas

Šioje svetainėje naudojami slapukai, kurie reikalingi tinkamam svetainės veikimui ir duomenų apie tai, kaip joje elgiasi naudotojai, gavimui, o taip pat ir rinkodaros tikslais. Sutikdami pritariate slapukų įrenginyje saugojimui, kad būtų galima taikyti reklamas, jas suasmeninti ir atlikti analizę, kaip aprašyta mūsų Slapukų politikoje.