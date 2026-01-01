AI programėlių kūrimo įrankis, paverčiantis idėjas programėlėmis

Kurk ir paleisk interaktyvias web programas tiesiog jas aprašant su DI paremtu programėlių kūrimo įrankiu, kuriam nereikia programavimo.
Išbandyk nemokamai
AI programėlių kūrimo įrankis, paverčiantis idėjas programėlėmis

Kaip sukurti programėlę su DI

01

Apibūdink savo idėją ir pagrindines savybes

Pradėk nustatydamas pagrindinę problemą, kurią išspręs tavo programa, ir apibūdink jai reikalingas funkcijas.
02

Aprašyk savo idėją arba pasirink šabloną

Tiesiog papasakok DI savo idėją ir stebėk, kaip ji įgyvendinama, arba pasirink šabloną, kad pradėtum greičiau.
03

Redaguok, testuok ir paleisk

Nustatykite programėlę, atlikite bandymus ir, kai būsite pasiruošę, paskelbkite ją internete – naudodami „AI Builder“ tai galite padaryti vienu spustelėjimu.
Išbandyk nemokamai

Reikia idėjų web programoms be kodo?

Analizuok realius pavyzdžius web programų, kurias gali kurti naudodamas Hostinger Horizons – nuo asmeninių svetainių iki verslo įrankių – visa tai paremta DI ir įgyvendinama paprastomis užklausomis.
Reikia idėjų web programoms be kodo?

CRM web programa

Nesunkiai tvarkyk ir valdyk kontaktus. Stiprink santykius saugodamas susitikimų ir informacijos įrašus.Pradėk kurti
Lengvai stebėk reklamos išlaidas ir kampanijų našumą skirtingose platformose, kontroliuodamas bendras išlaidas.Pradėk kurti
Leisk klientams naršyti valgiaraščius, rezervuoti staliukus ir nurodyti mitybos pageidavimus vienoje vietoje.Pradėk kurti
Greitai surink naudotojų įžvalgas ir nuomones, kad patobulintum produktus ir paslaugas.Pradėk kurti
Akimirksniu kurk ir siųsk profesionalias, pritaikomas sąskaitas faktūras, suteikdamas savo verslui elegantišką išvaizdą.Pradėk kurti
Padėk naudotojams kurti išskirtinius gyvenimo aprašymus naudojantis nuosekliais veiksmais ir DI teikiamais turinio pasiūlymais.Pradėk kurti
Bendrink, tvarkyk ir transliuok tinklalaidžių epizodus elegantiškoje, patogioje naudoti platformoje.Pradėk kurti

Kurkite greičiau, išmaniau ir lengviau su „Hostinger“ dirbtinio intelekto programėlių kūrimo priemone be kodo

Visapusiškas web programų kūrimo įrankis

Nuo kodo ir dizaino iki turinio ir SEO – leiskite „Hostinger AI Builder“ pasirūpinti viskuo. Prijunkite „Stripe“ ir integruotą serverio sistemą, kad paleistumėte tikras, veikiančias žiniatinklio programas – nereikia jokių techninių įgūdžių.

Orientuotas į greitį, o ne procesą

Tiesiog aprašyk savo idėją ir leisk Horizons ją įgyvendinti – greitai ir užtikrintai. Horizons palaiko daugiau nei 80 kalbų, todėl gali kurti savais žodžiais.

Paleisk greitai – auk dar greičiau

Publikuok savo projektą vienu spustelėjimu, naudodamasis saugiu ir greitu hostingu, pasirinktiniu domenu, verslo el. paštu ir dar daugiau – viskas vienoje vietoje. Nereikės jokių trečiųjų šalių įrankių.

Paremta aukščiausiomis technologijomis

Horizons naudoja patikimus LLM ir pažangiausius įrankius, kad pasiūlytų aukštos kokybės programinį kodą, tekstus ir dizainus drąsiausioms tavo idėjoms.

Metas tavo idėją paversti realybe?

Išbandyk nemokamai

Nereikės vesti kortelės ar banko duomenų.

Nori sužinoti daugiau?

Peržiūrėk išsamius vadovus, detalias instrukcijas ir paaiškinimus, kurie per itin trumpą laiką padės tau iš pradedančiojo tapti dirbtinio intelekto ekspertu. Gauk viską, ko reikia pirmajam DI projektui sukurti – ir dar daugiau.
Pradžios gidas

Pradžios gidas

Pamoka
Vaizdo įrašas
Patobulink savo užklausas

Patobulink savo užklausas

Pamoka
Vaizdo įrašas
Dažnos klaidos, kurių reikėtų vengti

Dažnos klaidos, kurių reikėtų vengti

Pamoka
Vaizdo įrašas

DI programėlių kūrimo įrankio DUK

Čia pateikiami atsakymai į dažniausiai užduodamus klausimus apie web programų kūrimą.

DI programėlių kūrimo įrankis kuris leidžia tau kurti programėles ar svetaines naudojant dirbtinį intelektą vietoj tradicinio programavimo. Tu apibūdini, ką nori sukurti, o DI sugeneruoja programos struktūrą, logiką ir sąsąją – todėl programų kūrimas tampa prieinamas neturintiems techninių žinių.

Taip. Tau nereikia programavimo patirties, kad sukurtum web programą. Nors tradiciniam kūrimui reikia mokytis tokių kalbų kaip HTML, CSS ar JavaScript – ir tokių sistemų kaip Node.js ar Django – be kodo ir DI įrankiai, tokie kaip Hostinger Horizons, leidžia tau apibūdinti savo idėją savais žodžiais ir akimirksniu sugeneruoti veikiančią web programą – nerašant kodo.

Sužinok daugiau mūsų vadove apie kaip sukurti web programą.

Taip. Tai idealiai tinka startuoliams, įkūrėjams ir komandoms, kurios nori greitai patvirtinti idėjas. Gali kurti ir tobulinti žiniatinklio programą nesamdant programuotojų, todėl lengviau išbandyti MVP ir anksti surinkti atsiliepimus.

Web programų kūrimo kainos gali labai skirtis. Programos kūrimas pačiam gali būti finansiškai prieinamas, tačiau reikalauja laiko ir techninių įgūdžių, o samdyti kūrėjų komandą gali kainuoti tūkstančius.

Naudojimasis platforma, kuri nereikalauja programavimo,tokia kaip Hostinger Horizons, yra prieinamas ir biudžetui palankus pasirinkimas. Planai prasideda nuo 2,99 €/mėn.. Jie leidžia tau kurti ir paleisti programas be didelių pradinių investicijų.

Išsamiau sužinoti gali kiek kainuoja web programa.

Nuo idėjos iki programėlės gal pereiti per kelias minutes. Kai tik aprašysi savo programėlės idėją, DI beveik akimirksniu sukurs visiškai veikiančią žiniatinklio programėlę. Toliau gal tikslinti funkcijas, koreguoti išdėstymą ir išbandyti programėlę prieš ją paleidžiant.

Kodavimui reikės kodo rengyklės (pvz., „Visual Studio Code“), versijų valdymo (pvz., „GitHub“) ir diegimo įrankių. Naudojant programėlių kūrimo priemonę be kodo, pvz., „Hostinger AI Builder“, jums reikia tik vienos platformos – ji tvarko programėlių kūrimą, talpinimą ir diegimą vienu sklandžiu srautu.

Gali kurti platų spektrą web programų, įskaitant vidinius įrankius, valdymo pultus, MVP, verslo programas, rezervavimo sistemas, SaaS ir interaktyvias web programas.

Hostinger Horizons AI programų kūrimo įrankis yra skirtas web programų kūrimui, o ne vietinėms mobiliosioms programėlėms.

Prieš paleidžiant, gali peržiūrėti ir išbandyti savo web programą ir įsitikinti, kad viskas veikia taip, kaip tikėtasi. Su Hostinger Horizons gali išbandyti savo programą sandbox aplinkoje ir greitai išspręsti problemas paprašydamas DI atlikti korekcijas – nereikia jokio programavimo ar rankinio derinimo.

Kai viskas atrodys gerai, paleisk savo web programą internete vienu spustelėjimu. Hostingas yra integruotas, todėl nereikia tvarkyti diegimo nustatymų.

Daugiau informacijos rasi mūsų web programų testavimo vadove.

Taip, galite toliau redaguoti savo žiniatinklio programėlę ar svetainę po to, kai ją sugeneruos dirbtinis intelektas. Jei norite redaguoti tik tekstą ir kodą, pranešimų kreditų nereikia ir tai galite padaryti tiesiogiai.

Taip pat galite naudoti „Hostinger AI Builder“, kad atliktumėte pakeitimus ir sugeneruotumėte visiškai naujas savo programėlės ar svetainės versijas, jei turite pakankamai pranešimų kreditų. Tiesiog aprašykite, kokius pakeitimus norėtumėte atlikti, pranešime mūsų dirbtinio intelekto žiniatinklio programėlių kūrimo priemonei.

Web programų saugumas apima SSL sertifikato nustatymą, leidimų valdymą, naudotojų duomenų apsaugą ir grėsmių stebėjimą. Hostinger Horizons pagal numatytuosius nustatymus rūpinasi esminėmis saugumo priemonėmis, tačiau gali pagilinti savo žinias apie geriausią web programų saugumo praktiką.

Žiniatinklio programos priežiūra reiškia jos atnaujinimą, saugumą ir sklandų veikimą. Tai apima klaidų taisymą, programinės įrangos komponentų atnaujinimą ir funkcijų tobulinimą laikui bėgant. Tokios priemonės kaip „Hostinger AI Builder“ supaprastina priežiūrą, sujungdamos atnaujinimus ir talpinimą vienoje platformoje.

Yra daugybė būdų, kaip uždirbti iš web programos. Iš naudotojų gali imti tiesioginį mokestį už prenumeratą arba vienkartinius pirkimus, paleisti skelbimus, siūlyti papildomas funkcijas (freemium modelis) arba parduoti prieigą prie specializuotų įrankių ar turinio. Hostinger Horizons integruojama su mokėjimo sistemomis, todėl lengviau nustatyti mokamas funkcijas ar paslaugas.

Jei nori gauti daugiau įkvėpimo, peržiūrėk patarimus apie tai, kaip uždirbti iš web programų.

Svetainėse rodomas statinis arba pusiau dinaminis turinys, o web programose siūlomos interaktyvios funkcijos, pavyzdžiui, naudotojų paskyros arba atnaujinimai realiuoju laiku. Kuris variantas geresnis, priklauso nuo tavo tikslų.

Daugiau sužinok mūsų web programų ir svetainių palyginime.

Web programos veikia naršyklėse, o mobiliosios programėlės atsisiunčiamos į įrenginius. Web programas lengviau atnaujinti ir diegti, o mobiliosios programėlės gali būti geriau integruotos į įrenginius.

Perskaityk mūsų web programos vs. mobiliosios programėlės privalumų ir trūkumų apžvalgą.

Mums rūpi tavo privatumas

Šioje svetainėje naudojami slapukai, kurie reikalingi tinkamam svetainės veikimui ir duomenų apie tai, kaip joje elgiasi naudotojai, gavimui, o taip pat ir rinkodaros tikslais. Sutikdami pritariate slapukų įrenginyje saugojimui, kad būtų galima taikyti reklamas, jas suasmeninti ir atlikti analizę, kaip aprašyta mūsų Slapukų politikoje.