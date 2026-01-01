AI programėlių kūrimo įrankis, paverčiantis idėjas programėlėmis
Kaip sukurti programėlę su DI
Apibūdink savo idėją ir pagrindines savybes
Aprašyk savo idėją arba pasirink šabloną
Redaguok, testuok ir paleisk
Reikia idėjų web programoms be kodo?
CRM web programa
PPC biudžeto stebėjimo web programa
Restoranų rezervacijų web programa
Atsiliepimų rinkimo web programa
Sąskaitų generavimo web programa
CV kūrimo web programa
Tinklalaidžių web programa
Kurkite greičiau, išmaniau ir lengviau su „Hostinger“ dirbtinio intelekto programėlių kūrimo priemone be kodo
Visapusiškas web programų kūrimo įrankis
Orientuotas į greitį, o ne procesą
Paleisk greitai – auk dar greičiau
Paremta aukščiausiomis technologijomis
Nori sužinoti daugiau?
Pradžios gidas
Patobulink savo užklausas
Dažnos klaidos, kurių reikėtų vengti
DI programėlių kūrimo įrankio DUK
Kas yra DI programėlių kūrimo įrankis?
DI programėlių kūrimo įrankis kuris leidžia tau kurti programėles ar svetaines naudojant dirbtinį intelektą vietoj tradicinio programavimo. Tu apibūdini, ką nori sukurti, o DI sugeneruoja programos struktūrą, logiką ir sąsąją – todėl programų kūrimas tampa prieinamas neturintiems techninių žinių.
Ar galiu sukurti web programą be jokios programavimo patirties?
Taip. Tau nereikia programavimo patirties, kad sukurtum web programą. Nors tradiciniam kūrimui reikia mokytis tokių kalbų kaip HTML, CSS ar JavaScript – ir tokių sistemų kaip Node.js ar Django – be kodo ir DI įrankiai, tokie kaip Hostinger Horizons, leidžia tau apibūdinti savo idėją savais žodžiais ir akimirksniu sugeneruoti veikiančią web programą – nerašant kodo.
Sužinok daugiau mūsų vadove apie kaip sukurti web programą.
Ar Horizons DI programėlių kūrimo įrankis yra tinkamas startuoliams ar MVP?
Taip. Tai idealiai tinka startuoliams, įkūrėjams ir komandoms, kurios nori greitai patvirtinti idėjas. Gali kurti ir tobulinti žiniatinklio programą nesamdant programuotojų, todėl lengviau išbandyti MVP ir anksti surinkti atsiliepimus.
Kiek kainuoja sukurti programėlę?
Web programų kūrimo kainos gali labai skirtis. Programos kūrimas pačiam gali būti finansiškai prieinamas, tačiau reikalauja laiko ir techninių įgūdžių, o samdyti kūrėjų komandą gali kainuoti tūkstančius.
Naudojimasis platforma, kuri nereikalauja programavimo,tokia kaip Hostinger Horizons, yra prieinamas ir biudžetui palankus pasirinkimas. Planai prasideda nuo 2,99 €/mėn.. Jie leidžia tau kurti ir paleisti programas be didelių pradinių investicijų.
Išsamiau sužinoti gali kiek kainuoja web programa.
Kaip greitai galiu sukurti programėlę naudojant DI?
Nuo idėjos iki programėlės gal pereiti per kelias minutes. Kai tik aprašysi savo programėlės idėją, DI beveik akimirksniu sukurs visiškai veikiančią žiniatinklio programėlę. Toliau gal tikslinti funkcijas, koreguoti išdėstymą ir išbandyti programėlę prieš ją paleidžiant.
Kokių įrankių reikia norint sukurti web programą?
Kodavimui reikės kodo rengyklės (pvz., „Visual Studio Code“), versijų valdymo (pvz., „GitHub“) ir diegimo įrankių. Naudojant programėlių kūrimo priemonę be kodo, pvz., „Hostinger AI Builder“, jums reikia tik vienos platformos – ji tvarko programėlių kūrimą, talpinimą ir diegimą vienu sklandžiu srautu.
Kokias programėles galiu sukurti naudodant DI programėlių kūrimo įrankį neprogramuojant?
Gali kurti platų spektrą web programų, įskaitant vidinius įrankius, valdymo pultus, MVP, verslo programas, rezervavimo sistemas, SaaS ir interaktyvias web programas.
Hostinger Horizons AI programų kūrimo įrankis yra skirtas web programų kūrimui, o ne vietinėms mobiliosioms programėlėms.
Kaip išbandyti, pašalinti klaidas ir paleisti web programą?
Prieš paleidžiant, gali peržiūrėti ir išbandyti savo web programą ir įsitikinti, kad viskas veikia taip, kaip tikėtasi. Su Hostinger Horizons gali išbandyti savo programą sandbox aplinkoje ir greitai išspręsti problemas paprašydamas DI atlikti korekcijas – nereikia jokio programavimo ar rankinio derinimo.
Kai viskas atrodys gerai, paleisk savo web programą internete vienu spustelėjimu. Hostingas yra integruotas, todėl nereikia tvarkyti diegimo nustatymų.
Daugiau informacijos rasi mūsų web programų testavimo vadove.
Ar galiu redaguoti programą po to, kai ją sukuria DI?
Taip, galite toliau redaguoti savo žiniatinklio programėlę ar svetainę po to, kai ją sugeneruos dirbtinis intelektas. Jei norite redaguoti tik tekstą ir kodą, pranešimų kreditų nereikia ir tai galite padaryti tiesiogiai.
Taip pat galite naudoti „Hostinger AI Builder“, kad atliktumėte pakeitimus ir sugeneruotumėte visiškai naujas savo programėlės ar svetainės versijas, jei turite pakankamai pranešimų kreditų. Tiesiog aprašykite, kokius pakeitimus norėtumėte atlikti, pranešime mūsų dirbtinio intelekto žiniatinklio programėlių kūrimo priemonei.
Kaip apsaugota mano web programa?
Web programų saugumas apima SSL sertifikato nustatymą, leidimų valdymą, naudotojų duomenų apsaugą ir grėsmių stebėjimą. Hostinger Horizons pagal numatytuosius nustatymus rūpinasi esminėmis saugumo priemonėmis, tačiau gali pagilinti savo žinias apie geriausią web programų saugumo praktiką.
Ar reikės prižiūrėti savo web programą po paleidimo?
Žiniatinklio programos priežiūra reiškia jos atnaujinimą, saugumą ir sklandų veikimą. Tai apima klaidų taisymą, programinės įrangos komponentų atnaujinimą ir funkcijų tobulinimą laikui bėgant. Tokios priemonės kaip „Hostinger AI Builder“ supaprastina priežiūrą, sujungdamos atnaujinimus ir talpinimą vienoje platformoje.
Kaip užsidirbti iš web programos?
Yra daugybė būdų, kaip uždirbti iš web programos. Iš naudotojų gali imti tiesioginį mokestį už prenumeratą arba vienkartinius pirkimus, paleisti skelbimus, siūlyti papildomas funkcijas (freemium modelis) arba parduoti prieigą prie specializuotų įrankių ar turinio. Hostinger Horizons integruojama su mokėjimo sistemomis, todėl lengviau nustatyti mokamas funkcijas ar paslaugas.
Jei nori gauti daugiau įkvėpimo, peržiūrėk patarimus apie tai, kaip uždirbti iš web programų.
Kas geriau: web programa ar svetainė?
Svetainėse rodomas statinis arba pusiau dinaminis turinys, o web programose siūlomos interaktyvios funkcijos, pavyzdžiui, naudotojų paskyros arba atnaujinimai realiuoju laiku. Kuris variantas geresnis, priklauso nuo tavo tikslų.
Daugiau sužinok mūsų web programų ir svetainių palyginime.
Kas geriau: web programa ar mobilioji programėlė?
Web programos veikia naršyklėse, o mobiliosios programėlės atsisiunčiamos į įrenginius. Web programas lengviau atnaujinti ir diegti, o mobiliosios programėlės gali būti geriau integruotos į įrenginius.
Perskaityk mūsų web programos vs. mobiliosios programėlės privalumų ir trūkumų apžvalgą.