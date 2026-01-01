Sukurk savo DI įrankius – be nustatymų ir be jokio vargo
Nuo hobio iki naudingo įrankio
Teksto įrankiai
Paveikslėlių įrankiai
Pagalbiniai įrankiai
Linksmi ir populiarūs įrankiai
Viskas, ko reikia sukurti DI valdomus įrankius
Jau integruotas DI
Kurk susirašinėjant, be jokio programavimo
Ribas nustato tavo idėja, ne technologijos
Vienas šablonas – daug galimybių usiždirbti
Kaip tai veikia
Atidaryk savo Horizons projektą
Kurk, tobulink ir testuok
Publikuok ir dalinkis
Pasirink šabloną. Pritaikyk jį sau.
Alpaca (online boutique)
Home decor store
Meridian (digital marketing agency)
Creative agency (dark)
Thompson (content creator)
Haven (furniture store)
Ką naudotojai sako apie Hostinger Horizons
„Vibe“ kodavimas sutrumpina kūrimo laiką 45 %, o tokios priemonės kaip „Hostinger AI Builder“ natūralią kalbą paverčia veikiančiais prototipais per kelias valandas, o ne savaites. Programinės įrangos kūrimo pradžios barjeras yra gerokai mažesnis.
Neseniai turėjau galimybę išbandyti naują @Hostinger Horizons DI programų kūrimo įrankį ir turiu pasakyti, kad likau sužavėtas. 😎
Hostinger Horizons gali būti efektyviausias Vibe kodo įrankis kuriant milijono dolerių vertės programas.
Hostinger Horizons – naujas ir inovatyvus būdas kurti MVP ir išbandyti idėjas prieš jų imantis.
Nepatikėsite, kaip paprasta sukurti tai, ko norite savo svetainei ir klientams, naudojant „Hostinger“ dirbtinio intelekto kūrimo įrankį! Tiesiog nuostabu – įsitikinkite patys!
Hostinger Horizons – tai įrankis, kuris padės įgyvendinti tavo idėją – tiesiog ją paaiškink ir džiaukis rezultatu.
Man labai patinka, kaip viskas klostosi su @Hostinger AI Builder! Buvo labai smagu bendrauti su naujuoju DI atnaujinimu. Jis pakeitė žaidimo taisykles ne tik man, bet ir daugeliui kitų, kuriuos pažįstu.
Įdomu, kaip „Hostinger“ sukūrė „AI Builder“... Neįtikėtina, kaip greitai jis leidžia bet kam diegti tiek priekinę, tiek galinę dalis.
Net negaliu pasakyti, kiek laiko šis projektas laukė mano „kadų kada nors“ sąraše, KOL jūs nesukūrėte DI kūrimo priemonės. Nieko neišmanau apie žiniatinklio programų kodavimą. 0 ir štai jis. Mano svajonių projektas, kuriuo galėčiau padėti kolegoms, yra GYVENIMAS. Valio!
Hostinger Horizons tikrai keičia žaidimo taisykles. Mano web programoje buvo ypač paprasta nustatyti subdomeną tinklaraščiui. Wow!
Dabar galite kurti žiniatinklio programas tiesiog įvesdami komandą „Hostinger AI Builder“ programoje. Tikrai šaunu!
Išbandžiau Hostinger Horizons ir tai pakeitė žaidimo taisykles! Šis DI programų kūrimo įrankis neprogramuojant sukuria stilingas svetaines ir programėles per kelias minutes: kuria dizainą, kodą ir tekstą už tave. Verta išbandyti.
Tai tarsi aukščiausio lygio programuotojas, pasiruošęs tau padėti sukurti viską, ką gali įsivaizduoti.
Hostinger Horizons leidžia sukurti daug gražių dalykų. Su juo nuveiksi daugiau, nei su įprastu svetainių kūrimo įrankiu.
DUK apie individualių DI įrankių kūrimą
Kaip galiu susikurti savo DI įrankius?
Tiesiog atidarykite savo „AI Builder“ projektą ir pradėkite pokalbį – paprastai aprašykite, ką norite sukurti, ir „AI Builder“ DI tai įgyvendins. Sklandi generatyvi DI integracija jau integruota į jūsų projektą, todėl nereikia jokių trečiųjų šalių paskyrų, modelio pasirinkimo ir atskiro atsiskaitymo. Galite paraginti bet ką tinkinti ir rankiniu būdu redaguoti tekstą arba atnaujinti vaizdus, kada tik norite, neišleisdami jokių kreditų. Kai būsite pasiruošę, spustelėkite „Paskelbti“ – talpinimas ir domenas jau įtraukti į jūsų planą.
Sužinokite daugiau mūsų „Horizons“ integruotos DI apžvalgoje.
Kas gali naudoti „AI Builder“ kurdamas pasirinktinius dirbtinio intelekto įrankius?
Horizons DI funkcijos sukurtos kiekvienam, turinčiam idėją – nereikia jokių programavimo žinių. Nesvarbu, ar esi smulkaus verslo savininkas, norintis kurti individualius DI įrankius, užuot mokėjęs už trečiųjų šalių sprendimus, ar kūrėjas, siekiantis monetizuoti savo auditoriją DI pagrindu veikiančia programėle, arba ekspertas – pavyzdžiui, fitneso treneris ar mitybos specialistas – norintis savo žinias paversti įrankiu, kurį galėtų parduoti klientams, Horizons tai paverčia realybe.
Jei gali apibūdinti, ką nori sukurti, gali tai sukurti. O jei ieškai įkvėpimo ar tiesiog nori greičiau pradėti, peržvelk mūsų iš anksto sukurtus šablonus, kad rastum tinkamiausią savo idėjai.
Kokias DI funkcijas galiu pridėti į savo programėlę?
Horizons palaiko teksto generavimą ir analizę, taip pat vaizdų generavimą ir analizę (PNG, WebP, JPEG). Juos gali naudoti kuriant savo DI pokalbių robotus, asmeninius DI asistentus, rašymo įrankius, vaizdų konverterius, rekomendacijų sistemas ir dar daugiau.
Ar Horizons yra nemokamas?
Gali pradėti naudotis Horizons nemokamai. Tavo planas apima DI kreditus, kad iškart pradėtum kurti ir eksperimentuoti. Kai išnaudosi nemokamus kreditus, gali papildyti bet kada, kad toliau kurtum ir palaikytum DI funkcijas savo paskelbtoje programoje ar svetainėje. Jokių netikėtų mokesčių – visada kontroliuoji savo išlaidas.
Kaip veikia DI kreditai?
DI kreditai naudojami dviem dalykams: tavo svetainės ar programos kūrimui (1 žinutė = 1 kreditas) ir DI funkcijoms tavo publikuotame interneto projekte. DI funkcijų naudojimui tavo svetainėje ar interneto programoje naudojame dalinius kreditus – tai reiškia, kad tavo kreditai bus naudojami efektyviau tik tada, kai tavo vartotojai naudosis tavo DI įrankiu.
Ar galiu pamatyti, kiek DI kreditų sunaudojo mano programėlė?
Taip. Tavo DI kreditų naudojimo prietaisų skydelis rodo išsamią informaciją apie kreditus, panaudotus kūrimui ir redagavimui, taip pat kreditus, sunaudotus tavo programėlės DI funkcijoms – tad visada tiksliai žinosi, kur keliauja tavo kreditai.
Ar man reikia programavimo įgūdžių norint naudoti Horizons DI kūrimo įrankį?
Visiškai ne. „AI Builder“ skirtas visiems – nuo netechninių kūrėjų iki patyrusių programuotojų. Jei galite apibūdinti, ką norite sukurti, „AI Builder“ gali jums padėti.
Ar galiu pradėti kurti DI įrankius, jei jau turiu anksčiau įsigytą planą?
Taip – jei anksčiau kūrėte projektą naudodami AI programų kūrimo priemonę arba Vibe kodą kūrėte svetainėje naudodami AI Builder, integruota AI funkcija jau įtraukta į jūsų planą be jokio papildomo mokesčio. Tiesiog atidarykite esamą projektą arba pradėkite naują, papildykite savo AI kreditus ir esate pasiruošę pradėti.