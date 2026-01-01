Sukurk savo DI įrankius – be nustatymų ir be jokio vargo

Kadangi DI jau integruotas į Horizons, gali kurti savo DI įrankius – naudoti, parduoti ar dalintis.
Pradėk nemokamai

Mokami planai vos nuo 2,99 €/mėn.

Sukurk savo DI įrankius – be nustatymų ir be jokio vargo

Nuo hobio iki naudingo įrankio

Kurk įrankius sau, sutaupyk planams arba įgyvendink ką nors, ką tavo vartotojai pamils – ir mokės už tai. Štai kelios idėjos, nuo ko pradėti.
Teksto įrankiai

Teksto įrankiai

Kurk programas, kurios skaito, rašo ir atsako. Nuo pokalbių robotų, kurie visą parą atsakinėja į klientų klausimus, iki asistentų, kurie padeda vartotojams parengti motyvacinius laiškus, planuoti keliones ar rasti tobulą receptą.Pradėk kurti
Kurk programėles, kurios transformuoja ir generuoja vaizdus. Leisk vartotojams paversti nuotraukas iliustracijomis, kurti individualius avatarus, vizualizuoti kambarių pertvarkymus arba kurti produktų maketus – nereikia jokių dizaino įgūdžių.Pradėk kurti
Kurk išmanius įrankius, kurie taupo tavo vartotojų laiką. Pagalvok apie DI valdomas potencialių klientų formas, gyvenimo aprašymų peržiūros įrankius, biudžeto patarėjus arba treniruočių planuoklius – tai praktiškos programėlės, kurios kiekvieną kartą suteikia realią vertę.Pradėk kurti
Kurk tokius įrankius, kuriais žmonės negali nustoti dalintis. Asmenybės testai, DI taro kortų skaitytuvai, įžymybių antrininkų ieškikliai, pasakų prieš miegą generatoriai – smagu naudoti, dar smagiau dalintis.Pradėk kurti

Viskas, ko reikia sukurti DI valdomus įrankius

Jau integruotas DI

Nereikia jokios trečiosios šalies paskyros ar atskiro atsiskaitymo – DI integruotas į Horizons – tiesiog atsidaryk savo projektą ir naudokis juo.

Kurk susirašinėjant, be jokio programavimo

Apibūdink, ko nori, kasdiene kalba ir Horizons sukurs tai už tave. Jokio programavimo, jokių techninių nustatymų – tik tavo idėja ir pokalbis.

Ribas nustato tavo idėja, ne technologijos

Pokalbių robotai, asmeniniai DI asistentai, paveikslėlių generatoriai, rašymo įrankiai, rekomendacijų sistemos – ką tik įsivaizduoji, Horizons turi galingą DI tam įgyvendinti.

Vienas šablonas – daug galimybių usiždirbti

Pasidalink savo projektu kaip šablonu ir uždirbk 20 % komisinį mokestį kiekvieną kartą, kai kas nors jį panaudos savo programėlei sukurti ir nusipirks savo pirmąjį Horizons planą.

Kaip tai veikia

01

Atidaryk savo Horizons projektą

Prisijunk prie Horizons ir pradėk naują projektą – arba pasirink vieną iš mūsų DI paruoštų šablonų, kad greičiau pradėtum.
02

Kurk, tobulink ir testuok

Aprašyk, ko nori, redaguok pagal savo poreikius ir išbandyk iš karto – visa tai Horizons viduje.
03

Publikuok ir dalinkis

Kai viskas bus paruošta, spausk „Publikuoti“. Tavo DI įrankis yra aktyvus ir paruoštas naudotojams – kreditų naudojimą gali stebėti bet kada savo prietaisų skydelyje.

Pasirink šabloną. Pritaikyk jį sau.

Rinkis profesionaliai sukurtą šabloną, keisk jį su DI arba vaizdiniu redagavimu ir greičiau paleisk savo svetainę į internetą.
Visi šablonai
Alpaca (online boutique)

Alpaca (online boutique)

Home decor store

Home decor store

Meridian (digital marketing agency)

Meridian (digital marketing agency)

Creative agency (dark)

Creative agency (dark)

Thompson (content creator)

Thompson (content creator)

Haven (furniture store)

Haven (furniture store)

Ką naudotojai sako apie Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

„Vibe“ kodavimas sutrumpina kūrimo laiką 45 %, o tokios priemonės kaip „Hostinger AI Builder“ natūralią kalbą paverčia veikiančiais prototipais per kelias valandas, o ne savaites. Programinės įrangos kūrimo pradžios barjeras yra gerokai mažesnis.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Neseniai turėjau galimybę išbandyti naują @Hostinger Horizons DI programų kūrimo įrankį ir turiu pasakyti, kad likau sužavėtas. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons gali būti efektyviausias Vibe kodo įrankis kuriant milijono dolerių vertės programas.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Rinkodaros specialistė

Hostinger Horizons – naujas ir inovatyvus būdas kurti MVP ir išbandyti idėjas prieš jų imantis.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Nepatikėsite, kaip paprasta sukurti tai, ko norite savo svetainei ir klientams, naudojant „Hostinger“ dirbtinio intelekto kūrimo įrankį! Tiesiog nuostabu – įsitikinkite patys!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Teksto generatorius

Hostinger Horizons – tai įrankis, kuris padės įgyvendinti tavo idėją – tiesiog ją paaiškink ir džiaukis rezultatu.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Man labai patinka, kaip viskas klostosi su @Hostinger AI Builder! Buvo labai smagu bendrauti su naujuoju DI atnaujinimu. Jis pakeitė žaidimo taisykles ne tik man, bet ir daugeliui kitų, kuriuos pažįstu.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Įdomu, kaip „Hostinger“ sukūrė „AI Builder“... Neįtikėtina, kaip greitai jis leidžia bet kam diegti tiek priekinę, tiek galinę dalis.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Net negaliu pasakyti, kiek laiko šis projektas laukė mano „kadų kada nors“ sąraše, KOL jūs nesukūrėte DI kūrimo priemonės. Nieko neišmanau apie žiniatinklio programų kodavimą. 0 ir štai jis. Mano svajonių projektas, kuriuo galėčiau padėti kolegoms, yra GYVENIMAS. Valio!

Jordi Robert
Jordi Robert
Įkūrėjas

Hostinger Horizons tikrai keičia žaidimo taisykles. Mano web programoje buvo ypač paprasta nustatyti subdomeną tinklaraščiui. Wow!

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Dabar galite kurti žiniatinklio programas tiesiog įvesdami komandą „Hostinger AI Builder“ programoje. Tikrai šaunu!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Išbandžiau Hostinger Horizons ir tai pakeitė žaidimo taisykles! Šis DI programų kūrimo įrankis neprogramuojant sukuria stilingas svetaines ir programėles per kelias minutes: kuria dizainą, kodą ir tekstą už tave. Verta išbandyti.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Tai tarsi aukščiausio lygio programuotojas, pasiruošęs tau padėti sukurti viską, ką gali įsivaizduoti.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Antrepreneris

Hostinger Horizons leidžia sukurti daug gražių dalykų. Su juo nuveiksi daugiau, nei su įprastu svetainių kūrimo įrankiu.

Laikas kurti savo pirmąjį DI varomą įrankį?

Pradėk nemokamai

Nereikia kredito kortelės.

DUK apie individualių DI įrankių kūrimą

Čia pateikiami atsakymai į dažniausiai užduodamus klausimus apie DI įrankių kūrimą naudojant Horizons.

Tiesiog atidarykite savo „AI Builder“ projektą ir pradėkite pokalbį – paprastai aprašykite, ką norite sukurti, ir „AI Builder“ DI tai įgyvendins. Sklandi generatyvi DI integracija jau integruota į jūsų projektą, todėl nereikia jokių trečiųjų šalių paskyrų, modelio pasirinkimo ir atskiro atsiskaitymo. Galite paraginti bet ką tinkinti ir rankiniu būdu redaguoti tekstą arba atnaujinti vaizdus, ​​kada tik norite, neišleisdami jokių kreditų. Kai būsite pasiruošę, spustelėkite „Paskelbti“ – talpinimas ir domenas jau įtraukti į jūsų planą.

Sužinokite daugiau mūsų „Horizons“ integruotos DI apžvalgoje.

Horizons DI funkcijos sukurtos kiekvienam, turinčiam idėją – nereikia jokių programavimo žinių. Nesvarbu, ar esi smulkaus verslo savininkas, norintis kurti individualius DI įrankius, užuot mokėjęs už trečiųjų šalių sprendimus, ar kūrėjas, siekiantis monetizuoti savo auditoriją DI pagrindu veikiančia programėle, arba ekspertas – pavyzdžiui, fitneso treneris ar mitybos specialistas – norintis savo žinias paversti įrankiu, kurį galėtų parduoti klientams, Horizons tai paverčia realybe.

Jei gali apibūdinti, ką nori sukurti, gali tai sukurti. O jei ieškai įkvėpimo ar tiesiog nori greičiau pradėti, peržvelk mūsų iš anksto sukurtus šablonus, kad rastum tinkamiausią savo idėjai.

Horizons palaiko teksto generavimą ir analizę, taip pat vaizdų generavimą ir analizę (PNG, WebP, JPEG). Juos gali naudoti kuriant savo DI pokalbių robotus, asmeninius DI asistentus, rašymo įrankius, vaizdų konverterius, rekomendacijų sistemas ir dar daugiau.

Gali pradėti naudotis Horizons nemokamai. Tavo planas apima DI kreditus, kad iškart pradėtum kurti ir eksperimentuoti. Kai išnaudosi nemokamus kreditus, gali papildyti bet kada, kad toliau kurtum ir palaikytum DI funkcijas savo paskelbtoje programoje ar svetainėje. Jokių netikėtų mokesčių – visada kontroliuoji savo išlaidas.

DI kreditai naudojami dviem dalykams: tavo svetainės ar programos kūrimui (1 žinutė = 1 kreditas) ir DI funkcijoms tavo publikuotame interneto projekte. DI funkcijų naudojimui tavo svetainėje ar interneto programoje naudojame dalinius kreditus – tai reiškia, kad tavo kreditai bus naudojami efektyviau tik tada, kai tavo vartotojai naudosis tavo DI įrankiu.

Taip. Tavo DI kreditų naudojimo prietaisų skydelis rodo išsamią informaciją apie kreditus, panaudotus kūrimui ir redagavimui, taip pat kreditus, sunaudotus tavo programėlės DI funkcijoms – tad visada tiksliai žinosi, kur keliauja tavo kreditai.

Visiškai ne. „AI Builder“ skirtas visiems – nuo ​​netechninių kūrėjų iki patyrusių programuotojų. Jei galite apibūdinti, ką norite sukurti, „AI Builder“ gali jums padėti.

Taip – ​​jei anksčiau kūrėte projektą naudodami AI programų kūrimo priemonę arba Vibe kodą kūrėte svetainėje naudodami AI Builder, integruota AI funkcija jau įtraukta į jūsų planą be jokio papildomo mokesčio. Tiesiog atidarykite esamą projektą arba pradėkite naują, papildykite savo AI kreditus ir esate pasiruošę pradėti.

Mums rūpi tavo privatumas

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