Suteikite dirbtiniam intelektui darbą, o ne tik raginimą

Su „Hostinger“ galite pritaikyti agentinį dirbtinį intelektą visame savo versle, valdyti savo privatų agentą arba prijungti dirbtinį intelektą prie esamo serverių rinkinio.

Vienas agentas kasdienėms verslo užduotims

„Hostinger“ agentas atsako klientams, susisiekia su potencialiais klientais, kuria turinį ir padeda tobulinti SEO – visa tai per vieną pokalbį, naudojant aiškią kalbą.

Naršyti „Hostinger“ agentą

Jūsų asmeninis agentas, jūsų sąlygomis

„OpenClaw“ ir „Hermes Agent“ yra privatūs dirbtinio intelekto agentai, kuriuos valdote patys. Abu yra įtraukti į vieną valdomą planą, paruošti naudoti maždaug per 60 sekundžių, nereikalaujant serverio administravimo.

Naršykite „OpenClaw“ ir „Hermes“

Jūs skatinate. Jūsų infrastruktūra veikia.

„Hostinger Connector“ yra MCP plėtinys, leidžiantis jūsų dirbtinio intelekto kodavimo įrankiams nuskaityti ir atnaujinti jūsų „Hostinger“ nustatymus. Diegkite projektus, atnaujinkite DNS ir tikrinkite svetaines neišeidami iš redaktoriaus.

Naršykite „Hostinger Connector“

Nemokamai įdiegiama. Veikia su tavo aktyviu planu.

Agentinio dirbtinio intelekto įrankiai ir ištekliai

Agentinis paštas

Automatizuota gautųjų dėžutė, sukurta dirbtinio intelekto agentams, įtraukta į kiekvieną „Hostinger“ el. pašto planą.

Kūrėjo dokumentacija

„Hostinger Connector“ sąrankos vadovai, įrankių nuorodos ir autentifikavimo dokumentacija.

Agentai veikia. Jūs kontroliuojate situaciją.

Kiekvienam agentui saugumas yra svarbiausia. Jūs pasirenkate, prie ko jis gali prisijungti, tvirtinate svarbius veiksmus ir prireikus atšaukiate prieigą.

Jūs pritariate svarbiems veiksmams

Prieš imdamiesi negrįžtamų veiksmų, agentai prašo jūsų patvirtinimo.

Jūsų sąranka yra izoliuota

Jūsų instancija yra aptverta siena, o prisijungimo duomenys pagal numatytuosius nustatymus lieka paslėpti.

Jūs kontroliuojate prieigą

Suteikite prieigą tik ten, kur jos reikia, ir bet kada ją atšaukite.
Agentai veikia. Jūs kontroliuojate situaciją.
Milijonai pasitiki, kad atliktų darbą.
4M+
Klientai
Sukurta ir paleista tokių žmonių kaip jūs.
10 mln.+
Sukurtos svetainės
Aptarnaujame įmones visame pasaulyje.
150+
Šalys
Čia ilgam laikui, nuo pat pirmos dienos.
20+
m.

Klientų pasitikėjimas visame pasaulyje

Pažiūrėkite, ką žmonės sako apie savo patirtį su „Hostinger“.
mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Svetainės kūrimas su DI sutrumpina kūrimo laiką 45 %, o tokios priemonės kaip Hostinger Horizons natūralią kalbą paverčia veikiančiais prototipais per kelias valandas, o ne savaites. Daug lengviau pradėti kurti programinę įrangą.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Neseniai turėjau galimybę išbandyti naują @Hostinger Horizons DI programų kūrimo įrankį ir turiu pasakyti, kad likau sužavėtas. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons gali būti efektyviausias Vibe kodo įrankis kuriant milijono dolerių vertės programas.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Rinkodaros specialistė

Hostinger Horizons – naujas ir inovatyvus būdas kurti MVP ir išbandyti idėjas prieš jų imantis.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Nepatikėsite, kaip paprasta sukurti tai, ką norite, savo svetainei ir klientams su Hostinger HORIZONS DI! Tiesiog nuostabu – įsitikinkite patys!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Teksto generatorius

Hostinger Horizons – tai įrankis, kuris padės įgyvendinti tavo idėją – tiesiog ją paaiškink ir džiaukis rezultatu.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Man labai patinka, kaip klostosi reikalai su @Hostinger Horizons! Buvo labai smagu bendrauti su naujuoju DI. Tai pakeitė žaidimo taisykles ne tik man, bet ir daugeliui mano pažįstamų.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Įdomu, kaip Hostinger pavyko sukurti Horizons... Neįtikėtina, kaip greitai jis leidžia bet kam diegti tiek front-end, tiek back-end.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Sunku net papasakoti, kiek laiko šis projektas buvo mano planuose, kol jūs nesukūrėte Horizons DI. Nieko neišmanau apie web programų kūrimą. Ir štai. Mano svajonių projektas yra PALEISTAS. Valio!

Jordi Robert
Jordi Robert
Įkūrėjas

Hostinger Horizons tikrai keičia žaidimo taisykles. Mano web programoje buvo ypač paprasta nustatyti subdomeną tinklaraščiui. Wow!

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Dabar gali kurti web programas tiesiog įvesdamas užklausą Hostinger Horizons sistemoje. Tikrai šaunu!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Išbandžiau Hostinger Horizons ir tai pakeitė žaidimo taisykles! Šis DI programų kūrimo įrankis neprogramuojant sukuria stilingas svetaines ir programėles per kelias minutes: kuria dizainą, kodą ir tekstą už tave. Verta išbandyti.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Tai tarsi aukščiausio lygio programuotojas, pasiruošęs tau padėti sukurti viską, ką gali įsivaizduoti.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Antrepreneris

Hostinger Horizons leidžia sukurti daug gražių dalykų. Su juo nuveiksi daugiau, nei su įprastu svetainių kūrimo įrankiu.

Sužinokite daugiau apie agentinį dirbtinį intelektą

Vadovai, pamokos ir įžvalgos, padėsiančios jums geriau išnaudoti agentinį dirbtinį intelektą.
Kas yra agentinis dirbtinis intelektas? Apibrėžimas, pavyzdžiai ir kaip jis veikia

Kas yra agentinis dirbtinis intelektas? Apibrėžimas, pavyzdžiai ir kaip jis veikia

Agentinis DI yra pažangi dirbtinio intelekto forma, galinti savarankiškai išsikelti tikslus, planuoti, samprotauti ir imtis veiksmų, kad pasiektų konkretų tikslą, minimaliai prižiūrint žmogui.

Plačiau
Kas yra dirbtinio intelekto agentai ir kaip jie veikia? Su pavyzdžiais

Kas yra dirbtinio intelekto agentai ir kaip jie veikia? Su pavyzdžiais

Dirbtinio intelekto agentai, dar vadinami autonominėmis programinės įrangos sistemomis arba išmaniaisiais skaitmeniniais asistentais, yra programos, sukurtos savarankiškai atlikti užduotis ir priimti sprendimus siekiant konkrečių tikslų.

Plačiau
Kaip nustatyti „Hermes Agent“ (valdomą arba savarankiškai talpinamą)

Kaip nustatyti „Hermes Agent“ (valdomą arba savarankiškai talpinamą)

„Hermes Agent“ galite nustatyti dviem būdais: naudodami valdomą planą, kuris tvarko serverį ir priežiūrą už jus, arba patys jį talpindami virtualiame privačiame serveryje (VPS) naudodami „Docker“.

Plačiau

Agentinio dirbtinio intelekto DUK

Viskas, ką reikia žinoti apie „Hostinger“ agentinius dirbtinio intelekto produktus
Agentinis dirbtinis intelektas (DI) apibūdina DI sistemas, kurios veikia savarankiškai, kad atliktų daugiapakopes užduotis, o ne atsakytų į vieną raginimą vienu metu. Užuot laukusi instrukcijų kiekviename etape, ji pasirenka tikslą, suskaido jį į veiksmus ir juos įgyvendina. Ji gali savarankiškai iškviesti API, ieškoti internete ir naudoti kitą programinę įrangą, taip pat tikrina savo rezultatus ir keičia kursą, kai kažkas neveikia. Ši autonomija ir skiria ją nuo pokalbių roboto.
Dirbtinio intelekto įrankis reaguoja į raginimą ir sustoja, todėl žmogus turi vadovauti kiekvienam žingsniui. Agentinis dirbtinis intelektas išsikelia tikslą ir vykdo visą darbą, pats nuspręsdamas dėl žingsnių. Dirbtinio intelekto įrankis gali parašyti jums el. laiško projektą. Agentinis dirbtinis intelektas ištiria temą, parašo el. laišką ir jį išsiunčia, o tada pakoreguoja, jei kas nors nepavyksta. Skirtumas yra apimtis ir nepriklausomumas – atskiros užduotys su žmogumi cikle, palyginti su visais darbo eigomis be jo.
„Hostinger“ agentas tvarko verslo darbus iš vieno pokalbio, turėdamas pardavimų, klientų aptarnavimo, SEO, rinkodaros, žmogiškųjų išteklių ir finansų įgūdžių. „OpenClaw“ ir „Hermes“ agentai yra privatūs agentai, kuriuos valdote patys, naudodami valdomą planą arba savo VPS, abu įtraukti į vieną planą. Programuotojams „Hostinger Connector“ per MCP į jūsų prieglobą įtraukia dirbtinio intelekto kodavimo įrankius, „Agentic Mail“ suteikia agentams programuojamą el. paštą, o „Agentic Commerce“ paruošia jūsų parduotuvę pirkėjams, kurie siunčia dirbtinio intelekto agentą pirkti už juos.
„Hostinger“ agentas veikia iš vieno pokalbio langelio ir prisijungia prie daugiau nei 1000 įrankių, įskaitant „Gmail“, „Slack“ ir „Notion“. Naudokite jį kaip dirbtinio intelekto pardavimų agentą informavimui ir pasiūlymams, dirbtinio intelekto klientų aptarnavimo agentą atsakymams ir atsiliepimams, SEO dirbtinio intelekto agentą raktinių žodžių tyrimams ir patikroms puslapyje, dirbtinio intelekto rinkodaros agentą kampanijoms ir pristatymams, turinio rinkodaros dirbtinio intelekto agentą tinklaraščiams ir naujienlaiškiams, socialinių tinklų dirbtinio intelekto agentą įrašams ir antraštėms, žmogiškųjų išteklių dirbtinio intelekto agentą darbo skelbimams ir politikai, finansų dirbtinio intelekto agentą ataskaitoms ir prognozėms arba pirkimų dirbtinio intelekto agentą tiekėjų tyrimams.
Taip. Agentas pasiekia tik tas paskyras ir įrankius, prie kurių jį prijungiate, ir jūs galite bet kada atjungti bet kurį iš jų. Jūsų pokalbiai yra susieti su jūsų paskyra, nėra matomi kitiems vartotojams ir niekada nenaudojami dirbtinio intelekto modeliams mokyti ar bendrinami reklamai. Prieš agentui atliekant bet kokius negrįžtamus veiksmus, jis pristabdo ir paprašo jūsų patvirtinti. „Hostinger“ yra sertifikuota pagal ISO/IEC 27001:2022 ir atitinka BDAR reikalavimus.
Taip. „OpenClaw“ ir „Hermes Agent“ yra privatūs agentai, kuriuos valdote patys. Paprasčiausias būdas yra valdomas planas, nes „Hostinger“ tvarko sąranką, atnaujinimus ir saugumą, o vienas planas apima abi programas. Jei norite root prieigos ir savo serverio specifikacijų, galite bet kurį iš jų savarankiškai talpinti VPS serveryje.
Taip, vienu spustelėjimu iš „hPanel“. Tai atskiros programos, todėl jūsų konfigūracijos ir pokalbių istorija neperkeliamos ir galite pradėti nuo naujos programos iš naujo. Prieš perjungiant verta užsirašyti viską, kas svarbu.
Taip. „Hostinger Connector“ leidžia dirbtinio intelekto kodavimo įrankiams tiesiogiai veikti su jūsų prieglobos sąranka, o „Agentic Mail“ suteikia jūsų agentams atskirą pašto dėžutę automatizuotam darbui. Dirbtinis intelektas įsilieja į jūsų esamą darbo eigą, o ne ją pakeičia.
„Hostinger“ agento prenumerata prasideda nuo 6,99 €/mėn. ir apima 1000 kreditų, kurie automatiškai atnaujinami kiekvieną mėnesį. Tvarkomas „OpenClaw“ ir „Hermes“ agentas yra 5,49 €/mėn. , atnaujinami nuo 10,99 €/mėn. , abi programėlės yra įtrauktos. „Hostinger Connector“ yra nemokama su bet kuriuo aktyviu prieglobos planu, o „Agentic Mail“ yra įtrauktas į kiekvieną „Hostinger“ el. pašto planą.
Ne. „Hostinger Agent“ yra sukurtas verslo savininkams, o valdomos programos tvarko serverio sąranką už jus, todėl nereikia konfigūruoti jokių techninių detalių. „Hostinger Connector“ yra sukurtas kūrėjams ir įdiegiamas į redaktorių, kurį jau naudojate.

Pasiruošę pritaikyti agentinį dirbtinį intelektą?

Nesvarbu, ar automatizuojate savo verslą, ar valdote savo dirbtinio intelekto agentą, ar jungiate dirbtinį intelektą prie savo sistemų rinkinio, galite pradėti jau šiandien.
Naršykite dirbtinio intelekto sprendimus
Pasiruošę pritaikyti agentinį dirbtinį intelektą?

Mums rūpi tavo privatumas

Šioje svetainėje naudojami slapukai, kurie reikalingi tinkamam svetainės veikimui ir duomenų apie tai, kaip joje elgiasi naudotojai, gavimui, o taip pat ir rinkodaros tikslais. Sutikdami pritariate slapukų įrenginyje saugojimui, kad būtų galima taikyti reklamas, jas suasmeninti ir atlikti analizę, kaip aprašyta mūsų Slapukų politikoje.