Suteikite dirbtiniam intelektui darbą, o ne tik raginimą
Agentai veikia. Jūs kontroliuojate situaciją.
Jūs pritariate svarbiems veiksmams
Jūsų sąranka yra izoliuota
Jūs kontroliuojate prieigą
Klientų pasitikėjimas visame pasaulyje
Svetainės kūrimas su DI sutrumpina kūrimo laiką 45 %, o tokios priemonės kaip Hostinger Horizons natūralią kalbą paverčia veikiančiais prototipais per kelias valandas, o ne savaites. Daug lengviau pradėti kurti programinę įrangą.
Neseniai turėjau galimybę išbandyti naują @Hostinger Horizons DI programų kūrimo įrankį ir turiu pasakyti, kad likau sužavėtas. 😎
Hostinger Horizons gali būti efektyviausias Vibe kodo įrankis kuriant milijono dolerių vertės programas.
Hostinger Horizons – naujas ir inovatyvus būdas kurti MVP ir išbandyti idėjas prieš jų imantis.
Nepatikėsite, kaip paprasta sukurti tai, ką norite, savo svetainei ir klientams su Hostinger HORIZONS DI! Tiesiog nuostabu – įsitikinkite patys!
Hostinger Horizons – tai įrankis, kuris padės įgyvendinti tavo idėją – tiesiog ją paaiškink ir džiaukis rezultatu.
Man labai patinka, kaip klostosi reikalai su @Hostinger Horizons! Buvo labai smagu bendrauti su naujuoju DI. Tai pakeitė žaidimo taisykles ne tik man, bet ir daugeliui mano pažįstamų.
Įdomu, kaip Hostinger pavyko sukurti Horizons... Neįtikėtina, kaip greitai jis leidžia bet kam diegti tiek front-end, tiek back-end.
Sunku net papasakoti, kiek laiko šis projektas buvo mano planuose, kol jūs nesukūrėte Horizons DI. Nieko neišmanau apie web programų kūrimą. Ir štai. Mano svajonių projektas yra PALEISTAS. Valio!
Hostinger Horizons tikrai keičia žaidimo taisykles. Mano web programoje buvo ypač paprasta nustatyti subdomeną tinklaraščiui. Wow!
Dabar gali kurti web programas tiesiog įvesdamas užklausą Hostinger Horizons sistemoje. Tikrai šaunu!
Išbandžiau Hostinger Horizons ir tai pakeitė žaidimo taisykles! Šis DI programų kūrimo įrankis neprogramuojant sukuria stilingas svetaines ir programėles per kelias minutes: kuria dizainą, kodą ir tekstą už tave. Verta išbandyti.
Tai tarsi aukščiausio lygio programuotojas, pasiruošęs tau padėti sukurti viską, ką gali įsivaizduoti.
Hostinger Horizons leidžia sukurti daug gražių dalykų. Su juo nuveiksi daugiau, nei su įprastu svetainių kūrimo įrankiu.
Sužinokite daugiau apie agentinį dirbtinį intelektą
Kas yra agentinis dirbtinis intelektas? Apibrėžimas, pavyzdžiai ir kaip jis veikia
Agentinis DI yra pažangi dirbtinio intelekto forma, galinti savarankiškai išsikelti tikslus, planuoti, samprotauti ir imtis veiksmų, kad pasiektų konkretų tikslą, minimaliai prižiūrint žmogui.
Kas yra dirbtinio intelekto agentai ir kaip jie veikia? Su pavyzdžiais
Dirbtinio intelekto agentai, dar vadinami autonominėmis programinės įrangos sistemomis arba išmaniaisiais skaitmeniniais asistentais, yra programos, sukurtos savarankiškai atlikti užduotis ir priimti sprendimus siekiant konkrečių tikslų.
Kaip nustatyti „Hermes Agent“ (valdomą arba savarankiškai talpinamą)
„Hermes Agent“ galite nustatyti dviem būdais: naudodami valdomą planą, kuris tvarko serverį ir priežiūrą už jus, arba patys jį talpindami virtualiame privačiame serveryje (VPS) naudodami „Docker“.