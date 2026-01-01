Išsinuomokite GPU. Profesionalus skaičiavimas, prieinamas.

Vykdykite dirbtinio intelekto, vaizdavimo ir skaičiavimo darbo krūvius specialiose NVIDIA GPU plokštėse su paprastu valandiniu kainodaros nustatymu ir be ilgalaikių įsipareigojimų.
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Raskite savo darbo krūviui tinkamą GPU

Palyginkite VRAM, našumą ir valandinį įkainį, kad rastumėte tinkamiausią variantą. Jokių paslėptų mokesčių ar išsiuntimo mokesčių.

B200 (Dedicated)

Specialus „Blackwell B200“, nebendra prieiga mokymui ir didžiausių dirbtinio intelekto modelių naudojimui.

nuo6,08/val.
Gauk GPU

608 kreditai/valandą (1 kreditas = 0,01 € ). Sąskaita išrašoma tik tada, kai veikia jūsų instancija.

192GB VRAM

Rekomenduojama:

Darbo krūviams, kuriems reikalingi dedikuoti ištekliai

Didelio masto DI inferencijai

Pažangiausių LLM mokymui

Mokslinėms simuliacijoms ir didelio našumo skaičiavimams

B200

Naujausias „Blackwell“ flagmanas, skirtas didžiausių dirbtinio intelekto modelių mokymui ir valdymui.

nuo3,86/val.
Gauk GPU

386 kreditai/valandą (1 kreditas = 0,01 € ). Sąskaita išrašoma tik tada, kai veikia jūsų instancija.

192GB VRAM

Rekomenduojama:

Dideliems modeliams tikslinti

Didelio masto DI inferencijai

Pažangiausių LLM mokymui

Mokslinėms simuliacijoms ir didelio našumo skaičiavimams

A100 80GB PCIe

Patikimas duomenų centro darbštuolis rimtiems dirbtinio intelekto mokymams ir išvadų darymui.

nuo1,23/val.
Gauk GPU

123 kreditai/valandą (1 kreditas = 0,01 € ). Sąskaita išrašoma tik tada, kai veikia jūsų instancija.

80GB VRAM

Rekomenduojama:

LLM mokymui

Dideliems modeliams tikslinti

Didelių paketų inferencijai

Kelių GPU konfigūracijoms

L40S

Universalus „Ada Lovelace“ vaizdo procesorius, pasižymintis puikiu našumu ir puikiu kainos ir kokybės santykiu.

nuo0,79/val.
Gauk GPU

79 kreditai/valandą (1 kreditas = 0,01 € ). Sąskaita išrašoma tik tada, kai veikia jūsų instancija.

48GB VRAM

Rekomenduojama:

DI inferencijai ir generatyviniam DI

3D vizualizacija ir virtualios darbo vietos

Vidutinio dydžio modeliams tikslinti

Vaizdo įrašų perkodavimas ir transliacija

RTX PRO 6000 (Server)

Įmonės lygio „Blackwell“ GPU, sukurtas reikliems profesionaliems dirbtinio intelekto ir vizualizacijos darbo krūviams.

nuo0,51/val.
Gauk GPU

51 kreditai/valandą (1 kreditas = 0,01 € ). Sąskaita išrašoma tik tada, kai veikia jūsų instancija.

96GB VRAM

Rekomenduojama:

Didelių modelių inferencijai ir tikslinimui

Vaizdo įrašų apdorojimas ir transliacija

Inžineriniai modeliavimai ir moksliniai skaičiavimai

Intensyvus 3D vaizdavimas ir vizualizavimas

RTX 4090

Neprilygstamas kainos ir našumo santykis eksperimentams ir mažesniems darbo krūviams – idealus pasirinkimas pradedantiesiems GPU skaičiavimo srityje.

nuo0,33/val.
Gauk GPU

33 kreditai/valandą (1 kreditas = 0,01 € ). Sąskaita išrašoma tik tada, kai veikia jūsų instancija.

24GB VRAM

Rekomenduojama:

Development and experimentation

DI vaizdų ir vaizdo įrašų generavimas

3D vaizdavimas

Mažų ir vidutinio dydžio modelių inferencijai

Nežinai, ką pasirinkti?
Peržiūrėkite naudojimo atvejus, kad rastumėte rekomenduojamą GPU.
Žr. naudojimo atvejus

Sužinokite, ką galite nuveikti su GPU galia

Nuo pirmojo modelio iki gamybos išvadų, vykdykite sudėtingus GPU darbo krūvius nepirkdami aparatinės įrangos ir nepateisindami kapitalinių išlaidų.

Pokalbiai ir LLM išvados

Užtikrinkite pokalbių robotų, antrinių pilotų ir API veikimą su mažo delsos GPU našumu, pasiekiamu visą parą. Naudokite „Ollama“ ir „Open WebUI“ arba sukurkite savo modelį su vLLM arba „LangChain“.

Rekomenduojama vaizdo plokštė: L40S
Pateikite modelius iki 30 mlrd. parametrųPaleiskite „Ollama“ vienu spustelėjimuPaprastas valandinis kainodaros nustatymas
Paskelbti išvadai

Mokykite ir tiksliai derinkite modelius

Mokykite pasirinktinius modelius ir tiksliai derinkite LLM su specialia VRAM. Kontroliniai taškai išlieka ir paleidus iš naujo, todėl ilgai trunkančias užduotis galima sustabdyti ir atnaujinti neprarandant eigos.

Rekomenduojama vaizdo plokštė: A100 80 GB
96 GB VAIZDO ATMINTIESNuolatiniai kontroliniai taškaiSukurta didelių modelių mokymui
Dislokuoti dirbtinio intelekto mokymams

Kurkite ir tyrinėkite su dirbtiniu intelektu

Paleiskite GPU egzempliorių ir per kelias minutes sukurkite savo aplinką. Prisijunkite per naršyklę arba terminalą ir iš karto pradėkite iteraciją.

Rekomenduojama vaizdo plokštė: RTX 4090
Pilna root prieiga, kad galėtumėte įdiegti savo stekoPrieiga prie naršyklės arba SSH terminaloPakankamai įperkama, kad galėtumėte bėgti visą dieną
Kurti svetainę

Generuoti vaizdus ir vaizdo įrašus

Paleiskite „Stable Diffusion“, „ComfyUI“ ir vaizdavimo užduotis su pakankamai vaizdo atminties (VRAM) didelės raiškos išvesties ir paketinio apdorojimo užtikrinimui.

Rekomenduojama vaizdo plokštė: RTX 4090
Pakankamai VRAM paketinių vaizdų apdorojimo užduotimsGreitas ir įperkamas renderavimasIntegruotas stabilios difuzijos palaikymas
Diegimas kartai

Apdoroti ir koduoti vaizdo įrašą

Koduokite, transkoduokite ir generuokite vaizdo įrašus dideliu našumu, naudodami aparatinės įrangos spartinimą, neapkraudami savo kompiuterių.

Rekomenduojama vaizdo plokštė: RTX PRO 6000 (serveris)
Devintos kartos NVENC greitam ir aukštos kokybės kodavimuiPilno greičio 8K kodavimasKodavimas, veikiantis nepriklausomai nuo jūsų procesoriaus
Įdiekite kodavimui

Pradėkite greičiau su paruoštomis programėlėmis

Paleiskite iš anksto sukonfigūruotas programas vienu spustelėjimu, praleiskite rankinį nustatymą ir iš karto pradėkite darbą.
Pradedam!
Pradėkite greičiau su paruoštomis programėlėmis
Mokėkite tik tada, kai veikia jūsų GPU

Mokėkite tik tada, kai veikia jūsų GPU

GPU mokesčiai skaičiuojami kas valandą, naudojant kreditus iš vieno bendro balanso. Pridėkite kreditų pagal poreikį, sunaikinkite savo instanciją, kai baigsite, ir nepanaudotus kreditus pasilikite vėlesniam laikui.

Kodėl dirbtinio intelekto darbo krūviams verta rinktis „Hostinger“ GPU

Mokėk tik už tai, ką naudoji

Minutinis apmokestinimas reiškia, kad mokate tik už sunaudotą skaičiavimo laiką.

Paruošta maždaug per 30 sekundžių

Paleiskite iš anksto sukonfigūruotas programas neįdiegdami tvarkyklių, konteinerių ar priklausomybių.

Valdymas iš vieno valdymo skydelio

Stebėkite naudojimą ir valdykite savo instancijas, kai tik prireikia.

Jūsų darbo krūvis paruoštas. Grafinės plokštės taip pat.

Paleiskite per kelias sekundes specialiuose GPU. Mokėkite valandomis, be ilgalaikės sutarties ar įrangos pirkimo.
Pradedam!
Jūsų darbo krūvis paruoštas. Grafinės plokštės taip pat.

„Hostinger“ GPU DUK

Raskite atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus apie „Hostinger“ GPU.
Taip. GPU egzemplioriai apmokestinami kreditais už valandą, ir jums mokama tik tada, kai egzempliorius veikia. Sustabdykite jį, kai baigsite – nėra minimalaus įsipareigojimo ar ilgalaikės sutarties.
Egzemplioriaus sunaikinimas yra negrįžtamas ir jo negalima atšaukti. Viskas, kas neišsaugota nuolatinėje saugykloje, prarandama. Tuo tarpu perkrovus egzempliorius paleidžiamas iš naujo jo neištrinant, jūsų failai ir sąranka lieka nepakitę.
Tai daugiausia priklauso nuo modelio dydžio. Mažesni modeliai ir vaizdų generavimas gerai veikia su RTX 4090 arba L40S, didesni modeliai ir rimti mokymai naudojasi papildoma A100 arba B200 VRAM. Jei nesate tikri, mūsų GPU parinkiklis pritaiko jūsų darbo krūvį prie tinkamo varianto.
Abu. Kiekvienas egzempliorius turi pilną terminalo ir SSH prieigą, todėl galite įdiegti viską, ko jums reikia. Jei norite praleisti sąranką, vieno spustelėjimo programos, tokios kaip „Ollama“, yra paruoštos diegti nuo pat pradžių.
Prieinamumas keičiasi realiuoju laiku, atsižvelgiant į paklausą, ir skiriasi priklausomai nuo regiono. Mes rodome tiesioginį prieinamumą prieš jums diegiant, todėl visada žinosite, kas iš tikrųjų yra sandėlyje, o ne sužinosite tai po užsakymo patvirtinimo.
GPU nuoma reiškia prieigą prie didelio našumo grafikos apdorojimo galios debesyje, o ne fizinės įrangos pirkimą. Mokate tik už sunaudotą skaičiavimo laiką – valandą ar net sekundę, o tiekėjas rūpinasi priežiūra, aušinimu ir tvarkyklių atnaujinimais. Tai dažnas pasirinkimas dirbtinio intelekto mokymui, mašininio mokymosi išvadoms, 3D vaizdavimui ir kitoms užduotims, kurioms reikalinga didelė apdorojimo galia, be išankstinių GPU įsigijimo išlaidų.

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