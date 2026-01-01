Pokalbiai ir LLM išvados
Užtikrinkite pokalbių robotų, antrinių pilotų ir API veikimą su mažo delsos GPU našumu, pasiekiamu visą parą. Naudokite „Ollama“ ir „Open WebUI“ arba sukurkite savo modelį su vLLM arba „LangChain“.
Specialus „Blackwell B200“, nebendra prieiga mokymui ir didžiausių dirbtinio intelekto modelių naudojimui.
608 kreditai/valandą (1 kreditas = 0,01 € ). Sąskaita išrašoma tik tada, kai veikia jūsų instancija.
192GB VRAM
Rekomenduojama:
Darbo krūviams, kuriems reikalingi dedikuoti ištekliai
Didelio masto DI inferencijai
Pažangiausių LLM mokymui
Mokslinėms simuliacijoms ir didelio našumo skaičiavimams
Naujausias „Blackwell“ flagmanas, skirtas didžiausių dirbtinio intelekto modelių mokymui ir valdymui.
386 kreditai/valandą (1 kreditas = 0,01 € ). Sąskaita išrašoma tik tada, kai veikia jūsų instancija.
192GB VRAM
Rekomenduojama:
Dideliems modeliams tikslinti
Didelio masto DI inferencijai
Pažangiausių LLM mokymui
Mokslinėms simuliacijoms ir didelio našumo skaičiavimams
Patikimas duomenų centro darbštuolis rimtiems dirbtinio intelekto mokymams ir išvadų darymui.
123 kreditai/valandą (1 kreditas = 0,01 € ). Sąskaita išrašoma tik tada, kai veikia jūsų instancija.
80GB VRAM
Rekomenduojama:
LLM mokymui
Dideliems modeliams tikslinti
Didelių paketų inferencijai
Kelių GPU konfigūracijoms
Universalus „Ada Lovelace“ vaizdo procesorius, pasižymintis puikiu našumu ir puikiu kainos ir kokybės santykiu.
48GB VRAM
Rekomenduojama:
DI inferencijai ir generatyviniam DI
3D vizualizacija ir virtualios darbo vietos
Vidutinio dydžio modeliams tikslinti
Vaizdo įrašų perkodavimas ir transliacija
Įmonės lygio „Blackwell“ GPU, sukurtas reikliems profesionaliems dirbtinio intelekto ir vizualizacijos darbo krūviams.
96GB VRAM
Rekomenduojama:
Didelių modelių inferencijai ir tikslinimui
Vaizdo įrašų apdorojimas ir transliacija
Inžineriniai modeliavimai ir moksliniai skaičiavimai
Intensyvus 3D vaizdavimas ir vizualizavimas
Neprilygstamas kainos ir našumo santykis eksperimentams ir mažesniems darbo krūviams – idealus pasirinkimas pradedantiesiems GPU skaičiavimo srityje.
24GB VRAM
Rekomenduojama:
Development and experimentation
DI vaizdų ir vaizdo įrašų generavimas
3D vaizdavimas
Mažų ir vidutinio dydžio modelių inferencijai
Nuo pirmojo modelio iki gamybos išvadų, vykdykite sudėtingus GPU darbo krūvius nepirkdami aparatinės įrangos ir nepateisindami kapitalinių išlaidų.
Užtikrinkite pokalbių robotų, antrinių pilotų ir API veikimą su mažo delsos GPU našumu, pasiekiamu visą parą. Naudokite „Ollama“ ir „Open WebUI“ arba sukurkite savo modelį su vLLM arba „LangChain“.
Mokykite pasirinktinius modelius ir tiksliai derinkite LLM su specialia VRAM. Kontroliniai taškai išlieka ir paleidus iš naujo, todėl ilgai trunkančias užduotis galima sustabdyti ir atnaujinti neprarandant eigos.
Paleiskite GPU egzempliorių ir per kelias minutes sukurkite savo aplinką. Prisijunkite per naršyklę arba terminalą ir iš karto pradėkite iteraciją.
Paleiskite „Stable Diffusion“, „ComfyUI“ ir vaizdavimo užduotis su pakankamai vaizdo atminties (VRAM) didelės raiškos išvesties ir paketinio apdorojimo užtikrinimui.
Koduokite, transkoduokite ir generuokite vaizdo įrašus dideliu našumu, naudodami aparatinės įrangos spartinimą, neapkraudami savo kompiuterių.
Mokėk tik už tai, ką naudoji
Paruošta maždaug per 30 sekundžių
Valdymas iš vieno valdymo skydelio