Hostinger agentai

Pasirink užduotį. Agentai ją atliks.

Specializuoti dirbtinio intelekto ekspertai SEO, rinkodaros, turinio, pardavimų, klientų komunikacijos ir verslo planavimo srityse.
Pradedam!
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Veikia su:
Pasirink užduotį. Agentai ją atliks.

Ką gali Hostinger agentai

Verslas ir strategija

Įvertink savo idėją, suformuluok pasiūlymą ir sukurk aiškų planą.

Verslas ir strategija

Prekės ženklo įvaizdis

Kurk logotipus ir vizualus, kad tavo verslas atrodytų profesionaliai ir išlaikytų vientisą stilių.

Prekės ženklo įvaizdis

Rinkodara ir SEO

Rask tinkamus raktinius žodžius, peržiūrėk savo puslapius ir nustatyk būdus, kaip padidinti savo reitingą.

Rinkodara ir SEO

Užduočių planavimas

Gauk DI pagalbą pasikartojančioms užduotims, sprendimams ir tolimesniems žingsniams.

Užduočių planavimas

Įprastas DI vs. Hostinger agentai

Įprastas DI laukia instrukcijų. Hostinger agentai padeda kiekviename žingsnyje.

Įprastas pokalbių robotas

  • Laukia išdirbtos užklausos.
  • Reikia žinoti, ko klausti.
  • Pateikia bendrinius atsakymus.
  • Nesibaigiantys patikslinimai.

Hostinger agentai

  • Pradeda nuo paruoštų naudoti įgūdžių.
  • Veda tave užduodamas tinkamus klausimus.
  • Veikia su tavo Hostinger paskyra.
  • Pateikia išsamius rezultatus.

Praleisk užklausos rašymą. Pradėk nuo užduoties.

Pasirink, ką nori atlikti, naudokis paruoštu sprendimu ir gauk praktinį rezultatą, kurį galėsi panaudoti.
Pasirink užduotį
Sek nurodytus veiksmus
Gauk paruoštą naudoti rezultatą
Rinktis planą
Praleisk užklausos rašymą. Pradėk nuo užduoties.

Nežinai, nuo ko pradėti? Pasikalbėk su ekspertu

Verslo patarėjas

Įvertinsiu tavo idėjas, atskleisiu augimo galimybes ir padėsiu nuspręsti, ką daryti toliau.
Rašysiu svetainės tekstus, tinklaraščio įrašus ir produktų aprašymus, kurie sudomins tavo auditoriją.
Pateiksiu ieškomus raktinius žodžius, nustatysiu, kas trukdo svetainei žengti pirmyn, ir parodysiu, kur konkurentai pirmauja.
Suplanuosiu publikavimo planą, mėnesio turinį ir parodysiu, kurie kanalai verti tavo laiko.
Parengsiu svarbiausius teisinius dokumentus, paaiškinsiu sutartis prieš jas pasirašant ir padėsiu išvengti brangiai kainuojančių klaidų.
Rinktis planą
Naudojimo atvejai

Ką nori nuveikti?

Pasirink, ką nori atlikti, naudokis paruoštu sprendimu ir gauk praktinį rezultatą, kurį galėsi panaudoti.

Planuok socialinių tinklų įrašus

Planuok socialinių tinklų įrašus

Planuok ir publikuok įrašus automatiškai.
Kurk rinkodaros turinį

Kurk rinkodaros turinį

Generuok reklaminius skelbimus ir rinkodaros tekstą iš savo svetainės.
Rašyk SEO tinklaraščio įrašus

Rašyk SEO tinklaraščio įrašus

Kurk tinklaraščio įrašus su integruota raktinių žodžių analize.
Kurk svetainės tekstą

Kurk svetainės tekstą

Sukurk savo puslapių tekstus per kelias minutes.
Rask potencialius klientus ir susisiek su jais

Rask potencialius klientus ir susisiek su jais

Atrask potencialius klientus ir automatiškai siųsk jiems užklausas.
Rašyk profesionalius el. laiškus

Rašyk profesionalius el. laiškus

Aprašyk situaciją ir gauk nušlifuotą el. laiško juodraštį.
Parenk privatumo politiką

Parenk privatumo politiką

Sukurk aiškią privatumo politiką, pritaikytą verslui.
Peržiūrėk savo kainodarą

Peržiūrėk savo kainodarą

Gauk atsiliepimų apie savo kainas, sąnaudas, pelno maržas ir kainodaros modelį.
Pasiruošęs padėti atlikti kasdienes verslo užduotis.
150+
Įgūdžiai
Prijunk jau naudojamus įrankius.
1000
Programėlės
Pasitiki verslas visame pasaulyje.
50+
Aptarnaujamų šalių

Pasirink, kaip nori pradėti dirbti su DI agentais

1000 kreditų kiekvieną mėnesį
Automatiškai atnaujinama, nereikia atlikti jokių veiksmų.
Daugiau nei 150 paruoštų naudoti įgūdžių
Suskirstyta pagal užduotis, įskaitant tinklaraščio įrašus, SEO auditus ir reklamos tekstus.
Galimybė prijungti mėgstamas programėles
Naudok Gmail, Notion, Slack, WhatsApp ir 1 000+ įrankių savo darbo eigoje.
Paveikslėlių, logotipų ir prekės ženklo vizualų kūrimas
Greitas vizualinio turinio kūrimas su DI pagalba.
Verslo idėjų ir kainodaros vertinimas
Gauk įžvalgų prieš skiriant joms daugiau laiko ir išteklių.
Failų įkėlimas ir versijų sekimas
Peržiūrėk darbą ir išsaugok kiekvieną versiją.
Automatizuok savo darbų sąrašą
Suplanuok pasikartojančias užduotis ir leisk savo agentui jomis pasirūpinti.
Populiariausi

12 mėnesių

30% nuolaida
9,99
6,99/mėn.

3 mėnesių

7,99/mėn.

1 mėn.

9,99/mėn.

Pratęsiama po 8,99 €/mėn. Kainos nurodytos be taikomų mokesčių.

Pratęsiama po 8,99 €/mėn. Kainos nurodytos be taikomų mokesčių.

Džiaugiamės ne tik mes

Sužinok, ką klientai visame pasaulyje sako apie Hostinger.
Charlie Low ir Dale Comley
Charlie Low ir Dale Comley
Nohma įkūrėjai

„Teikdami pagalbą, savo inžinieriams sąžiningai pateikiame Hostinger kaip etaloną.”

Owen Phillips
Owen Phillips
Kalvis

„Galėjau valdyti hostingą, domeno vardą ir SSL sertifikatą vienoje vietoje, kas yra tikrai labai patogu.”

Jordi Robert
Jordi Robert
Rinkodaros ekspertas

„Hostinger – geriausias hostingo paslaugų teikėjas, kuriuo yra tekę naudotis. Klientų aptarnavimas – nepriekaištingas, o kainoms nėra lygių.“

Anna Franques
Anna Franques
Skaitmeninio turinio dizainerė ir kūrėja

„Aš savo klientams rekomendavau rinktis Hostinger. Viskas paprasta ir nuolat atsiranda naujų funkcijų.“

Elise Hernaez
Elise Hernaez
Verslininkė

„Su paprastu Hostinger valdymo skydeliu galime patys valdyti savo WordPress svetainę.“

Prijunk savo įrankius
Integracijos

Prijunk savo įrankius

Prijunk trečiųjų šalių paslaugas, kad tavo agentai galėtų jas naudoti pokalbio metu.
Išbandyk nemokamai
Gmail

Gmail

Outlook

Outlook

HubSpot

HubSpot

Google Tasks

Google Tasks

Notion

Notion

Perplexity AI

Perplexity AI

Jira

Jira

Discord

Discord

GitHub

GitHub

Twitter

Twitter

Firecrawl

Firecrawl

Figma

Figma

Google kalendorius

Google kalendorius

Google Drive

Google Drive

YouTube

YouTube

Reddit

Reddit

Rodyti visas paslaugas

Dažniausiai užduodami klausimai

Hostinger agentai yra DI valdoma programos, kurios suteikia tau specializuotų agentų komandą – kiekvienas sukurtas konkrečiai verslo sričiai, tokiai kaip strategija, rašymas, SEO, rinkodara, teisė, klientų komunikacija ir pardavimai. Vietoj vieno bendro pokalbių roboto, gauni savo sritį išmanančius ekspertus, su kuriais gali kalbėtis bet kada. Techninių žinių nereikia.
Agentai yra sukurti individualiems verslininkams, papildomai uždarbiaujantiems ir smulkaus verslo savininkams, kurie viską tvarko patys. Jei kada nors norėjai turėti strategą, rašytoją, rinkodaros specialistą ar teisinį patarėją, pasiekiamą bet kada – būtent tai tau ir suteikia Hostinger agentai.
Priešingai nei bendros paskirties DI pokalbių robotai, kiekvienas Hostinger Agentas yra išmokytas specifinės verslo srities subtilybių. Tau nereikės sukti galvos, kaip suformuluoti tobulą užklausą – tiesiog pasirink agentą bei reikiamą įgūdį, ir jis pats tave nuves iki naudingo rezultato.
Įgūdžiai – tai iš anksto paruošti užduočių šablonai kiekvieno agento viduje. Užuot galvojęs, ko paklausti, tiesiog pasirink įgūdį, o agentas padės tau pasiekti konkretų tikslą – pavyzdžiui, parašyti tinklaraščio įrašą, atlikti raktažodžių tyrimą ar sugeneruoti privatumo politiką. Naudotis įgūdžiais yra greičiau ir paprasčiau, o rezultatai bus tikslesni, nei pradedant pokalbį nuo tuščio lapo.
Ne. Gali tęsti esamą pokalbį arba pradėti naują – tai priklauso nuo tavęs. Bet kuriuo atveju, agentas prisimena tavo verslo kontekstą, nuostatas ir ankstesnius sprendimus visuose pokalbiuose. Naujas pokalbis niekada nėra tuščias lapas.

Pasirink užduotį. Agentai ją atliks.

DI specialistai planavimui, turiniui, SEO ir pardavimams jau paruošti.

Pirmyn

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