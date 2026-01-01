Įdiek BookStack vienu spustelėjimu.
Savitarnos wiki platforma su struktūrizuota knygų, skyrių ir puslapių hierarchija, skirta tvarkingai komandos dokumentacijai.
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Ką gali kurti su BookStack
„BookStack“ yra nemokama, atvirojo kodo wiki, sukurta naudojant „Laravel“, kuri dokumentaciją organizuoja į trijų lygių hierarchiją: Knygos, Skyriai ir Puslapiai – atspindinčią, kaip žmonės natūraliai mąsto apie struktūrizuotą turinį. WYSIWYG redaktorius, integruotas „Markdown“ režimas ir „draw.io“ diagramų integravimas reiškia, kad komandos gali rašyti ir iliustruoti dokumentaciją nepalikdamos platformos.
Savo VPS serveryje talpinant „BookStack“, jautri vidinė dokumentacija – veiklos gairės, architektūriniai sprendimai, HR politika – lieka visiškai jūsų infrastruktūroje, be jokių mokesčių už vartotojo vietą ir be trečiųjų šalių prieigos prie jūsų turinio. Vaidmenimis pagrįsti leidimai leidžia tiksliai kontroliuoti, kas gali skaityti ar redaguoti kiekvieną žinių bazės skyrių.
Pagrindinės BookStack savybės
Struktūrizuota hierarchija
Knygos, skyriai ir puslapiai padeda palaikyti tvarkingą ir lengvai naršomą dokumentaciją, net kai žinių bazė išauga iki tūkstančių įrašų.
WYSIWYG ir Markdown redaktoriai
Rašytojai pasirenka pageidaujamą redagavimo patirtį – vizualinį blokų redaktorių arba gryną „Markdown“ su tiesiogine peržiūra – kiekvienam puslapiui atskirai.
Vaidmenimis pagrįsti leidimai
Detali prieigos kontrolė knygos, skyriaus ir puslapio lygiu leidžia tau segmentuoti dokumentaciją tarp komandų, rangovų ir viešų skaitytojų.
Viso teksto paieška
Greita paieška visame puslapio tekste, antraštėse ir metaduomenyse reiškia, kad vartotojai randa atsakymus, nežinodami, kur turinys yra saugomas.
Puslapio versijų istorija
Kiekvienas pakeitimas yra versijuojamas su pakeitimų peržiūra ir grąžinimu vienu paspaudimu, suteikiant audito seką ir saugumo tinklą bendradarbiavimo dokumentacijai.
Kodėl verta naudoti BookStack Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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