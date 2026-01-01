Įdiek Immich vienu spustelėjimu.
Didelio našumo savarankiškai talpinamas nuotraukų ir vaizdo įrašų valdymas su dirbtinio intelekto valdomu organizavimu ir mobiliuoju atsarginiu kopijavimu.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Immich
Immich yra moderni, savarankiškai talpinama alternatyva Google Photos ir iCloud, sukurta greičiui ir varoma mašininiu mokymusi. Ji siūlo veidų atpažinimą, objektų aptikimą, išmaniąją paiešką ir automatinį atsarginių kopijų kūrimą iš iOS ir Android programėlių – visa tai veikia tavo nuosavoje infrastruktūroje.
Savarankiškas Immich talpinimas visiškai apsaugo tavo asmeninius prisiminimus ir šeimos nuotraukas nuo trečiųjų šalių serverių. Tu išlaikai visišką kontrolę saugyklos, prieigos leidimų ir dalijimosi atžvilgiu, be jokių prenumeratos mokesčių ir be paslaugos nutraukimo rizikos. Šis diegimas apima aplikacijų serverį, mašininio mokymosi paslaugą, PostgreSQL su vektoriniu plėtiniu ir Redis.
Pagrindinės Immich savybės
DI pasitelkta paieška
Mašininis mokymasis įgalina veido atpažinimą, objektų aptikimą ir natūralios kalbos paiešką visoje tavo nuotraukų bibliotekoje.
Automatinis mobilusis atsarginių kopijų kūrimas
iOS ir Android programėlės automatiškai kuria nuotraukų ir vaizdo įrašų atsargines kopijas fone, išlaikydamos tavo biblioteką visada atnaujintą.
RAW ir 4K palaikymas
Palaiko RAW nuotraukų formatus, 4K vaizdo įrašus ir gyvas nuotraukas su visišku metaduomenų išsaugojimu profesionaliems darbo procesams.
Daugelio naudotojų bibliotekos
Kiekvienas vartotojas gauna savo privačią biblioteką su galimybe pasirinktinai dalytis albumais ir partnerių kolekcijomis.
Žemėlapio ir laiko juostos rodiniai
Naršyk nuotraukas pagal datą laiko juostoje arba pagal vietą žemėlapyje, naudodamas įterptus GPS metaduomenis iš savo fotoaparato ir telefono.
Kodėl verta naudoti Immich Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
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