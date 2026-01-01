Įdiekite Ampache vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo muzikos ir vaizdo įrašų srautinio perdavimo serveris, paverčiantis tavo asmeninę medijos kolekciją privačia srautinio perdavimo paslauga.
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Ką gali kurti su Ampache
Ampache yra savarankiškai priglobta medijos transliacijos platforma, kuri paverčia asmenines muzikos ir vaizdo įrašų kolekcijas privačia paslauga, pasiekiama iš bet kurio prie interneto prijungto įrenginio. Išleista 2001 m. ir nuolat prižiūrima pagal AGPL licenciją, ji teikia kelių vartotojų palaikymą, išmaniuosius grojaraščius, transkodavimą realiuoju laiku ir Subsonic API suderinamumą plačiam klientų palaikymui mobiliosiose programėlėse, stalinių kompiuterių grotuvuose ir namų automatikos sistemose.
Skirtingai nuo komercinių transliacijos paslaugų, Ampache nesaugo klausymosi duomenų su trečiosiomis šalimis, nenustato jokių prenumeratos mokesčių ir neriboja bibliotekos dydžio. Savarankiškas priglobimas suteikia tau visišką tavo muzikos nuosavybę ir užtikrina, kad tavo kolekcija išliktų pasiekiama nepriklausomai nuo platformos licencijavimo pakeitimų ar paslaugų nutraukimo.
Pagrindinės Ampache savybės
Perkodavimas realiuoju laiku
Automatiškai konvertuoja FLAC failus be kokybės praradimo į mobiliesiems įrenginiams pritaikytus bitreitus realiuoju laiku, kad galėtum transliuoti aukštos kokybės garsą mobiliojo ryšio tinkluose ir nereikėtų saugoti pasikartojančių suglaudintų kopijų.
Išmanieji grojaraščiai
Kurk grojaraščius, kurie automatiškai užsipildo pagal žanrą, įvertinimą, perklausų skaičių ar pasirinktinius kriterijus, atkurdami srautinio perdavimo paslaugų atradimo patirtį su savo biblioteka.
Kelių naudotojų palaikymas
Sukurkite atskiras paskyras šeimos nariams ar bendradarbiams, kiekvienam su atskira klausymosi istorija, grojaraščiais ir leidimų lygiais, nedubliuojant medijos failų.
Subsonic API suderinamumas
Prijunk bet kurią su Subsonic suderinamą mobiliąją programėlę ar darbalaukio klientą prie savo Ampache egzemplioriaus ir pasiek turinį iš praktiškai bet kurio įrenginio, neįstrigdamas vienoje sąsajoje.
Tinklalaidės ir Radijas
Transliuok interneto radijo stotis ir prenumeruok tinklalaides kartu su savo muzikos biblioteka, paversdamas Ampache vienintele vieta visam garso turiniui.
Kodėl verta naudoti Ampache Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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