Iki 69 % nuolaida Ampache

Įdiekite Ampache vienu spustelėjimu.

Atvirojo kodo muzikos ir vaizdo įrašų srautinio perdavimo serveris, paverčiantis tavo asmeninę medijos kolekciją privačia srautinio perdavimo paslauga.

Publikuok savo programėlę internete akimirksniu
Nemokamos automatinės savaitinės atsarginės kopijos
DI valdomas VPS
5,49  € /mėn.
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30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiekite Ampache vienu spustelėjimu.

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69% nuolaida
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 131,76 € (įprasta kaina 431,76 €). Pratęsiama už 11,99 €/mėn.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mėn.
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Naudokis 24 mėn. už 191,76 € (įprasta kaina 527,76 €). Pratęsiama už 14,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 263,76 € (įprasta kaina 863,76 €). Pratęsiama už 27,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 527,76 € (įprasta kaina 1 559,76 €). Pratęsiama už 49,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 131,76 € (įprasta kaina 431,76 €). Pratęsiama už 11,99 €/mėn.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 191,76 € (įprasta kaina 527,76 €). Pratęsiama už 14,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 263,76 € (įprasta kaina 863,76 €). Pratęsiama už 27,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 527,76 € (įprasta kaina 1 559,76 €). Pratęsiama už 49,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su Ampache

Ampache yra savarankiškai priglobta medijos transliacijos platforma, kuri paverčia asmenines muzikos ir vaizdo įrašų kolekcijas privačia paslauga, pasiekiama iš bet kurio prie interneto prijungto įrenginio. Išleista 2001 m. ir nuolat prižiūrima pagal AGPL licenciją, ji teikia kelių vartotojų palaikymą, išmaniuosius grojaraščius, transkodavimą realiuoju laiku ir Subsonic API suderinamumą plačiam klientų palaikymui mobiliosiose programėlėse, stalinių kompiuterių grotuvuose ir namų automatikos sistemose.

Skirtingai nuo komercinių transliacijos paslaugų, Ampache nesaugo klausymosi duomenų su trečiosiomis šalimis, nenustato jokių prenumeratos mokesčių ir neriboja bibliotekos dydžio. Savarankiškas priglobimas suteikia tau visišką tavo muzikos nuosavybę ir užtikrina, kad tavo kolekcija išliktų pasiekiama nepriklausomai nuo platformos licencijavimo pakeitimų ar paslaugų nutraukimo.

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Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės Ampache savybės

Perkodavimas realiuoju laiku

Automatiškai konvertuoja FLAC failus be kokybės praradimo į mobiliesiems įrenginiams pritaikytus bitreitus realiuoju laiku, kad galėtum transliuoti aukštos kokybės garsą mobiliojo ryšio tinkluose ir nereikėtų saugoti pasikartojančių suglaudintų kopijų.

Išmanieji grojaraščiai

Kurk grojaraščius, kurie automatiškai užsipildo pagal žanrą, įvertinimą, perklausų skaičių ar pasirinktinius kriterijus, atkurdami srautinio perdavimo paslaugų atradimo patirtį su savo biblioteka.

Kelių naudotojų palaikymas

Sukurkite atskiras paskyras šeimos nariams ar bendradarbiams, kiekvienam su atskira klausymosi istorija, grojaraščiais ir leidimų lygiais, nedubliuojant medijos failų.

Subsonic API suderinamumas

Prijunk bet kurią su Subsonic suderinamą mobiliąją programėlę ar darbalaukio klientą prie savo Ampache egzemplioriaus ir pasiek turinį iš praktiškai bet kurio įrenginio, neįstrigdamas vienoje sąsajoje.

Tinklalaidės ir Radijas

Transliuok interneto radijo stotis ir prenumeruok tinklalaides kartu su savo muzikos biblioteka, paversdamas Ampache vienintele vieta visam garso turiniui.

Kodėl verta naudoti Ampache Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Norint padidinti įkėlimo greitį, rinkis serverio vietą arti savo auditorijos. Duomenų centrus turime Šiaurės Amerikoje, Europoje, Azijoje ir Pietų Amerikoje.
Pradėti
Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

Gad Iradufasha
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Immich

Immich

Immich yra didelio našumo savarankiškai talpinamas nuotraukų ir vaizdo įrašų valdymo sprendimas

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Airsonic Advanced

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