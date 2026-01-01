Įdiek Airsonic Advanced vienu spustelėjimu.
Savarankiškai valdomas medijos srautinio perdavimo serveris tavo asmeninei muzikos kolekcijai, pasiekiamas iš bet kurio įrenginio.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Airsonic Advanced
„Airsonic Advanced“ yra aktyviai palaikoma, bendruomenės kuriama „Airsonic“ atšaka – pati nemokama „Subsonic“ atšaka – orientuota į stabilų didelių asmeninių muzikos bibliotekų srautinį perdavimą. Ji perkoduoja realiuoju laiku, kad tiktų bet kokiam įrenginiui ar pralaidumui, indeksuoja ID3 ir aplankais pagrįstas bibliotekas, ir pateikiama su švariu žiniatinklio grotuvu bei su „Subsonic“ suderinama REST API, palaikoma dešimčių mobiliųjų ir stalinių klientų.
Savo „Airsonic Advanced“ talpinimas tavo VPS serveryje išlaiko tavo muzikos kolekciją, klausymosi istoriją ir grojaraščius tavo valdomoje aparatinėje įrangoje – be įrenginių apribojimų, be prenumeratos mokesčių ir be srautinio perdavimo paslaugų stebėjimo.
Pagrindinės Airsonic Advanced savybės
Perkodavimas realiuoju laiku
Transliuoja bet kuriam klientui tinkamu bitreitu, todėl viena biblioteka aptarnauja stalinius kompiuterius, telefonus ir lėtus mobiliojo ryšio prisijungimus neperkoduojant failų.
Su „Subsonic“ suderinama API
Veikia su visa „Subsonic“ klientų ekosistema – „DSub“, „play:Sub“, „Symfonium“, „Ultrasonic“ ir kitais – visose „iOS“, „Android“ ir stalinių kompiuterių platformose.
Kelių naudotojų bibliotekos
Paskyros kiekvienam vartotojui su individualiais grojaraščiais, įvertinimais ir last.fm skrobavimu leidžia namų ūkiams dalytis vienu serveriu, nepermaišant istorijų.
Tinklalaidės prenumeratos
Prenumeruok tinklalaidžių kanalus tiesiogiai „Airsonic“, su automatiniais epizodų atsisiuntimais kartu su tavo muzikos biblioteka.
Interneto radijas ir muzikos automatas
Transliuok interneto radijo stotis ir naudok kelių grotuvų muzikinę dėžę, kad perduotum garsą į kelis garsiakalbius vienu metu.
Kodėl verta naudoti Airsonic Advanced Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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