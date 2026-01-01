Įdiek AllTube vienu spustelėjimu.
Interneto sąsaja, skirta vaizdo įrašams atsisiųsti iš „YouTube“ ir daugiau nei 1 000 kitų platformų, nenaudojant komandinės eilutės įrankių.
Rinkis VPS planą AllTube
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su AllTube
„AllTube Download“ yra savarankiškai talpinama žiniatinklio programa, kuri integruoja „youtube-dl“ į intuityvią naršyklės sąsają, leidžiančią bet kam atsisiųsti ar transliuoti vaizdo įrašus iš daugiau nei tūkstančio talpinimo platformų, neįdiegiant programinės įrangos vietoje. Skirtingai nei naršyklės plėtiniai, kurie nustoja veikti po platformos atnaujinimų, „AllTube“ veikia centralizuotai tavo serveryje, todėl kiekvienas tavo tinklo įrenginys gali ja naudotis per bet kurią naršyklę.
Savarankiškas „AllTube“ talpinimas užtikrina tavo atsisiuntimų veiklos privatumą, leidžia išvengti trečiųjų šalių atsisiuntimo paslaugų duomenų registravimo praktikos ir suteikia tau visišką kontrolę virš palaikomų formatų, kokybės lygių ir svetainės konfigūracijos. Taip pat gali suplanuoti masinius atsisiuntimus ir programiškai pasiekti vaizdo įrašų metaduomenis per integruotą JSON API.
Pagrindinės AllTube savybės
1 000+ platformų palaikymas
Atsisiųsk vaizdo įrašus iš YouTube, Vimeo ir šimtų kitų talpinimo svetainių, naudojant tą pačią vieningą sąsają, be jokios konkrečios platformos sąrankos.
Formato konvertavimas
Konvertuok atsisiųstus vaizdo įrašus į tavo pageidaujamą formatą ir kokybės lygį, be jokių papildomų įrankių tavo įrenginyje.
Transliacija naršyklėje
Peržiūrėk vaizdo įrašus tiesiogiai interneto sąsajoje prieš atsisiuntimą, kad galėtum patvirtinti kokybę ir turinį, prieš skiriant vietą saugykloje.
Remuxavimas be nuostolių
Keisk konteinerių formatus neperkoduodamas, išsaugodamas originalią vaizdo ir garso kokybę ir padarydamas failus suderinamus su tavo grotuvais.
JSON API prieiga
Gauti išsamius vaizdo įrašų metaduomenis ir programiškai automatizuoti atsisiuntimus, leidžiant suplanuoti archyvavimo darbo eigas be rankinio įsikišimo.
Kodėl verta naudoti AllTube Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
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