Įdiek Vince Analytics vienu spustelėjimu.
Draugiška privatumui, savarankiškai talpinama žiniatinklio analizės platforma, kuri yra tiesioginis „Google Analytics“ pakaitalas.
Rinkis VPS planą Vince Analytics
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Vince Analytics
„Vince Analytics“ yra lengvas, savitarnos žiniatinklio analitikos serveris, sukurtas asmenims ir mažoms komandoms, norinčioms visiškai kontroliuoti savo lankytojų duomenis. Jam nereikia išorinės duomenų bazės, jis pateikiamas kaip vienas vykdomasis failas ir viską saugo vietoje – todėl jį lengva valdyti bet kuriame VPS be sudėtingos sąrankos.
„Vince“ yra suderinamas su „Plausible Analytics“ sekimo scenarijais, todėl gali perkelti esamas svetaines nekeisdamas savo priekinės dalies kodo. Jis seka puslapio peržiūras, unikalius lankytojus, nukreipiančiąsias nuorodas ir pasirinktinius įvykius, išlikdamas visiškai suderinamas su GDPR, CCPA ir PECR reikalavimais – nereikia jokių slapukų.
Pagrindinės Vince Analytics savybės
Nereikia slapukų
Vince seka lankytojus be slapukų ar asmens identifikatorių, užtikrindamas, kad tavo svetainė iš karto visiškai atitiktų BDAR, CCPA ir PECR.
Suderinami su Plausible skriptai
Įdėkite tą patį sekimo scenarijų, naudojamą Plausible Analytics, ir nukreipkite jį į savo Vince egzempliorių — nereikia jokių priekinės sąsajos pakeitimų migruojant.
Jokių išorinių priklausomybių
Visa platforma tiekiama kaip vienas vykdomasis failas su integruota duomenų baze, todėl nereikia nieko papildomo įdiegti, konfigūruoti ar prižiūrėti kartu su ja.
Neribota svetainių ir įvykių
Pridėk tiek svetainių, kiek leidžia tavo VPS resursai, ir rink tiek įvykių, kiek tau reikia – nėra jokių dirbtinių, planu pagrįstų apribojimų.
Viešosios ir bendrinamos ataskaitų sritys
Dalinkis analitikos prietaisų skydeliais viešai arba per unikalias slaptažodžiu apsaugotas nuorodas, suteikdamas suinteresuotosioms šalims prieigą neatskleisdamas savo administratoriaus paskyros.
Kodėl verta naudoti Vince Analytics Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Praradęs prieigą prie savarankiškai talpinamo n8n, susisiekiau su Hostinger ir jie pranoko visus mano lūkesčius. Kodee ir Muhamedas iš aptarnavimo komandos buvo ypač kantrūs bei rūpestingi.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
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Įmonei sekasi gerai, esu labai patenkintas konkrečiomis paslaugomis, kuriomis naudojuosi per juos. Jos nėra tokios brangios kaip kitur, kur yra tikrai puikūs VPS nustatymai ir kainų planai.
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Ackee
„Ackee“ yra savarankiškai talpinamas „Node.js“ analizės įrankis, skirtas į privatumą orientuotam svetainių stebėjimui.