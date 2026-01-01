Įdiek Apache DevLake vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo platforma, kuri surenka duomenis iš daugiau nei 60 kūrimo įrankių, kad apskaičiuotų DORA metrikas ir vizualizuotų inžinerinės komandos našumą.
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Ką gali kurti su Apache DevLake
„Apache DevLake“ yra atvirojo kodo inžinerinės analizės platforma, kuri sujungia duomenis iš užduočių sekimo sistemų, šaltinio kodo talpyklų, CI/CD konvejerių ir incidentų valdymo įrankių į vieningą duomenų ežerą. Komandos prijungia GitHub, GitLab, Jira, Jenkins, PagerDuty ir dešimtis kitų šaltinių, kad automatiškai apskaičiuotų DORA metrikas – diegimo dažnumą, pakeitimų atlikimo laiką, pakeitimų gedimų dažnį ir vidutinį atkūrimo laiką – kartu su „Grafana“ prietaisų skydeliais, kurie vizualizuoja komandos našumą laikui bėgant.
Savarankiškai talpinant „DevLake“, visa inžinerinė telemetrija ir integravimo kredencialai lieka jūsų valdomoje infrastruktūroje. Kiekvienas API raktas ir OAuth ryšys yra užšifruojamas ramybės būsenoje naudojant jūsų turimą raktą, o visos metrikos saugomos „MySQL“ duomenų bazėje jūsų serveryje – jokie duomenys nepalieka jūsų aplinkos ir nepatenka į trečiųjų šalių analizės paslaugas.
Pagrindinės Apache DevLake savybės
DORA metrikos
Automatiškai apskaičiuoja diegimo dažnumą, pakeitimų įvykdymo laiką, pakeitimų nesėkmių rodiklį ir vidutinį atkūrimo laiką iš prijungtų įrankių – nereikia rankiniu būdu rinkti duomenų.
Iš anksto sukurti prietaisų skydeliai
Paruošti „Grafana“ prietaisų skydeliai vizualizuoja DORA metrikas, PR ciklo laiką, klaidų amžių ir diegimo proceso būklę be jokios konfigūracijos po įdiegimo.
60+ duomenų šaltinio įskiepių
Paruoštos jungtys, skirtos GitHub, GitLab, Jira, Jenkins, PagerDuty, CircleCI, ArgoCD, SonarQube ir kitiems, surenka visus inžinerinius duomenis į vieną vietą.
Pasirinktinės SQL metrikos
Užklauskite normalizuotą duomenų ežerą naudodami paprastą SQL, kad apibrėžtumėte komandos specifines metrikas, filtrus ir individualizuotus prietaisų skydelius, viršijančius integruotus DORA rodinius.
Užšifruota prisijungimo duomenų saugykla
Visi API prieigos raktai ir OAuth raktai yra užšifruoti saugykloje, naudojant automatiškai sugeneruotą raktą, kuris saugomas išskirtinai tavo savarankiškai talpinamoje MySQL duomenų bazėje.
Kodėl verta naudoti Apache DevLake Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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