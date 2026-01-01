Iki 69 % nuolaida Apache DevLake

Įdiek Apache DevLake vienu spustelėjimu.

Atvirojo kodo platforma, kuri surenka duomenis iš daugiau nei 60 kūrimo įrankių, kad apskaičiuotų DORA metrikas ir vizualizuotų inžinerinės komandos našumą.

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5,49  € /mėn.
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Įdiek Apache DevLake vienu spustelėjimu.

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69% nuolaida
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 131,76 € (įprasta kaina 431,76 €). Pratęsiama už 11,99 €/mėn.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mėn.
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Naudokis 24 mėn. už 191,76 € (įprasta kaina 527,76 €). Pratęsiama už 14,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 263,76 € (įprasta kaina 863,76 €). Pratęsiama už 27,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 527,76 € (įprasta kaina 1 559,76 €). Pratęsiama už 49,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 131,76 € (įprasta kaina 431,76 €). Pratęsiama už 11,99 €/mėn.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 191,76 € (įprasta kaina 527,76 €). Pratęsiama už 14,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 263,76 € (įprasta kaina 863,76 €). Pratęsiama už 27,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 527,76 € (įprasta kaina 1 559,76 €). Pratęsiama už 49,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su Apache DevLake

„Apache DevLake“ yra atvirojo kodo inžinerinės analizės platforma, kuri sujungia duomenis iš užduočių sekimo sistemų, šaltinio kodo talpyklų, CI/CD konvejerių ir incidentų valdymo įrankių į vieningą duomenų ežerą. Komandos prijungia GitHub, GitLab, Jira, Jenkins, PagerDuty ir dešimtis kitų šaltinių, kad automatiškai apskaičiuotų DORA metrikas – diegimo dažnumą, pakeitimų atlikimo laiką, pakeitimų gedimų dažnį ir vidutinį atkūrimo laiką – kartu su „Grafana“ prietaisų skydeliais, kurie vizualizuoja komandos našumą laikui bėgant.

Savarankiškai talpinant „DevLake“, visa inžinerinė telemetrija ir integravimo kredencialai lieka jūsų valdomoje infrastruktūroje. Kiekvienas API raktas ir OAuth ryšys yra užšifruojamas ramybės būsenoje naudojant jūsų turimą raktą, o visos metrikos saugomos „MySQL“ duomenų bazėje jūsų serveryje – jokie duomenys nepalieka jūsų aplinkos ir nepatenka į trečiųjų šalių analizės paslaugas.

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Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės Apache DevLake savybės

DORA metrikos

Automatiškai apskaičiuoja diegimo dažnumą, pakeitimų įvykdymo laiką, pakeitimų nesėkmių rodiklį ir vidutinį atkūrimo laiką iš prijungtų įrankių – nereikia rankiniu būdu rinkti duomenų.

Iš anksto sukurti prietaisų skydeliai

Paruošti „Grafana“ prietaisų skydeliai vizualizuoja DORA metrikas, PR ciklo laiką, klaidų amžių ir diegimo proceso būklę be jokios konfigūracijos po įdiegimo.

60+ duomenų šaltinio įskiepių

Paruoštos jungtys, skirtos GitHub, GitLab, Jira, Jenkins, PagerDuty, CircleCI, ArgoCD, SonarQube ir kitiems, surenka visus inžinerinius duomenis į vieną vietą.

Pasirinktinės SQL metrikos

Užklauskite normalizuotą duomenų ežerą naudodami paprastą SQL, kad apibrėžtumėte komandos specifines metrikas, filtrus ir individualizuotus prietaisų skydelius, viršijančius integruotus DORA rodinius.

Užšifruota prisijungimo duomenų saugykla

Visi API prieigos raktai ir OAuth raktai yra užšifruoti saugykloje, naudojant automatiškai sugeneruotą raktą, kuris saugomas išskirtinai tavo savarankiškai talpinamoje MySQL duomenų bazėje.

Kodėl verta naudoti Apache DevLake Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

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Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

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