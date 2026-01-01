Įdiek Apache Superset vienu spustelėjimu.
Šiuolaikinė atvirojo kodo verslo analitikos platforma, skirta kurti interaktyvias ataskaitų sritis, tyrinėti duomenų rinkinius ir vykdyti SQL analizę daugiau nei 40 duomenų bazių.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Apache Superset
„Apache Superset“ yra įmonėms skirta verslo analitikos platforma, kuri duomenų tyrinėjimą padaro prieinamą įvairaus techninio lygio vartotojams. Analitikai gauna be kodo, vilkimo ir numetimo sąsają diagramoms ir prietaisų skydeliams kurti, o inžinieriai gauna SQL Lab – visapusišką SQL IDE su užklausų istorija, išsaugotomis užklausomis ir rezultatų eksportu. „Superset“ jungiasi prie daugiau nei 40 SQL duomenų bazių ir duomenų saugyklų per SQLAlchemy, suteikdama vieningą analizės sluoksnį visame tavo duomenų rinkinyje.
Savarankiškas „Superset“ talpinimas tavo VPS reiškia neribotą vartotojų skaičių, neribotus duomenų šaltinius ir jokio licencijavimo pagal vartotojų skaičių. Verslo duomenys lieka tavo infrastruktūroje, atitinkantys atitikties reikalavimus, o PostgreSQL ir Redis – įtraukti į šį šabloną – tvarko metaduomenų saugojimą ir užklausų talpyklą, užtikrinant gamybai paruoštą našumą.
Pagrindinės Apache Superset savybės
Gausi vizualizavimo biblioteka
Rinkis iš daugybės diagramų tipų – stulpelinių, linijinių, taškinių diagramų, geoduomenų žemėlapių ir dar daugiau – kad aiškiai atvaizduotum savo duomenis.
SQL Lab IDE
Rašyk ir vykdyk SQL užklausas su sintaksės paryškinimu, užklausų istorija ir rezultatų eksportavimu – sujungiant bekodes ataskaitų lentas ir pažangų darbą su duomenimis.
40+ duomenų bazių jungčių
Prisijunk prie PostgreSQL, MySQL, Snowflake, BigQuery, Redshift ir dešimčių kitų per vieningą SQLAlchemy pagrindu sukurtą jungčių sluoksnį.
Interaktyvūs skydeliai
Kurk prietaisų skydelius su kryžminiais filtrais, giluminio naršymo funkcijomis ir suplanuotomis el. pašto ataskaitomis, kad suinteresuotosios šalys visada turėtų naujausių įžvalgų.
Prieigos kontrolė pagal vaidmenis
Priskirkite detalius leidimus duomenų rinkiniams, prietaisų skydeliams ir duomenų šaltiniams, kad kiekviena komanda matytų tik tai, ką jai leidžiama pasiekti.
Kodėl verta naudoti Apache Superset Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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Ackee
„Ackee“ yra savarankiškai talpinamas „Node.js“ analizės įrankis, skirtas į privatumą orientuotam svetainių stebėjimui.